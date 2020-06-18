Прокуратура Киева сообщила о подозрении в убийстве украинки гражданину ФРГ, который выпрыгнул с горящего балкона

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 сообщено о подозрении гражданину Германии по факту совершения умышленного убийства гражданки Украины, тело которой после пожара обнаружили в квартире по ул. Михайловской в ​​Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

По результатам проведенных следственных действий правоохранители подозревают в совершении этого убийства 41-летнего гражданина Федеративной Республики Германия, который с марта 2020 года и до настоящего времени арендовал вышеуказанную квартиру.

Когда спасатели пытались потушить пожар в квартире, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и в итоге выпрыгнул с балкона. Во время тушения пожара в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

Сейчас подозреваемый находится в больнице до решения вопроса об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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