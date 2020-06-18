РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7101 посетитель онлайн
Новости
7 239 49
дети (6337) школа (2994) Минобразования (1731) Совсун (75) Шкарлет (297)

Шкарлет говорит, что рассмотрит сокращение срока обучения в школе с 12 до 11 лет. Это риторика Табачника, - нардеп "Голоса" Совсун

Шкарлет говорит, что рассмотрит сокращение срока обучения в школе с 12 до 11 лет. Это риторика Табачника, - нардеп

Во фракции "Голос" выражают обеспокоенность в связи с возможностью пересмотра срока обучения в общеобразовательных школах, заявляет народный депутат Инна Совсун.

"Кандидат на министра образования от Зеленского говорит, что рассмотрит вопрос относительно продолжительности обучения. Что меня пугает? Что это риторика Табачника. Я никогда не думала, что услышу это ещё раз от кандидата в министры", - сказала Совсун журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что парламент уже сокращал срок обучения в школах с 12 до 11 лет при экс-министре образования Дмитрии Табачнике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос назначения Шкарлета на должность министра образования сегодня не выносили из-за риска негативного голосования в зале, - "слуга народа" Кравчук

Совсун также добавила, что работой в частном учреждении высшего образования невозможно купить очень дорогой автомобиль, который указал в своей декларации кандидат в министры образования Сергей Шкарлет.

"Я работала три года в приватном учреждении высшего образования и у меня задекларирована одна маленькая машина, которую мы с мужем купили на двоих. Я знаю, какие зарплаты в частном секторе высшего образования - это не те зарплаты, которые позволяют тебе купить дорогой автомобиль. Да, это немного выше зарплаты, чем в государственных учреждениях высшего образования, но это точно не такие, которые позволяют купить машину за $40 тыс.", - отметила Совсун.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Та зебаранам школа не потрібна. Розумних людей важко контролювати.
показать весь комментарий
18.06.2020 15:55
+13
Із усіх країн Європи менше 12 років участься лише в рашці, Білорусі та Албанії. Афігєть компашка!

У нас ввели другу іноземну мову, у нас в школах уже вивчають економіку, інформатику і тд і тп. Купа нових предметів - у 11 років це все вже не впихнути, навіть якщо по 7 уроків на день робити!

Тому варіантів два - або шестиденне навчання, або 12-річка. У мене в гіманзії була шестиденка - ну її нафіг, краще 12 років!
показать весь комментарий
18.06.2020 16:02
+12
Це вимога Кремля. Один цей рік (який ніби нічого не вирішує) стає колосальною перепоною для молодих українців бажаючих здобути якісну освіту за кордоном. В середині країни, руками кучмістів, ригів, кацапи вже знищили вищу освіту. перетворив ВНЗ на корупційні клоаки, але молодь протоптала доріжку до Польських, Словацьких, Угорських, Австрійських і т.п. ВУЗів... Це і є причиною боротьби цих наймитів із 12 річною школою.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та зебаранам школа не потрібна. Розумних людей важко контролювати.
показать весь комментарий
18.06.2020 15:55 Ответить
Президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю "За працю і звитягу" завідувачку їдальні Чернігівського національного технологічного університету Валентину Смоляр. Відповідний указ опублікований на https://www.president.gov.ua/documents/2152020-34077 сайті президента.
У тексті указу вказується, що нагороджені відзначені "за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження новітніх освітніх технологій, багаторічну плідну наукову, педагогічну діяльність".
Цікаве формулювання помітили користувачі мережі.
показать весь комментарий
18.06.2020 19:01 Ответить
І що? Від цього українська мова та культура буде краще розвиватися? Тут Зебарани на мову наступають, а ви тут нам якісь посилання скидаєте про якісь там нагороди. Особливо вразила нагорода " завідуючої їдальні" ))) Це дійсно нагорода вище всіх)))
Новітні освітні технології це добре. Гроші треба виділяти на розвиток науки, освіти і новітніх технологій, а не нагороди якісь там. Грошові премії, заохочення, надбавки до зп, при чому суттєві, а не нагороди галімі!) Розказуєте нам тут....
показать весь комментарий
18.06.2020 21:07 Ответить
Сокращайте до 5 лет, падлы... Придёт время вас самих сократят. С концами.
показать весь комментарий
18.06.2020 15:55 Ответить
навіть десять років то багато ...
показать весь комментарий
18.06.2020 16:00 Ответить
Із усіх країн Європи менше 12 років участься лише в рашці, Білорусі та Албанії. Афігєть компашка!

У нас ввели другу іноземну мову, у нас в школах уже вивчають економіку, інформатику і тд і тп. Купа нових предметів - у 11 років це все вже не впихнути, навіть якщо по 7 уроків на день робити!

Тому варіантів два - або шестиденне навчання, або 12-річка. У мене в гіманзії була шестиденка - ну її нафіг, краще 12 років!
показать весь комментарий
18.06.2020 16:02 Ответить
Це вимога Кремля. Один цей рік (який ніби нічого не вирішує) стає колосальною перепоною для молодих українців бажаючих здобути якісну освіту за кордоном. В середині країни, руками кучмістів, ригів, кацапи вже знищили вищу освіту. перетворив ВНЗ на корупційні клоаки, але молодь протоптала доріжку до Польських, Словацьких, Угорських, Австрійських і т.п. ВУЗів... Це і є причиною боротьби цих наймитів із 12 річною школою.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:02 Ответить
Десяти лет абсолютно достаточно, как было в СССР.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:12 Ответить
При совке была потребность в рабочей силе. Если бы молодёжи была бы доступна нормальная работа, кто бы слушал каких-то там министров...
показать весь комментарий
18.06.2020 16:17 Ответить
Значит, нужно бульдозером сносить нынешнюю экономическую систему, при которой рабочие руки не нужны.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:18 Ответить
Не достаточно. Объем знаний, которые необходимо усвоить, вырос в разы.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:21 Ответить
Нет, не в разы. Может быть на 10-20%.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:47 Ответить
Гораздо-гораздо больше. Поверьте человеку, отдавшего более 20 лет ВНЗ. Старая совковая система образования уже давно не справляется с резко возросшими объемами знаний. Но на передний план выходит другая проблема -- скорость устаревания знаний.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:55 Ответить
Mы в СССР учили вечную классику: арифметика, алгебра, геометрия, ботаника, зоология, анатомия, физика, астрономия и т.д. Что там может устареть ?
показать весь комментарий
18.06.2020 17:00 Ответить
Пока мы в СССР`е учили 10 лет зубрить "палочки должны попердикуляроно" и зазубривать наизусть труды старцев Ленина с Брежневым, то на Западе в это время учили детей обучаться самим и находить ответы на вопросы самостоятельно. Поэтому не рассказывай мне тут сказок про совок. Луди, которые очень гордились качеством своего образования потом массово "заряжали" воду у телевизора и лечились от энуреза с импотенцией у того-же телеящика.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:29 Ответить
При ссср в школах не вчили:
- другу іноземну мову
- правознавство
- економіку
- інформатику
- безпеку життєдіяльності
- культурологію/народознавство
- краєзнавство

Куди всунути всі ці предмети, якщо і без них у дітей по 6-7 уроків на день було???
показать весь комментарий
18.06.2020 17:57 Ответить
Не сперечайтесь з цим старпером. Воно не розуміє, що совка вже немає 30 років, а Ілон Маск з 8 тис. працюючих щойно переміг "Роскосмос" з 250 тис. працівників. Які мають хорошу совкову освіту)))))
показать весь комментарий
18.06.2020 17:09 Ответить
Toля, расскажи мне о конструкции ракеты Н-1, и чем она отличалась от Сатурна-5.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:10 Ответить
А для чого? "Роскосмос" все знає про ракети, а замовлення переходять Ілону Маску))) Ще не дійшло? Думаю, і не дійде. Твій форум - технарі, всілякі там механіки-інженери. Тут обговорюють трохи інші речі, якщо ти ще сам не помітив.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:13 Ответить
Get lost, you jerk.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:28 Ответить
При совке учились по субботам до 2 часов. И тогда столько информации не было.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:40 Ответить
И что плохого в учёбе по субботам ? Это ж не мешки таскать.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:48 Ответить
_Ну, вообще-то жизнь ребёнка не сводится к одной лишь учёбе. Есть ещё и другие занятия, спорт, увлечения и необходимо время просто отдыхать!
показать весь комментарий
18.06.2020 17:10 Ответить
Да, как-то, лично мне хватало времени на всё ...
показать весь комментарий
18.06.2020 17:11 Ответить
У мене в гімназії було 6-денне навчання, я ненавидів ходити в школу по суботах і не висипався хронічно!
показать весь комментарий
18.06.2020 18:01 Ответить
І де, в сраці, твій СиРиСиРи з його захваленою освітою? Паси там кенгуру і не пиши про те, в чому не тямиш, Ок?
показать весь комментарий
18.06.2020 17:05 Ответить
Вообще-то мой советский диплом к.ф.м.н. был признан как Ph.D., автоматически.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:06 Ответить
І що? СРСР де? Там керували люди не з фізмату, а з наукового комунізму/політекономія соціалізму))))
показать весь комментарий
18.06.2020 17:11 Ответить
Правда ? Королёв, Глушко, Челомей - это "гуманитарии" были ?
показать весь комментарий
18.06.2020 17:12 Ответить
Янгель, Кондратюк і інші, в курсі. Але, в совку(державі) керували не вони, Корольов навіть встиг посидіти в таборах , а Кондратюк мусив змінити прізвище і документи. Ти справді не розумієш, про що йдеться, чи прикидаєшся?
показать весь комментарий
18.06.2020 17:16 Ответить
Просте питання: скільки українських учнів/студентів займали призові місця на міжнародних учнівських/студентських олімпіадах тоді, а скільки виграє зараз? Зараз - щороку по кілька учнів призові місця мають!

P.S. Ну і визнайте, інгліш в совєцькій школі був паршивим - бачу по своїх батьках, які взагалі-то медалісти і у сильних школах вчилися...
показать весь комментарий
18.06.2020 17:59 Ответить
А вот тут согласен, хотя и 11 много, можно делать 10.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:12 Ответить
Ніхто при 12-річці не заважає відучитися 10 років і піти в ПТУ!
показать весь комментарий
18.06.2020 18:00 Ответить
Пту- это как в США колледж. Там родители за удачу считают, если им удается ребенка в колледже учить. Так что не надо блабла!
показать весь комментарий
18.06.2020 23:09 Ответить
В США коледж - як у нас технікум, а не ПТУ... В коледжах там не учать на сантехніків чи столярів!
показать весь комментарий
18.06.2020 23:43 Ответить
Да технарь и пту одно и то же. Разница на бумаге. Ты там получаешь рабочую профессию и все! Сантехники в Сша зарабатывают больше чем у нас начальник цеха после института!
показать весь комментарий
19.06.2020 00:00 Ответить
да больше 4 для гоев и ненужно...
показать весь комментарий
18.06.2020 16:14 Ответить
Года 3-4 . Больше не нужно .
4-ре класса ЦПШ , где ЦПШ - не центральная политическая школа , а церковно-приходская .
Всё равно вокруг одни долбо.бы .
показать весь комментарий
18.06.2020 16:30 Ответить
Кому ещё не понятно, что Зеленский и "слуги народа" двигают страну назад, а не вперёд?
показать весь комментарий
18.06.2020 17:07 Ответить
_Многие плуги до сих пор всё ещё не могут отличить злонамеренные действия слуги кремля - *********** от ошибок некомпетентного (но желающего блага Украине) идиотика. Вот так-то...
показать весь комментарий
18.06.2020 17:12 Ответить
Особливо, коли ці дії можна оцінювати і так, і так))))
показать весь комментарий
18.06.2020 17:17 Ответить
Можно. Плуги так и делают: и так, и этак...
показать весь комментарий
18.06.2020 17:25 Ответить
Хватит и трёх классов. А потом на заводы, фабрики, фермы Ахмета, коломийца и другой шушеры.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:44 Ответить
Та его самого еще нужно в школу отправить.
показать весь комментарий
18.06.2020 18:24 Ответить
Чего же можно ожидать от плагиатора и недоучки?
показать весь комментарий
18.06.2020 21:20 Ответить
Дайте спокій дітям з вашими міністрами- неучами , достали вже дурні , брехуни , двієчники по життю
показать весь комментарий
18.06.2020 21:55 Ответить
Глупцы. До 6 надо сократить! Половину предметов- нахрен, и делу конец. Верните детям ДЕТСТВО, садисты! И домашние задания надо или запретить, или реально переходить на дистанционку. Колоссальная экономия средств, а детки как были дебилами, так и останутся- хоть 15 лет их учи!
показать весь комментарий
18.06.2020 23:05 Ответить
та ладно. давайте вже 9, а то придумали вчитись аж 12 років. І після 9 класу відразу на плантації.
показать весь комментарий
19.06.2020 11:17 Ответить
 
 