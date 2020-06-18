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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Для выполнения Минских соглашений законодательство, налоговая система и валюта РФ на оккупированном Донбассе должны быть отменены, - Украина в ОБСЕ

Для выполнения Минских соглашений законодательство, налоговая система и валюта РФ на оккупированном Донбассе должны быть отменены, - Украина в ОБСЕ

Восстановление суверенитета Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса предусматривает отмену введенных там оккупантами российских законодательства, налоговой системы и валюты.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суверенитет Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса должен быть восстановлен. Это было целью всех трех Минских соглашений, одобренных Украиной, Россией и международным сообществом в 2014 и 2015 годах. Российское законодательство, налоговая система и валюта, которые были незаконно введены с того времени российской стороной, должны быть отменены", - заявил дипломат.

Цимбалюк отметил, что украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы 15 июня отметила необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, восстановление систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.

"Необходимо проведение инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донбасса. Речь идет о предприятиях всех форм собственности, включая отделения банковских учреждений, которые были экспроприированы российской стороной. Делегация Украины также настаивала во время встречи на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях, подчеркнув, что речь идет прежде всего об удовлетворении гуманитарных потребностей", - заявил глава миссии Украины в ОБСЕ.

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Украинский дипломат подчеркнул, что в данный момент нет признаков того, что Россия готова прекратить конфликт, начатый ею в феврале 2014 года. Кроме того, кремлевский режим продолжает разрушать долгосрочные перспективы будущей реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, укрепляя их социальные, экономические и правовые связи с Российской Федерацией.

"Так называемая "паспортизация" граждан Украины на Донбассе и в Крыму является одной из наиболее опасных форм этой политики. Принудительное навязывание российского гражданства на временно оккупированных территориях Украины является не только грубым нарушением украинского и международного законодательства, но и неприемлемым элементом давления на местных жителей", - отметил Цымбалюк.

Он добавил, что украинская сторона также осуждает недавнее заявление российской оккупационной администрации об участии жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области, которые имеют незаконно выданные российские паспорта, в голосования по поправкам в конституцию РФ - это не что иное, как еще одно свидетельство полного пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы благодарны государствам-участникам, которые осуществляют политику непризнания таких российских паспортов, и призываем другие страны действовать так же", - заявил Цымбалюк.

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Как известно, российская оккупационная администрация на Донбассе внедряет на подконтрольных территориях нормы законодательства РФ, ввела российские налоговую систему и валюту. Кроме того, Россия осуществляет незаконную паспортизацию жителей оккупированного Донбасса, заявляя, что до конца года может выдать украинцам Донбасса до 800 тыс. российских паспортов.

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Топ комментарии
+15
Вот это уже дело говорит. Украина страна, а не Ростовская область!
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18.06.2020 19:58
+11
Для виконання Мінських угод Україна має поставити умову, щоб не лише рублі зникли з ОРДЛО, звідти мають зникнути всі, в кого немає українського паспорта. От після цього (а також після півроку без жодного пострілу) можна якісь переговори по Мінську починати...
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18.06.2020 20:16
+7
Сильный ход, и довольно неожиданный.
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18.06.2020 20:17
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Вот это уже дело говорит. Украина страна, а не Ростовская область!
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18.06.2020 19:58 Ответить
У вас в кацапстане.
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18.06.2020 20:06 Ответить
Росія з Донбасу сама не піде ніколи. Лише пинками під зад. А з такими темпами "реформ" ми це не зробимо теж ніколи. Це ОРДЛО можна імплементувати в Україну лише як ракову пухлину можна імплементувати в здоровий організм. А він в нас навіть не здоровий.. А тому єдиний вихід це оголосити, що ті, хто хоче жити в Україні нехай з ОРДЛО переїздить на підконтрольну частину (звичайно створити відповідну програму а не профанацію, як до сих пір) а потім стіна. Тобто припинити ці всі дебільні Мінски та всякі економічні иа інші зв,язки з ОРДЛО. Нехай ним тішиться Росія.
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18.06.2020 20:11 Ответить
А як тоді наживатись на війні?
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18.06.2020 20:15 Ответить
Для того ***** это всё затеяло, чтобы мы отак просто взяли и стену строить начали. Насчёт стены Вы не в курсе, она уже 3 месяца построена припинили всякі економічні иа інші зв,язки з ОРДЛО. И что, помогло? Обстрелов меньше стало? Гибнуть перестали? Построено так что нам идти в фарватере его планов. Захочет и приклеит к Украине,Захочет признает - и мы в стороне. А захочет оставит как есть с обстрелами и погибшими. Мы можем только реагировать самим же ничего не дано.
Саакашвили "галстук съел" - и свободен. Абазия и Осетия по крайней мере не мешают. Нам же скорее всего (при очень удачном стечении обстоятельств) Уготована роль Молдовы
Будет по кацапски - или останется как есть. Они просто ждут пока мы обессилим. 6 лет в окопах при вялотекущих перестрелках разлагают армию, а экономика в тылу добивает. Нынешними темпами осталось 2-3 года.
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18.06.2020 21:28 Ответить
Не хвилюйтеся. Вовік скоро в Україні рубль введе.
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18.06.2020 20:13 Ответить
А шош робити новоспеченим громадянам *********?
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18.06.2020 20:13 Ответить
виїхати на росію.
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18.06.2020 20:58 Ответить
Для виконання Мінських угод Україна має поставити умову, щоб не лише рублі зникли з ОРДЛО, звідти мають зникнути всі, в кого немає українського паспорта. От після цього (а також після півроку без жодного пострілу) можна якісь переговори по Мінську починати...
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18.06.2020 20:16 Ответить
Сильный ход, и довольно неожиданный.
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18.06.2020 20:17 Ответить
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18.06.2020 21:34 Ответить
Дивно, що досі російська валюта циркулює в Україні вільно. Тільки за це потрібно Пороха, Зеленського та іншу владну сволоту притягти до кримінальної відповідальності. Всі ті підори хрюцькі, що користуються рублями, є валютні злочинці, що наносять величезну шкоду Україні.
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18.06.2020 20:29 Ответить
как там у путла...."за спиной самообороны конечно встали наши военнослужащие" ...
потом появились и танки и референдум и российское законодательство и налоговая система и валюта рф и была проведена паспортизация... мразь!
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18.06.2020 20:39 Ответить
интерсно, где это в минских прописано ? цитатку бы
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18.06.2020 20:42 Ответить
Заберіть російських найманців і ми повернемо наші землі - президент "Динамо" Ігор Суркіс https://gazeta.ua/articles/sport/_zaberit-rosijskih-najmanciv-i-mi-povernemo-nashi-zemli-surkis/970659
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18.06.2020 21:09 Ответить
Низзя рубли у кормильцев забирать - от взгляда на ненавистную гривну у них случается диарея с эпилепсией. И законы там очень даже законные, -"понятия" называются, ведь половина ДНР/ЛНР доблестные сидельцы, а паспортизация вообще делает даунбассцев счастливыми навечно, выводя их из правового поля Украины. Надо действовать, как велит их гуру ***..ло - мочить в сортире без разбору.
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18.06.2020 21:21 Ответить
а вот такой аспект.
Русские гниды, воюющие на Донбассе, получают зарплату в рублях. То есть - денежной единицы другого государства.
Во все времена такие мрази назывались НАЁМНИКИ и на них никак не распространяются нормы международного права!
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18.06.2020 22:35 Ответить
 
 