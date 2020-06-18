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Новости Газовая война
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Газ (9402) Нафтогаз (3062) Коболев (456)

Запасы газа в подземных хранилищах приближаются к 19 млрд куб. м: к началу зимы достигнут рекорда, - Коболев

Запасы газа в подземных хранилищах приближаются к 19 млрд куб. м: к началу зимы достигнут рекорда, - Коболев

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на июнь 2020 кода составляют около 19 млрд куб. м, к концу сезона закачки планируется выйти на новый рекорд, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

"Мы активно работаем над тем, чтобы нарастить объем хранения иностранными компаниями газа в украинских хранилищах. Собственного говоря, это сейчас и происходит. По состоянию на июнь объем в хранилищах приближается к 19 млрд куб. м, что является относительно позитивным показателем. Мы надеемся выйти на новый рекорд в конце этого сезона закачки", – сказал он во время hard talk дискуссии "Нафтогаз. Что дальше?", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" еще не решил подавать ли новые иски к "Газпрому": они очень дорогостоящие, - Зеркаль

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Топ комментарии
+3
Дайте ему и его маме миллионы ,на деньги налогоплательщика он купил газ и закачал его в хранилища- это подвиг,еще поцелуйте его в зад.
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18.06.2020 17:07
+3
Точно в Украине. И даже неделю назад получил дополнительную платежку за отопление при том, что все уплачено. Начальники в теплоэнерго говорят, это вовины фокусы по снижению сумм платежек зимой. Вот они сейчас и компенсируют, поскольку приказ по снижению сумм платежек они выполнили, а вот тарифы снижены не были. В результате сформировался долг. Такое бывает только в Украине.
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18.06.2020 17:25
+2
Обережно, бо ці ЗЄбіли ще й сховища підірвуть...
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18.06.2020 17:30
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Правила форума Совет форумчан
А цены? Речь идет о подорожании на 15-20% или все-же больше?
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18.06.2020 17:01 Ответить
Пока видим конкретное снижение.
Подорожание всего произошло при рэформаторе
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18.06.2020 17:11 Ответить
Снижение чего?
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18.06.2020 17:17 Ответить
Всего.
Ты точно в Украине живёшь?
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18.06.2020 17:20 Ответить
Точно в Украине. И даже неделю назад получил дополнительную платежку за отопление при том, что все уплачено. Начальники в теплоэнерго говорят, это вовины фокусы по снижению сумм платежек зимой. Вот они сейчас и компенсируют, поскольку приказ по снижению сумм платежек они выполнили, а вот тарифы снижены не были. В результате сформировался долг. Такое бывает только в Украине.
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18.06.2020 17:25 Ответить
Не звизди.
При падлошенко я еле отбился от облгаза, который выписал 27000 грн родителям в селе за непонятно за что.
Сам, имея АГВ в квартире, я с НГ плачу все меньше, последний раз платил по 2.9 куб, при пэтиных восемь.
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18.06.2020 17:34 Ответить
Прислать тебе рахунок? Можешь и заплатить. Я не возражаю.
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18.06.2020 17:38 Ответить
Зачем мне твой счёт, ты неадекват.
Иди разбирайся с местными конторами, им же пэтюничкин дал децентрализацию и монополию, или не он?
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18.06.2020 17:42 Ответить
Ты читать умеешь? Я тебе написал, что это результат фокусов скомороха зимой с попытками снизить суммы платежек без снижения тарифов. Это сложно, я понимаю. Но такая реальность.
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18.06.2020 17:45 Ответить
Ты читать умеешь?
Понимаю, сложно осознать, НО, я при пэтюньке платил 8 грн куб, сейчас 2.9.
Фирштейн?
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18.06.2020 17:49 Ответить
снежение цены отопления! ты что не знал что летом отопление стоит НОЛЬ!!
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18.06.2020 17:21 Ответить
Да вот оказывается что не ноль. Нет тепла, но платежки приходят
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18.06.2020 17:26 Ответить
ggl chrm Твой поставщик тепла точно газом тебя греет? А "платежки приходят" то это скорее всего задолженность.
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18.06.2020 18:18 Ответить
Нет, не задолженность. Зимой платил в полном объеме, как указано в платеже. Было пояснение от местного руководства по поводу. Зимой снизили суммы платежей без снижения тарифа. Это тогда, когда Зеленский баловался в крутого. При этом компенсацию теплоэнерго не прислали. Вот долг и сформировался. У меня центральное отопление, не автономка.
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18.06.2020 18:24 Ответить
16.06.2020

"Газпром" начал демонтировать трубы, по которым подает газ к границе с Украиной - оператор ГТС Украины
Больше читайте тут:
https://gordonua.com/news/money/gazprom-nachal-demontirovat-truby-po-kotorym-podaet-gaz-k-granice-s-ukrainoy-operator-gts-ukrainy-1504746.html Запаси газу в підземних сховищах наближаються до 19 млрд куб. м: до початку зими досягнуто рекорду, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6015
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19.06.2020 00:13 Ответить


Мы надеемся выйти на новый рекорд.
а зачем?
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18.06.2020 17:03 Ответить
Дайте ему и его маме миллионы ,на деньги налогоплательщика он купил газ и закачал его в хранилища- это подвиг,еще поцелуйте его в зад.
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18.06.2020 17:07 Ответить
ЛОХИ ЗАПЛАТЯТА ЗА ВСЁ И ЗА ВСЕХ!

КОБАЛЕВ И МАМА БЛАГОДОРЯТ УКРАИНСКИХ ЛОХОВ!! ПЛАТИТЕ ДАЛЬШЕ! АТО ПУТИН НАПАДЕТ!!
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18.06.2020 17:22 Ответить
От тебя даже интеллект убежал, кому ты нужен, чтобы на тебя еще нападать.
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19.06.2020 10:55 Ответить
Обережно, бо ці ЗЄбіли ще й сховища підірвуть...
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18.06.2020 17:30 Ответить
Західноукраїнські ПСГ цього року можуть стати "останньою пустою каністрою" для газтрейдерів ЄС.
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18.06.2020 17:38 Ответить
Тепер доставка газу буде дороща за газ, кіби коболев з вітренком той газ у валізах з ЄС тігають)
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19.06.2020 00:06 Ответить
 
 