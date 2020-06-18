ЕС не использовал в полной мере свой потенциал для обеспечения безопасности в Европе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз еще не использовал в полной мере свой потенциал в целях безопасности на европейском континенте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Выступая в четверг на видеосаммите Восточного партнерства, Зеленский напомнил, что размер оккупированной украинской территории и количество украинских граждан, которые оказались там, равны площади и населению некоторых стран ЕС.
"Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки", - заявил президент Украины.
По словам Зеленского, возникновение конфликтов на территориях партнеров ЕС вовсе не означает, что социально-экономические и проблемы безопасности не могут перекинуться на страны Евросоюза.
"Украина способна вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных проектах и проектах ЕС по безопасности, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией и т.д.", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что свидетельством этого стало предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО.
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Боже,какой же дуролом квартальный.И этот человек смеялся с Кличко.
Вот будут теперь знать.Пусть себе сидят на своем европейском материке и слушают внимательно что бубачка гаварит.Жалкие и мелочные людишки.
альтернатива - кацапия. предллог - в ЕС плохие и не помогают нам
Обязанность каждого правительства - заботиться о благосостоянии своего народа и безопасности страны. С каких это пор деньги налогоплательщиков других стран должны идти в офшорный карман ялынковича и его банды или педофила шарикова, и тем более лоху вселенскому, который вместе со своим хозяином приват грабил и деньги по офшорам ныкал? ))
а что эот зеленое чмо обеспечило в Украине? расчищает путь к русификации и русскому миру?? надеюсь, ему за это воздастся!
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Посольство Німеччини
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Пані Посол https://twitter.com/hashtag/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD?src=hashtag_click #Фельдгузен : «Я тоді спостерігала за майже всіма судовими засіданнями у справі Юлії Тимошенко. Я дуже сподіваюсь, що мені не доведеться знову зіштовхнутися з подібним досвідом».