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Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция

Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция

Национальной полицией расследуется 91 уголовное производство, которое было открыто с начала введения карантина, связанное с нарушением санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней. Наибольшее количество таких дел расследуется в Днепропетровской, Харьковский, Донецкой, Закарпатской, Волынской, Львовской и Сумской областях и г. Киеве.

Об этом в комментарии Цензор. НЕТ рассказал замначальника управления Главного следственного управления Нацполиции Владимир Воронин.

"Речь идет о ситуациях, когда не предприняты меры, чтобы упредить заражение людей. Это касается заведений общественного питания, учебных заведений, пансионатов для пожилых людей. Там есть должностные лица, которые обязаны были обеспечить соблюдение установленных правил, но этого не сделали и люди заболели. Это означает, что в действиях должных лиц может быть состав преступления, предусмотренного ст. 325 Уголовного кодекса.

Например, в пансионе, расположенном в Киевской области, где проживают люди пожилого возраста, руководством не обеспечено соблюдение санитарных норм, надлежащее медицинское лечение, не приняты меры к своевременной изоляции заболевших, в следствии чего наступило заражение проживающих в нем людей и смерть одного из подопечных. Директору пансиона предъявлено подозрение", - объяснил Воронин.

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По его словам, сообщения о нарушениях карантинных правил поступали в полицию в основном от граждан, правоохранительных органов, а также в результате мониторинга сети интернет.

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Топ комментарии
+11
Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8656

....
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18.06.2020 20:23
+10
Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8399
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18.06.2020 20:26
+7
И довольно странно, что во всех этих делах , не фигурирует Порошенко . .
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18.06.2020 20:26
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Нац. полюція це банальне аваківське ОЗУ. Подонки, трутні, садисти, вбивці, шахраї, хабарники..
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18.06.2020 20:20 Ответить
Нашим полицаям скажи фас и они гав. Как штрафовать за мусор, за грязь, за то, что ссут под деревьями привселюдно, водку жрут привселюдно, матерятся, нарушают правила движения на дорогах, деревья рубят, гадят где только можно, так их там нет, рожи отворачивают, а как карантин надуманный, так они тут как тут, шастают. Зачем этот карантин нужен в таком виде? Людям работать нужно, ездить, отдыхать, а они их в квартирах давят. В странах ,где не было карантина заболеваемость и смертность ниже, чем в странах где карантин.Это о чем то Ляшку занудному говорит? А им карантин нужен, чтобы люди НИЩАЛИ, чтобы сидели по домам, не митинговали, не протестовали и маски им как для собак намордники, чтоб молчали - этими людьми легче управлять, что хочешь , то и делай. А сами без масок по ресторанам шарятся. Задача властей какая в связи с карантином? Подорвать здоровье нации - на карантине не оказывают как надо плановую медицинскую помощь! Приучить людей к изоляции и намордникам, чтоб не протестовали, сделать их нищими, чтоб легче было управлять и чипировать, вот их цель. Тотальный контроль и управление и подчиненность мировому олигархату плюс еще и билл гейтс горит желанием сократить большую половину населения.Работают на сатану.
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18.06.2020 20:37 Ответить
Копи нудяться світом.
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18.06.2020 20:21 Ответить
а попы Святогорского монастыря на свободе
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18.06.2020 20:30 Ответить
А не було такого, щоб влада збиралася в ресторанах і порушувала карантин?
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18.06.2020 20:23 Ответить
Они собирались там на рабочие совещания ..
Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9853 .
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18.06.2020 20:30 Ответить
Эпикрая там конечно же нет.
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18.06.2020 20:23 Ответить
Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8656

....
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18.06.2020 20:23 Ответить
😂
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18.06.2020 20:27 Ответить
сколько из них на порошенко?
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18.06.2020 20:25 Ответить
Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8399
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18.06.2020 20:26 Ответить
Бубочка штраф уже сплатив?
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18.06.2020 20:26 Ответить
И довольно странно, что во всех этих делах , не фигурирует Порошенко . .
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18.06.2020 20:26 Ответить
Надо Пороха посадить за нарушение карантина! Ну хоть за что нибудь посадить!
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18.06.2020 20:27 Ответить
Дайте Авакову еще пару миллиардов. Очень он их просит - на "борьбу" с вирусом
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18.06.2020 20:27 Ответить
лєдя подає надії, і ти сцикло не підведи нас.
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18.06.2020 20:30 Ответить
должностные лица, которые обязаны были обеспечить соблюдение установленных правил, но этого не сделали и люди заболели. Это означает, что в действиях должных лиц может быть состав преступления, предусмотренного ст. 325 Уголовного кодекса.
***********
Певно, і на Зеленського справу завели? Адже він сам признався публічно, що мав умисел заразити себе коронавірусом. Президента України, як найвищу посадову особу в державі, мав злочинний намір заразити особливо небезпечною інфекцією такий собі громадянин Зеленський В.О.
Громадянин Зеленський вже повинен сидіти у в'язниці за статтею, - "Замах на життя і здоров'я державного діяча у особливий період". Мінімум 10 років. Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4140

Источник: https://censor.net/n3202950*****************
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18.06.2020 20:35 Ответить
Гарна ідея. Та іще під час особливого періоду, та іще з особливою цинічністю
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18.06.2020 20:42 Ответить
Та, поки не буде результатів справи по кафе у Хмельницькому, і по Тищенко з компанією, у народа нуль довіри до поліції.
Оштрафували би їх як мінімум на півмільйона кожного, тоді б можна було і "жнива" в транспорті і супермаркетах робити по 17 тис. І бюджет би поповнили, і іншим приклад показали би
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18.06.2020 20:39 Ответить
...и НИ ОДНОГО дела на Чертей Мацковского Пархата!
Хоть они были и есть главными нарушителями карантина и распространителями вируса!
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18.06.2020 21:02 Ответить
Скільки справ відкрили по рюкзакам і коли рюкзаков сяде?
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18.06.2020 21:19 Ответить
В Испании за нарушение карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, полиция выписала 837 000 штрафов. Во Франции оформлено 915 000 нарушений.
За время пандемии коронавируса испанская полиция выписала 837 000 штрафов. Размер штрафа от 600 евро за прогулку по улице или выезд из города, до 10 000 евро за более серьезные нарушения карантина. Помимо штрафов, около 7500 испанцев было арестовано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правд.

В Италии местная полиция с 11 марта по 3 мая успела оформить 418 222 нарушений. Размер штрафа от 206 евро до 3000 евро или 3 месяца тюрьмы.
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18.06.2020 21:39 Ответить
 
 