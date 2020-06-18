Двое чиновников Минобороны подозреваются в завладении 11,2 млн грн при строительстве казарм на Одесчине, - ГБР. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум чиновникам Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и организатору преступной группы - директору одного из частных предприятий. Они подозреваются в завладении бюджетными средствами при строительстве казарм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что в период с апреля 2018 г. по апрель 2019 г. директор предприятия, действуя в составе организованной группы, в которую вошли директор предприятия-субподрядчика и должностные лица Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления, путем составления и выдачи заведомо ложных официальных документов во время строительства казарм в военном городке, завладели бюджетными средствами на общую сумму 11 169 994,25 грн.

"Должностные лица Минобороны подписывали акты выполненных работ и перечисляли бюджетные средства на подконтрольную коммерческую структуру за фактически невыполненные работы по строительству казарм улучшенной планировки в военном городке пгт Черноморское", - отмечается в сообщении прокуратуры Одесской области. Сейчас подозреваемым вручены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.





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Фигуранты подозреваются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, организованной группой и в составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в них заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой ( ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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