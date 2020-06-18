Рада разрешила направлять средства Фонда борьбы с СOVID-19 на строительство дорог, покупку оборудования для медучреждений

Верховная Рада в четверг поддержала в целом законопроект №3509, который расширяет перечень направлений использования средств Фонда борьбы с СOVID-19 на строительство и реконструкцию дорог государственного и местного значения, а также на приобретение оборудования для медицинских учреждений.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовал 331 народный депутат при минимально необходимых 226 голосах.

Документ, в частности, предусматривает расширение перечня направлений использования Фонда борьбы с СOVID-19 на приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи, входящих в многопрофильные больницы, для медицинских амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в сельской местности и проведение капитального ремонта, реконструкции этих помещений, а также на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного, местного значения.

Читайте также: Рада приняла правки в закон о ВАКС, позволив суду управлять объектами госсобственности

Отмечается, что принятие указанной инициативы обеспечит возможность направления средств Фонда борьбы с СOVID-19 на такие меры по преодолению последствий пандемии, как улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения, что будет способствовать улучшению транспортной доступности регионов страны, позволит создать около 12, 6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.