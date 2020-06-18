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Стефанчук о стоимости референдума: похожие по структуре выборы стоят 12 млрд грн

Стефанчук о стоимости референдума: похожие по структуре выборы стоят 12 млрд грн

Первый вице-спикер парламента, нардеп "Слуги народа" Руслан Стефанчук подчеркнул, что референдум — "недешевое дело", а потому при избрании его темы нужно быть ответственным.

Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сколько будет стоить, сейчас не можем сказать. Но знаем, что средняя стоимость выборов, которые по своей структуре похожи на процесс референдума, где-то ориентировочно 12 млрд гривен. И мы должны понимать, что любой референдум - это недешевое дело. Поэтому, формируя вопрос на референдум и определяя важность этих вопросов, также надо быть всем ответственным: готовы ли мы сегодня потратить такие деньги на выяснение какого-то вопроса ... Это действительно должны быть вопросы государственного значения, соразмерные с весом и стоимостью референдума", - сказал Стефанчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о референдуме

Ранее в четверг, 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме. "За" проголосовали 252 депутата.

Согласно проекту закона, на референдум можно выносить вопросы об изменении Конституции и территории Украины, решении вопросов общегосударственного значения и утрате законом силы.

Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.

Также на Цензор.НЕТ: Электронный референдум не будут проводить, пока процедура не будет безопасной, - вице-спикер Стефанчук

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Топ комментарии
+5
Стефанчук о стоимости референдума: похожие по структуре выборы стоят 12 млрд грн - Цензор.НЕТ 1937
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18.06.2020 16:08
+2
Вам некуда девать миллиарды?
Зачем тогда берете кредиты?
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18.06.2020 16:08
+2
Что за вопрос такой детский? Чтобы прибарахлиться.
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18.06.2020 16:09
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Стефанчук о стоимости референдума: похожие по структуре выборы стоят 12 млрд грн - Цензор.НЕТ 1937
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18.06.2020 16:08 Ответить
Вам некуда девать миллиарды?
Зачем тогда берете кредиты?
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18.06.2020 16:08 Ответить
Что за вопрос такой детский? Чтобы прибарахлиться.
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18.06.2020 16:09 Ответить
Та Пуйло Владимироваич оплатит все, и вам для поддержания красоты лица перепадет!
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18.06.2020 16:08 Ответить
Точно, - Владимир Владимирич все оплатит. Ему так нехватало такого закона "про референдум" в Крыму и на Донбассе
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18.06.2020 16:12 Ответить
Какой референдум, ты на себя посмотри. Референдум....
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18.06.2020 16:10 Ответить
У них зеленый майдан на носу, а они все про какой то референдум мечтают
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18.06.2020 16:12 Ответить
торопятся все хотелки ***** исполнить, чтоб убежище дал как яныку.
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18.06.2020 16:15 Ответить
Проще усыпить этого борова. Останки скормить юзику
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18.06.2020 16:12 Ответить
Ну не хотят зебилы честного референдума. Может расходы на содержание клоуна урежите
Стефанчук о стоимости референдума: похожие по структуре выборы стоят 12 млрд грн - Цензор.НЕТ 5947
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18.06.2020 16:13 Ответить
Нехай цей жирний кнур краще скаже чи гроші за оренду квартири родичів повернув державі, як колись обіцяв.
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18.06.2020 16:24 Ответить
аренда похожих на тещину квартир тоже стоят приблизительно одинаково...
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18.06.2020 16:28 Ответить
куйло же проплатил референдум в Украине в результате которого "зе" получили проценты?
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18.06.2020 16:30 Ответить
стєфанчук, зачєм рєфєрєндум?
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18.06.2020 17:04 Ответить
Дванадцять мільярдів, коту під хвіст....
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18.06.2020 21:19 Ответить
Так можно взять эти деньги по разному:
1. Увеличить подоходный налог (как это планируется сейчас в Европе поднять на 1% из-за пандемии)
2. Под видом обновления автодорог сделать их платными.
3. Увеличить плату коммунальных услуг, проезд и т.п.
4. Ввести налог на воздух.......
Вы же не забывайте,что предложение о референдуме предложила правящая партия Клоунов, а так как это доминирующая партия в Украине, то они своего добьются.
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19.06.2020 01:30 Ответить
 
 