Рада разрешила направлять средства Фонда борьбы с СOVID-19 на строительство дорог, покупку оборудования для медучреждений
Верховная Рада в четверг поддержала в целом законопроект №3509, который расширяет перечень направлений использования средств Фонда борьбы с СOVID-19 на строительство и реконструкцию дорог государственного и местного значения, а также на приобретение оборудования для медицинских учреждений.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За соответствующее решение проголосовал 331 народный депутат при минимально необходимых 226 голосах.
Документ, в частности, предусматривает расширение перечня направлений использования Фонда борьбы с СOVID-19 на приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи, входящих в многопрофильные больницы, для медицинских амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в сельской местности и проведение капитального ремонта, реконструкции этих помещений, а также на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного, местного значения.
Отмечается, что принятие указанной инициативы обеспечит возможность направления средств Фонда борьбы с СOVID-19 на такие меры по преодолению последствий пандемии, как улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения, что будет способствовать улучшению транспортной доступности регионов страны, позволит создать около 12, 6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.
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ну а зебилы потерпят... для них лечение сватами по зомбоящику))
Т.е. битуум у Коломоя будут теперь покупать за бабло, которое Украине выделили на борьбу с эпидемией.
Красиво...
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https://twitter.com/babaikit Баба і кіт https://twitter.com/babaikit @babaikit https://twitter.com/babaikit/status/1273623177076367362 1 ч
На нас чекає велике будівництво на білбордах і у хештегах
Это уже дубль №2.
О вирус че натворил
Взагалі, певний талант у зелених крадіїв є. Що дамо в черговий раз на*бати нас?
самое время начать криминальный дерибан средств выделенных на лечение и защиту людей …
хотя...на дорогах легче откатить в мощну... и в потную клешню....
Дороги вигідніші і коломойському, і як піар, перед виборами
Собирать деньги на покупку морозильной камеры для морга одной из одесских больниц начали волонтеры БФ «Корпорация монстров». Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель фонда Катерина Ножевникова.
Поводом для нестандартного поста в соцсети и обращения к одесситам известного волонтера стала смерть пациентки больницы, являющейся опорной в https://fakty.ua/338011 борьбе с COVID-19 . Тела умерших пациентов здесь держать негде, хотя Минздрав обязал в связи с эпидемией коронавируса хранить их до получения результатов ПЦР-теста. На это нередко уходит десять суток…
«Согласно приказу № 4 от 27 марта 2020 года, пациенты, умершие от инфекционного возбудителя COVID-19, должны быть захоронены в специальном мешке и закрытом гробу. Пациенты, которые умерли и анализ ПЦР еще не получен, должны находиться в морге до получения анализа. А анализ ПЦР мы иногда ждем 5, 6, 10 дней. Каким образом хранить в 40-градусную жару тело, не имея морозильной камеры в морге, в приказе не указано», - пишет Ножевникова.