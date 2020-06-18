Электронный референдум не будут проводить, пока процедура не будет безопасной, - первый вице-спикер Стефанчук

Первый вице-спикер парламента, нардеп "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявил, что в Украине не будут проводить электронный референдум, пока не создадут для этого безопасную процедуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук сказал во время брифинга после заседания парламента, комментируя президентский законопроект о референдуме, который сегодня Рада приняла в первом чтении.

"Мы четко в законе в переходных положениях (до которых, к сожалению, не все успевают дочитать) написали, что все положения, касающиеся электронного референдума, они будут осуществлены только тогда, когда будет подтверждена техническая возможность обеспечить качество и безопасность волеизъявления. Потому что это не вопрос юридический, а технический", - сказал Стефанчук.

По его словам, для электронного волеизъявления нужно также будет создать отдельный закон.

Он отметил, что никто "до этого момента технического решения проводить электронные референдумы не собирается".

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