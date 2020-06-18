Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Марьинки, Авдеевки, Крымского и Орехово, потерь нет, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Марьинки захватчики вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. В районе Авдеевки враг применил против украинских воинов гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник выпустил 7 мин из минометов калибра 120 мм. Возле населенного пункта Орехово, российские наемники трижды открывали огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала сегодняшних суток потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.

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Итоги за прошлые сутки

17 июня вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Орехово, Луганское, Шумы, Новотроицкое, Опытное, Крымское, Попасная, Водяное, Невельское, Пески, Пищевик, и Авдеевка.

В результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирования. Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. По данным разведки, 17 июня был ранен один российского оккупанта.

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За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 20 преступлений. Также выявлены 64 административных правонарушения.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекло 114 человек и два транспортных средства. В обратном направлении линию разграничения пересекло 46 человек и два транспортных средства. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов.