Для Национальной школы судей закупили ПО на 2 млн грн дороже, чем его реальная стоимость, - СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала миллионные злоупотребления при закупке программного обеспечения для Национальной школы судей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Директор частной компании-поставщика для победы в тендере подделал финансово-хозяйственную документацию. В результате он поставил заведению дешевое программное обеспечение под видом дорогого. По версии следствия, на "разнице" цены злоумышленник завладел государственными средствами в сумме почти два миллиона гривен", — сказано в сообщении.

Программное обеспечение, которое продал Национальной школе судей недобросовестный делец, могло привести к уязвимости компьютеров и утечке данных.

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Директору компании-поставщика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ответственному должностному лицу Национальной школы судей — по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.

"Правоохранители при документировании также установили другие факты злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами Национальной школы судей, которым будет предоставлена надлежащая процессуальная оценка", — добавили в пресс-службе СБУ.

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