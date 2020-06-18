Порошенко: Власть преследует меня за получение Томоса и создание ПЦУ. ВИДЕО

Все обвинения против пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" написаны в Кремле, а "зеленая власть" их только выполняет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко заявил во время выступления на многотысячном митинге под стенами Печерского суда.

Порошенко сообщил, что, по его информации, власть возбудила еще одно дело против него - за получение Томоса и создание Православной церкви Украины.

"Новые лица не знают что делать. И ведут Украину в заблуждение. Еще одна важная деталь - они такими действиями теряют поддержку международных партнеров, потому что мы с вами строили мощную, проукраинскую, мировую коалицию все 5 лет. И вчера, когда я участвовал в заседании Европейской народной партии - крупнейшей политической европейской организации - каждый руководитель государства, руководитель правительства, лидер партии выразил свою поддержку, и я передаю эту поддержку нашей команде. Они с нами, они с Украиной. И не бросят нас на произвол судьбы", - подчеркнул Порошенко.

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Пятый Президент сообщил, что когда международные партнеры слышат о количестве возбужденных против него дел, то не могут в это поверить.

"Они не могли понять и поверить, что среди этих дел есть обвинения Порошенко в том, что он, как Верховный Главнокомандующий в июне 2014 года отдал приказ на контрнаступление против российского агрессора. И мы освободили с вами две трети оккупированного Донбасса - спасибо каждому ветерану.

Они поверить не могли, что против меня выдвинуто обвинение за то, что в ноябре 2018-го боевые корабли Украины отправились через украинский Керченский пролив в украинское Азовское море защищать Азовское побережье украинского Мариуполя и Бердянска. Мол, мы провоцируем россиян", - отметил Порошенко.

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"Все эти обвинения написаны в Кремле, а они только транслируют их, так как возглавляют это ГБР адвокаты Януковича, поставленные туда зеленой властью", - подчеркнул пятый президент Украины.

"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, называется оно "за разжигание межрелигиозной розни" путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины", - сообщил политик.

Он отметил, что не боится никаких преследований и продолжит борьбу за европейскую Украину.

"Мой отец мне говорил и научил меня любить Украину так, как я ее люблю. Мой отец сказал, что мы должны защищать наше государство. Мы не боимся", - подчеркнул Порошенко.