На Прикарпатье председатель объединенной теробщины попался на взятке 3,4 тыс. долл. , - Нацполиция. ФОТО

В Ивано-Франковской области при получении взятки задержан председатель одной из объединенных территориальных общин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках уголовного производства полицейские установили, что чиновник органа местного самоуправления требовал у жителя области взятку в сумме 3 400 долларов за принятие решения об установлении на территории ОТО объектов рекламы (билбордов и ситилайтов).

18 июня председатель ОТО задержан в порядке ст. 208 УПК Украины за получение части взятки в сумме 3 000 долларов. Кроме взятки, правоохранители изъяли соответствующие решения сессии сельского совета ОТО о предоставлении разрешения на установку соответствующих рекламных объектов.

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Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством). Если вину чиновника докажут в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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