РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11693 посетителя онлайн
Новости
4 101 18
Беларусь (7765) выборы (22666) Лукашенко (3540)

Кандидаты собирали подписи, чтобы сменить власть. Это не нормально во время выборов, - глава ЦИК Беларуси Ермошина

Кандидаты собирали подписи, чтобы сменить власть. Это не нормально во время выборов, - глава ЦИК Беларуси Ермошина

Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что новое уголовное дело против конкурента Александра Лукашенко - блогера Сергея Тихановского - инициировала она сама.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белсат.

По данным правозащитников, против Тихановского возбуждено дело по ст. 191 УК ("Препятствие работе ЦИК"). Он уже находится в СИЗО по обвинению в "грубом нарушении общественного порядка" (чю 1 ст. 342 УК), его и восьмерых соратников признали политзаключенными.

Комментируя уголовное преследование членов инициативных групп к выборам, Лидия Ермошина заявила: "Не надо уголовные дела к нам. Это идет параллельно и не зависит от ЦИК. Инициатором одного заявления в отношении Тихановского была и я. Это связано с тем, что эта группа вела себя непотребно. У нас всегда этот период – сбор подписей – проходил культурно и корректно. Даже в 2010 году, когда были самые громкие выборы. Группа Тихановского стремилась расшатать ситуацию, использовала сбор подписей, направив ее на смену власти".

Читайте: Выборы в Беларуси: Конкурента Лукашенко Бабарико задержали и доставили на допрос. В его доме проходит обыск

На замечание журналиста, что смена власти – это нормально для выборов, председатель ЦИК ответила: "Нет, не нормально. Выборы это конституционный переход власти, но не насильственная смена".

По словам Ермошиной, другое уголовное дело – против "Белгазпромбанка" – "ужасно далекое от нее". То, что преследование совпало с участием Бабарико в выборах, она комментирует следующим образом: "Связывается только в обывательских глазах. Никто из тех, кто выдвигается на выборы, не имеет никакого иммунитета. Претендовать на пост президента не может только тот, у кого не погашена уголовная судимость. А все остальные могут участвовать пока уголовные дела ведутся".

Читайте также: В ходе выборов в Беларуси переворота не будет, Майдана - тем более, - Лукашенко

На заседании ЦИК 4 июня Лидия Ермошина заявила, что Сергей Тихановский во время пикетов якобы публично угрожал ей убийством, и обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Тихановского на наличие состава преступления, предусмотренного арт. 191 УК. "Я вижу угрозы в связи с выполнением профессиональных обязанностей", – сказала Ермошина.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
...оНо просто МРАЗЬ.....гнусная лживая МРАЗЬ.....
показать весь комментарий
18.06.2020 15:16
+7
Лукашенківщина ...хвора на голову ...насильницька зміна шляхом виборів!!!. Як?
показать весь комментарий
18.06.2020 14:33
+4
За её фальсификации беларусы со всей ненавистью прокляли её - у неё умер сын. А она до сих пор не понимает, что пришла пора отрабатывать карму.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лукашенківщина ...хвора на голову ...насильницька зміна шляхом виборів!!!. Як?
показать весь комментарий
18.06.2020 14:33 Ответить
...оНо просто МРАЗЬ.....гнусная лживая МРАЗЬ.....
показать весь комментарий
18.06.2020 15:16 Ответить
"Я вижу угрозы в связи с выполнением профессиональных обязанностей"Источник: https://censor.net/n3202839
Патерпевшие есть не только в Украине.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:34 Ответить
"сменить власть во время выборов это ненормально, это криминал"... как люди сходят с ума в БССР, а когда-то и у нас так было в Киеве - ходили на "выборы" выпить 100 грамм с друзьями и скушать пирожок в буфете, как на праздник, ну и галочку какую-то поставить в бланке, если не лень
показать весь комментарий
18.06.2020 14:34 Ответить
За её фальсификации беларусы со всей ненавистью прокляли её - у неё умер сын. А она до сих пор не понимает, что пришла пора отрабатывать карму.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:35 Ответить
А смерть сына здесь при чём?
Странные вы какие-то...
показать весь комментарий
18.06.2020 14:41 Ответить
при том, что она курва
показать весь комментарий
18.06.2020 14:57 Ответить
сеня, от тебя умного слова не дождёшься.
показать весь комментарий
18.06.2020 15:01 Ответить
увы
показать весь комментарий
18.06.2020 15:07 Ответить
Вы просто не знакомы с понятием "карма". Люди, которые сделали подлости и гадости другим будут расплачиваться своим здоровьем, благополучием и жизнями своих близких. Не думайте, что жизнь на Земле дана только единожды.
показать весь комментарий
18.06.2020 15:00 Ответить
Вопросов больше нет.
Кандидаты собирали подписи, чтобы сменить власть. Это не нормально во время выборов, - глава ЦИК Беларуси Ермошина - Цензор.НЕТ 9194
показать весь комментарий
18.06.2020 15:03 Ответить
Ответь на вопрос: ты порчи боишься? Вот ни с того ни с сего у тебя здоровье внезапно пошатнулось, пропал аппетит, почки отказали, а затем другие внутренние органы. Тебя положили в больницу, но не могут определить твой диагноз. Ты лежишь на кушетка, как овощь, и ещё пока дышишь, но уже прощаешься с жизнью. Тебе такое знакомо? Хочешь попробовть?
показать весь комментарий
18.06.2020 15:20 Ответить
См. выше. Кандидаты собирали подписи, чтобы сменить власть. Это не нормально во время выборов, - глава ЦИК Беларуси Ермошина - Цензор.НЕТ 8592
показать весь комментарий
18.06.2020 15:23 Ответить
.....вот такие у нас "Выборы"......
показать весь комментарий
18.06.2020 14:55 Ответить
В нас ЦВК такаж сама помийня з жополізів (( і чому ми власним коштом тимчасові установи утримуємо на постійній основі(((
показать весь комментарий
18.06.2020 15:25 Ответить
....Вы просто даже тогда не представляете, что такое ЦВК Беларуси......
.....филиал администрации Лукашенко....
показать весь комментарий
18.06.2020 15:31 Ответить
Офигеть, сбор подписей за кандидата это уже преступление по свержению власти.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:17 Ответить
В кукольном театре куклы думают, что играют свою пьесу.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:35 Ответить
 
 