Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция

Национальной полицией расследуется 91 уголовное производство, которое было открыто с начала введения карантина, связанное с нарушением санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней. Наибольшее количество таких дел расследуется в Днепропетровской, Харьковский, Донецкой, Закарпатской, Волынской, Львовской и Сумской областях и г. Киеве.

Об этом в комментарии Цензор. НЕТ рассказал замначальника управления Главного следственного управления Нацполиции Владимир Воронин.

"Речь идет о ситуациях, когда не предприняты меры, чтобы упредить заражение людей. Это касается заведений общественного питания, учебных заведений, пансионатов для пожилых людей. Там есть должностные лица, которые обязаны были обеспечить соблюдение установленных правил, но этого не сделали и люди заболели. Это означает, что в действиях должных лиц может быть состав преступления, предусмотренного ст. 325 Уголовного кодекса.

Например, в пансионе, расположенном в Киевской области, где проживают люди пожилого возраста, руководством не обеспечено соблюдение санитарных норм, надлежащее медицинское лечение, не приняты меры к своевременной изоляции заболевших, в следствии чего наступило заражение проживающих в нем людей и смерть одного из подопечных. Директору пансиона предъявлено подозрение", - объяснил Воронин.

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По его словам, сообщения о нарушениях карантинных правил поступали в полицию в основном от граждан, правоохранительных органов, а также в результате мониторинга сети интернет.