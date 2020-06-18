За сутки в ВСУ COVID-19 выявили у 18 человек, девять из них госпитализированы, - Командование Медсил
По состоянию на 10:00 18 июня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 148 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования Медсил в Facebook.
Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели 227 человек, зафиксированы 4 летальных случаев.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 427 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 70 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано восемнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Винницкая района больница, Александровская клиническая больница и Днепропетровская городская больница - по 1 работнику ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек (Киевская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская области - 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Хмельницкая область - 1 военнослужащий, Винницкая область - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, по состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни
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