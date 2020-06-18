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Новости Газовая война
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Газпром (3144) иск (632) Нафтогаз (3062) Зеркаль (292)

"Нафтогаз" еще не решил подавать ли новые иски к "Газпрому": они очень дорогостоящие, - Зеркаль

Группа "Нафтогаз" продолжает рассматривать возможности подачи новых исков к ПАО "Газпром", принимает во внимание высокую стоимость ведения разбирательств в международных судах, сообщила советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль.

"Мы еще находимся на стадии оценки возможности реализации этих судебных процессов, поскольку они очень дорогостоящие. Думаю, никто из нас не хочет терять деньги, не понимая возможности получить позитивного варианта развития событий", – сказала она в ходе hard talk дискуссии "Нафтогаз. Что дальше?", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Зеркаль уточнила необходимость принимать во внимание положения подписанного в конце 2019 года транзитного контракта.

"Мы являемся добросовестной стороной контракта, подписанного в конце 2019 года, и не хотим давать "Газпрому" ни одной возможности иметь какие-то зацепки, которые позволят ему избежать выполнения контрактных обязательств", –добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" готовит новые иски к "Газпрому" на $17 млрд, - Витренко

Как сообщалось, в начале февраля 2020 года исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что компания изучает возможности для подачи новых исков к ПАО "Газпром" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС. В частности, изучается вопрос возможности переноса точек передачи газа на границу РФ – Украина по текущим контрактам европейских компаний, сложность экспорта газа независимыми газодобывающими компаниями РФ, сложность транзита среднеазиатского газа по территории РФ и полученные НАК убытки от участия "Газпрома" в долговых обязательствах RosUkrEnergo.

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Топ комментарии
+18
а при Порохе вопрос так даже не стоял: подавать или не подавать..
конечно подавать!
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18.06.2020 16:48
+17
совпадение, как только пришел зеля, иски сразу закончились
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18.06.2020 16:48
+15
Ничто так дорого Украине не обходится как колаборационистская власть
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18.06.2020 16:57
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совпадение, как только пришел зеля, иски сразу закончились
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18.06.2020 16:48 Ответить
Из 20 с копейками лярдов, зЭбыдло отказался в одностороннем порядке на претензии в 20 лярдов $....
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18.06.2020 22:09 Ответить
а при Порохе вопрос так даже не стоял: подавать или не подавать..
конечно подавать!
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18.06.2020 16:48 Ответить
Та да, премии там не хилые
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18.06.2020 16:48 Ответить
А зачем Зеленскому премии? Его ждет пожизненное содержание ... в Ростове
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18.06.2020 16:54 Ответить
Найбільш дорогостоящі для бюджету України,
тут я з ними дійсно згідний....
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18.06.2020 20:58 Ответить
Впевнений що зарплата Коболева, Вітренко і самої Зеркаль також зовсім не низенька.
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18.06.2020 16:50 Ответить
При Порошенко денег хватало путлеровскую трубу кошмарить, а у этих даунов нет? Это очередной слив перед ******
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18.06.2020 16:52 Ответить
При вальцмані транзит росгазу йшов справно, для забезпечення безперебійної передачі з рашки на Європу навіть оголошували акцію "прикрути" в березні 2018, з ціллю обмеження споживання в Україні в сильні морози.
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18.06.2020 17:45 Ответить
Сколько же среди лехтората клоуна тупиц . Сам про транзит написал - сам и обосрался. Только дураки и враги могут рассказывать о прекращении транзита газа в ЕС. То-то для ***** подарок был бы.
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18.06.2020 17:49 Ответить
А що тоді шокофрен мав на увазі під "трубу кашмаріть"? Все що вони "покашмаріли", це вициганили від путєна в Стокгольмі еквівалент 2-3-тижневої виручки хазпрома...
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18.06.2020 19:17 Ответить
ДА ВІПИШИТЕ ДРУГ ДРУГУ ПО ЛЯРДУ , И РАЗОЕДИТЕСЬ . мИ ЖЕ ЛОХИ .
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18.06.2020 16:55 Ответить
***** буде задоволений Зеленським.
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18.06.2020 16:55 Ответить
Ничто так дорого Украине не обходится как колаборационистская власть
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18.06.2020 16:57 Ответить
При воре-барыге дешевле было?
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18.06.2020 17:01 Ответить
Так зеркаль ни тогда, ни сейчас не говорит цену услуг зарубежных адвокатов
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18.06.2020 17:08 Ответить
Думка смердячої гниди нікого не цікавить.
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18.06.2020 17:11 Ответить
Упс, зеркаль стала "смердячей гнидой" уже.
Шо случилось?
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18.06.2020 17:39 Ответить
Мрази!
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18.06.2020 17:03 Ответить
Да и Нафтогаз стране недёшево обходится, так что думайте госпожа Зеркаль быстрее и подавайте, не стесняйтесь. Что-то побед и взыскания денег по остальным крымским делам не слышно. Раша понимает только достойный ответ, либо в морду, либо по карману, а лучше оба вместе
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18.06.2020 17:05 Ответить
Надо войска распустить. Содержать армию дело не дешевое.
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18.06.2020 17:05 Ответить
Зеленський так і робить
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18.06.2020 17:08 Ответить
Не вздумайте подавать.Не дай бог выиграете-бюджет не потянет таких премий как Коболеву.
Ну разве что пенсии пополам урезать.
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18.06.2020 17:09 Ответить
Зеркаль ,яжели низя подавать иски против рашистского грязьпрома,тогда зеркально подавайте иски против оржеля списавшего задолженности грязьпрома украинскому народу....
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18.06.2020 17:33 Ответить
Так она же не говорит что - подавать нельзя .! Она сказала - изучаем возможность подачи . .
Всё верно ,, зачем подавать иски которые есть риск проиграть , вбухав в судебные разбирательства кучу денег . ?? Сначала нужно всё хорошенько взвесить , и быть хоть на 50% уверенным в позитивном для себя судебном исходе .
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18.06.2020 17:44 Ответить
детей у них не будет ежели 50% берености,но 50% возможен аборт ,хотя он дорогой...
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18.06.2020 18:03 Ответить
За детей не знаю ,, а касаемо газовых судебных разбирательств - подавать в суд иски , которые можно с треском проиграть , могут только люди , скажем так - слегка не в себе . Зеркаль абсолютно тут права ... .
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18.06.2020 18:12 Ответить
Зачем было в одностороннем порядке отказываться от исков на 20 млрд $ ???
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18.06.2020 22:11 Ответить
.Я что , принимаю такие решения ? Мне самому про это хотелось бы спросить , у Зе .
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18.06.2020 22:24 Ответить
Дарагастоящіє іскі... Краще Газпрьому за дарагастоящій газ платити + штрафи за Йулькиним контрактом.
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18.06.2020 17:38 Ответить
В нас через 2 тижні буде запроваджено ринок газу (для побутових споживачів), попросіть Газпром продати вам омріяний "газок пряміком з Ямалу".
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18.06.2020 17:47 Ответить
 
 