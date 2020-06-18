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Уже в конце мая только 10% украинцев соблюдали карантин и не выходили из дому, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Уже в конце мая только 10% украинцев соблюдали карантин и не выходили из дому, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

В среднем в конце мая и в начале июня украинцы выходили из дому около 10 раз в неделю. Молодые покидали жилище чаще, чем старые, а люди с высшим образованием – чаще, чем те, кто его не получил.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международными институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.

"Исследование показало, что в среднем каждый украинец в возрасте 18 лет и старше выходил на улицу примерно 10 раз в неделю. В течение последней недели 90% населения один или более раз выходили из дома", - сказано в сообщении.

Из них:

- 37% - выходили несколько раз в день,

- 22% - выходили раз в день, то есть почти 60% (37% + 22%) выходит на улицу не менее одного раза в день,

- 21% - выходили более одного раза в неделю (сумма тех, кто выходил 2-3 и 3-4 раза в неделю),

- 9% - выходили 1 раз в неделю.

Лишь 10% опрошенных сказали, что вообще не выходили из дома в течение недели.

Уже в конце мая только 10% украинцев соблюдали карантин и не выходили из дому, - КМИС 01

Читайте на Цензор.НЕТ: За месяц показатель заболеваемости COVID-19 в Украине увеличился на 80%, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

В КМИС отметили, что из дому чаще выходили молодые люди и люди с высшим образованием. Среди тех, кто не покидал жилище, больше пожилых людей и людей со средним образованием.

Уже в конце мая только 10% украинцев соблюдали карантин и не выходили из дому, - КМИС 02Уже в конце мая только 10% украинцев соблюдали карантин и не выходили из дому, - КМИС 03

Социолог Владимир Паниотто считает, что ослабление карантина привело к вспышке заболеваемости. "Если бы карантин продолжился, то количество заболеваний в день упало бы до 0 до или единичных случаев до 10-15 июня. Но после введения правительством первой фазы ослабления карантина 11 мая, реальное число подтвержденных диагнозов пошло вверх, и сейчас опасность заболеть почти вдвое выше, чем во время строгого карантина", — отметил он.

Также на Цензор.НЕТ: За последние дни значительно растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19, - Ляшко

Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) с 24 мая по 4 июня. Социологи опросили 2000 человек из всех регионов Украины, кроме оккупированных. Погрешность не превышает 2,2%.

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Топ комментарии
+9
ну да... чем ниже ум и образовательный уровень, тем больше человек склонен верить в явную чушь...
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18.06.2020 15:18
+8
Скоро всех без штанов оставят непрофессиональные действия власти
Уже в конце мая только 10% украинцев придерживались карантина и не выходили из дому, - КМИС - Цензор.НЕТ 8695
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18.06.2020 15:18
+4
Ну, вчера министр здравоохранения Израиля признал, что введение карантина было ошибкой.
Можно было ограничиться локализацией очагов заражения.
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18.06.2020 15:39
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Правила форума Совет форумчан
ну да... чем ниже ум и образовательный уровень, тем больше человек склонен верить в явную чушь...
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18.06.2020 15:18 Ответить
По тебе не скажешь,что ты образованный,-но как ты упорно "веришь в свою явную чушь"!
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18.06.2020 15:42 Ответить
Уже в кінці травня лише 10% українців дотримувалися карантину і не виходили з дому, - КМІС - Цензор.НЕТ 554
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18.06.2020 15:52 Ответить
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18.06.2020 15:59 Ответить
ты правильно понял, куда тебе идти, педалебот обдристанный.
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18.06.2020 16:15 Ответить
Этот знак ТОЛЬКО тебя,тролля-нищеброда! Ну,а то,что все на тебя дрыстают, -то такова твоя селяви тухис...
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18.06.2020 16:39 Ответить
Ой! Я,конечно же,тут не прав... Между предпоследним и последним словом в предыдущем комментарии должна присутствовать "-" !
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18.06.2020 16:43 Ответить
Скоро всех без штанов оставят непрофессиональные действия власти
Уже в конце мая только 10% украинцев придерживались карантина и не выходили из дому, - КМИС - Цензор.НЕТ 8695
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18.06.2020 15:18 Ответить
Ты уже свалила за штанами?
Недолго ж ты в неньке-Украине погостила.
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18.06.2020 15:26 Ответить
Чтобы жить , надо работать . Надо работать , чтобы жить .
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18.06.2020 15:19 Ответить
Чему, тогда, удивляться.
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18.06.2020 15:25 Ответить
так вот кто виноват в наших бедах - люди с высшим образованием!...
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18.06.2020 15:26 Ответить
Кордони з кацапо-ордой треба наглухо перекрити. Звідти вся нечисть пре. Карантин, блін!
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18.06.2020 15:28 Ответить
Ты посмотри статистику по областям.
Потом обсудим.
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18.06.2020 15:31 Ответить
Работники крупных предприятий выходили на работу, но придерживались при этом определённых правил.
Там были выявлены отдельные случаи любителей дешёвых путёвок.
Но массового заражения не было.
А там, где всем всё пофиг, результат - на лицо.
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18.06.2020 15:36 Ответить
а люди с высшим образованием - чаще, чем те, кто его не получилИсточник: https://censor.net.ua/n3202856

Довольно забавный факт.
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18.06.2020 15:38 Ответить
Ну, вчера министр здравоохранения Израиля признал, что введение карантина было ошибкой.
Можно было ограничиться локализацией очагов заражения.
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18.06.2020 15:39 Ответить
Именно так было сделано в Финляндии. Причем и маски там принудительно одевать на здоровых не заставляли. Положительный результат этого можно увидеть на графике.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/#_blank https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
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18.06.2020 17:55 Ответить
Секрет прост, -необразованные намного чаще врут насчет в опросах!
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18.06.2020 15:45 Ответить
Лишь 10% опрошенных сказали, что вообще не выходили из дома в течение неделиИсточник: https://censor.net/n3202856

Это в основном те кто вынимает деньги из интернета и имеют достаточно средств ,что бы пользоваться услугами доставки
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18.06.2020 15:47 Ответить
а я думаю, що і 10 %не набереться.
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18.06.2020 15:48 Ответить
Прогноз у них, хаха. Одно дело пусть и 10 раз выйти из дома, заскочить на 5 мин в магазин и назад, и совсем другое дело прокатиться в транспорте по два часа в день.

ЗЫ: над графеком паржал
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18.06.2020 15:57 Ответить
а как можно не выходить на улицу, вы всех обеспечили?
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18.06.2020 16:14 Ответить
Коли дурні при владі всі сидять хто в тюрьмі, хто в обсервації. Замість того щоб пандемію пристосувати до життя країни, країну тупо зупили під пандемію, виконуючі забаганки дядька Білда корпоації NIH і багато інших виродків. За три місяці війни в СРСР створили через 8 днів після 22 червня 1941 року Державний комітет оборони, ціж зелені дармоїди так нічого путнього і не спромоглися зробити, ні політично, ні організаційно, ні технічно. Перейшли на адаптивний карантин і по вагонам метро пішли жебраки і попроршайки музиканти, а де пан Аваков і його гвардійці, де МВС?
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18.06.2020 16:38 Ответить
В прогнозах де число інфікувань коронавірусом нуль бажано зазначати де крива голодних смертей теж обнулиться за нєімєнієм народонаселення
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18.06.2020 17:49 Ответить
Все уже поведены только на карантине и "коварном" ковиде. А подумать о других причинах роста заболеваемости уже не могут, хотя налицо метеорологические факторы - две недели резкого похолодания с дождями, а затем рекордная жара при высокой влажности. Это классические факторы, провоцирующие рост распираторных и легочных заболеваний.
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18.06.2020 18:03 Ответить
Мало довіри до соцопитувань у тих, кому зрозуміло, хто і як їх робить. Соц. агенства - це комерційні структури, що працюють під замовлення. Сьогодні владі Зеленського необхідно виправдати провали свого правління, тому в хід йдуть всі засоби, в тому числі і замовні "опитування".
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18.06.2020 19:59 Ответить
 
 