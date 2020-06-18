Минэнерго призывает Регулятора при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка

Для привлечения инвестиций в электросети необходим взвешенный подход к стимулирующему регулированию в сфере распределения электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявляет Министерство энергетики. При этом эксперты рынка склоняются к тому, что переход на стимулирующее регулирование в предложенном НКЕРКП виде не будет способствовать проведению реформы тарифообразования и привлечению инвестиций.

Министерство энергетики утверждает, что объем необходимых инвестиций для обновления электросетей в год составляет 11млрд грн. В то же время, за последние 3 года инвестиции в распределительные электрические сети согласно выполненных операторами систем распределения инвестиционных программ составляют 4,0 млрд грн в год. В министерстве видят в переходе на стимулирующее регулирование безальтернативный способ увеличения вложений в сети.

"При существующей модели тарифообразования объемы финансирования работ по обновлению сетей за инвестиционными программами охватывают незначительный процент от потребности, что приводит к недостаточному финансированию приоритетных работ по повышению энергоэффективности и экономичности работы электрических сетей", - утверждают в Министерстве энергетики.

Вместе с тем, вариант реформы, который предлагает НКРЕКУ не позволит привлечь необходимое количество инвестиций и улучшить инвестпривлекательность электросетей. К такой мысли склоняются Европейская бизнес ассоциация, Energy Club, профильная союз "Умные электросети Украины", Фонд Госимущества, Министерство энергетики, аудиторская компания "Ernеst&Young", Украинская ветроэнергетическая ассоциация , Общественный Союз "Всеукраинская Энергетическая Ассамблея", Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса.

Также свою позицию против предлагаемой методологии высказали народные депутаты Людмила Буймистер, Виктория Гриб, Алексей Кучеренко и Алексей Гончаренко и эксперт энергорынка Сергей Чех.

В частности, критике подвергают предложение Регулятора разделять все активы операторов системы распределения на 2 части: старую на новую базу. И начисления ставки возврата инвестиций в них на уровне 1% на старую базу и 15% на новую базу. Также сомнения вызывает решение относительно возврата инвестиций на 3 год после вложения.

В Европейской бизнес ассоциации соглашаются, что RAB-тариф должен способствовать привлечению инвестиций, но выражают сомнения, что редакция, которую предлагают сейчас будет интересной для инвесторов.

Объединение энергетиков Energy Club направило в НКРЕКП официальное письмо, где указали, что разделение баз активов и начисление различных ставок возврата инвестиций противоречит европейской практике. По мнению Energy Club данный проект не сможет обеспечить достижение ключевых целей, которые поставлены перед Методологией, а именно – привлечь инвестиции для обновления инфраструктуры электросетей, снизить показатели надежности электроснабжения SAIDI, а также - существенно уменьшить технологические потери.

В общественном союзе "Умные электросети Украины", что объединяет 14 операторов системы распределения (ОСР), утверждают, что такой подход не приемлем для иностранных инвесторов и ставит под угрозу приватизацию принадлежащих государству пакетов акций ОСР: "Эти параметры не улучшают условия инвестирования в Украине и никак не соотносятся ставок ОВГЗ, кредитов, депозитов".

Людмила Буймистер, народный депутат фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, поддерживает позицию облэнерго и утверждает, что предлагаемая методология абсолютно не позволит инвестору вкладывать средства в отрасль и иметь доходы с нее.

"При такой практике инвесторам выгоднее вкладываться в ОВГЗ, чем в электросети", - уверена Буймистер. Поэтому невыгодные условия для инвесторов могут сорвать приватизацию облэнерго, находящиеся в государственной собственности.

Аналогичную позицию поддерживают аудиторы "Ernеst&Young". По их мнению, экономически целесообразно, чтобы ставка доходности на новую базу равнялась средневзвешенной стоимости капитала. Тогда эти объекты становятся инвестиционно привлекательным и понятным для любого инвестора.

В Фонде Госимущества также высказались относительно скорого внедрения RAB-тарифа. Там отмечают, что поддерживают переход на новую модель тарифообразования и ждут принятия решения по RAB-тарифа для запуска приватизации государственных облэнерго. Но подчеркивают, что методология должна придерживаться принципа баланса интересов ОСР и потребителей.

На замену таким предложениям Регулятора участники рынка и энергоэксперты предлагают воспользоваться европейским опытом: не разделять базы активов облэнерго, ставку доходности от инвестирования определять на уровне WACC (средневзвешенной стоимости капитала), возвращать норму прибыли в текущем году инвестирование. Соответствующие предложения они направили в НКРЕКП.

По мнению Всеукраинской энергетической ассамблеи только принятия взвешенного с точки зрения параметров регулирования решения о введении стимулирующего регулирования и применение действенного контроля лицензиатов со стороны НКРЕКП позволит решить накопившиеся годами проблемы распределительных компаний и обеспечить качество и бесперебойность электроснабжения потребителей.

Минэнерго призывает Регулятора при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка: "Предлагаем прислушаться к предложениям всех заинтересованных сторон в отношении проекта постановления с целью решения накопившихся годами проблем распределительных компаний с целью обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей Украины".