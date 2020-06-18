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Прокуратура Киева сообщила о подозрении в убийстве украинки гражданину ФРГ, который выпрыгнул с горящего балкона

Прокуратура Киева сообщила о подозрении в убийстве украинки гражданину ФРГ, который выпрыгнул с горящего балкона

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 сообщено о подозрении гражданину Германии по факту совершения умышленного убийства гражданки Украины, тело которой после пожара обнаружили в квартире по ул. Михайловской в ​​Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

По результатам проведенных следственных действий правоохранители подозревают в совершении этого убийства 41-летнего гражданина Федеративной Республики Германия, который с марта 2020 года и до настоящего времени арендовал вышеуказанную квартиру.

Когда спасатели пытались потушить пожар в квартире, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и в итоге выпрыгнул с балкона. Во время тушения пожара в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

Сейчас подозреваемый находится в больнице до решения вопроса об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Кулеба візьме на поруки - відпустять божевільного назад до Німеччини.
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18.06.2020 16:33 Ответить
В Туреччину
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18.06.2020 16:43 Ответить
Дійсно. Швидше за все, - цей тип німецький турок.
Читав не так давно історію про франківчанку, яка познайомилася в інтернеті з німцем, а він виявився турком. Приїхав до неї, робив подарунки її дітям від двох чоловіків. Потім вона зробила аборт від турка, він сказився і взяв її в заручники. Поліція всю ніч не могла зайти в хату, бо турок з ножем біля горла шпарив її у спальні. Аж вранці турок, видно, притомився, і поліція змогла зайти в дім. В інтерв'ю потім ця шерепа бідкалася і попереджала українських жінок, щоб були дуже обачними, коли зв'язуються з іноземцями. )))
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18.06.2020 18:20 Ответить
поскользнулся, упал, потєрял сознанійє, очнулся - гіпс
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18.06.2020 18:12 Ответить
 
 