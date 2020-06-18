Верховный Суд признал неправомерными действия НБУ по выведению с рынка банка "Финансовая инициатива", - Бахматюк. ДОКУМЕНТ
17 июня 2020 Верховный Суд Украины вынес окончательное решение, которым подтвердил незаконность решений правления Национального Банка Украины по выводу банка "Финансовая инициатива" с рынка. Суд признал действия НБУ противоправными и отменил постановление правления Национального банка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом соообщают Українські новини.
Об этом стало известно из заявления акционера банка Олега Бахматюка, который прокомментировал решение Верховного суда. Неправомерное решение НБУ по выводу стабильного банка с рынка он считает преступным: "Верхом цинизма было проводить такие действия за счет дисконта государственных облигаций, которые банк имел на балансе". Основным аргументом НБУ о признании банка "Финансовая инициатива" неплатежеспособным было невыполнение банком обязательств по кредитам рефинансирования НБУ в размере 1 977,8 млн грн, или 13,1% всех обязательств банка, в залоге которого были облигации внутреннего государственного займа. Как установил суд, на момент отнесения к категории неплатежеспособных данные обязательства банка "Финансовая инициатива" были полностью погашены в результате списания НБУ залога ОВГЗ по заниженной цене. Еще в 2017 решениями судов была признана незаконность списания ОВГЗ, Национальный Банк Украины обязали компенсировать сумму ущерба, нанесенного неправомерными действиями, в размере 618,450 млн. грн. В 2018 году НБУ признал свои незаконные действия и подписал мировые соглашения с Фондом гарантирования вкладов (который на тот момент был распорядителем Банка) и компенсировал 618,450 млн грн.
"5 лет мы доказывали свою правоту, которая и так была очевидной для всего рынка: банк мог работать, - заявил Бахматюк. - Активы банка на дату введения временной администрации составляли 15,3 млрд грн. "Финансовая инициатива" входила в 20 крупнейших банков Украины, и не было бы никаких проблем ни с депозитами (депозитный портфель составлял 3,5 млрд грн), ни с обслуживанием рефинансирования. Это были сознательные противозаконные действия со стороны чиновников НБУ, которые только прикрывались лозунгами "очистки банковской системы", а не проводили ее".
Бахматюк заявил, что справедливое наказание виновных в этих неправомерных действиях в отношении банка является важным для всего общества, и он будет действовать правовыми методами, чтобы не допустить повторения такой несправедливости.
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Шьют Пороху всякую хрень. Фигнёй старадают. Уровень Пороха - крупные финансовые афёры. Вроде банковских/валютных кризисов 2008-2009 и 2014-2015. Плюс многомиллиардные махинации с ОГВЗ. Во всех случаях Порох или его люди рулили Нацбанком и не только. Там по этим эпизодам Украина потеряла половину ВВП и десятки млрд долларов, а виновные давно должны сидеть пожизненно с полной конфискацией.
Афёры на суммы десятки млн грн - это уровень деток Гладковского. Ну там на порш/мазератти и карманные расходы.
В октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимости. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банка), но правление Нацбанка, тем не менее, выдало ему 1,2 млрд гривен.
Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз и составляет, по данным экспертизы, 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB. Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.
В ноябре 2019 года НАБУ сообщило 10 лицам о подозрении в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк (сестра Бахматюка), бывший замглавы НБУ Александр Писарук и другие. 12 ноября ряд сотрудников VAB Банка были задержаны детективами НАБУ под процессуальным руководством САП.
Бахматюк в это время находился за границей, откуда отправил обращение к президенту Владимиру Зеленскому о системном давлении НАБУ на его бизнес.
http://kievvlast.com.ua/base/dose-bahmatyuk-oleg-romanovich