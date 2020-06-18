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Запасы газа в подземных хранилищах приближаются к 19 млрд куб. м: к началу зимы достигнут рекорда, - Коболев
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на июнь 2020 кода составляют около 19 млрд куб. м, к концу сезона закачки планируется выйти на новый рекорд, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.
"Мы активно работаем над тем, чтобы нарастить объем хранения иностранными компаниями газа в украинских хранилищах. Собственного говоря, это сейчас и происходит. По состоянию на июнь объем в хранилищах приближается к 19 млрд куб. м, что является относительно позитивным показателем. Мы надеемся выйти на новый рекорд в конце этого сезона закачки", – сказал он во время hard talk дискуссии "Нафтогаз. Что дальше?", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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+3 Edgar Degas
показать весь комментарий18.06.2020 17:07
+3 ggl chrm
показать весь комментарий18.06.2020 17:25
+2 Костянтин Залізняк
показать весь комментарий18.06.2020 17:30
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Подорожание всего произошло при рэформаторе
Ты точно в Украине живёшь?
При падлошенко я еле отбился от облгаза, который выписал 27000 грн родителям в селе за непонятно за что.
Сам, имея АГВ в квартире, я с НГ плачу все меньше, последний раз платил по 2.9 куб, при пэтиных восемь.
Иди разбирайся с местными конторами, им же пэтюничкин дал децентрализацию и монополию, или не он?
Понимаю, сложно осознать, НО, я при пэтюньке платил 8 грн куб, сейчас 2.9.
Фирштейн?
"Газпром" начал демонтировать трубы, по которым подает газ к границе с Украиной - оператор ГТС Украины
Больше читайте тут:
https://gordonua.com/news/money/gazprom-nachal-demontirovat-truby-po-kotorym-podaet-gaz-k-granice-s-ukrainoy-operator-gts-ukrainy-1504746.html
Мы надеемся выйти на новый рекорд.
а зачем?
КОБАЛЕВ И МАМА БЛАГОДОРЯТ УКРАИНСКИХ ЛОХОВ!! ПЛАТИТЕ ДАЛЬШЕ! АТО ПУТИН НАПАДЕТ!!