Для выполнения Минских соглашений законодательство, налоговая система и валюта РФ на оккупированном Донбассе должны быть отменены, - Украина в ОБСЕ

Восстановление суверенитета Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса предусматривает отмену введенных там оккупантами российских законодательства, налоговой системы и валюты.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суверенитет Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса должен быть восстановлен. Это было целью всех трех Минских соглашений, одобренных Украиной, Россией и международным сообществом в 2014 и 2015 годах. Российское законодательство, налоговая система и валюта, которые были незаконно введены с того времени российской стороной, должны быть отменены", - заявил дипломат.

Цимбалюк отметил, что украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы 15 июня отметила необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, восстановление систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.

"Необходимо проведение инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донбасса. Речь идет о предприятиях всех форм собственности, включая отделения банковских учреждений, которые были экспроприированы российской стороной. Делегация Украины также настаивала во время встречи на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях, подчеркнув, что речь идет прежде всего об удовлетворении гуманитарных потребностей", - заявил глава миссии Украины в ОБСЕ.

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Украинский дипломат подчеркнул, что в данный момент нет признаков того, что Россия готова прекратить конфликт, начатый ею в феврале 2014 года. Кроме того, кремлевский режим продолжает разрушать долгосрочные перспективы будущей реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, укрепляя их социальные, экономические и правовые связи с Российской Федерацией.

"Так называемая "паспортизация" граждан Украины на Донбассе и в Крыму является одной из наиболее опасных форм этой политики. Принудительное навязывание российского гражданства на временно оккупированных территориях Украины является не только грубым нарушением украинского и международного законодательства, но и неприемлемым элементом давления на местных жителей", - отметил Цымбалюк.

Он добавил, что украинская сторона также осуждает недавнее заявление российской оккупационной администрации об участии жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области, которые имеют незаконно выданные российские паспорта, в голосования по поправкам в конституцию РФ - это не что иное, как еще одно свидетельство полного пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы благодарны государствам-участникам, которые осуществляют политику непризнания таких российских паспортов, и призываем другие страны действовать так же", - заявил Цымбалюк.

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Как известно, российская оккупационная администрация на Донбассе внедряет на подконтрольных территориях нормы законодательства РФ, ввела российские налоговую систему и валюту. Кроме того, Россия осуществляет незаконную паспортизацию жителей оккупированного Донбасса, заявляя, что до конца года может выдать украинцам Донбасса до 800 тыс. российских паспортов.