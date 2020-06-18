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заявление (391) Канада (2003) Порошенко (19477)

В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия

В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия

В день суда над пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" посольство Канады в Украине опубликовало заявление о недопустимости политического вмешательства со стороны властей в правосудие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст заявления.

"Начиная с 2014 года Украина прошла трудный, но необходимый путь демократических преобразований. Настойчивое требование общества о соблюдении порядка и закона четко было высказано во время Революции Достоинства. Сегодня эти принципы остаются краеугольными и украинцы ожидают, что власть будет их придерживаться.

Украинцы ожидают равенства всех перед законом. Все граждане имеют право презумпции невиновности, честного процесса и юридической системы, свободной от политического вмешательства. История учит, что появление вмешательства и реваншизм только порождают то же самое", - говорится в заявлении.

Читайте также: В день суда над Порошенко США предостерегли украинскую власть от сведения политических счетов

Напомним, в четверг, 18 июня, Печерский райсуд должен избирать меру пресечения Петру Порошенко. Прокуроры настаивают на аресте.
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Топ комментарии
+28
Україна стала заложницею психічного стану свого презедента.
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18.06.2020 14:37
+23
В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 4533
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18.06.2020 14:46
+22
Гройсман и Порошенко передали зеленскому +150 миллиардов профицита бюджета,который зеля и и прочие КАЛо Мойские умудрились сожрать в сентябре 2019 года. Быдло тупое,вы хоть школу закончили?
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18.06.2020 14:48
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Сколько можно это говнище по сети таскать
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18.06.2020 14:56 Ответить
Оце ваш рівень, постити фейки піда.раса Шарія...
А ось правда... та що вас кацапів вонячих не влаштовує... https://focus.ua/world/448620-v_rossiiskom_aeroportu_prodaiut_ikonu_s_izobrazheniem_putina
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18.06.2020 14:58 Ответить
Конечно не еврей !
В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 1379
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18.06.2020 15:07 Ответить
І що? Я не тупа кацапська гнида, у мене ненависті до жидів не має
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18.06.2020 15:40 Ответить
У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя - Цензор.НЕТ 5493
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18.06.2020 15:51 Ответить
Ну то де підозра за Панаму? так ото ж...
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18.06.2020 15:57 Ответить
Давай ще фото зелі оманського на верблюді, шоб повірити у твою жагу до справедливості.А так кацахол на пляшці.
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18.06.2020 16:24 Ответить
Фейк 2014 гола. Что-то новее есть. За ***** желательно
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18.06.2020 16:03 Ответить
https://censor.net/user/439519, канєшна же

У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя - Цензор.НЕТ 4737
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18.06.2020 17:00 Ответить
У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя - Цензор.НЕТ 6439
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18.06.2020 17:01 Ответить
У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя - Цензор.НЕТ 4171
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18.06.2020 17:02 Ответить
У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя - Цензор.НЕТ 9242
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18.06.2020 17:03 Ответить
Так и где дело об уклонение от уплаты налогов?))) Вы нам со своим корешом Портновым уже про Панаму фейки рассказывали, а на выходе пшик)))
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18.06.2020 14:59 Ответить
Хороше хлебало, получать в рот
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18.06.2020 14:51 Ответить
В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 4591
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18.06.2020 14:48 Ответить
В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 5028
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18.06.2020 14:48 Ответить
В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 8753
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18.06.2020 14:49 Ответить
В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 4815
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18.06.2020 14:50 Ответить
Новорожденного ребенка на Закарпатье назвали Зеленский.сообщает сайт Украина24...,.а почему не Фюрер Путлер? В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 1785
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18.06.2020 14:44 Ответить
Тому що ти вже свого так назвав. Цей логін зайнятий!)))
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18.06.2020 14:46 Ответить
Можно, по Закону. Тільки так і мають судити, але Зелебобіки настільки тупі, що вони навіть маючи в руках усі правоохоронні органи та суди, це зробити не можуть.
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18.06.2020 14:54 Ответить
В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 4533
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18.06.2020 14:46 Ответить
Березовець повідомляє про майже 5 тисяч під "пєщєрським" судом
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18.06.2020 14:51 Ответить
выйди к пещерному суду прямо сейчас и прокричи.
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18.06.2020 14:54 Ответить
Куда там війти. Там хроническая диарея Аж до Днепра вонять будет
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18.06.2020 16:08 Ответить
Не растрачивайся, дождись новости про заседание суда. А то сейчас все мозги сожешь, как потом на смене дежурить будешь?
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18.06.2020 14:56 Ответить
Ооо, Зеинтеллегенция подтянулась , тебе так аналитических текстов никаких и не доверили?)))
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18.06.2020 15:01 Ответить
Гройсман и Порошенко передали зеленскому +150 миллиардов профицита бюджета,который зеля и и прочие КАЛо Мойские умудрились сожрать в сентябре 2019 года. Быдло тупое,вы хоть школу закончили?
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18.06.2020 14:48 Ответить
Дядьку, ти брешеш. Посилання в студію на 150 міллярдів профіциту.
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18.06.2020 15:28 Ответить
к сожалению Канада вооружила киевских мусоров, вместо того, чтобы вооружить добровольцев ....
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18.06.2020 14:50 Ответить
На жаль і у тих, і у інших одна країна, а живуть вони, ніби як у різних.
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18.06.2020 14:53 Ответить
Зачем же сразу добровольцы? Слишком жестоко даже для Порошенко. Пусть Петра судит им же отреформированная судебная система.
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18.06.2020 14:59 Ответить
так, але прийде час і вашого Зебіла буде судити відреформована ним судова система, як думаєш, вона сильно зміниться?
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18.06.2020 18:06 Ответить
Зеленский это клоун пятикопеечный кого он там может посадить? Следующим президентом Украины скорей всего будет Шарий - при нем сядут и Порошенко и Стерненко и многие другие.
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18.06.2020 14:53 Ответить
Ахахаха))))),не кури больше)))
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18.06.2020 14:55 Ответить
Ты бы год назад мне тоже самое написал если бы я сказал что президентом будет комик!- а ведь стал! Тут как показывает практика не нужно сильно умным быть чтоб эту страну возглавить.
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18.06.2020 14:57 Ответить
Ты верил, что президентом станет Зеленский?
Отож!
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18.06.2020 14:58 Ответить
https://www.facebook.com/religionpravda/?__tn__=kCH-R&eid=ARCS21JaXY55bK_POzfB9mdwmLHvJDfv-Hb0ssFeFa7T-WSHYzlVDvNOE58F4jQHEZ9IRtRW83XvcYg4&hc_ref=ARSLisBsHEc2w6sDkJGcX_WzLzB1DhQP0SKloT-3q8LGVpF6ZCcwe5Ew7x9cGWqErdc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBE7Nt-F9qbbqh3ISsdIe3bPsNUl2lG27ukerkE_oxjxz0JQc3EB9kEBVITlvSYJMdYVxTLBeIG0P6rp_R1-rOrsI_whqkPh9RzqrQp7oNs3NV6CXlCRu15akcRvrHdokJs9rVBE9xMc6d9dKddpKAlIhoIH1VktrHUqpadDi0gHvPsCEukeCQDvOmiY11LIEOWrvejona8CxkY8V6lgkTTdQ7qSgjEdEzy9p62IOAxVjFn2ORYZQmYXUaMZSD5VbOnO22NfbYtmf4GNRqDLZcxZWJev72gXPKrzbrNMac3YuGvMAa7Vk9_da5dIaH14lgFqtQSlGYjOeeNXUU В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 7288Релігійна правда

https://www.facebook.com/religionpravda/posts/1226065604407973?__xts__%5B0%5D=68.ARBE7Nt-F9qbbqh3ISsdIe3bPsNUl2lG27ukerkE_oxjxz0JQc3EB9kEBVITlvSYJMdYVxTLBeIG0P6rp_R1-rOrsI_whqkPh9RzqrQp7oNs3NV6CXlCRu15akcRvrHdokJs9rVBE9xMc6d9dKddpKAlIhoIH1VktrHUqpadDi0gHvPsCEukeCQDvOmiY11LIEOWrvejona8CxkY8V6lgkTTdQ7qSgjEdEzy9p62IOAxVjFn2ORYZQmYXUaMZSD5VbOnO22NfbYtmf4GNRqDLZcxZWJev72gXPKrzbrNMac3YuGvMAa7Vk9_da5dIaH14lgFqtQSlGYjOeeNXUU&__tn__=H-R 1 год · https://www.facebook.com/vitaly.chorny?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARBAY2FVC-**********************************************************************#

Масштабний наступ проти ПЦУ було розгорнуто по всій Україні, в центрі і на місцях.
Така політична лінія диктується з офісу Зеленського, пише політичний оглядач Юрій Вишневський у статті на ДС.

http://religionpravda.com.ua/2020/06/18/%d0%9e%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%9f%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%af%d0%ba-%d1%83-%d0%97%d0%b5%d0%bb%d0%b5/ Особиста помста Порошенкові. Як у Зеленського допомагають РПЦвУ душити ПЦУ

В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 8851

http://religionpravda.com.ua/2020/06/18/%d0%9e%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%9f%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%af%d0%ba-%d1%83-%d0%97%d0%b5%d0%bb%d0%b5/
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18.06.2020 14:53 Ответить
це ви, 73/43%зебілів, так нагаласували всі разом, в т.ч. проти Томосу
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18.06.2020 15:16 Ответить
идиот! - пшел вон....
я за шута не голосовал и не топил...
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18.06.2020 15:19 Ответить
придурок безграмотний! Я написав: що ти нагАлАсував! А твій бюлетнь - то вже херня порівняно з твоїм гівном (і не тільки твоїм), яким ти замінував і повернув розвиток України взад!
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18.06.2020 18:00 Ответить
для этого и был взят в ОП Трофимов, он этим и занимается.
Украиной руководят Ермак, Трофимов, Портянкин с Медведчуком. Путин потирает ручки.
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18.06.2020 20:17 Ответить
Важно понимать: за что именно, с таким озверением, на Пороха навалилась вся зелёная грязь, во главе с сипатым недофюрером.

По итогам развала СССР, в Украине была создана система власти, при которой есть истинные Хозяева (владельцы активов), и есть нанимаемые ими клоуны, играющие роли "президентов", "премьеров" и проч. Причём система такова: в роль "президента" выдвигается говорящая голова, типа Ющенки или Янука, которая ничем не управляет и не может управлять в принципе. Реальным же Смотрящим является начальник Администрации (ныне - "офиса"). При Януке - Портнов; при Зеленском - сначала Богдан, сейчас Ермак.

Что сделал Порох: он восстановил нормальную систему управления страной. Где Президент - главный гос.служащий, отвечающий за Державу, и, одновременно, Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Иначе говоря, "хозяева" (олигархи) потеряли абсолютную власть, и были вынуждены выполнять решения Президента и парламента.

Вот за этот пятилетний смертельный испуг, за покушение на адскую Систему - ему и мстят.
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18.06.2020 14:56 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3654988.html Зєлєботи ведуть війну

Дивимось https://bitter-onion.livejournal.com/3654271.html?thread=31763327#t31763327 сюди і потім в профайл https://tea-qigong.livejournal.com/profile В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 2643 https://tea-qigong.livejournal.com/ tea_qigong .

Тіло начебто з України, але рекламує виключно російські товари. Ну й "Згинуть всі порохоботи як роса на сонці!".

В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 1554
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18.06.2020 14:57 Ответить
Зебильная ботва стягивает все ресурсы в союзе с кремлядями. Через 30 минут наступит время Ч
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18.06.2020 15:01 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25194364.html Порохоботи Заходу попереджають

В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 8001

Політичні переслідування Петра Порошенка, Андрія Парубія, Володимира В'ятровича, Софії Федини, волонтерки Марусі Звіробій, журналіста Сергія Пояркова, громадського активіста Сергія Стерненка, тиск на Володимира Омеляна - все це ознаки формування в Україні авторитаризму.
Така ситуація викликає негативні оцінки на Заході, де попереджують Зеленського про неминучість санкцій, якщо він не зупиниться у переслідуванні політичних опонентів та критиків влади.

Як https://halifaxtheforum.org/press-release-ukraine наголосив у Галіфаксі президент Міжнародного форуму з питань безпеки у Петер Ван Прааг:
«Якщо колишній президент Порошенко буде ув'язнений, Україна ризикує далеко досягти наслідків у відносинах з демократичними урядами та установами, а також поставить питання, чому західні країни повинні надавати економічну та фінансову допомогу країні, яка відмовилася від верховенства закону".

Не виключено, штовхаючи Зеленського до помсти політичним опонентам, Росія прагне зруйнувати підтримку Заходу для України.
via https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7/posts/3203483839674000 Елена Подгорная

В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 1334
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18.06.2020 15:01 Ответить
я вижу только одно объяснение этому безумному стремление упаковать Пороха: дед пообещал зеле в обмен на эту услугу "прекратить стрелять" на донбассе , а Ермак, в свою очередь добавил сказку о Нобелевской премии мира и теперь это тупое недоробло из кожи вон лезет......
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18.06.2020 15:06 Ответить
Да нет давно никакого Зели ! Ну ведь ясно уже сообщили: Ленка - в "тяжёлом состоянии" в Феофании, а Зеля - в "самоизоляции".
На Банковой правит иностранный агент: Ермак. Которого нужно просто арестовать по статье 109 УК. Он не является депутатом, и не имеет парламентской неприкосновенности.
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18.06.2020 15:10 Ответить
"та кто ж его арестует? он же - памятник!"
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18.06.2020 15:17 Ответить
Пусть Венедиктова ордер на арест выдаст, делов-то.
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18.06.2020 15:22 Ответить
та она его выдаст, безусловно...., когда он ей из Ростова позвонит....
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18.06.2020 15:31 Ответить
А его нельзя выпускать.
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18.06.2020 15:35 Ответить
хотелось бы верить, однако мы же знаем, как все это делается......
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18.06.2020 16:09 Ответить
кстати, любопытная новость:
https://youtu.be/ywboSebRbXk?t=189
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18.06.2020 16:11 Ответить
Я сомневаюсь что мавпочка жив вообще.
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18.06.2020 16:17 Ответить
а как же КРым? что он сделает за Крым?
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18.06.2020 20:13 Ответить
за крым он деду сделает минет......
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18.06.2020 20:59 Ответить
Всем "судьям" и "правоохоронцям" следует помнить: в Украине нет законной власти.
Власть Зеленского незаконна с момента антиконституционного роспуска Верховной Рады.
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18.06.2020 15:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fh1OCF927I4 Конституція Порошенка Безсмертна!
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18.06.2020 15:15 Ответить
У ботов щас "жныва"
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18.06.2020 15:44 Ответить
Чому в Ізраїлі за подарунки Нетаньяху судять,а в Україні за фінансвання 76-и власних компаній держимордою Порошенком-не можна?
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18.06.2020 16:12 Ответить
У кого-то есть сомнения в ангажированности наших судей и всей судебной системы в целом? Кому наши судьи подконтрольны?
Киваловской ВРП?
Поколениям касты неприкасаемых, обросших связями и коррупционными деньгами, повязанными друг с другом круговой порукой и готовых зацементировать себя во власти навсегда?
Вероятно, специализации требуют судьи, а не суды. Реформировать бы судебную систему, т.к. вся судебная власть без полномочий от народа нелегитимна.
Основных специалистов судебной власти следует выбирать без определения должностей и уровня по вертикали, а уже выбранные судьи, после формирования власти в районе, должны делегировать лучших представителей в области, и там, в свою очередь, так же - лучших - в Киев, в центр.

Ответственные за делегированных должны контролировать действия своих представителей и при необходимости заменять их, как памперсы и по той же причине ...
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18.06.2020 18:08 Ответить
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