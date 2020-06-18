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армия (8253) Великобритания (4718) помощь (7420) маски (115)

Великобритания передала 40 тыс. медицинских масок для нужд ВСУ в зоне проведения ООС

Сегодня, 18 июня, представители посольства Великобритании передали гуманитарную помощь для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Великобритания передала 40 тыс. медицинских масок для нужд ВСУ в зоне проведения ООС 01

Среди помощи, которую получили военные медики, 40 000 медицинских масок FM3ETIIR Nateen, 1 000 трехуровневых респираторов KN95. В ближайшее время, еще поступят 50 термометров бесконтактных инфракрасных класс IIa, модели RIDI.

Как отметила заместитель посла Великобритании в Украине Хелен Фейзи, предоставленная помощь попадет к военнослужащим задействованных в районе проведения операции Объединенных сил.

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спасибо , СОЮЗНИКИ ))))
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18.06.2020 21:11 Ответить
спасиб, храни Алах Королеву, короля и прочих членов королевской семьи.
Шоб вирус их обходил в т.ч. стороной
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18.06.2020 21:12 Ответить
хоч би це не спродали. подлості хватає
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18.06.2020 21:26 Ответить
Вава, а наше куда ушло?!
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18.06.2020 21:36 Ответить
Будут в аптеках по 20 грв., я так 3 года назад на Конячем купил канадские, классные берцы по технологии "GoreTex" military,новые всего за 1200 грв.
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18.06.2020 21:48 Ответить
Дякую за підтримку
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18.06.2020 22:01 Ответить
Бывший министр здравоохранения Израиля профессор Йорам Ласс считает, что меры по блокировке являются https://www.spiked-online.com/2020/05/22/nothing-can-justify-this-destruction-of-peoples-lives/ «абсолютно несоразмерными» и представляют серьезную угрозу для сотен миллионов людей во всем мире. Covid19 сравним с эпидемией гриппа и никогда бы не оправдал такое политическое уничтожение средств к существованию. Люди были запуганы и «промыты мозги».
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18.06.2020 22:38 Ответить
 
 