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взятка (6038) Нацполиция (16189) чиновник (1556) Ивано-Франковская область (901)

На Прикарпатье председатель объединенной теробщины попался на взятке 3,4 тыс. долл. , - Нацполиция. ФОТО

В Ивано-Франковской области при получении взятки задержан председатель одной из объединенных территориальных общин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Прикарпатье председатель объединенной теробщины попался на взятке 3,4 тыс. долл. , - Нацполиция 01

В рамках уголовного производства полицейские установили, что чиновник органа местного самоуправления требовал у жителя области взятку в сумме 3 400 долларов за принятие решения об установлении на территории ОТО объектов рекламы (билбордов и ситилайтов).

18 июня председатель ОТО задержан в порядке ст. 208 УПК Украины за получение части взятки в сумме 3 000 долларов. Кроме взятки, правоохранители изъяли соответствующие решения сессии сельского совета ОТО о предоставлении разрешения на установку соответствующих рекламных объектов.

На Прикарпатье председатель объединенной теробщины попался на взятке 3,4 тыс. долл. , - Нацполиция 02

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На Прикарпатье председатель объединенной теробщины попался на взятке 3,4 тыс. долл. , - Нацполиция 03

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством). Если вину чиновника докажут в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также смотрите: На взятке в $5 тыс. за избежание тюремного срока задержан полицейский на Днепропетровщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

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