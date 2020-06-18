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Восточное партнерство (171) Зеленский (19029) Евросоюз (16684)

ЕС не использовал в полной мере свой потенциал для обеспечения безопасности в Европе, - Зеленский

ЕС не использовал в полной мере свой потенциал для обеспечения безопасности в Европе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз еще не использовал в полной мере свой потенциал в целях безопасности на европейском континенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Выступая в четверг на видеосаммите Восточного партнерства, Зеленский напомнил, что размер оккупированной украинской территории и количество украинских граждан, которые оказались там, равны площади и населению некоторых стран ЕС.

"Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки", - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, возникновение конфликтов на территориях партнеров ЕС вовсе не означает, что социально-экономические и проблемы безопасности не могут перекинуться на страны Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина требует полноправного членства в ЕС, - Зеленский

"Украина способна вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных проектах и проектах ЕС по безопасности, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией и т.д.", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что свидетельством этого стало предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

Также читайте: Кулеба выступил за введение "промышленного безвиза" для членов Восточного партнерства, - МИД

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Топ комментарии
+52
Это заявляет четырежды дезертир и великий отводитель войск со своей территории ...
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18.06.2020 21:19
+38
Геополітичний гравець виключно на роялі.
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18.06.2020 21:21
+28
хвилинка творчості. в мене все.

ЕС не использовал в полной мере свой потенциал для обеспечения безопасности в Европе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8573
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18.06.2020 21:29
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Это заявляет четырежды дезертир и великий отводитель войск со своей территории ...
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18.06.2020 21:19 Ответить
Геополітичний гравець виключно на роялі.
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18.06.2020 21:21 Ответить
И ТУТ ОМАНСКОГО сруля -шмондера понесло
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18.06.2020 21:25 Ответить
то моська лает на слона … иуды всегда винят в своей немощи и трусости кого то …
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18.06.2020 22:51 Ответить
ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8907
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19.06.2020 00:03 Ответить
І то не руками.
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18.06.2020 21:25 Ответить
Пісюніст-95
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18.06.2020 21:43 Ответить
Эксперт б дь
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18.06.2020 21:33 Ответить
А что за "Европейский континент" такой?
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18.06.2020 21:21 Ответить
Ну, такая тектоническая плита в Европе... на ней зиждется демократия, континент эуроппа и пролив Дувр... а еще сцена и рояль...
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18.06.2020 21:30 Ответить
Ви ставите під сумнів слова найвеличнішого політика ********** що Європейский континент існує?Та щас один дзвінок Баканову і вам привезуть европейських пінгвінів з цього континенту.
Боже,какой же дуролом квартальный.И этот человек смеялся с Кличко.
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18.06.2020 21:34 Ответить
Никакой он не величайший, выдающийся да и только (с)
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18.06.2020 22:01 Ответить
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18.06.2020 23:52 Ответить
Он не только от армии косил, но и от школы🙂
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18.06.2020 21:37 Ответить
Сцикло пішов ти в дупу, і бутерброди візьми з собою, бо довго тобі там сидіти.
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18.06.2020 21:22 Ответить
янелох, чючело квартальное , а что ты использовало за год неработы президентом?
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18.06.2020 21:23 Ответить
Оно утратило потенциал игрой на рояле, что косвенно подтверждает, почему заразная Ленка с ним не спит.
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18.06.2020 21:36 Ответить
Потенцию так точно.
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18.06.2020 23:54 Ответить
Уела таки тот жалкий ЕС, буба,наша, геройская)
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18.06.2020 21:24 Ответить
А чего они свой потенциал не использовали пока бубачка от военкома прятался ?
Вот будут теперь знать.Пусть себе сидят на своем европейском материке и слушают внимательно что бубачка гаварит.Жалкие и мелочные людишки.
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19.06.2020 00:05 Ответить
И ТУТ ОМАНСКОГО сруля -шмондера понесло
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18.06.2020 21:25 Ответить
А что сделал ты и твоя команда для безопасности Украины?
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18.06.2020 21:26 Ответить
а в Санжарах кто жизнью рисковал? По фонтанам чуть не захлебнулся... как в Омане чуть не погиб уж молчу...
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18.06.2020 21:32 Ответить
Его султан грудью прикрыл.
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18.06.2020 21:36 Ответить
И "цицьку" дал
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18.06.2020 22:28 Ответить
А что со щеками, как хомяк схомячил что-то, нестратег?
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18.06.2020 21:27 Ответить
Вот оно разбухтелось сегодня, на Пороха не получилось так на Европу наехал, показал какой он жесткий, непримиримый и решительный.
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18.06.2020 21:28 Ответить
ЕС не использовал в полной мере свой потенциал для обеспечения безопасности в Европе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3861
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18.06.2020 21:29 Ответить
хвилинка творчості. в мене все.

ЕС не использовал в полной мере свой потенциал для обеспечения безопасности в Европе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8573
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18.06.2020 21:29 Ответить
Когда без яичный политический импотент-уклонист рассуждает с предьявой к ЕС, это какой то позор нации .
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18.06.2020 21:30 Ответить
Дипломат "від бога". Щось він розкукурікався сьогодні
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18.06.2020 21:30 Ответить
он специально надрачивает ЕС чтобы нас послали нахер. У него не так много времени
альтернатива - кацапия. предллог - в ЕС плохие и не помогают нам
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18.06.2020 21:31 Ответить
Люто плюсую: провоцирует правых еврорадикалов, чтобы нахер нас послали - прямиком в зубы хйлу
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18.06.2020 21:36 Ответить
Ох ты ж и шариковский **********... ))
Обязанность каждого правительства - заботиться о благосостоянии своего народа и безопасности страны. С каких это пор деньги налогоплательщиков других стран должны идти в офшорный карман ялынковича и его банды или педофила шарикова, и тем более лоху вселенскому, который вместе со своим хозяином приват грабил и деньги по офшорам ныкал? ))
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18.06.2020 21:39 Ответить
Великий икспэрд по европейским делам.
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18.06.2020 21:33 Ответить
Алё, Вовочка, ты сейчас умрёшь...
ЕС не использовал в полной мере свой потенциал для обеспечения безопасности в Европе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2355
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18.06.2020 21:33 Ответить
Супер!!!
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18.06.2020 21:40 Ответить
Дай Бог, дай Бог...
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18.06.2020 21:40 Ответить
Бог сказал решайте свои проблемы самостоятельно.
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19.06.2020 07:55 Ответить
Да, зеля костьми лег, все сделал, а ес не использовал))))
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18.06.2020 21:33 Ответить
Тупий! Брехливий! 42-річний! Сцикун!
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18.06.2020 21:33 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5.html Главнокомандующий Зеленский добивает украинскую армию - Бутусов Июнь 18, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5.html ЕС не использовал в полной мере свой потенциал для обеспечения безопасности в Европе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3221 Не болтайте потом про кадровый голод, господин президент, вы ничего не делаете, чтобы удержать профессионалов, вы даже неспособны оценить их значение, пока они остаются в вашем распоряжении.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5.html#more-106214 Читать далее
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18.06.2020 21:35 Ответить
За это бутусов не брезговал последний год и банить. А тут вдруг видишь как оно обернулось... ничего, я ещё дождусь когда он наконец и про хомячка правду писать начнёт ...
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18.06.2020 21:42 Ответить
Походу буратину ещё не отпустило
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18.06.2020 21:35 Ответить
Кокаиновые сны
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18.06.2020 21:42 Ответить
не цікаво
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18.06.2020 21:35 Ответить
о! эта сопля еще может судить и критиковать! по принципу: сам не умеешь - критикуй другого!
а что эот зеленое чмо обеспечило в Украине? расчищает путь к русификации и русскому миру?? надеюсь, ему за это воздастся!
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18.06.2020 21:37 Ответить
Пілять, а це вже не жарти, зелен чмо пішло ва-банк.
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18.06.2020 21:39 Ответить
ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9480
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18.06.2020 21:41 Ответить
Як це по кацапськи: звинувачувати когось в тому в чому звинувачують тебе.
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18.06.2020 21:42 Ответить
В ы серйозно думаете что Европа будет общаться в вот этим?
ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5741
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18.06.2020 21:42 Ответить
Судя по величине памперса тем дерьма больше собственного веса.
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18.06.2020 22:24 Ответить
ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3071
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19.06.2020 00:04 Ответить
Это зелепукин - агент пукина.
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19.06.2020 02:48 Ответить
У него образ мыслей подростка, старшеклассника. Жаль, никто из журналистов не догадался расспросить его, какие книги он читает, кто любимые авторы, и проч. ОН просто неразвитый.
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18.06.2020 21:46 Ответить
Блин а хороший вопрос для тонкого тролинга
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18.06.2020 21:49 Ответить
Он не одной книги в жизни не прочёл. Как начал в детстве кривляться так и понесло.
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18.06.2020 21:49 Ответить
Опять-таки - это такой мелкописюнистый плевок за то, что в ЕС не позволяют Пороха засадить по липовым обвинениям.
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18.06.2020 21:47 Ответить
Ермак, не корми больше Зеленского Коксом Я вообще не понимаю , как ,как можно было проголосовать за Наркомана
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18.06.2020 21:48 Ответить
ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7681
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18.06.2020 21:51 Ответить
https://twitter.com/***********
https://twitter.com/***********

Посольство Німеччини

@***********


Пані Посол https://twitter.com/hashtag/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD?src=hashtag_click #Фельдгузен : «Я тоді спостерігала за майже всіма судовими засіданнями у справі Юлії Тимошенко. Я дуже сподіваюсь, що мені не доведеться знову зіштовхнутися з подібним досвідом».
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18.06.2020 21:52 Ответить
А Зєльонському відступати нікуди - позаді Москва.
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18.06.2020 21:53 Ответить
Что то зеленого дрища сегодня понесло в разнос или скорее понос . Величия захотелось .
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18.06.2020 21:54 Ответить
А назвати рф агресором, слабо, безяічний?
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18.06.2020 22:00 Ответить
Ссыт Пороха. Очнулся после псевдо-судилища на Владимирской. Правильно - бойся!
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18.06.2020 22:04 Ответить
Порохоботи незгідні-вони за фашизм у фашистській Германії,не бачать рашизму в раші,а ЕС використав усі можливості для захисту України,навязавши поросероблений Мінськ для України.
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18.06.2020 22:11 Ответить
После "наезда" в 2019 году в телефонном разговоре с Трампом на Меркель и Макрона в ЕС нет оснований внимать подобным заявлениям и считаться с ними.
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18.06.2020 22:21 Ответить
ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9359
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18.06.2020 22:35 Ответить
?
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19.06.2020 07:59 Ответить
Зеленский сказал все правильно , а у порохоботов и российских портянок даже не истерика , а падучая началась. Ну хоть бьі одна бл. вьісказалась по делу !
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18.06.2020 22:58 Ответить
Упоротый писюноид рояльный,курва оно уже свой член в ес засовует),ну не конченный
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18.06.2020 23:05 Ответить
ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2651
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18.06.2020 23:28 Ответить
Зе-жаба повчає ЄС про потенціал, у той час як йому той же ЄС та інші встромили в зад палю, навіть памперс не допоміг

ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6699
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18.06.2020 23:56 Ответить
Верно: пора сажать!
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19.06.2020 07:59 Ответить
Краще б він не повчав, а на роялі збацав без рук
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18.06.2020 23:57 Ответить
 
 