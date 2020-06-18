Бабиков об игнорировании Кабмином Гончарука письма из СНБО о запрете экспорта товаров медназначения: "Такие действия можно было совершать только умышленно"

Госбюро расследований направило в САП уголовное производство, которое было открыто в отношении служебных лиц Кабинета Министров, проигнорировавших письмос екретаря СНБО Алексея Данилова о запрете экспорта товаров медназначения.

Об этом в комментарии Цензор. НЕТ рассказал первый заместитель директора бюро Александр Бабиков.

"САП считает, что имела место служебная халатность, а мы считаем, что такие действия можно было совершать только умышленно. И нужно менять квалификацию. Поэтому с учетом предполагаемого ущерба, это исключительно подследственность НАБУ. И любые доказательства, собранные нами по этому делу, будут незаконными", - пояснил Бабиков.

Как сообщал ранее Цензор. НЕТ, Специальная антикоррупционная прокуратура открыла это уголовное производство, поскольку в Кабмин еще 31 января, вскоре после начала распространения коронавируса по миру, обратился секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий. Однако такой запрет появился только в начале марта.

Напомним, уголовное производство было открыто по ч. 2 статьи 367 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Досудебное расследование прокурором было поручено проводить Государственному бюро расследований.

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По словам Александра Бабикова, следователями Госбюро расследований расследуется три уголовных производства по фактам, связанным с вывозом из страны в период действия ограничительных мер в связи с коронавирусом товаров противоэпидемического назначения.

"Подозрения в этих делах пока никому не предъявлены, потому что только недавно суды дали разрешение на временный доступ к документам. Следователи изучат документы, тогда смогут двигаться дальше", - пояснил Бабиков.

Одно из уголовных производств было открыто ГБР по заявлению народного депутата Андрея Холодова и связано с вывозом товаров противоэпидемического назначения в режиме "экспорт", которые транспортировались в адрес субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Чехии и Португалии. Второе открыто по заявлению нардепа Александра Дубинского из-за товаров медназначения, которые вывозились из Украины в Китай. В обоих случаях проверяется законность действий должностных лиц Гостаможслужбы.

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Еще одно уголовное производство о вывозе респираторов отечественного производства в Китай, было передано по подследственности ГБР Нацполицией.