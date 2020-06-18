Уже в конце мая только 10% украинцев соблюдали карантин и не выходили из дому, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
В среднем в конце мая и в начале июня украинцы выходили из дому около 10 раз в неделю. Молодые покидали жилище чаще, чем старые, а люди с высшим образованием – чаще, чем те, кто его не получил.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международными институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.
"Исследование показало, что в среднем каждый украинец в возрасте 18 лет и старше выходил на улицу примерно 10 раз в неделю. В течение последней недели 90% населения один или более раз выходили из дома", - сказано в сообщении.
Из них:
- 37% - выходили несколько раз в день,
- 22% - выходили раз в день, то есть почти 60% (37% + 22%) выходит на улицу не менее одного раза в день,
- 21% - выходили более одного раза в неделю (сумма тех, кто выходил 2-3 и 3-4 раза в неделю),
- 9% - выходили 1 раз в неделю.
Лишь 10% опрошенных сказали, что вообще не выходили из дома в течение недели.
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В КМИС отметили, что из дому чаще выходили молодые люди и люди с высшим образованием. Среди тех, кто не покидал жилище, больше пожилых людей и людей со средним образованием.
Социолог Владимир Паниотто считает, что ослабление карантина привело к вспышке заболеваемости. "Если бы карантин продолжился, то количество заболеваний в день упало бы до 0 до или единичных случаев до 10-15 июня. Но после введения правительством первой фазы ослабления карантина 11 мая, реальное число подтвержденных диагнозов пошло вверх, и сейчас опасность заболеть почти вдвое выше, чем во время строгого карантина", — отметил он.
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Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) с 24 мая по 4 июня. Социологи опросили 2000 человек из всех регионов Украины, кроме оккупированных. Погрешность не превышает 2,2%.
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Недолго ж ты в неньке-Украине погостила.
Потом обсудим.
Там были выявлены отдельные случаи любителей дешёвых путёвок.
Но массового заражения не было.
А там, где всем всё пофиг, результат - на лицо.
Довольно забавный факт.
Можно было ограничиться локализацией очагов заражения.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/#_blank https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
Это в основном те кто вынимает деньги из интернета и имеют достаточно средств ,что бы пользоваться услугами доставки
ЗЫ: над графеком паржал