Великобритания передала 40 тыс. медицинских масок для нужд ВСУ в зоне проведения ООС
Сегодня, 18 июня, представители посольства Великобритании передали гуманитарную помощь для нужд Вооруженных Сил Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Среди помощи, которую получили военные медики, 40 000 медицинских масок FM3ETIIR Nateen, 1 000 трехуровневых респираторов KN95. В ближайшее время, еще поступят 50 термометров бесконтактных инфракрасных класс IIa, модели RIDI.
Как отметила заместитель посла Великобритании в Украине Хелен Фейзи, предоставленная помощь попадет к военнослужащим задействованных в районе проведения операции Объединенных сил.
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