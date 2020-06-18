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СБУ (19459) программное обеспечение (56) закупки (691)

Для Национальной школы судей закупили ПО на 2 млн грн дороже, чем его реальная стоимость, - СБУ

Для Национальной школы судей закупили ПО на 2 млн грн дороже, чем его реальная стоимость, - СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала миллионные злоупотребления при закупке программного обеспечения для Национальной школы судей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Директор частной компании-поставщика для победы в тендере подделал финансово-хозяйственную документацию. В результате он поставил заведению дешевое программное обеспечение под видом дорогого. По версии следствия, на "разнице" цены злоумышленник завладел государственными средствами в сумме почти два миллиона гривен", — сказано в сообщении.

Программное обеспечение, которое продал Национальной школе судей недобросовестный делец, могло привести к уязвимости компьютеров и утечке данных.

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Директору компании-поставщика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ответственному должностному лицу Национальной школы судей — по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.

"Правоохранители при документировании также установили другие факты злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами Национальной школы судей, которым будет предоставлена надлежащая процессуальная оценка", — добавили в пресс-службе СБУ.

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Топ комментарии
+5
Зачем им ПО?Судят всё равно по звонку.
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18.06.2020 17:03
+4
Для Национальной школы судей закупили ПО на 2 млн грн дороже, чем его реальная стоимость, - СБУ - Цензор.НЕТ 2003
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18.06.2020 17:06
+4
«Директору компании-поставщика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ответственному должностному лицу Национальной школы судей - по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.»
------------
Ага, то есть - это не завладение государственными средствами в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а «служебная халатность»…
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18.06.2020 17:28
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Этих тварей со школьной скамьи приучают к откатам... Каштаны их уже заждались...
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18.06.2020 16:52 Ответить
Украина...
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18.06.2020 16:59 Ответить
У нас даже судьи казнокрадят
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18.06.2020 16:55 Ответить
И так везде и так во всем. машинка для министра образования, сандали для ДБР и китайского барахло в три раза дороже украинского для медиков
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18.06.2020 16:59 Ответить
Попали чуваки! Судейские содрали откат 2ляма. Теперь ещё СБУшники разденут.
Не поставляйте ничего бюджетникам!
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18.06.2020 17:00 Ответить
Зачем им ПО?Судят всё равно по звонку.
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18.06.2020 17:03 Ответить
В смысле зачем? Чтобы украсть на закупке - не понятно разве?
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18.06.2020 17:05 Ответить
Вопрос был риторическим.
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18.06.2020 17:12 Ответить
Для Национальной школы судей закупили ПО на 2 млн грн дороже, чем его реальная стоимость, - СБУ - Цензор.НЕТ 9454
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18.06.2020 17:04 Ответить
Для Национальной школы судей закупили ПО на 2 млн грн дороже, чем его реальная стоимость, - СБУ - Цензор.НЕТ 2003
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18.06.2020 17:06 Ответить
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18.06.2020 17:13 Ответить
Готов за свой счет, бЭзвозмЭздно, т.е. даром, поставить 300 м отличной бельевой веревки и ящик туалетного мыла.
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18.06.2020 17:17 Ответить
_Нужно вводить презумцию виновности чиновников, госслужащих разных ветвей власти. А конкретно судьи за незаконный приговор должны нести вдвое-втрое более суровое наказание и со сроками в 2-3 раза больше обычных граждан, вплоть до высшей меры!
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18.06.2020 17:19 Ответить
«Директору компании-поставщика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ответственному должностному лицу Национальной школы судей - по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.»
------------
Ага, то есть - это не завладение государственными средствами в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а «служебная халатность»…
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18.06.2020 17:28 Ответить
класичні слідчі "тьоркі")))
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18.06.2020 17:33 Ответить
Лінукс і Лібреофіс закупили? Яке тим гуманітаріям ПО потрібне? Їм завжди кулькової ручки вистачало...
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18.06.2020 17:33 Ответить
А чё за ПО то? Пасьянс косынка?
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18.06.2020 18:29 Ответить


Для Национальной школы судей закупили ПО на 2 млн грн дороже, чем его реальная стоимость, - СБУ - Цензор.НЕТ 6422
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18.06.2020 18:59 Ответить
За закупівлю за таку ціну ПЗ треба дати добре ПЗ.
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19.06.2020 06:50 Ответить
 
 