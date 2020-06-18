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Рада разрешила направлять средства Фонда борьбы с СOVID-19 на строительство дорог, покупку оборудования для медучреждений

Рада разрешила направлять средства Фонда борьбы с СOVID-19 на строительство дорог, покупку оборудования для медучреждений

Верховная Рада в четверг поддержала в целом законопроект №3509, который расширяет перечень направлений использования средств Фонда борьбы с СOVID-19 на строительство и реконструкцию дорог государственного и местного значения, а также на приобретение оборудования для медицинских учреждений.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовал 331 народный депутат при минимально необходимых 226 голосах.

Документ, в частности, предусматривает расширение перечня направлений использования Фонда борьбы с СOVID-19 на приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи, входящих в многопрофильные больницы, для медицинских амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в сельской местности и проведение капитального ремонта, реконструкции этих помещений, а также на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного, местного значения.

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Отмечается, что принятие указанной инициативы обеспечит возможность направления средств Фонда борьбы с СOVID-19 на такие меры по преодолению последствий пандемии, как улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения, что будет способствовать улучшению транспортной доступности регионов страны, позволит создать около 12, 6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.
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Топ комментарии
+17
О!!!

Т.е. битуум у Коломоя будут теперь покупать за бабло, которое Украине выделили на борьбу с эпидемией.

Красиво...
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18.06.2020 17:12
+9
«Нєцєвоє іспользованіє срєдств»'кримінальний злочин.
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18.06.2020 17:13
+9
Вот дебилы! Вирус никуда не ушел. Деньги на борьбу с ним ещё понадобятся. Это мне напоминает наркомана который заместо купить себе ботинки на зиму купит себе дозу зелья!
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18.06.2020 17:13
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То есть пусть народ болеет и помирает, а гавно-дорого-делы будут и дальше наживаться , закупая всё втридорога, правильно?
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18.06.2020 17:12 Ответить
банальный деребан средств фонда на ЯМОЧНОМ ремонте дорог..
ну а зебилы потерпят... для них лечение сватами по зомбоящику))
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18.06.2020 18:31 Ответить
О!!!

Т.е. битуум у Коломоя будут теперь покупать за бабло, которое Украине выделили на борьбу с эпидемией.

Красиво...
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18.06.2020 17:12 Ответить
реально думаешь что деньги выделялись для борьбы с эпидемией? серьезно?
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18.06.2020 17:16 Ответить
А ты думаешь, что их для Коломоского выделили?
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18.06.2020 17:21 Ответить
Вы двое, вообще думать умеете, есть чем?
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18.06.2020 17:36 Ответить
неужели бАрыга вова и Ко - крадут? оп-ля.. а помнится зебилы орали что он "честный"
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18.06.2020 18:32 Ответить
Ну да, они честные - воры известные...
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18.06.2020 18:38 Ответить
https://twitter.com/babaikit
https://twitter.com/babaikit
https://twitter.com/babaikit


https://twitter.com/babaikit

https://twitter.com/babaikit Баба і кіт https://twitter.com/babaikit @babaikit https://twitter.com/babaikit/status/1273623177076367362 1 ч

На нас чекає велике будівництво на білбордах і у хештегах

Рада разрешила направлять средства Фонда борьбы с СOVID-19 на строительство дорог, покупку оборудования для медучреждений - Цензор.НЕТ 212
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18.06.2020 19:14 Ответить
«Нєцєвоє іспользованіє срєдств»'кримінальний злочин.
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18.06.2020 17:13 Ответить
Вот дебилы! Вирус никуда не ушел. Деньги на борьбу с ним ещё понадобятся. Это мне напоминает наркомана который заместо купить себе ботинки на зиму купит себе дозу зелья!
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18.06.2020 17:13 Ответить
Ну один нарокоман в марте вместо того, чтобы покупать маски, продавал их, а потом встречал рейсы Эпицентра.

Это уже дубль №2.
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18.06.2020 17:22 Ответить
...на такие меры по преодолению последствий пандемии, как.... реконструкция и ремонт автомобильных дорог ...

О вирус че натворил
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18.06.2020 17:14 Ответить
Уроды !
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18.06.2020 17:14 Ответить
то есть в бюджете официально просверлили дырочку и теперь в обход всех тендеров и процедур зеленые мышки будут "главноениваравать" в особо крупных размерах.
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18.06.2020 17:15 Ответить
только вчера тут читал как Игорь Валерьич продает для "большой стройки" битуум по цене шести Роттердамов
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18.06.2020 17:17 Ответить
Дірочка... 300 000 000 000, одинадцять дірочок.
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18.06.2020 17:17 Ответить
"Смета оказалась превышенной на 2130 рублей, товарищи. Однако это сильно сэкономило время. Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен строго по смете как укладка асфальта. А работы по укладке асфальта были оплачены строго по смете как.." © "Гараж"
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18.06.2020 17:15 Ответить
Як, завжди красти будуть. Он уже на бітумі Беня гешефт робить.
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18.06.2020 17:15 Ответить
КОВІД побороли (кожен день більше хворих), тепер будуть бороть дороги з бітуму Роттердам+++++...
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18.06.2020 17:15 Ответить
Пройшли дощі, пора косити зелень
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18.06.2020 17:16 Ответить
Рада разрешила направлять средства Фонда борьбы с СOVID-19 на строительство дорог, покупку оборудования для медучреждений - Цензор.НЕТ 2788
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18.06.2020 17:18 Ответить
А що вже пандемія всьо? А зранку кричали, що Україна вже в червоній зоні. Дерибан сильніший страху.
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18.06.2020 17:17 Ответить
Пір під час чуми.
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18.06.2020 17:18 Ответить
Усе по кпругу. У січні-лютому розікрали засоби захисту із Держрезерву, обдерли людей і цілі галузі щоб наповнити фонд боротьби з коронавірусом. Фонд виріс - фонд треба розікрасти ... допоки не розігнали цю зелену шоблу.
Взагалі, певний талант у зелених крадіїв є. Що дамо в черговий раз на*бати нас?
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18.06.2020 17:22 Ответить
коронавирус уже одолели ??????? количество заболевших, госпитализированных, умерших и потенциально заразных уменьшается каждый день ?????????????
самое время начать криминальный дерибан средств выделенных на лечение и защиту людей …
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18.06.2020 17:23 Ответить
_Понятно. Когда накроет вторая волна грёбаного вируса, на это не будет ни копейки денег. Охеренно управились бандиты с народными деньгами...
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18.06.2020 17:28 Ответить
Не накроет то чего нет. Всё это п....ж в пользу бедных.
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19.06.2020 02:19 Ответить
от с*ки! а чего ж не на медицину ? есть столько направлений, где хирургические вмешательства, химиотерапия, диагностика и лекарства для больных ложатся неподъемным грузом для родственников больных... опять же...какого перца тогда карантин продолжено а деньгу тратят не по назначению? опять на благотворителей и меценатов рассчитывают ???
хотя...на дорогах легче откатить в мощну... и в потную клешню....
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18.06.2020 17:39 Ответить
вьімрем, русскохромосомньіх завезут.как уже бьіло.
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18.06.2020 17:52 Ответить
Як завжи, ось це.
Рада разрешила направлять средства Фонда борьбы с СOVID-19 на строительство дорог, покупку оборудования для медучреждений - Цензор.НЕТ 7740
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18.06.2020 17:59 Ответить
Ну як ви не розумієте? Що "ковід"? Його не видно.
Дороги вигідніші і коломойському, і як піар, перед виборами
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18.06.2020 17:44 Ответить
Компенсация Коломойскому за Приватбанк.
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19.06.2020 02:21 Ответить
Дебилы, если вам не нужны больше деньги на борьбу с вирусом, верните где взяли. Зачем вы плодите хаос и возможности воровства в особо крупных размерах?
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18.06.2020 17:49 Ответить
так у Потерпевшего апетит прорезался
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18.06.2020 19:23 Ответить
перший раз чую, що ковід дороги поїв.
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18.06.2020 17:50 Ответить
Это они чтобы Гейтса запутать, чтоб он их не чипировал и не отключил от 5G 😁
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18.06.2020 17:53 Ответить
Деньги уже растащили, а следы закатают в асфальт.
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18.06.2020 18:09 Ответить
Это вообще не лезит в голову. Вводят опять карантин против СOVID-19 , а деньги выделенные на борьбу с ним забирают. Вывод: а Нас накалывают с ним. Значит его НЕТ!
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18.06.2020 18:25 Ответить
Какой умничка. Всё правильно думаешь. Если бы все так думали и понимали то и пердимонокля этого давно бы не было.
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19.06.2020 02:24 Ответить
Браво, дожились, что строительство дорог, стало дороже здоровья и жизни людей. И такое мог придумать только лишь не лох - президент.
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18.06.2020 18:47 Ответить
///
Собирать деньги на покупку морозильной камеры для морга одной из одесских больниц начали волонтеры БФ «Корпорация монстров». Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель фонда Катерина Ножевникова.
Поводом для нестандартного поста в соцсети и обращения к одесситам известного волонтера стала смерть пациентки больницы, являющейся опорной в https://fakty.ua/338011 борьбе с COVID-19 . Тела умерших пациентов здесь держать негде, хотя Минздрав обязал в связи с эпидемией коронавируса хранить их до получения результатов ПЦР-теста. На это нередко уходит десять суток…
«Согласно приказу № 4 от 27 марта 2020 года, пациенты, умершие от инфекционного возбудителя COVID-19, должны быть захоронены в специальном мешке и закрытом гробу. Пациенты, которые умерли и анализ ПЦР еще не получен, должны находиться в морге до получения анализа. А анализ ПЦР мы иногда ждем 5, 6, 10 дней. Каким образом хранить в 40-градусную жару тело, не имея морозильной камеры в морге, в приказе не указано», - пишет Ножевникова.
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18.06.2020 19:05 Ответить
Не, то понятно, Потерпевшему нужно как то поддержать свою пейсатую бабушку, бо битум Коломоя нах никому не нужен
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18.06.2020 19:21 Ответить
 
 