ОП о состоянии Зеленской: Продолжает лечение в стационаре. Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести

Супруга президента Украины Елена Зеленская находится в стабильном состоянии, она продолжает лечение в стационаре киевской больницы.

"Супруга Президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больницы. Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное. Супруга Президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под наблюдением врачей", - сказано в сообщении ОП на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что президент Зеленский и дети здоровы, они будут сдавать очередные ПЦР-тесты на коронавирус завтра.

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Как сообщалось, 12 июня ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз двусторонняя полисегментарная пневмония. 16 июня жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в одну из больниц Киева.