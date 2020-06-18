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ОП о состоянии Зеленской: Продолжает лечение в стационаре. Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести

ОП о состоянии Зеленской: Продолжает лечение в стационаре. Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести

Супруга президента Украины Елена Зеленская находится в стабильном состоянии, она продолжает лечение в стационаре киевской больницы.

"Супруга Президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больницы. Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное. Супруга Президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под наблюдением врачей", - сказано в сообщении ОП на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что президент Зеленский и дети здоровы, они будут сдавать очередные ПЦР-тесты на коронавирус завтра.

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Как сообщалось, 12 июня ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз двусторонняя полисегментарная пневмония. 16 июня жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в одну из больниц Киева.

ОП о состоянии Зеленской: Продолжает лечение в стационаре. Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести 01

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Топ комментарии
+36
Хватит этого пиара с Ленкиной болезнью. Она не одна болеет. Много чести!
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18.06.2020 14:53
+36
Ой как неудобно получилось...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы.Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
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18.06.2020 14:58
+35
она нихрена не болеет
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18.06.2020 14:57
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Хватит этого пиара с Ленкиной болезнью. Она не одна болеет. Много чести!
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18.06.2020 14:53 Ответить
она нихрена не болеет
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18.06.2020 14:57 Ответить
ЛЕН, а Лен---- разводись с этим недоумком
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18.06.2020 15:02 Ответить
- Шановні українці. Дякую.

- Я нє такая, я жду трамвая.
- Дякую.
ОП о состоянии Зеленской: Продолжает лечение в стационаре. Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести - Цензор.НЕТ 3344
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18.06.2020 15:26 Ответить
ОП про стан Зеленської: Продовжує лікування в стаціонарі. Перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості - Цензор.НЕТ 2623
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18.06.2020 22:06 Ответить
у первой леди был обнаружен ....


вот даже нечего сказать ...



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18.06.2020 14:59 Ответить
надо еще вторую и третью проверить.
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18.06.2020 15:24 Ответить
очередной фейк от СН
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18.06.2020 14:53 Ответить
....ну да..... супруг здоров, а ОНА- больна......они что, в разводе или уже не спят вместе?.....
.....а если спят, то почему зараза только у неё...?
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18.06.2020 15:01 Ответить
Надо лысого и дермака с трофимовым проверять .они сейчас фаворитки.Ну и чорта на всякий случай,вдруг его выбрал.
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18.06.2020 16:12 Ответить
та ви що! І в якому стаціонарі? якщо пацієнта з таким прізвищем не має ні в одній лікарні!
це так, нагадати яка бубочка в нас нещасна...
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18.06.2020 14:54 Ответить
Как говорила моя покойная бабушка - которая по мелочи знахаревала, у этой леди есть печать очень несчастной бабьей доли. И вот этот знак на лице никогда не врет. Если с Зе вся Украина несчастна, то каково Ленке?
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18.06.2020 15:43 Ответить
Ой как неудобно получилось...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы.Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
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18.06.2020 14:58 Ответить
Ви її в Омані пошукайте...
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18.06.2020 15:06 Ответить
а в якій лікарні одужує перша леді?
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18.06.2020 15:00 Ответить
в таємній
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18.06.2020 15:02 Ответить
В таємній лікарні ЦРУ 🤪!
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18.06.2020 15:41 Ответить
Щоб одужувати, потрібно спершу захворіти.
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18.06.2020 22:08 Ответить
а в какую щель или бункер забился сам великий?
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18.06.2020 15:00 Ответить
Самоізоляція. " А шо, так можно было?" (вфя)
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18.06.2020 15:40 Ответить
Кому це цікаво?
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18.06.2020 15:01 Ответить
Первая леди Украины это звучит гордо!
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18.06.2020 15:02 Ответить
...только Первая лэди это не про Зеленскую !
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18.06.2020 15:14 Ответить
Другой нет
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18.06.2020 15:16 Ответить
"Ой як незручно вийшло … Олени Зеленської НЕМАЄ у списках пацієнтів жодної медустанови, що віднесена базовим в епідемію за наказом МОЗу" https://vsns.co.ua/26807/batman/ https://vsns.co.ua/26807/batman/ОП о состоянии Зеленской: Продолжает лечение в стационаре. Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести - Цензор.НЕТ 8288
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18.06.2020 15:03 Ответить
ойц, а зачем таки зелени сдавать ПЦР-тесты, если ПОЦ-тест показал положительный результат?...
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18.06.2020 15:04 Ответить
Что-то очень не верится эти клоуны способны разыграть любую сценку потому что искренности нет.
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18.06.2020 15:05 Ответить
Ну що нарід - на жалість вас вже пробило? Пожалійте краще себе і своїх дітей, яким пересераєте майбутнє.
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18.06.2020 15:05 Ответить
Напоминает, как ТАСС сообщал советскому народу о течении болезни горячолюбимого Леонида Ильича
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18.06.2020 15:05 Ответить
Мати за першу лєдю сєпаршу Єлєну Троянскую, це тільки нам, українцям, так могло не пощастити.
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18.06.2020 15:06 Ответить
У мене хитре питання - чому Олена захворіла, а Мендель- ні? Щось тут не те.
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18.06.2020 15:06 Ответить
Митька Сиверский казав, що мадам Олена веде песпорядочную половую жизнь з представниками іншої раси. От тому і захворіла. А Мендель не зраджує своєму шефу.
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18.06.2020 15:31 Ответить
Який жах!
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18.06.2020 15:39 Ответить
https://twitter.com/tZEinform tZE inform https://twitter.com/tZEinform
Поведение Зеленского в вопросе заболевшей жены психологически недостоверно. Зеленский - человек шоу, человек мелодраматических сентиментальных жестов. Но в этой ситуации он ведет себя так, как будто болеет чужой человек. Он же может прийти и сфотографироваться возле прозрачной стенки бокса где лежит его супруга, улыбнуться, послать воздушный поцелуй - какой пиар, сколько восторга сторонников... Вместо этого сухие сводки Мендель в Фейсбуке. Хроника... Ага.. а вдруг Ленка аппаратом ИВЛ бросит ?
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18.06.2020 15:23 Ответить
Какая-то странная мода : находить у себя вирус.
"Вирус есть, его не может не быть "
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18.06.2020 15:16 Ответить
Шифера лихорадочно пишут очередную серию

"Ленка в коме" 😂
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18.06.2020 15:17 Ответить
"Сообщение на странице в фейсбуке" пусть засунут себе в задницу.

Покажите лично сипатого недофюрера. Не захворал ли ? Не сбежал ?
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18.06.2020 15:19 Ответить
ОБЫЧНЫХ людей при такой "тяжести" течения болезни - выпихивают пинком под зад на домашнюю "самоизоляцию".
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18.06.2020 15:19 Ответить
После оскорбительных шуточек про Украину, про Майдан, про наших воинов, про украинский язык, про украинскую церковь - после всей этой грязи, придуманной и озвученной этой особой или её чмошным пропутинским кварталом, я желаю и ей, и её муженьку, и всей их зелёной кодле сгинуть и не осквернять украинскую землю.....
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18.06.2020 15:20 Ответить
Янукович свою жену в монастырь упрятал , а Зеленский даже не стал заморачиваться, забросил в коронавирусный стационар , и все дела .
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18.06.2020 15:26 Ответить
Не знаешь, что и пожелать. Выздоровления, или успехов в творчестве. )
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18.06.2020 15:31 Ответить
Ага, прямо таки вся страна переживает как там шалава Зеленская.
Клоунада зеклоунов рулит.
Эти уроды вообще людей за идиотов держат?
Ладно. так и быть, поверю в страшный короновирус, но при условии, если зеленская подохнет вместе со своим клоуном от короновируса.
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18.06.2020 15:49 Ответить
Як на мене цими соплями про ковід у Зеленської від Мендель на сторінці ОП зелохторат відволікають від того що західні країни дружно почали виступати на боці Порошенко та погрожуют наслідками.
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18.06.2020 15:53 Ответить
Так у нее оказывается не ковид, а бактериальная пневмония.
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18.06.2020 17:51 Ответить
Вчера стало известно, что Ленки нигде в больницах нет. Об этом писал блогер, и так же написал, после того как он даст этот пост, сразу оп будет давать информацию. Странно, что оп ещё фото не выложило.
Нет их в Украине. Ну кто ещё верит в эту херню?
А новостная фотка супер. Ленка с подбитоым лицом. Видать зеля, псов наслал в Швецию, чтоб меньше пи.,дела где карантин пересиливает.
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18.06.2020 16:11 Ответить
Вчера стало известно, что Ленки нигде в больницах нет. Об этом писал блогер, и так же написал, после того как он даст этот пост, сразу оп будет давать информацию. Странно, что оп ещё фото не выложило.
Нет их в Украине. Ну кто ещё верит в эту херню?
А новостная фотка супер. Ленка с подбитоым лицом. Видать зеля, псов наслал в Швецию, чтоб меньше пи.,дела где карантин пересиживает.
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18.06.2020 16:14 Ответить
Повірю, що воно було в лікарні коли воно звідтіля вивезуть вперед ногами на смітник. А доти - не вірю .
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18.06.2020 16:37 Ответить
А в кокой она больнице, в какой вип палате? Где эта больница?
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18.06.2020 17:40 Ответить
Наверно в той где Зебил сдавал анализы на наркоту.
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18.06.2020 19:20 Ответить
Так там вся медфирма на наркоте.
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18.06.2020 19:42 Ответить
Как-то пофигу.
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18.06.2020 17:51 Ответить
самый активный период заражения окружающих больным в последние два дня до проявления симптомов
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18.06.2020 19:01 Ответить
Пожелаем выздоровления. А недоброжелателям, чтоб вернулось то, что они ей желают.
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19.06.2020 05:24 Ответить
 
 