Бабиков об игнорировании Кабмином Гончарука письма из СНБО о запрете экспорта товаров медназначения: "Такие действия можно было совершать только умышленно"
Госбюро расследований направило в САП уголовное производство, которое было открыто в отношении служебных лиц Кабинета Министров, проигнорировавших письмос екретаря СНБО Алексея Данилова о запрете экспорта товаров медназначения.
Об этом в комментарии Цензор. НЕТ рассказал первый заместитель директора бюро Александр Бабиков.
"САП считает, что имела место служебная халатность, а мы считаем, что такие действия можно было совершать только умышленно. И нужно менять квалификацию. Поэтому с учетом предполагаемого ущерба, это исключительно подследственность НАБУ. И любые доказательства, собранные нами по этому делу, будут незаконными", - пояснил Бабиков.
Как сообщал ранее Цензор. НЕТ, Специальная антикоррупционная прокуратура открыла это уголовное производство, поскольку в Кабмин еще 31 января, вскоре после начала распространения коронавируса по миру, обратился секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий. Однако такой запрет появился только в начале марта.
Напомним, уголовное производство было открыто по ч. 2 статьи 367 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Досудебное расследование прокурором было поручено проводить Государственному бюро расследований.
По словам Александра Бабикова, следователями Госбюро расследований расследуется три уголовных производства по фактам, связанным с вывозом из страны в период действия ограничительных мер в связи с коронавирусом товаров противоэпидемического назначения.
"Подозрения в этих делах пока никому не предъявлены, потому что только недавно суды дали разрешение на временный доступ к документам. Следователи изучат документы, тогда смогут двигаться дальше", - пояснил Бабиков.
Одно из уголовных производств было открыто ГБР по заявлению народного депутата Андрея Холодова и связано с вывозом товаров противоэпидемического назначения в режиме "экспорт", которые транспортировались в адрес субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Чехии и Португалии. Второе открыто по заявлению нардепа Александра Дубинского из-за товаров медназначения, которые вывозились из Украины в Китай. В обоих случаях проверяется законность действий должностных лиц Гостаможслужбы.
Еще одно уголовное производство о вывозе респираторов отечественного производства в Китай, было передано по подследственности ГБР Нацполицией.
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ключевое здесь- воруй ОЧЕНЬ МНОГО ...., иначе посАдют...
Естественно умышленно, любитель бизнса Гончарук и его окружение решили подзаработать, за это мошенники, грабители, паразиты спекулянты и любят бизнес, рынок, так как с их помощью открываются безграничные возможности по грабежу, воровству, спекуляциям и мошенничеству.