ГБР расследует дело о разжигании межнациональной розни при создании ПЦУ по заявлению прихожан УПЦ КП
В Государственном бюро расследований заявляют, что расследуют дело по заявлению прихожан УПЦ Киевского патриархата. Те пожаловались на высших должностных лиц государства, которые при создании Православной церкви Украины (ПЦУ) якобы совершили действия, направленные на разжигание межнациональной розни.
Об этом пресс-служба ГБР сообщила агентству "Интерфакс-Украина", инфомирует Цензор.НЕТ.
"6 ноября 2019 года СБУ начато расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, которые совершили действия, направленные на разжигание межнациональной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ дело передано для расследования в ГБР. Следствие по делу проводится", - цитирует агентство сообщение ГБР.
Ранее 18 июня пятый президент Украины и действующий народный депутат "ЕС" Петр Порошенко заявил, что против него открыли дело за разжигание религиозной вражды из-за получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии.
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"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно, дословно цитирую - за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - сказал Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Колись в РПЦ патріархом не обрали, а зараз греки з молодим духовенством кинули
R.I.P. Украина. Я буду помнить.
1. Заборонити виші, бо то дискримінація недоумків (яких більшість) і розпалювання ненависті від них до освічених людей!
2. Заборонити екзамени, бо недоумки відчувають свою убогість при їх проведенні та підведенні результатів.
3. Заборонити будь-які школи де навчають хоч чомусь, що виходить за рамки "їсти, жрати, спати".
4. Заборонити м'ясо, сало, делікатеси, бо не кожен може те купляти кожен день.
5. ....
Фантазії в мене ще є, а от бажання друкувати теє все - ніякого. Хто хоче може продовжувати...
Бред. Это одна шайка.
Тут щось треба кардинально міняти.
P.S. На фронт цих придурків
Это же неслыханно , так оскорбить гундяевский патриархат . .
уточните, пожалуйста, су..а православная тоже в их числе ?
Я за упразднение поста Президента Украины. Нам нужна Парламентская Республика.
Таким темпом скоро буде справа за проголошення незалежності України....ото маємо зелепух на свою голову
Не испытывай судьбу , чудо . .
ДБР рослідує "справу" по заяві скамохрестів країни агресора, які називають себе УПЦ кп, проти Православної Церкви України?
Мокшанські прихожани просять державний орган втрутитися в церковні справи?
Таке враження, що все прокацапське зовсім з катушок злетіло і втратило рештки глузду, як і їх фуйло з гундяєвим
Пілять, як я останнім часом зненавидів той простий нарід...
К нашей адвокатской команде подключается авторитетный страсбургский адвокат Грегори Туан, в прошлом старший юрист ЕСПЧ.
Он будет готовить нашу позицию по нарушению ст. 18 Конвенции - запрет политически мотивированных преследований.
Все лица, причастные к этому - государственные преступники, полностью раскрывшие себя сторонники врага - россии ( параши). Точка невозврата почти пройдена.
Схоже на "двохходовку" - і неіснуючу вже УПЦ КП підставити, і проти Пороха справу порушити.
А попереду ще так багато роботи. На благо паРаші...
За поедание срепных снегирей.
За то, шо мало синагог.
За то, шо в бубачки понос.
И в шаурму накакал воробей.
Чем повесть смены памперсов в зеленом туалете.
- кто потерпевший?
5-го прокуратора іудейського - Понтія Пілатовського, який, щоб не нанести шкоди Іудейству, помилував вбивцю і казнив Сина Божого Ісуса. Клоун Криворіжський замість вигнання секти самозванців УПЦ(МП), що повинно було зроблено по законам ВР України, він не звертає уваги на постанови Вселенського Патріарха Варфоломія про ліквідацію УПЦ(МП), а взявся за "посадку" тих, хто за це боровся. В чому Клоун Криворіжський побачив загрози Православному Християнству в діях Вселенського Патріарха Варфоломія? Чому думки Гундяєва ближче до "душі" шостому прокуратору? А тому, що в нього сатанинська "душа".
І з Путіним вони як "Близнецы- Братья"! Для них Україна - це видумки націоналістів!