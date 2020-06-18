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В Болграде протестующие предприниматели ворвались в РГА с требованием отменить усиление карантина в районе

В Болграде протестующие предприниматели ворвались в РГА с требованием отменить усиление карантина в районе

Около ста предпринимателей Болграда Одесской области устроили 18 июня стихийный митинг у здания РГА, протестуя против введения карантинных мер, связанных с COVID-19, на территории района.

Поскольку председатель РГА Андрей Кучмиев к участникам акции не вышел, предприниматели ворвались в здание, требуя с ним встречи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы требуем от властей отменить карантинные меры, которые не дают нам возможности торговать на рынках и в магазинах, заставляют закрыть учреждения общественного питания", - заявил журналистам один из участников акции протеста.

Местные предприниматели собрали подписи под обращением к руководству райгосадминистрации об отмене ограничений на работу предприятий торговли и рынков, вызванных резким увеличением случаев заболеваний COVID-19.

В свою очередь, руководство РГА обнародовало сведения о текущей эпидемической ситуации в Болградском районе. В частности, по состоянию на 18 июня лабораторно подтвержден 91 случай больных коронавирусом. Больше всего инфицированных COVID-19 в населенных пунктах Дмитровка (41), Криничное (14), Городное (11), Болград (8).

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в Болградском районе Одесской области с сегодняшнего дня ужесточили карантин

"Состояние 63 больных удовлетворительное, 28 из них находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях. Среди больных 14 медработников и 8 детей в возрасте до 17 лет. 7 человек вылечились, одна пациентка умерла", - отмечается в сообщении пресс-службы Болградской РГА. Протестующим предпринемателям пояснили, что, учитывая угрожающую ситуацию с распространением коронавируса комиссия по ТЭБ и ЧС ввела на территории района карантинные меры - для недопущения дальнейшего распространения COVID-19.

По данным Одесской ОГА, в течение недели на 130 человек возросло число больных COVID-19 в области, причем наибольшие очаги зафиксированы в Одессе - 291, в Болградском и Подольском районах - соответственно 84 и 447. Общее количество пациентов достигает 1161, "активных" случаев - 648, выздоровели 513 человек.

Также читайте: Из-за вспышки коронавируса в двух селах Одесской области устанавливают КПП, - Болградская РГА

Из-за сложной эпидемической ситуации в Болградском районе закрыты на карантин села Дмитровка и Криничное, а в Измаильском районе - село Першотравневое. Туда направлена ​​группа экспертов-эпидемиологов.

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Топ комментарии
+13
Какой вы грамотный. Кормить семьи предпринимателей кто будет? Вы? Значит АТБ, Епицентры и т.д. - работают в закрытом помещении, а на рынках - нельзя. Зе со слугами убивают малый бизнес и средний класс в Украине.
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18.06.2020 19:18
+9
ты на пособии сидишь да? не хочешь слазить?
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18.06.2020 19:14
+7
енергією сонця харчуєшся, розумник?
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18.06.2020 19:26
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Правила форума Совет форумчан
Отличное предложение предпринимателей! Для его реализации необходимо создать фонд лечения заболевших во время ослабления карантина и похорон умерших от короновируса. И чтоб фонд финансировали эти самые предприниматели. И все станет на свои места!
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18.06.2020 19:12 Ответить
ты на пособии сидишь да? не хочешь слазить?
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18.06.2020 19:14 Ответить
Какой вы грамотный. Кормить семьи предпринимателей кто будет? Вы? Значит АТБ, Епицентры и т.д. - работают в закрытом помещении, а на рынках - нельзя. Зе со слугами убивают малый бизнес и средний класс в Украине.
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18.06.2020 19:18 Ответить
не вопрос , упакуйте продукцию (по нормам санитарным ) половину не купят и она испортится ,недельку поторгуете и сами уйдете с рынка если мозгов не хватает что санитария дело серьезное а не так как было на рынках ,хотите играть по правилам ,что же пробуйте ,но это сложнее чем базарную глотку орать
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18.06.2020 19:39 Ответить
А чё заболевшие не сидели дома?
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18.06.2020 22:28 Ответить
Гроші дорожчі за життя.
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18.06.2020 19:19 Ответить
енергією сонця харчуєшся, розумник?
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18.06.2020 19:26 Ответить
в гробу энергия не нужна,мертвые не потеют
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18.06.2020 20:57 Ответить
так, а ще смертні люди помирають, ось такий парадокс
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18.06.2020 21:05 Ответить
так зачем спешить?все там будем
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18.06.2020 21:08 Ответить
а хто поспішає? хіба що дурники в масках: газовий ацидоз, гіперкапнія, повторне вдихання відпрацьованого повітря з мокротою, в якому швидко розмножується стафілокок, штучне збільшення вірусного навантаження на слизові оболонки
і усе це в 30+градусну спеку
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18.06.2020 21:10 Ответить
О.. тоді вам потрібно на екскурсію в реанімаційне відділення Або,яка різниця в гробу в масці або без
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18.06.2020 21:25 Ответить
так, до березня 2020 року інфекційки були пустими, а лікарі відпочивали без роботи, плюючи в стелю
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18.06.2020 21:29 Ответить
В наше время -- это так и есть. Ради ленег власть готова уморить страну голодом и безработицей, а также лишением медицинской помощи ( кроме кошерного ковида - другие болезни испарились).
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18.06.2020 19:29 Ответить
////
Малыш с необычным именем Зеленский появился в Украине.
Похоже, у действующего президента Украины есть истинные фанаты и почитатели.
Новоиспеченные родители из Закарпатья - это семья цыган, которые решили назвать своего пятого новорожденного сына в честь действующего президента Украины. Нет, они не дали ему имя Владимир, а назвали Зеленский Евгеньевич Дьопйош, рассказали в Юго-Западном межрегиональном управлении Минюста.

В Болграде протестующие предприниматели ворвались в РГА с требованием отменить усиление карантина в районе - Цензор.НЕТ 1920

...
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18.06.2020 19:20 Ответить
При виде Зели много кто говорить что-то вроде "Д-***, йош твою мать..."
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18.06.2020 21:00 Ответить
помню там и янукович тоже появился и тоже цыган
27.01.13 00:01 Цыгане назвали сына Януковичем, а дочку назовут Анна-Герман. ФОТОрепортажМальчик из Закарпатья уже три года носит фамилию Януковича, как свое имя.Об этом сообщает http://www.mukachevo.net/UA/News/view/68851 Mukachevo.net , передает https://censor.net/.
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18.06.2020 21:22 Ответить
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18.06.2020 21:25 Ответить
ще скажіть , що це нормальні люди(((
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18.06.2020 23:23 Ответить
то вже друге питання ...але ж такий фактик є...така дурня трапилася ))))
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18.06.2020 23:28 Ответить
Их провакцинировать вне очереди.
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19.06.2020 07:02 Ответить
Ну а якщо хтось з цих прєдпрінімателей захворіє,то і лікувати нікого не потрібно. Просто ізолювати,і фсьо...
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18.06.2020 19:20 Ответить
Лікарям ж не потрібна зарплата. І на ринки вони не ходять.
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18.06.2020 21:14 Ответить
Лікарі,взагалі то,отримують зарплату з бюджету. А чи ходять вони на ринки,чи не ходять,це їх проблеми.Особисто я на ринок взагалів не хожу. Бо я колись влітку випадково попав на цей тіпа ринок,так там,при темперарурі за 30 лежала риба просто на лотках.Бо торгаші її,рибу,кожен день заморажують,а потім викладують на лоток. І вонь така стояла,що я зарікся будь що там купувати.
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18.06.2020 22:15 Ответить
Лікарі паразитують на державному бюджеті, а люди самі заробляють гроші. Якби лікарям зебільна влада не видавала народні гроші, то може вони нарешті почали б працювати.
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18.06.2020 22:48 Ответить
Я от колись мав таку нагоду лягти у лікарню (це було ще до коронавірусу),так от там мені відразу сказали нести,(цитую мовою оригіналу), моющее чістящее,бинти,вату,спирт,я вже не кажу про всі ліки,які мені ну от прямо сказали купувати в апреці лікарні.Так от нахера мені така лікарня здалася?
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18.06.2020 22:59 Ответить
В мене була така сама ситуація. В минулому році лежав в лікарні з двосторонньою пневмонією. Витратив на лікування 25 тисяч гривень. То для чого держава платить лікарям якщо пацієнти все одно платять лікарям. Вже навіть у росії запровадили страхову медицину, а в Україні совок.
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18.06.2020 23:50 Ответить
Голосование по приколу --- такой вот результат. Власть тоже прикалывается.
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18.06.2020 19:26 Ответить
«Зэ-лэ-нськый! Зэ-лэ-нськый! Зэ-лэ-нськый!«
« зрабима баригу разам!!!»
)))
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18.06.2020 23:59 Ответить
"Мы требуем от властей отменить карантинные меры, которые не дают нам возможности торговать на рынках и в магазинах, заставляют закрыть учреждения общественного питания", - заявил журналистам один из участников акции протеста.

Вранье, рынки, магазины, открыты, можно работать.
А насчет карантина, то Украина оказалась заложником открытых границ, через который и проникает вирус. Китай поборол вирус, открыл границы и опять у них вспышка эпидемии.

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18.06.2020 19:30 Ответить
Я требую завалить хлебальники неблагодарных избирателей зэ! И желательно аваковскими сапогами и дубинками. Пунш, понимаешь, здесь развели...
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19.06.2020 00:01 Ответить
Я патріот, учасник Майдану, та Герой АТО. Тобто коли ми з побратимами захищали одеситів від ватників, то ми були вам потрібні, а зараз зрада?
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18.06.2020 19:36 Ответить
https://censor.net/user/466053 ,необходима ситуация, которая структурирует протест. Если этого нет, каждый протест будет рассыпаться, как горсть песка между пальцами. Нужно ждать. При Яныке ( лето - осень 2013 года, была такая же ситуация, все события , как густой гель, ничего не менялось , и Янык казался вечным). Рвануло внезапно, когда все меньше всего ожидали. Помню самые ранние фото протестов. Старушки, божьи одуванчики, слабыми руками выковыривали брусчатку для протестующих. Вот когда рядом с молодыми станут старушки, тогда начнется движ. Без этого - протесты останутся сыплющимся песком.
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18.06.2020 19:50 Ответить
коли "влада" не має реального адекватного протоколу реагування на пандемію;
коли "влада" метушиться та кидається з "жорсткого карантину" до максимального послаблення оскільки просто не вміє керувати та оцінювати ризики;
коли "влада" сама сере на введені нею ж обмеження, та ще й хизується та регоче з того;
коли "влада" каже, що деякі обмеження не мали жодного сенсу й введені просто аби "налякати";
коли "влада" каже, що сама хоче заразитися коронавірусом - от коли "влада" недолуга та дурна, тоді люди реагують не так, як того вимагають обставини, а так, як підказують інстинкти й звинувачувати людей за ці дії я б не став.
а от вказати їм вчергове, що це їхній дурний вибір привів цю "владу" - не зайве.
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18.06.2020 19:40 Ответить
Досить терпіти цих одеських сепарів. Потрібно їм дозволити ховатися від раптового залпу РСЗО у підвалах.
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18.06.2020 19:42 Ответить
Ой....
Болград, начал что-то пукать?
Эй, русско-братающаяся быдлота, состоящая из любителей руЦкАга мира (80%), сАвковой идеологии (90%) и пенсов дураков (100%) - узбогойтесь, дятлы.
Ваш район, как и (типа город) - НИЧТО.
Вы, сами виновники.
Вы же сами радеете, чтобы у вас, дятлов, было как в Приднестровье.
Удачи .... Вам, предателям, никто, не поможет.
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18.06.2020 20:30 Ответить
До буцегарні жлобів і довбойопів, що не виконують умови карантину, бо це вони розповсюджують заразу по всій Україні. А підприємцям і втратившим роботу - реальні субсідії від держави. Так повинна себе тримати дійсна держава, а не посміховисько
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18.06.2020 20:34 Ответить
а може зараза вже сама давно і успішно поширилась планетою?
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18.06.2020 21:06 Ответить
Це не про нашу державу...
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18.06.2020 22:10 Ответить
Зараза це ті хто запровадив карантин. Вони знущаються з людей.
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18.06.2020 22:51 Ответить
" Ворвавшихся предпринимателей" отправить в "красную зону" больниц с заражением коронавирусов в качестве медбратьев и медсестер, для пополнения числа смертности среди мед персонала. Иначе не дойдет. А не подходят по квалификации то отправить на рытье могил и захоронение умерших в результате этой заразы.
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18.06.2020 20:43 Ответить
А тебя куда отправить , на дурку?
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18.06.2020 20:49 Ответить
Да нет там такими олухами как ТЫ уже все места заняты, остальные в очереди на кладбище.
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18.06.2020 21:07 Ответить
Дурки закрывают , чтобы короновирусу просторнее было.
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18.06.2020 22:26 Ответить
ще один довбик, який вважає, що сторонніх можуть впустити до інфекційок
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18.06.2020 21:07 Ответить
Тогда вариант на рытье и захоронение ( дочитай до конца), для таких довбиков как некоторые "умники" там как раз и место.
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18.06.2020 21:10 Ответить
у 99% заражених вірусом немає ніяких симптомів, навіщо ти їм могили риєш, фанат Філатова?
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18.06.2020 21:11 Ответить
А чому лише у 99%?) Може відразу у 99,9999...%?
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18.06.2020 22:11 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.files.wordpress.com%2F2020%2F06%2Ftagesanzeiger-antibody-study-june-2020.pdf https://swprs.files.wordpress.com/2020/06/tagesanzeiger-antibody-study-june-2020.pdf (німецькою)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2Fcoronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections%2F https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/ (короткий огляд англійською)

Наприкінці травня швейцарські імунологи під керівництвом професора Онура Боймана опублікували, мабуть, найважливіше дослідження, що впливає серед іншого і на підсумковий показник летальності Ковіду-19. Це "попереднє" дослідження приходить до висновку, що звичайні тести на антитіла, які вимірюють антитіла в крові (IgG та IgM), можуть розпізнати щонайбільше п'яту частину всіх випадків інфікування Covid19.

Причиною цієї невідповідності є те, що у більшості людей новий коронавірус нейтралізується антитілами вже на слизовій оболонці (IgA) або клітинним імунітетом (Т-клітинами). У більшості цих випадків не розвиваються ніякі симптоми.

Це означає, що новий коронавірус зустрічається набагато частіше (у вигляді "бессимптомного носійства"), ніж вважалося раніше, а летальність від інфекції ще в п'ять разів нижча, ніж передбачалося раніше на підставі серологічних досліджень (тести ІФА на антитіла в крові).

Тобто кількість випадків зараження вірусом насправді набагато (в 100-200 разів) більше, ніж розповідає "офіційна статистика". Виникає міцна аналогія з вірусом герпесу, яким заражені до 80% усього населення планети. При цьому лише дуже невелика частина усіх заражених (менше 1%) має хоч якісь симптоми. І таким чином реальна летальність є нижчою за 0,1%, що є навіть меншим ніж середній показник сезонного грипу, через що "ковід-19" ніяк не можна віднести до небезпечних хвороб!
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18.06.2020 22:14 Ответить
Тоді цілком дивним є той факт,що одні навіть не помічають в себе коронавірусу, а інші вмирають від нього, при чому іноді навіть без особливих супутніх проблем.
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18.06.2020 23:05 Ответить
найцікавішим є факт, що середній вік померлих від коронавірусу складає трохи більше 80 років
таким чином переважна більшість померлих - ті, що з букетом хронічних патологій, навіть пережили середню тривалість життя в своїй країні, тобто статистично вони вмерли б цього року або наступного від будь-якого іншого вірусу
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18.06.2020 23:12 Ответить
Один идиот в Днепре нарыл 600 могил. Ты часом, не его родственник ?
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18.06.2020 22:28 Ответить
Болгары чего то о Болграде решали....чувствую шо если власти недоговорятся с протестующими .... образуются Болградская народная республика.у всех жителей района будут болгарские аусвайсы и соответственно НАТОвские войска наконец то как куйло и нехотел на сей раз будут в Украине
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18.06.2020 21:20 Ответить
Зебильная власть только ухудшила ситуацию. Вместо того чтобы лечить, они силой отправляют людей в концлагеря.
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18.06.2020 22:32 Ответить
Значит зэ-быдло под шубейки и пивко проголосовало за концлагеря
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19.06.2020 00:03 Ответить
 
 