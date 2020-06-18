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Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина. Буковина стала первым регионом, где загруженность коек в больницах превысила 50%, - Минздрав

Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина. Буковина стала первым регионом, где загруженность коек в больницах превысила 50%, - Минздрав

По состоянию на 18 июня Киев и десять областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантинных мер не готовы г. Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

Количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12. Показатель инцидентности в Киеве и десяти областях Украины не соответствует этим критериям.

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Черновицкая область превышает показатели сразу двух требований - в области показатель инцидентности (37,95), а загруженность опорных по COVID-19 больниц составляет 52,37% при 50% позволенных.

Все области соответствуют критерию количеству тестирования на коронавирус на 100 000 населения.

Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина. Буковина стала первым регионом, где загруженность коек в больницах превысила 50%, - Минздрав 01
Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина. Буковина стала первым регионом, где загруженность коек в больницах превысила 50%, - Минздрав 02

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Тому відкриваємо бані та сауни. Будемо на карантині до Нового року сидіти
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18.06.2020 14:46 Ответить
Наріду всьо пофігу.
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18.06.2020 14:49 Ответить
Лынырийцы и бомбасцы готовы к смягчению режима .
Вплоть до отмены здравого смысла как такового .
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18.06.2020 15:14 Ответить
Зелена нечисть зробила з лікарень концтабори, і дивується чому люди туди не йдуть.
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18.06.2020 15:23 Ответить
 
 