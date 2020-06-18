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Верховный Суд признал неправомерными действия НБУ по выведению с рынка банка "Финансовая инициатива", - Бахматюк. ДОКУМЕНТ

Верховный Суд признал неправомерными действия НБУ по выведению с рынка банка

17 июня 2020 Верховный Суд Украины вынес окончательное решение, которым подтвердил незаконность решений правления Национального Банка Украины по выводу банка "Финансовая инициатива" с рынка. Суд признал действия НБУ противоправными и отменил постановление правления Национального банка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом соообщают Українські новини.

Об этом стало известно из заявления акционера банка Олега Бахматюка, который прокомментировал решение Верховного суда. Неправомерное решение НБУ по выводу стабильного банка с рынка он считает преступным: "Верхом цинизма было проводить такие действия за счет дисконта государственных облигаций, которые банк имел на балансе". Основным аргументом НБУ о признании банка "Финансовая инициатива" неплатежеспособным было невыполнение банком обязательств по кредитам рефинансирования НБУ в размере 1 977,8 млн грн, или 13,1% всех обязательств банка, в залоге которого были облигации внутреннего государственного займа. Как установил суд, на момент отнесения к категории неплатежеспособных данные обязательства банка "Финансовая инициатива" были полностью погашены в результате списания НБУ залога ОВГЗ по заниженной цене. Еще в 2017 решениями судов была признана незаконность списания ОВГЗ, Национальный Банк Украины обязали компенсировать сумму ущерба, нанесенного неправомерными действиями, в размере 618,450 млн. грн. В 2018 году НБУ признал свои незаконные действия и подписал мировые соглашения с Фондом гарантирования вкладов (который на тот момент был распорядителем Банка) и компенсировал 618,450 млн грн.

"5 лет мы доказывали свою правоту, которая и так была очевидной для всего рынка: банк мог работать, - заявил Бахматюк. - Активы банка на дату введения временной администрации составляли 15,3 млрд грн. "Финансовая инициатива" входила в 20 крупнейших банков Украины, и не было бы никаких проблем ни с депозитами (депозитный портфель составлял 3,5 млрд грн), ни с обслуживанием рефинансирования. Это были сознательные противозаконные действия со стороны чиновников НБУ, которые только прикрывались лозунгами "очистки банковской системы", а не проводили ее".

Бахматюк заявил, что справедливое наказание виновных в этих неправомерных действиях в отношении банка является важным для всего общества, и он будет действовать правовыми методами, чтобы не допустить повторения такой несправедливости.

Верховный Суд признал неправомерными действия НБУ по выведению с рынка банка Финансовая инициатива, - Бахматюк 01
Верховный Суд признал неправомерными действия НБУ по выведению с рынка банка Финансовая инициатива, - Бахматюк 02

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Топ комментарии
+7
То что делала Гонтарева с банками, никак не влазит в украинское законодательство. Она была смотрящей от Пути и от Пети одновременно. А сейчас она учит в Лондоне сынков олигархов из СНГ как правильно воровать у государства.
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18.06.2020 19:25
+3
В 1996-2001 годах - референт-администратор, менеджер, заместитель начальника отдела товарных поставок, начальник коммерческого отдела фирмы "КГД" - представителя российской нефтегазовой компании "Итера" (главный акционер - "Роснефть") в Ивано-Франковской области.
В октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимости. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банка), но правление Нацбанка, тем не менее, выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз и составляет, по данным экспертизы, 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB. Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило 10 лицам о подозрении в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк (сестра Бахматюка), бывший замглавы НБУ Александр Писарук и другие. 12 ноября ряд сотрудников VAB Банка были задержаны детективами НАБУ под процессуальным руководством САП.

Бахматюк в это время находился за границей, откуда отправил обращение к президенту Владимиру Зеленскому о системном давлении НАБУ на его бизнес.

http://kievvlast.com.ua/base/dose-bahmatyuk-oleg-romanovich
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18.06.2020 19:34
+2
Бахматюк, конечно, жулик но Фининициативу специально "положили"
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18.06.2020 19:17
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Бахматюк, конечно, жулик но Фининициативу специально "положили"
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18.06.2020 19:17 Ответить
лохматюк кинул государство с рефинансом, но виновато нбу. ведь так?
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18.06.2020 20:30 Ответить
на эту тему могут поспорить люди имеющие отношение к банковскому сектору, вы явно не из таких. И даже содержание статьи не изучили..
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18.06.2020 23:46 Ответить
Там более сотни банков схожим способом уничтожили.
Шьют Пороху всякую хрень. Фигнёй старадают. Уровень Пороха - крупные финансовые афёры. Вроде банковских/валютных кризисов 2008-2009 и 2014-2015. Плюс многомиллиардные махинации с ОГВЗ. Во всех случаях Порох или его люди рулили Нацбанком и не только. Там по этим эпизодам Украина потеряла половину ВВП и десятки млрд долларов, а виновные давно должны сидеть пожизненно с полной конфискацией.
Афёры на суммы десятки млн грн - это уровень деток Гладковского. Ну там на порш/мазератти и карманные расходы.
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19.06.2020 11:31 Ответить
банки, конечно, всякие были...с разными "нюансами"..Были помойки типа Ситикоммерца...были пирамиды типа *****...а были с очень "жирными" активами, а есть пример "Киевской Руси", которую грохнули потому что аффилированные с Петей структуры, должны были кредитов там докуя....а есть "Премиум", который вполне платежеспособный был, но типа из-за того что Думчев собственник, его порвали...это всё прекрасно знают и понимают люди причастные к банковскому сектору...
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19.06.2020 15:55 Ответить
То что делала Гонтарева с банками, никак не влазит в украинское законодательство. Она была смотрящей от Пути и от Пети одновременно. А сейчас она учит в Лондоне сынков олигархов из СНГ как правильно воровать у государства.
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18.06.2020 19:25 Ответить
БЕНЯ, эта **** БАХМАТЮК, ЖИВАГА и прочие тырили деньги вкладчиков, а Гонтарева виновата, да МУДИЛО???
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18.06.2020 20:43 Ответить
Кубива тоже нельзя забывать в этом грязном деле
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18.06.2020 23:48 Ответить
зеленский купит мерседес ...
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18.06.2020 19:25 Ответить
То чому тодішній президент і голова НБУ ще досі не сидять?
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18.06.2020 19:27 Ответить
А чому не сидить каломойский, який обікрав українців на 5 млрд баксів через аферу "ПриватБанк"?
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18.06.2020 20:32 Ответить
У одного осла в Омане счет пополнился.
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18.06.2020 19:33 Ответить
В 1996-2001 годах - референт-администратор, менеджер, заместитель начальника отдела товарных поставок, начальник коммерческого отдела фирмы "КГД" - представителя российской нефтегазовой компании "Итера" (главный акционер - "Роснефть") в Ивано-Франковской области.
В октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимости. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банка), но правление Нацбанка, тем не менее, выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз и составляет, по данным экспертизы, 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB. Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило 10 лицам о подозрении в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк (сестра Бахматюка), бывший замглавы НБУ Александр Писарук и другие. 12 ноября ряд сотрудников VAB Банка были задержаны детективами НАБУ под процессуальным руководством САП.

Бахматюк в это время находился за границей, откуда отправил обращение к президенту Владимиру Зеленскому о системном давлении НАБУ на его бизнес.

http://kievvlast.com.ua/base/dose-bahmatyuk-oleg-romanovich
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18.06.2020 19:34 Ответить
НАБУ и САП не подпадают под компетенцию Верховного Суда, или я что-то не так понимаю?
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18.06.2020 19:46 Ответить
Корумповані судді вороги України на рівні з ******, Медведчуком, Зеленським.
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18.06.2020 19:37 Ответить
А что, Верховный Суд может как-то решения НБУ оценивать как незаконные, что ли, не понимаю?
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18.06.2020 20:34 Ответить
Засунь эту ПОСТАНОВУ себе в СРАКУ, а вкладчикам и ДЕРЖАВЕ верни стыренные тобой **** деньги!!!
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18.06.2020 20:41 Ответить
Купленный суд вернул на финансовый рынок пирамиду?!
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18.06.2020 21:46 Ответить
А почему молчит Валерия Гонтарева ? Забылась в Лондоне и ей нечего ответить ? Ах ,да, она Коломойского боится и смоталась за полгода до президентских выборов. Чует .ука , что в Украине ее ждет суд за все , что набедокурила.
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18.06.2020 21:50 Ответить
За что боролись-на то и напоролись.Их ведь предупреждали,что рекет НБУ над банками больше не прокатит-МВФ не захочет терять 2/3 контроля над Украиной.Поэтому,даже если и законодательный запрет на возвращение банков бывшим собственникам вступил в силу,то суды по-любому смогут принимать решения о незаконности национализаци и о выплате бывшим акционерам компенсации, но без реституции и возврата банка обратно в частное владение. То есть государство через НБУ обязано будет заплатить компенсацию бывшим акционерам за ущерб,даже если оставит банк или финансовую группу себе.После сегодняшнего решения-все банки,оказавшиеся в лапах поросегонтахрюк вправе расчитывать на отмену неправомочных решений НБУ.
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19.06.2020 01:21 Ответить
 
 