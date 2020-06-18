В Болграде протестующие предприниматели ворвались в РГА с требованием отменить усиление карантина в районе

Около ста предпринимателей Болграда Одесской области устроили 18 июня стихийный митинг у здания РГА, протестуя против введения карантинных мер, связанных с COVID-19, на территории района.

Поскольку председатель РГА Андрей Кучмиев к участникам акции не вышел, предприниматели ворвались в здание, требуя с ним встречи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы требуем от властей отменить карантинные меры, которые не дают нам возможности торговать на рынках и в магазинах, заставляют закрыть учреждения общественного питания", - заявил журналистам один из участников акции протеста.

Местные предприниматели собрали подписи под обращением к руководству райгосадминистрации об отмене ограничений на работу предприятий торговли и рынков, вызванных резким увеличением случаев заболеваний COVID-19.

В свою очередь, руководство РГА обнародовало сведения о текущей эпидемической ситуации в Болградском районе. В частности, по состоянию на 18 июня лабораторно подтвержден 91 случай больных коронавирусом. Больше всего инфицированных COVID-19 в населенных пунктах Дмитровка (41), Криничное (14), Городное (11), Болград (8).

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"Состояние 63 больных удовлетворительное, 28 из них находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях. Среди больных 14 медработников и 8 детей в возрасте до 17 лет. 7 человек вылечились, одна пациентка умерла", - отмечается в сообщении пресс-службы Болградской РГА. Протестующим предпринемателям пояснили, что, учитывая угрожающую ситуацию с распространением коронавируса комиссия по ТЭБ и ЧС ввела на территории района карантинные меры - для недопущения дальнейшего распространения COVID-19.

По данным Одесской ОГА, в течение недели на 130 человек возросло число больных COVID-19 в области, причем наибольшие очаги зафиксированы в Одессе - 291, в Болградском и Подольском районах - соответственно 84 и 447. Общее количество пациентов достигает 1161, "активных" случаев - 648, выздоровели 513 человек.

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Из-за сложной эпидемической ситуации в Болградском районе закрыты на карантин села Дмитровка и Криничное, а в Измаильском районе - село Першотравневое. Туда направлена ​​группа экспертов-эпидемиологов.