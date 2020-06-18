В Болграде протестующие предприниматели ворвались в РГА с требованием отменить усиление карантина в районе
Около ста предпринимателей Болграда Одесской области устроили 18 июня стихийный митинг у здания РГА, протестуя против введения карантинных мер, связанных с COVID-19, на территории района.
Поскольку председатель РГА Андрей Кучмиев к участникам акции не вышел, предприниматели ворвались в здание, требуя с ним встречи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы требуем от властей отменить карантинные меры, которые не дают нам возможности торговать на рынках и в магазинах, заставляют закрыть учреждения общественного питания", - заявил журналистам один из участников акции протеста.
Местные предприниматели собрали подписи под обращением к руководству райгосадминистрации об отмене ограничений на работу предприятий торговли и рынков, вызванных резким увеличением случаев заболеваний COVID-19.
В свою очередь, руководство РГА обнародовало сведения о текущей эпидемической ситуации в Болградском районе. В частности, по состоянию на 18 июня лабораторно подтвержден 91 случай больных коронавирусом. Больше всего инфицированных COVID-19 в населенных пунктах Дмитровка (41), Криничное (14), Городное (11), Болград (8).
"Состояние 63 больных удовлетворительное, 28 из них находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях. Среди больных 14 медработников и 8 детей в возрасте до 17 лет. 7 человек вылечились, одна пациентка умерла", - отмечается в сообщении пресс-службы Болградской РГА. Протестующим предпринемателям пояснили, что, учитывая угрожающую ситуацию с распространением коронавируса комиссия по ТЭБ и ЧС ввела на территории района карантинные меры - для недопущения дальнейшего распространения COVID-19.
По данным Одесской ОГА, в течение недели на 130 человек возросло число больных COVID-19 в области, причем наибольшие очаги зафиксированы в Одессе - 291, в Болградском и Подольском районах - соответственно 84 и 447. Общее количество пациентов достигает 1161, "активных" случаев - 648, выздоровели 513 человек.
Из-за сложной эпидемической ситуации в Болградском районе закрыты на карантин села Дмитровка и Криничное, а в Измаильском районе - село Першотравневое. Туда направлена группа экспертов-эпидемиологов.
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і усе це в 30+градусну спеку
Малыш с необычным именем Зеленский появился в Украине.
Похоже, у действующего президента Украины есть истинные фанаты и почитатели.
Новоиспеченные родители из Закарпатья - это семья цыган, которые решили назвать своего пятого новорожденного сына в честь действующего президента Украины. Нет, они не дали ему имя Владимир, а назвали Зеленский Евгеньевич Дьопйош, рассказали в Юго-Западном межрегиональном управлении Минюста.
...
27.01.13 00:01 Цыгане назвали сына Януковичем, а дочку назовут Анна-Герман. ФОТОрепортажМальчик из Закарпатья уже три года носит фамилию Януковича, как свое имя.Об этом сообщает http://www.mukachevo.net/UA/News/view/68851 Mukachevo.net , передает https://censor.net/.
« зрабима баригу разам!!!»
)))
Вранье, рынки, магазины, открыты, можно работать.
А насчет карантина, то Украина оказалась заложником открытых границ, через который и проникает вирус. Китай поборол вирус, открыл границы и опять у них вспышка эпидемии.
коли "влада" метушиться та кидається з "жорсткого карантину" до максимального послаблення оскільки просто не вміє керувати та оцінювати ризики;
коли "влада" сама сере на введені нею ж обмеження, та ще й хизується та регоче з того;
коли "влада" каже, що деякі обмеження не мали жодного сенсу й введені просто аби "налякати";
коли "влада" каже, що сама хоче заразитися коронавірусом - от коли "влада" недолуга та дурна, тоді люди реагують не так, як того вимагають обставини, а так, як підказують інстинкти й звинувачувати людей за ці дії я б не став.
а от вказати їм вчергове, що це їхній дурний вибір привів цю "владу" - не зайве.
Болград, начал что-то пукать?
Эй, русско-братающаяся быдлота, состоящая из любителей руЦкАга мира (80%), сАвковой идеологии (90%) и пенсов дураков (100%) - узбогойтесь, дятлы.
Ваш район, как и (типа город) - НИЧТО.
Вы, сами виновники.
Вы же сами радеете, чтобы у вас, дятлов, было как в Приднестровье.
Удачи .... Вам, предателям, никто, не поможет.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2Fcoronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections%2F https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/ (короткий огляд англійською)
Наприкінці травня швейцарські імунологи під керівництвом професора Онура Боймана опублікували, мабуть, найважливіше дослідження, що впливає серед іншого і на підсумковий показник летальності Ковіду-19. Це "попереднє" дослідження приходить до висновку, що звичайні тести на антитіла, які вимірюють антитіла в крові (IgG та IgM), можуть розпізнати щонайбільше п'яту частину всіх випадків інфікування Covid19.
Причиною цієї невідповідності є те, що у більшості людей новий коронавірус нейтралізується антитілами вже на слизовій оболонці (IgA) або клітинним імунітетом (Т-клітинами). У більшості цих випадків не розвиваються ніякі симптоми.
Це означає, що новий коронавірус зустрічається набагато частіше (у вигляді "бессимптомного носійства"), ніж вважалося раніше, а летальність від інфекції ще в п'ять разів нижча, ніж передбачалося раніше на підставі серологічних досліджень (тести ІФА на антитіла в крові).
Тобто кількість випадків зараження вірусом насправді набагато (в 100-200 разів) більше, ніж розповідає "офіційна статистика". Виникає міцна аналогія з вірусом герпесу, яким заражені до 80% усього населення планети. При цьому лише дуже невелика частина усіх заражених (менше 1%) має хоч якісь симптоми. І таким чином реальна летальність є нижчою за 0,1%, що є навіть меншим ніж середній показник сезонного грипу, через що "ковід-19" ніяк не можна віднести до небезпечних хвороб!
таким чином переважна більшість померлих - ті, що з букетом хронічних патологій, навіть пережили середню тривалість життя в своїй країні, тобто статистично вони вмерли б цього року або наступного від будь-якого іншого вірусу