Прокуратура Киева сообщила о подозрении в убийстве украинки гражданину ФРГ, который выпрыгнул с горящего балкона
Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 сообщено о подозрении гражданину Германии по факту совершения умышленного убийства гражданки Украины, тело которой после пожара обнаружили в квартире по ул. Михайловской в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.
По результатам проведенных следственных действий правоохранители подозревают в совершении этого убийства 41-летнего гражданина Федеративной Республики Германия, который с марта 2020 года и до настоящего времени арендовал вышеуказанную квартиру.
Когда спасатели пытались потушить пожар в квартире, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и в итоге выпрыгнул с балкона. Во время тушения пожара в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.
Сейчас подозреваемый находится в больнице до решения вопроса об избрании ему меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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Читав не так давно історію про франківчанку, яка познайомилася в інтернеті з німцем, а він виявився турком. Приїхав до неї, робив подарунки її дітям від двох чоловіків. Потім вона зробила аборт від турка, він сказився і взяв її в заручники. Поліція всю ніч не могла зайти в хату, бо турок з ножем біля горла шпарив її у спальні. Аж вранці турок, видно, притомився, і поліція змогла зайти в дім. В інтерв'ю потім ця шерепа бідкалася і попереджала українських жінок, щоб були дуже обачними, коли зв'язуються з іноземцями. )))