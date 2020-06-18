Рада приняла правки в закон о ВАКС, позволив суду управлять объектами госсобственности
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3348 о внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" по обеспечению суда помещениями и другим вопросам работы суда.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующий документ проголосовало 253 народных депутата.
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является создание законодательных предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещениями, отвечающих требованиям, которые позволят беспрепятственно осуществлять судопроизводство.
Документом предлагается дополнить закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" положением, согласно которому суд получит право осуществлять управление объектами государственной собственности, которые принадлежат к сфере его управления. Также, с целью обеспечения единого подхода к стандартам деятельности судей законопроектом предлагается также установить одинаковые сроки осуществления полномочий следственными судьями ВАКС и судьями местных судов.
Кроме того, предлагается отменить положение, которое не позволяет назначение судьями Высшего антикоррупционного суда лиц, которые на протяжении последних десяти лет работали в правоохранительных органах и прокуратуре, а также упростить требования к судьям первой инстанции, приблизив их к требованиям к судьям местных судов с разницей лишь в требованиях к опыту работы в сфере права в семь лет, вместо пяти.
Пожалуйста, подождите...
И как я прожил больше 60 лет , даже не зная ни о каких ваксах-шмаксах ?
Развели никому не нужных рукамиводителей , что даже поссать спокойно не получится , обязательно какого-нибудь рукамиводителя забрызгаешь ...
Киваловской ВРП?
Поколениям касты неприкасаемых, обросших связями и коррупционными деньгами, повязанными друг с другом круговой порукой и готовых зацементировать себя во власти навсегда?
Вероятно, специализации требуют судьи, а не суды.
Реформировать бы судебную систему, т.к. вся судебная власть без полномочий от народа нелегитимна.
Основных специалистов судебной власти следует выбирать без определения должностей и уровня по вертикали, а уже выбранные судьи, после формирования власти в районе, должны делегировать лучших представителей в области, и там, в свою очередь, так же - лучших - в Киев, в центр.
Ответственные за делегированных должны контролировать действия своих представителей и при необходимости заменять их, как памперсы и по той же причине ...