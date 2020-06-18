ГБР расследует дело о разжигании межнациональной розни при создании ПЦУ по заявлению прихожан УПЦ КП

В Государственном бюро расследований заявляют, что расследуют дело по заявлению прихожан УПЦ Киевского патриархата. Те пожаловались на высших должностных лиц государства, которые при создании Православной церкви Украины (ПЦУ) якобы совершили действия, направленные на разжигание межнациональной розни.

Об этом пресс-служба ГБР сообщила агентству "Интерфакс-Украина", инфомирует Цензор.НЕТ.

"6 ноября 2019 года СБУ начато расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, которые совершили действия, направленные на разжигание межнациональной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ дело передано для расследования в ГБР. Следствие по делу проводится", - цитирует агентство сообщение ГБР.

Ранее 18 июня пятый президент Украины и действующий народный депутат "ЕС" Петр Порошенко заявил, что против него открыли дело за разжигание религиозной вражды из-за получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии.

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"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно, дословно цитирую - за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - сказал Порошенко.