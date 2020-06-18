В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия

В день суда над пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" посольство Канады в Украине опубликовало заявление о недопустимости политического вмешательства со стороны властей в правосудие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст заявления.

"Начиная с 2014 года Украина прошла трудный, но необходимый путь демократических преобразований. Настойчивое требование общества о соблюдении порядка и закона четко было высказано во время Революции Достоинства. Сегодня эти принципы остаются краеугольными и украинцы ожидают, что власть будет их придерживаться.

Украинцы ожидают равенства всех перед законом. Все граждане имеют право презумпции невиновности, честного процесса и юридической системы, свободной от политического вмешательства. История учит, что появление вмешательства и реваншизм только порождают то же самое", - говорится в заявлении.

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Напомним, в четверг, 18 июня, Печерский райсуд должен избирать меру пресечения Петру Порошенко. Прокуроры настаивают на аресте.