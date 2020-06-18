Великобритания передала 40 тыс. медицинских масок для нужд ВСУ в зоне проведения ООС

Сегодня, 18 июня, представители посольства Великобритании передали гуманитарную помощь для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Среди помощи, которую получили военные медики, 40 000 медицинских масок FM3ETIIR Nateen, 1 000 трехуровневых респираторов KN95. В ближайшее время, еще поступят 50 термометров бесконтактных инфракрасных класс IIa, модели RIDI.

Как отметила заместитель посла Великобритании в Украине Хелен Фейзи, предоставленная помощь попадет к военнослужащим задействованных в районе проведения операции Объединенных сил.

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