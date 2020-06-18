С начала года на Донбассе погибли 6 гражданских, еще 42 человека были ранены, - ОБСЕ

За первые 5 месяцев 2020 года в зоне конфликта на востоке Украины погибли 6 гражданских лиц еще 42 получили ранения, а также были повреждены 90 гражданских объектов.

Об этом со ссылкой на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 18 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В течение первых 5 месяцев 2020 года СММ зарегистрировала более 91 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 48 жертв среди гражданского населения, включая шесть погибших, а также повреждения 90 гражданских объектов, включая учебные заведения, дома, квартиры и магазины, а также объекты электрогазовой инфраструктуры", - сказал он.

Кроме того, еще десятки сообщений о гражданских жертвах и повреждения объектов находятся на стадии подтверждения, как отмечается в еженедельном отчете миссии ОБСЕ от 10 июня.

Читайте на Цензор.НЕТ: Постпред США Гилмор в ОБСЕ: Если РФ везет на Донбасс гуманитарный груз, то почему ночью и так секретно?

"Украинские военные продолжают защищать свою землю от незаконных вооруженных формирований, которыми руководит и которые вооружает и финансирует Россия. Только на прошлой неделе один украинский военнослужащий погиб, еще 11 получили ранения на линии соприкосновения на фоне увеличения количества нарушений режима прекращения огня на 90%, как это было зафиксировано СММ. Все это - прямые результаты начатого Россией конфликта, который продолжается уже более 6 лет", - заявил Цымбалюк.

Как сообщалось, в 2019 году на Донбассе погибли 26 гражданских и 140 - получили ранения.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ намеренно уничтожили камеру СММ ОБСЕ на участке разведения сил возле Петровского, - Цымбалюк