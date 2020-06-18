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Порошенко (19477) суд (24814) ПЦУ (788)

Порошенко: Власть преследует меня за получение Томоса и создание ПЦУ. ВИДЕО

Все обвинения против пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" написаны в Кремле, а "зеленая власть" их только выполняет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко заявил во время выступления на многотысячном митинге под стенами Печерского суда.

Порошенко сообщил, что, по его информации, власть возбудила еще одно дело против него - за получение Томоса и создание Православной церкви Украины.

"Новые лица не знают что делать. И ведут Украину в заблуждение. Еще одна важная деталь - они такими действиями теряют поддержку международных партнеров, потому что мы с вами строили мощную, проукраинскую, мировую коалицию все 5 лет. И вчера, когда я участвовал в заседании Европейской народной партии - крупнейшей политической европейской организации - каждый руководитель государства, руководитель правительства, лидер партии выразил свою поддержку, и я передаю эту поддержку нашей команде. Они с нами, они с Украиной. И не бросят нас на произвол судьбы", - подчеркнул Порошенко.

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Пятый Президент сообщил, что когда международные партнеры слышат о количестве возбужденных против него дел, то не могут в это поверить.

"Они не могли понять и поверить, что среди этих дел есть обвинения Порошенко в том, что он, как Верховный Главнокомандующий в июне 2014 года отдал приказ на контрнаступление против российского агрессора. И мы освободили с вами две трети оккупированного Донбасса - спасибо каждому ветерану.

Они поверить не могли, что против меня выдвинуто обвинение за то, что в ноябре 2018-го боевые корабли Украины отправились через украинский Керченский пролив в украинское Азовское море защищать Азовское побережье украинского Мариуполя и Бердянска. Мол, мы провоцируем россиян", - отметил Порошенко.

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"Все эти обвинения написаны в Кремле, а они только транслируют их, так как возглавляют это ГБР адвокаты Януковича, поставленные туда зеленой властью", - подчеркнул пятый президент Украины.

"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, называется оно "за разжигание межрелигиозной розни" путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины", - сообщил политик.

Он отметил, что не боится никаких преследований и продолжит борьбу за европейскую Украину.

"Мой отец мне говорил и научил меня любить Украину так, как я ее люблю. Мой отец сказал, что мы должны защищать наше государство. Мы не боимся", - подчеркнул Порошенко.
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Топ комментарии
+68
Порошенко: Власть преследует меня за получение Томоса и создание ПЦУ - Цензор.НЕТ 2618
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18.06.2020 16:24
+60
Порошенко: Власть преследует меня за получение Томоса и создание ПЦУ - Цензор.НЕТ 2319
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18.06.2020 16:22
+40
Порошенко: Власть преследует меня за получение Томоса и создание ПЦУ - Цензор.НЕТ 591
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18.06.2020 16:24
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Страница 5 из 5
При порохови отримали УБД син рошена, син турчинова, син авакова, син кужель матіос, більше1000 прокурорів, танька чорнорот. Питання: на яких колчаківських фронтах "воювала" ця "иліта", за що отримали пільги. І в той же час тисячи поранених бійців не можуть отримати інвалідність
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19.06.2020 00:29 Ответить
Та кому потрібен його Томос коли в країні панує бідність і беззаконня.......корупція як змія оплутала державні інститути і потихеньку давить їх......це настільки істеричний і безглуздий виступ......коли дупа в вогні і не таке придумаєш.....а економічні злочини це не те чим можна розвіяти культ Пороха у порохоботів......їм ссють в очі,а їм все одно роса))))
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18.06.2020 19:36 Ответить
А власне чого Порошеко скиглить? Що він зробив за 5 років в справі реформування силових структр взагалі і судів зокрема? Він ціленаправлено використовував суддів, які були на гачку у своїх підковерних справах. Тепер це вдарило по ньому. І буде добре якщо його ці судді посадять. Може іншим буде наука. Але не посадять. Потрусять на бабло і розійдуться миром .
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18.06.2020 19:45 Ответить
ой даремно зебільна лялька грається з порохом- полихне так, шо ніякий Ростов не допоможе!
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18.06.2020 19:58 Ответить
Полихне?Так вас таких не так уж и много,в основном за деньги выступают за мародера.Так что полыхать нечему,все знают кто такой порошёнка,даже на западе не будут особо заступаться.
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18.06.2020 20:07 Ответить
Холуи шиколадные, лизоблюды, зря пнётесь из штанов - ваш циничный барыга циничным барыгой и останется.
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18.06.2020 20:09 Ответить
о... А ты, ***, чей холуй?
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18.06.2020 20:15 Ответить
убери, кондом, из своего ника UA и можешь продолжать
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18.06.2020 20:17 Ответить
И тебя вытащили?))) Совсем не справляетесь?)))
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19.06.2020 02:42 Ответить
как быстро всё меняется..
И кто меня переубедит, что не без *****?
Та никто...
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18.06.2020 20:14 Ответить
За томос - спасибо. А за ПЦУ надо кастрировать.
Томос выдан СЦУ! Святейшей Церкви Украины!
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18.06.2020 20:17 Ответить
Правиильно Немає в Томосі ПЦУ,бо це пецики придумали для свого "божка"-дьячка МП з 2009-го.Але вони обмануті не тому,що барига їх обмотав мов цукрову вату бумагою і зробив з них прокладки для продажу,а тому,що 56%-в цукрової вати його вибрали в 2014-му.,а вже в 2019-му кинули.Тому обзивати своїх виборців 73%-им лайном дьячкові не личить-сам винний-вату треба продовжувати обмотувати бумагою,аби захищати,а не жадібничати-продаючи сирцем,неначе непотріб наліво й направо.До Томоса барига відношення не має,але він і тут використав перебізчиків з МП до самозваної пцу,аби мати 8%-ів упоротих ватанів для своєї підтримки.Його перебіжчики в унісон з москалями тому зараз і розпалюють ворожнечу,що ментально вони ще в РПЦ і Україна їм чужа духовно.
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18.06.2020 21:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hiVWH_y5KY4 кто на ком стоял?
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18.06.2020 22:20 Ответить
А тебя ещё, не кастрировали?
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18.06.2020 21:15 Ответить
барыга Порошенко=Медведчук!.
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18.06.2020 21:09 Ответить
Закусывать надо!
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18.06.2020 21:28 Ответить
янелох соскочил с гіляки...
Будет на перекладине в центре города, в торжественной обстановке!
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18.06.2020 21:31 Ответить
"Не смійтеся, чужі люде:
Церква-домовина
Розвалиться... а з-під неї
Встане Україна
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить
І помоляться на волі
Невольничі діти." (С) Т.Г.Шевченко
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18.06.2020 22:03 Ответить
Петре Олексійовичу ви Президент Незалежної Держави Україна, потужний гравець як могли допустити таке, знаючи що вражина буде мстити до кончини її. По друге вибори під час війни....це щось незрозуміле. Ясно старт відбувся за рік до дати виборів, але ті хто стартонув повинен понести персональну відповідальність за підрив цілосності та устрою Держави Україна у найтяжчі її часи становлення. Вам та вашим однодумцям ПЕРЕМОГИ, та дієвих звершень на благо Держави Україна.
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18.06.2020 22:19 Ответить
Петре Олексійовичу ви Президент Незалежної Держави Україна, потужний гравець як могли допустити таке,щоб жодний(!)з ваших депутатів не загинув на фронті за 5-ть років війни-вони ж патріоти.По друге офшори під час війни-це щось незрозуміле. Ясно узурпація влади відбулася,як ви розігнали Майдан, але ви ж повинен понести персональну відповідальність за підрив цілосності та устрою Держави Україна у найтяжчі її часи становлення. Вам та вашим однодумцям не треба було вугілля з окупованих територій через Білорусь гнати,спонсуючи терористів та не мутити "Мінські" на шкоду Держави Україна.
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18.06.2020 23:51 Ответить
Петре Олексійовичу ви Президент Незалежної Держави Україна, потужний гравець як могли допустити таке, знаючи що вражина буде мстити до кончини її. По друге вибори під час війни....це щось незрозуміле. Ясно старт відбувся за рік до дати виборів, але ті хто стартонув повинен понести персональну відповідальність за підрив цілосності та устрою Держави Україна у найтяжчі її часи становлення. Вам та вашим однодумцям ПЕРЕМОГИ, та дієвих звершень на благо Держави Україна.
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18.06.2020 22:21 Ответить
Так Томос сам собой получился? А чего же раньше его не было???
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19.06.2020 02:53 Ответить
преследуют за то, что не уничтожил пособников кацапских террористов и предателей.
нужно было ликвидировать кацапскую козлоту, тогда бы некому было сейчас преследовать.
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18.06.2020 23:31 Ответить
да за 5 лет хоть кума ***** медведчука и прочих рыгов типа бойка с рабиновичем можно при желании было нагнуть. а так опять пустословие..
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19.06.2020 00:25 Ответить
Парадокс у тому, що питання ПЦУ і отримання ТОМОСУ дуже турбує еврейську нацменшину і особисто Добкіна.
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19.06.2020 00:18 Ответить
Правильно ДОПа ПОПу вдув у попу розпалюванням релігійної війни четвертою силою- пециками,а Зеля винний.Та бездарі клоуна тільки незаконне призначення Семочко на Поросенка нарили.А Тетяна Малашенкова -політ сила Порошенка?А Олексій Маловацький-Порошенків прихвостень?А Павло Гречківський-пов'язаний з колишнім депутатом Мартиненком,котрий всупереч Конституції потрапив до ВРП вдруге?А Ігор Бенедисюк, який не тільки був призначений Порошенком,а й всупереч закону отримав від нього нагородну зброю,хоч не пояснив, як отримав українське громадянство та коли відмовився від російського?Таких випадків-десятки.Тому не вірю я рехформованому баригою судові.Тут за "підбурювання до зміни конституційної влади" треба херанта саджати з конфіскацією усіх 76-и власних компаній,які утворив,будучи на владних постах.Ще можна накинути "політичне переслідування" Гандзюк та Саакашвілі руками Рищука та спецназівцями.Тоді,можливо,якась справедливість зажевріє на горизонті зміни олігархічної-феодальної системи на демократично-правову.
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19.06.2020 01:40 Ответить
Кац, хоть понял на чем спалился?)))
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19.06.2020 02:55 Ответить
Чуєш горілим смердить?Заглянь в штани-може пробздів.
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19.06.2020 03:19 Ответить
Тебе воняет?))) Учитывая, что ты нищеброд, то у тебя нет устройств передающих запахи)))) Ищи у себя источник запахов))) Так чего палишься на дешевке?))) Совсем у вас на лахте одни рукожопы?)))
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19.06.2020 03:25 Ответить
Ніякого креативу-одні плюваки-витри краще монітора.
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19.06.2020 03:33 Ответить
Конечно никакого креатива))) Один и тот же текст, несколько дней уже тулишь в разных статьях))) Вот на этом вы рукожопы и палитесь)))
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19.06.2020 04:00 Ответить
Схоже, це дійсно тебе засмучує.
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19.06.2020 04:09 Ответить
Меня расстраивает?))) Серьезно?))) Кац, за 12 лет я вас разных на просторах нета повидал))) И твои унылые попытки закосить под украинца, меня только веселят))) Вы же рукожопы, просчитываетесь на раз)))
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19.06.2020 04:24 Ответить
Ти реально смішний-не сердься.
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19.06.2020 04:29 Ответить
Про що цей феодал меле-він увесь свій бізнес завязав спочатку на *****.Це потім його кинули,бо управляти колоніальними українськими олігархами москалям набагато легше, ніж українськими дрібними підприємцями. Саме українські дрібні підприємці справжні патріоти. А олігархи ніколи не були, не є і не будуть патріотами-їм Україна-що дійна корова,а народ-лохторат.Крім того,Петра його жадоба згубила.
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19.06.2020 04:42 Ответить
Следующее дело против Порошенко видимо будет за кражу металла на предприятиях народного хозяйства, когда он, будучи пионэром участвовал в сборе металлолома и макулатуры в целях личного обогащения.
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19.06.2020 08:58 Ответить
Следующее дело против Порошенко - международная торговля людьми способом преступного безвиза!
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19.06.2020 11:03 Ответить
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