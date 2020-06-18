Шкарлет говорит, что рассмотрит сокращение срока обучения в школе с 12 до 11 лет. Это риторика Табачника, - нардеп "Голоса" Совсун
Во фракции "Голос" выражают обеспокоенность в связи с возможностью пересмотра срока обучения в общеобразовательных школах, заявляет народный депутат Инна Совсун.
"Кандидат на министра образования от Зеленского говорит, что рассмотрит вопрос относительно продолжительности обучения. Что меня пугает? Что это риторика Табачника. Я никогда не думала, что услышу это ещё раз от кандидата в министры", - сказала Совсун журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она напомнила, что парламент уже сокращал срок обучения в школах с 12 до 11 лет при экс-министре образования Дмитрии Табачнике.
Совсун также добавила, что работой в частном учреждении высшего образования невозможно купить очень дорогой автомобиль, который указал в своей декларации кандидат в министры образования Сергей Шкарлет.
"Я работала три года в приватном учреждении высшего образования и у меня задекларирована одна маленькая машина, которую мы с мужем купили на двоих. Я знаю, какие зарплаты в частном секторе высшего образования - это не те зарплаты, которые позволяют тебе купить дорогой автомобиль. Да, это немного выше зарплаты, чем в государственных учреждениях высшего образования, но это точно не такие, которые позволяют купить машину за $40 тыс.", - отметила Совсун.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).
Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
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У тексті указу вказується, що нагороджені відзначені "за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження новітніх освітніх технологій, багаторічну плідну наукову, педагогічну діяльність".
Цікаве формулювання помітили користувачі мережі.
Новітні освітні технології це добре. Гроші треба виділяти на розвиток науки, освіти і новітніх технологій, а не нагороди якісь там. Грошові премії, заохочення, надбавки до зп, при чому суттєві, а не нагороди галімі!) Розказуєте нам тут....
У нас ввели другу іноземну мову, у нас в школах уже вивчають економіку, інформатику і тд і тп. Купа нових предметів - у 11 років це все вже не впихнути, навіть якщо по 7 уроків на день робити!
Тому варіантів два - або шестиденне навчання, або 12-річка. У мене в гіманзії була шестиденка - ну її нафіг, краще 12 років!
- другу іноземну мову
- правознавство
- економіку
- інформатику
- безпеку життєдіяльності
- культурологію/народознавство
- краєзнавство
Куди всунути всі ці предмети, якщо і без них у дітей по 6-7 уроків на день було???
P.S. Ну і визнайте, інгліш в совєцькій школі був паршивим - бачу по своїх батьках, які взагалі-то медалісти і у сильних школах вчилися...
4-ре класса ЦПШ , где ЦПШ - не центральная политическая школа , а церковно-приходская .
Всё равно вокруг одни долбо.бы .