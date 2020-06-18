Шкарлет говорит, что рассмотрит сокращение срока обучения в школе с 12 до 11 лет. Это риторика Табачника, - нардеп "Голоса" Совсун

Во фракции "Голос" выражают обеспокоенность в связи с возможностью пересмотра срока обучения в общеобразовательных школах, заявляет народный депутат Инна Совсун.

"Кандидат на министра образования от Зеленского говорит, что рассмотрит вопрос относительно продолжительности обучения. Что меня пугает? Что это риторика Табачника. Я никогда не думала, что услышу это ещё раз от кандидата в министры", - сказала Совсун журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что парламент уже сокращал срок обучения в школах с 12 до 11 лет при экс-министре образования Дмитрии Табачнике.

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Совсун также добавила, что работой в частном учреждении высшего образования невозможно купить очень дорогой автомобиль, который указал в своей декларации кандидат в министры образования Сергей Шкарлет.

"Я работала три года в приватном учреждении высшего образования и у меня задекларирована одна маленькая машина, которую мы с мужем купили на двоих. Я знаю, какие зарплаты в частном секторе высшего образования - это не те зарплаты, которые позволяют тебе купить дорогой автомобиль. Да, это немного выше зарплаты, чем в государственных учреждениях высшего образования, но это точно не такие, которые позволяют купить машину за $40 тыс.", - отметила Совсун.

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.