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Новости Силовики
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Бабиков об игнорировании Кабмином Гончарука письма из СНБО о запрете экспорта товаров медназначения: "Такие действия можно было совершать только умышленно"

Бабиков об игнорировании Кабмином Гончарука письма из СНБО о запрете экспорта товаров медназначения:

Госбюро расследований направило в САП уголовное производство, которое было открыто в отношении служебных лиц Кабинета Министров, проигнорировавших письмос екретаря СНБО Алексея Данилова о запрете экспорта товаров медназначения.

Об этом в комментарии Цензор. НЕТ рассказал первый заместитель директора бюро Александр Бабиков.

"САП считает, что имела место служебная халатность, а мы считаем, что такие действия можно было совершать только умышленно. И нужно менять квалификацию. Поэтому с учетом предполагаемого ущерба, это исключительно подследственность НАБУ. И любые доказательства, собранные нами по этому делу, будут незаконными", - пояснил Бабиков.

Как сообщал ранее Цензор. НЕТ, Специальная антикоррупционная прокуратура открыла это уголовное производство, поскольку в Кабмин еще 31 января, вскоре после начала распространения коронавируса по миру, обратился секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий. Однако такой запрет появился только в начале марта.

Напомним, уголовное производство было открыто по ч. 2 статьи 367 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Досудебное расследование прокурором было поручено проводить Государственному бюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжения истории с экспортом масок не было, - Гончарук

По словам Александра Бабикова, следователями Госбюро расследований расследуется три уголовных производства по фактам, связанным с вывозом из страны в период действия ограничительных мер в связи с коронавирусом товаров противоэпидемического назначения.

"Подозрения в этих делах пока никому не предъявлены, потому что только недавно суды дали разрешение на временный доступ к документам. Следователи изучат документы, тогда смогут двигаться дальше", - пояснил Бабиков.

Одно из уголовных производств было открыто ГБР по заявлению народного депутата Андрея Холодова и связано с вывозом товаров противоэпидемического назначения в режиме "экспорт", которые транспортировались в адрес субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Чехии и Португалии. Второе открыто по заявлению нардепа Александра Дубинского из-за товаров медназначения, которые вывозились из Украины в Китай. В обоих случаях проверяется законность действий должностных лиц Гостаможслужбы.

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Еще одно уголовное производство о вывозе респираторов отечественного производства в Китай, было передано по подследственности ГБР Нацполицией.

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Топ комментарии
+14
Гончарук недавно намекал, что если все эту схему власти мародеров захотят повесить на него, то он расскажет, как в этом принимали участие все, включительно с главным зеленым мародером!
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18.06.2020 18:47
+5
круговорот бабла в Украине - УКРАЛ ...- поделился с "силовиками", воруй дальше....
ключевое здесь- воруй ОЧЕНЬ МНОГО ...., иначе посАдют...
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18.06.2020 18:52
+4
Скажітє, а ігдє пламєнній революціонер і борцун з корупцією Міхо-батон?$
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18.06.2020 18:58
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Гончарук недавно намекал, что если все эту схему власти мародеров захотят повесить на него, то он расскажет, как в этом принимали участие все, включительно с главным зеленым мародером!
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18.06.2020 18:47 Ответить
круговорот бабла в Украине - УКРАЛ ...- поделился с "силовиками", воруй дальше....
ключевое здесь- воруй ОЧЕНЬ МНОГО ...., иначе посАдют...
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18.06.2020 18:52 Ответить
И? Гончарука посадят? Кишка тонка! Там при "халатности" будет повязана группа товарищей. А группу никто не посадит.
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18.06.2020 18:55 Ответить
Скажітє, а ігдє пламєнній революціонер і борцун з корупцією Міхо-батон?$
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18.06.2020 18:58 Ответить
.....под колпаком у зЕ.... шаг влево,шаг в право - выдача Грузии.......
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18.06.2020 19:13 Ответить
Бабиков об игнорировании Кабмином Гончарука письма из СНБО о запрете экспорта товаров медназначения: "Такие действия можно было совершать только умышленно"

Естественно умышленно, любитель бизнса Гончарук и его окружение решили подзаработать, за это мошенники, грабители, паразиты спекулянты и любят бизнес, рынок, так как с их помощью открываются безграничные возможности по грабежу, воровству, спекуляциям и мошенничеству.
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18.06.2020 19:11 Ответить
Будет как после оваща, ни копейки денег в казне и куча долгов
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18.06.2020 19:30 Ответить
Все премьеры бывшие и будущие у Зели могут быть априори только ворами.
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18.06.2020 19:38 Ответить
Умышленно ? Вот я писал 100 раз, что ЗЕ и его зелёная шайка - это путинская ДРГ , а народ не верил .Так что , Ленке после больнички первое задание : сушить супругу сухари.
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18.06.2020 19:41 Ответить
Зе!біли, вже сміятися?
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18.06.2020 20:01 Ответить
на святое, на Бубочку замахнулись
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18.06.2020 20:18 Ответить
ТЫ, лучше **** расскажи сколько тебе Донецкий ЗЕК за его защиту в суде ЛИМОНОВ отслюнявил. А, то, что ТЕБЕ не откатили с проданных масок - так ПАРОВОЗ давно "ту ту" - ушел.
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18.06.2020 20:48 Ответить
Бедолага статист на самокате. Сделали крайним ))) чисто по коломойски: крадуцкий ложит себе пару сотен лямов в карман нала, гончарук идёт у тУрму )))
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18.06.2020 21:47 Ответить
 
 