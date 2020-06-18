Открыто 91 уголовное производство по фактам, связанным с нарушением санитарных правил в период карантина, - Нацполиция
Национальной полицией расследуется 91 уголовное производство, которое было открыто с начала введения карантина, связанное с нарушением санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней. Наибольшее количество таких дел расследуется в Днепропетровской, Харьковский, Донецкой, Закарпатской, Волынской, Львовской и Сумской областях и г. Киеве.
Об этом в комментарии Цензор. НЕТ рассказал замначальника управления Главного следственного управления Нацполиции Владимир Воронин.
"Речь идет о ситуациях, когда не предприняты меры, чтобы упредить заражение людей. Это касается заведений общественного питания, учебных заведений, пансионатов для пожилых людей. Там есть должностные лица, которые обязаны были обеспечить соблюдение установленных правил, но этого не сделали и люди заболели. Это означает, что в действиях должных лиц может быть состав преступления, предусмотренного ст. 325 Уголовного кодекса.
Например, в пансионе, расположенном в Киевской области, где проживают люди пожилого возраста, руководством не обеспечено соблюдение санитарных норм, надлежащее медицинское лечение, не приняты меры к своевременной изоляции заболевших, в следствии чего наступило заражение проживающих в нем людей и смерть одного из подопечных. Директору пансиона предъявлено подозрение", - объяснил Воронин.
По его словам, сообщения о нарушениях карантинных правил поступали в полицию в основном от граждан, правоохранительных органов, а также в результате мониторинга сети интернет.
Пожалуйста, подождите...
.
....
***********
Певно, і на Зеленського справу завели? Адже він сам признався публічно, що мав умисел заразити себе коронавірусом. Президента України, як найвищу посадову особу в державі, мав злочинний намір заразити особливо небезпечною інфекцією такий собі громадянин Зеленський В.О.
Громадянин Зеленський вже повинен сидіти у в'язниці за статтею, - "Замах на життя і здоров'я державного діяча у особливий період". Мінімум 10 років.
Источник: https://censor.net/n3202950*****************
Оштрафували би їх як мінімум на півмільйона кожного, тоді б можна було і "жнива" в транспорті і супермаркетах робити по 17 тис. І бюджет би поповнили, і іншим приклад показали би
Хоть они были и есть главными нарушителями карантина и распространителями вируса!
За время пандемии коронавируса испанская полиция выписала 837 000 штрафов. Размер штрафа от 600 евро за прогулку по улице или выезд из города, до 10 000 евро за более серьезные нарушения карантина. Помимо штрафов, около 7500 испанцев было арестовано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правд.
В Италии местная полиция с 11 марта по 3 мая успела оформить 418 222 нарушений. Размер штрафа от 206 евро до 3000 евро или 3 месяца тюрьмы.