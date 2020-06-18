Запасы газа в подземных хранилищах приближаются к 19 млрд куб. м: к началу зимы достигнут рекорда, - Коболев

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на июнь 2020 кода составляют около 19 млрд куб. м, к концу сезона закачки планируется выйти на новый рекорд, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

"Мы активно работаем над тем, чтобы нарастить объем хранения иностранными компаниями газа в украинских хранилищах. Собственного говоря, это сейчас и происходит. По состоянию на июнь объем в хранилищах приближается к 19 млрд куб. м, что является относительно позитивным показателем. Мы надеемся выйти на новый рекорд в конце этого сезона закачки", – сказал он во время hard talk дискуссии "Нафтогаз. Что дальше?", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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