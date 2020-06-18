Стефанчук о стоимости референдума: похожие по структуре выборы стоят 12 млрд грн

Первый вице-спикер парламента, нардеп "Слуги народа" Руслан Стефанчук подчеркнул, что референдум — "недешевое дело", а потому при избрании его темы нужно быть ответственным.

Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сколько будет стоить, сейчас не можем сказать. Но знаем, что средняя стоимость выборов, которые по своей структуре похожи на процесс референдума, где-то ориентировочно 12 млрд гривен. И мы должны понимать, что любой референдум - это недешевое дело. Поэтому, формируя вопрос на референдум и определяя важность этих вопросов, также надо быть всем ответственным: готовы ли мы сегодня потратить такие деньги на выяснение какого-то вопроса ... Это действительно должны быть вопросы государственного значения, соразмерные с весом и стоимостью референдума", - сказал Стефанчук.

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Ранее в четверг, 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме. "За" проголосовали 252 депутата.

Согласно проекту закона, на референдум можно выносить вопросы об изменении Конституции и территории Украины, решении вопросов общегосударственного значения и утрате законом силы.

Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.

Также на Цензор.НЕТ: Электронный референдум не будут проводить, пока процедура не будет безопасной, - вице-спикер Стефанчук