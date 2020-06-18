За 8 дней российские наемники пропустили на оккупированную территорию до 700 человек, - Госпогранслужба

С 10 июня, когда Украина открыла два пункта пропуска на линии разграничения с временно оккупированными территориями на Донбассе ее смогли пересечь 26 человек в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" и 644 человека в КПВВ "Станица Луганская".

Об этом заместитель директора департамента - начальник управления организации пограничного контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Юрий Лысюк сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По решению командующего Объединенных сил контрольные пункты въезда-выезда были закрыты, и с недавних пор, с 10 июня, также по решению командующего Объединенных сил два КПВВ были открыты, это "Станица Луганская" в Луганской области и "Марьинка" в Донецкой области. На данный момент за этот период назову такие цифры, они интересны: в "Марьинке" пропущено аж 26 человек всего-навсего, в "Станице Луганской" - 644 человека", - сказал он.

По словам Лысюка, террористы всячески препятствуют пропуску граждан, заявляя через Трехстроннюю контактную группу, что не могут пускать людей во время карантина.

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"Лучше ситуация по "Станице Луганской" в Луганской области. Там определено два дня, это среда и суббота, когда мы осуществляем пропуск по согласованным с той стороной через Трехстороннюю контактную группу спискам, и этих людей минимально пропускаем", - пояснил он.

Лысюк добавил, что боевики не пропускают тех, кого нет в списках.

"Если не по списку, не согласован вопрос, то даже по гуманитарным вопросам, на похороны, лечение, проведать родных пропуск не осуществляется", - сказал он.

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На админгранице с временно оккупированным Крымом сейчас нет никаких ограничений, и все пункты контроля въезда-выезда работают.

"Мы пропускаем на данный момент всех граждан Украины и иностранцев, которые имеют право туда заходить... Особенность в том, что гражданам Украины, которые будут возвращаться из АРК на контролируемую территорию, необходимо будет установить приложение "Действуй дома". И особенность еще в том, что в случае отказа от пропуска мы будем таких граждан возвращать назад", - пояснил он.