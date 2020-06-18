РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5934 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 163 80
парад (593) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

ВОЗ заявила о риске "усиленного распространения" COVID-19 из-за военного парада в Москве

ВОЗ заявила о риске

Всемирная организация здравоохранения критически отнеслась к намерению России провести военный парад в Москве по случаю 75-летия победы над нацистской Германией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.

Любое массовое мероприятие сопряжено с риском дальнейшего распространения вируса, указала эксперт ВОЗ Кэтрин Смолвуд в ходе онлайн-конференции в четверг, 18 июня.

По словам Смолвуд, существует угроза "усиленного распространения" инфекции. В то же время эксперт европейского регионального бюро ВОЗ отметила, что решение о проведении парада должны принимать российские власти, а не Всемирная организация здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия проведет парад в честь Дня победы 24 июня, - Путин

Президент России Владимир Путин на фоне эпидемии коронавируса отменил парад Победы 9 мая и перенес его на 24 июня.

В 1945 году в этот день состоялся первый крупный парад по случаю Победы на Красной площади в Москве. Многие российские города, однако, отказались от проведения торжеств по случаю победы над нацистской Германией и 24 июня.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
та и х.. с ними, главное чтобы границы закрыли
показать весь комментарий
18.06.2020 21:37
+11
ВОЗ заявила о риске "усиленного распространения" COVID-19 из-за военного парада в Москве

**********
Це не ризик, це сподівання. ВООЗ заявила про ризик "посиленого поширення" COVID-19 через військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 9455
показать весь комментарий
18.06.2020 21:47
+8
давай, гуляй, рваніна!..
показать весь комментарий
18.06.2020 21:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та и х.. с ними, главное чтобы границы закрыли
показать весь комментарий
18.06.2020 21:37 Ответить
ВОЗ абсолютно не понимает бесия ихнего победобесия !

занялись бы лучше прививками от бешенства на одной шестой !
показать весь комментарий
19.06.2020 03:15 Ответить
ну и лан
показать весь комментарий
18.06.2020 21:37 Ответить
давай, гуляй, рваніна!..
показать весь комментарий
18.06.2020 21:38 Ответить
Умершие от COVID-19, подхваченного на параде, попадают в рай.
показать весь комментарий
18.06.2020 21:38 Ответить
для кацапів рай це адовий котел в триколорі.
показать весь комментарий
18.06.2020 21:39 Ответить
Когда люди, экономя на еде, без горячей воды и возможности съездить в отпуск, ощущают величие своей страны, это не патриотизм, а шизофрения.
показать весь комментарий
18.06.2020 21:43 Ответить
Не, ну холодная вода-то есть. Есть же чем гордиться. А много жрать вредно.
показать весь комментарий
18.06.2020 21:47 Ответить
2060 год. Прилетаешь домой после экскурсии на Марс, снимаешь экзоскелет, даешь ванне указание наполниться и телепортироваться в спальню. Сам в это время копируешь из мозга на флешку воспоминания об экскурсии. Затем залезаешь в ванну, а она ледяная. Ты совсем забыл, что на две недели отключили горячую воду.
показать весь комментарий
18.06.2020 21:49 Ответить
Після Марсу з його пониженою гравітацією і польоту в невагомості екзоскелет навпаки - вдягати доведеться. Якщо вже про польоти кацапів на інші планети фантазуєш, то краще посилай їх на Юпітер чи Сатурн, щоб напевно
показать весь комментарий
18.06.2020 22:05 Ответить
"Тормоз", а ти не подумав, що "екзоскелет" одягаться може не тільки на планеті, але і при польоті з прискоренням? Почитай Хайнлайна, "Подвійна зірка" - там саме і описаний політ між Марсом та Землею і використання "екзоскелета"... І на якій "помийниці" вас на "Лахту" набирають?... Недаром тебе хтось "заспамив"...
показать весь комментарий
19.06.2020 06:04 Ответить
...кагда прі власті - сальний анєкдот

https://twitter.com/MarchDok

https://twitter.com/MarchDok Ледовый лоцман https://twitter.com/MarchDok @MarchDok https://twitter.com/MarchDok/status/1273612269071597569 4 ч

Володин рассказал, что после того как нынешний окочурится, они найдут точно такого же гэбэшного огрызка:
«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин.
Все то, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил»
показать весь комментарий
18.06.2020 21:40 Ответить
А за шо он заложил лекала?
показать весь комментарий
18.06.2020 21:45 Ответить
Без сталина народ СССР вобще не представлял как жить, а пришёл к власти в СССР украинец Хрущёв и в короткий срок из сталинского концлагеря построил развитой социализм. Новая эпоха - хрущёвская оттепель. Шоб у эрефии снова появилось человеческое лицо ей нужен украинец на Царстве. И нам кстати бы не помешал
показать весь комментарий
18.06.2020 21:54 Ответить
Хрущев не украинец а чистый кацап.
показать весь комментарий
18.06.2020 22:35 Ответить
Хрущёв был настоящим украинцем и носил украинскую фамилию Хрущёв.
показать весь комментарий
19.06.2020 09:57 Ответить
Здесь подробнее. Хрущев был полукровкой - смесь кацапки и польского жида https://news.rambler.ru/other/40461196-kem-po-proishozhdeniyu-byl-nikita-hruschev/
показать весь комментарий
18.06.2020 22:40 Ответить
Ну, щодо "жида" - не "перегинай"... Курщина - "внутрішня" губернія Російської імперії, на яку розповсюджувалися закони, що визначали "лінію осідлості" для євреїв. Таким чином, єврей не міг буть там землевласником. Крім того, землевласником, у ті часи, у поляків, мав право буть тільки "шляхтич", а євреї, навіть хрещені, такого положення займать не могли... Це я тобі кажу, як людина, що трохи розбирається в "історії права"... Яким чином поляка занесло на Курщину, не знаю - може він був потомком малозначного учасника одного з польських повстань, депортованого з Польщі царським режимом, може був пожалуваний землями за заслуги перед режимом, а, може, просто купив маєток... (уточню - єврей там купить маєток не міг. Міг лише працювать управителем...).
показать весь комментарий
19.06.2020 06:18 Ответить
Колись зустрічалась стаття в якій було про фальшиву метрику єврейського афериста який обкрадав шляхту наймаючись управителем і був батьком Хрущова. Європа була йому вже "закрита" тому й подався під Курськ.
показать весь комментарий
19.06.2020 15:32 Ответить
"Оказались, что своего земляка местные жители называют не сыном бедного крестьянина, а незаконнорожденным ребенком польского помещика Александра Гасвицкого. Мать Никиты Сергеевича работала у него домработницей, а сам поляк от своего ребенка не отказывался. В 1914 году Гасвицкий откупил сына от армии и отправил Хрущева с рекомендательным письмом в Юзовку (Донецк) к своему старому другу немецкому промышленнику Киршу".

Де тут "фальшива метрика"? Де "єврей-управитель"? Я читаю про поміщика польського походження... А "десь, щось було" - це не доказ... Посилаєшся на "першоджерело" - так і не додавай те, чого в ньому нема...
показать весь комментарий
19.06.2020 15:40 Ответить
Тому і додав, але Ви праві, варто було зауважити щодо "чуток". Читати про це читав, але ссилку не зберіг.
показать весь комментарий
19.06.2020 15:54 Ответить
Хрущёв прогнал из власти жидо-большевиков и гомосексуалистов, и из сталинского концлагеря построил развитой социализм и за это они его и проклинают, ******** и обливают его имя грязью. И ссылки на кремлёвские источники то для тупоголовой ваты.
показать весь комментарий
19.06.2020 10:01 Ответить
"На пальцах" объясняю что такое "развитой социализм". Налоги выше 50% и социальные выплаты тоже выше 50%. Единственная страна в истории которая может условно считаться социалистической это Швеция - налоги 61% а соцвыплаты 85%. В СССР Хрущева налоги 93% а соцвыплаты всего лишь 12%. Такого уровня эксплуатации как при Сталине и Хрущеве человечество не знало за всю свою историю. Даже рабы в древнем Риме обходились владельцу в 16% от прибыли которую приносили. При "царе-батюшке" десятина церкви и 16% имперский налог - вместе 26%. Поэтому лучше протри свинособачье рыло и на коленях уползай отсюда в свой *********. Там парад победы, колорадские ленточки и можешь хвороста вязанку в лесу собрать по личному разрешению *****-батюшки.
показать весь комментарий
19.06.2020 15:44 Ответить
То бишь если при Хрущёве была зарплата на руки 100 рублей, то на самом деле она была 1000? Подумай, а потом пойди посмотри на себя в зеркало и убедись, что ты просто дурак. А лучше отсоси у *****, бо в 20 веке равного Хрущёву царя, да и наверное за все 350 лет РИ, по свершением не было и именно поэтому недомерки типа ***** и стараются обсмеять и унижить Хрущёва. Но факт остаётся фактом - 80% того, что построено на постсоветском пространстве это построено развитым социализмом украинцев Хрущёва-Брежнева.
показать весь комментарий
19.06.2020 19:56 Ответить
Придурок... В 1995 году мне впервые удалось, уже в зрелом возрасте попасть в нормальную капиталистическую страну. И знаешь что шокировало? Это то что социализма при капитализме оказалось в сотни и тысячи раз больше чем в совке... После я жил в разных странах и на разных континентах. И нигде на плане те нет более гадкой, мерзкой и подлючей страны чем СССР. Ну может еще Северная Корея, но я в ней не был и никогда ноги моей там не будет. Все что ты считаешь "великим" это мелкое и ничтожное. Все что ты считаешь "героическим свершением" я, увы, считаю бессмысленным так это не сделало людей в СССР добрыми, отзывчивыми и порядочными. Более того, наследие совка сделало подавляющее большинство людей мелочными "выживальщиками" неспособными к реализации собственного потенциала. Постсовецкое пространство это зона. Зона лузерства и никакое победобесие и камлание о "хрущевском рае" ситуацию не изменит. Все что построено построено плохо и потому уже рухнуло. Забудь. Или совкодрочерствуй на сайтах **********. Там у тебя "теплая ванная и всеобщий одобрямс".
показать весь комментарий
20.06.2020 02:01 Ответить
файно, файно..
показать весь комментарий
18.06.2020 21:38 Ответить
так радоваться надо что падаль подохнет, потешаясь шо завалила гнильем всю Европу.
мрази тупо "гордятся" шо даже было много раз как в "Мясном рве"(или как-то похоже) - тушки рабов тупо гнили годами. че, я жалеть должен?
кстати дед воевал, но потом сидел(но воевал как раз засралина, так что шлю всех совков смело на удобную им бутылку)
показать весь комментарий
18.06.2020 21:40 Ответить
Мой дед тоже воевал и погиб на фронте, но сказать, что он воевал за сталина, это всё равно, что сказать, что украинские Воины на Донбассе воюют за потроха и зе, то бишь сказать подобное может только умственный недоносок вроде тебя.
показать весь комментарий
19.06.2020 20:00 Ответить
Нехай біснуються собі «на здоров'я»! Не треба чіпати їх.
показать весь комментарий
18.06.2020 21:40 Ответить
Рассеяне! Если кто-нибудь из вас скажет: «Россия - это мы!», запомните - вы ошибаетесь… «Россия - это ВАС…»
показать весь комментарий
18.06.2020 21:44 Ответить
...а це на "здоров'я" нам їх свіжої ковідки

Кабмін схвалив рішення про відкриття пунктів пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю. Зокрема, будуть відновлені пішохідне й автомобільне сполучення в пунктах пропуску «Дольськ» і «Вільча».
Відповідне рішення було схвалено на засіданні уряду 17 червня, передає пресслужба відомства в середу, 17 червня.
«Проєкт.... розроблений з метою відновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією і Республікою Білорусь і створення комфортних умов для перетинання державного кордону пішоходами на цих ділянках у зв'язку з поступовим послабленням карантинних заходів в Україні... і відновлення пішохідного руху для громадян України і руху автомобільного транспорту в пунктах пропуску... «Дольськ» і «Вільча», - йдеться в документі.
Відзначимо, Кабінет міністрів 13 березня схвалив рішення про запровадження карантину в Україні, у зв'язку з чим були закриті пункти пропуску на кордоні, у тому числі з Росією і Білоруссю.
показать весь комментарий
18.06.2020 21:45 Ответить
ЗЄбіли, блд!!
показать весь комментарий
18.06.2020 21:50 Ответить
я здесь новичок открывать профиля и смотреть файлы на этом форуме неполучается
показать весь комментарий
18.06.2020 22:25 Ответить
Даешь "парад"., "покойный батальон"., "обнуляющий пукирендум" , что там бы еще провести массовое... разве что похороны "самого обнулятора" павшего в битве с вирусами печенегов и половцев.
показать весь комментарий
18.06.2020 21:42 Ответить
обнулятор* пошлёт двойника - ссы@@@кливый!
показать весь комментарий
18.06.2020 21:47 Ответить
"ВОЗ заявила о риске "усиленного распространения" COVID-19 из-за военного парада в Москве"
Ша! Нехай маршируют.
Слава Украине!
показать весь комментарий
18.06.2020 21:43 Ответить
Я лично - за парад в мацкве. И чтобы как можно больше народу. И чтобы со всей кацапии )))
показать весь комментарий
18.06.2020 21:43 Ответить
+++
показать весь комментарий
18.06.2020 21:46 Ответить
И демонстрацию, с дедами на палках!
показать весь комментарий
18.06.2020 21:52 Ответить
Колись пропонували на кордоні рашки збудувати стіну і залити бетон, але якби всі в маскву приїхали це реальна економія цементу
показать весь комментарий
18.06.2020 22:09 Ответить
И чтобы все приехали из экзотических стран без прививок, Индии, индокитая, Африки...и холерные ниггеры угостили солдатиков водичкой..
показать весь комментарий
19.06.2020 20:04 Ответить
Кацпью пофик...бабы еще от азербайджанцев или китайцев нарожают....у кабаева 2 задачи : гейпарад и догнать и перегнать америку ну не экономикой хотяб нищетой и ковидом... накатим за дидов ! Уря
показать весь комментарий
18.06.2020 21:44 Ответить
На уроке анатомии:
- Кто скажет, какой самый большой орган человека?
- Жопа, Марья Ивановна: в нее помещается вся Россия.
показать весь комментарий
18.06.2020 21:46 Ответить
Дякую.наверное вы возражать не будете если я его в свою копилочку позаимствую....кстати о ()()
-Марья ивановна вызвала Вовочку ( бубочку или кабаева - решать вам ) сама же подошла к доске и указкой тычит на птицу.
Как называется эта птица ?!
Вовочка - ну как это по ()() можно определить шо это за птица -
-садись 2 завтра ко мне родителей
На следующий день в дверь Марь Ивановне заваливается голая мужская задница и из двери доносится голос
-Эй училка угадай ,чей отец пришел
показать весь комментарий
18.06.2020 21:54 Ответить
У меня этот анекдот(в чуть иной вариации), имеется в файле "Школа", папка "Анекдоты" .
показать весь комментарий
18.06.2020 21:57 Ответить
главное это честный обмен - коллега
показать весь комментарий
18.06.2020 22:00 Ответить
Нет... Я посылаю тебе свои анекдоты, а ты посылаешь мне чужие... Тик что обмен "неравноценен"...
показать весь комментарий
18.06.2020 22:06 Ответить
почитайте бубочкины или кабмина перлы , и вас коллекция расширится
показать весь комментарий
18.06.2020 22:10 Ответить
ДВАДЦАТЬ ОДНА страница анекдотов в файле "Блазень"... (Из них около половины - мои собственные...).
показать весь комментарий
18.06.2020 22:17 Ответить
А самый маленький парламент?
Женский половой орган, вне входит только один член и только стоя
показать весь комментарий
19.06.2020 20:05 Ответить
О! Вот ТАКОГО анекдота у меня нет... Внесу в кондуит, в файл - "Верховна Рада."
показать весь комментарий
19.06.2020 20:15 Ответить
и кто этот ВОЗ потянуло за изык???
показать весь комментарий
18.06.2020 21:44 Ответить
Приходит сын к отцу:
- Папа, а это правда, что мы, русские, душевно богаты?
- Нет сынок… Мы, может быть, и богаты духовно, но «душевно» мы больны…
показать весь комментарий
18.06.2020 21:47 Ответить
Да и хрен с ними, лишь бы в Украину не лезли, хай бесятся.
показать весь комментарий
18.06.2020 21:44 Ответить
А ***** парад будет из бункера смотреть или с мавзолея в маске-скафандре?
показать весь комментарий
18.06.2020 21:44 Ответить
Презерватив на голову натянут и хлорки в портки насыпят.
показать весь комментарий
18.06.2020 21:51 Ответить
Durex в роисе это дифицит .если б были эти контрацептивы - в стране бы жило меньше дураков
показать весь комментарий
18.06.2020 21:57 Ответить
У кацапів скафандри особливої конструкції.
Куди б не потрапив кацап, він все засере і загадить.
Кацапи на Місяці.
ВООЗ заявила про ризик "посиленого поширення" COVID-19 через військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 9479
показать весь комментарий
18.06.2020 21:59 Ответить
Кацапам до Місяця, як до неба рачки. Вони там не бували, а скоро й як на орбіту Землі вилітати забудуть, будуть тільки п'яні по багнюці повзати.
показать весь комментарий
18.06.2020 22:13 Ответить
ВОЗ заявила о риске "усиленного распространения" COVID-19 из-за военного парада в Москве

**********
Це не ризик, це сподівання. ВООЗ заявила про ризик "посиленого поширення" COVID-19 через військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 9455
показать весь комментарий
18.06.2020 21:47 Ответить
Це план кремлівської банди зменшити навантаження на свій бюджет різко скоротивши кількість пенсіонерів.
показать весь комментарий
18.06.2020 22:15 Ответить
Задают журналисты вопрос Министру здравоохранения РФ, Веронике Игоревне Скворцовой:
- Каким образом вы организуете противостояние пандемии коронавируса?
- Мы решили эту проблему комплексно, используя «принцип Жукова»…
- А в чём он состоит?...
- В 1945-м маршалу Жукову американцы задали вопрос: «Каким образом Вы организовывали разминирование подступов к Зееловским высотам?. Он ответил: « А мы их вообще не разминировали… Мы посчитали, что потери от артогня при обнаруженной подготовке к наступлению будут больше, чем при внезапном наступлении при подрыве на минах…». Мы пошли по тому же пути - коронавирус, со смертельным исходом, поражает, большей частью, пожилых людей… Таким образом, мы уменьшаем нагрузку и на систему здравоохранения, и на Пенсионный фонд…
показать весь комментарий
19.06.2020 20:25 Ответить
Дай Бог, дай Бог.
показать весь комментарий
18.06.2020 21:50 Ответить
Как бы это дело протолкать ширшэ и по дальше. Пусть прямо с червонской площади колонами по Руси матушке и особо в Крым да от Керчи до Евпатории по побережью танками ехать, флагами махать, Берлин пугать и закончить в Симферополе. И всех воинов оставить до осени на постой, пусть купаются. По всему побережью. И по другим краям тоже так. Победа одна на всех---пусть за ценой не постоят.
показать весь комментарий
18.06.2020 21:51 Ответить
Ну главное Карнавал в честь победы провести путлу, а там трава не рости, а забыл про обнуление
показать весь комментарий
18.06.2020 21:56 Ответить
Европа тоже рановато границы стала открывать. да и наши не лучше. толпы народа. без намордников. дистанци. почти никто не держит....
показать весь комментарий
18.06.2020 22:06 Ответить
не мешайте путлеру истреблять раисян. Атмосфера чище будет, земле удобрение
показать весь комментарий
18.06.2020 22:08 Ответить
Та тихо будь,ВОЗ.Прислухайся до думки регіонального експерда і не заважай кацапам виздихувати.
показать весь комментарий
18.06.2020 22:24 Ответить
разреши дуракам Богу молиться,так они еще и дидов на палках позаражают
показать весь комментарий
18.06.2020 22:28 Ответить
Усе чудово, най хворіють...))
показать весь комментарий
18.06.2020 22:28 Ответить
Ничьо им не будет, они с прошлого года болеют и они же с китайцами эту истерию запустили, а вы уже уши развесили.
показать весь комментарий
18.06.2020 22:44 Ответить
не-не-не... парад так парад, отменять низя !!! диды абидятся, так что - кацапы жгите исче !!!
показать весь комментарий
18.06.2020 23:51 Ответить
Тихо! Не спугните!
показать весь комментарий
18.06.2020 23:55 Ответить
А вони часом не порекомедували провести багатотисячні акції на знак протесту?
показать весь комментарий
19.06.2020 00:00 Ответить
та пихуй
показать весь комментарий
19.06.2020 00:15 Ответить
ВОЗ, вы много сделали для продвижения вируса из Китая… ну а сейчас-то чего обеспокоились?
показать весь комментарий
19.06.2020 00:23 Ответить
У нас сьогодні Порошенко людей збирав, по місту водив без масок! Напевно в його голові коронавірус подолано!
показать весь комментарий
19.06.2020 00:38 Ответить
Да брешут все коронофилы! Русских такая хрень не берет! Не сцыкуны они!
Мы в вас верим! Верим, шо не засцыте!
показать весь комментарий
19.06.2020 04:06 Ответить
Під такими новими не видно жодного зі штатних тролів, які розповідають що ковід не несе жодної небезпеки. Вони пишуть про "дурантин" і "коронабєсіє" тільки під новинами про ковід в Україні, збіг?
показать весь комментарий
19.06.2020 07:11 Ответить
 
 