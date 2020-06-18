ВОЗ заявила о риске "усиленного распространения" COVID-19 из-за военного парада в Москве
Всемирная организация здравоохранения критически отнеслась к намерению России провести военный парад в Москве по случаю 75-летия победы над нацистской Германией
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.
Любое массовое мероприятие сопряжено с риском дальнейшего распространения вируса, указала эксперт ВОЗ Кэтрин Смолвуд в ходе онлайн-конференции в четверг, 18 июня.
По словам Смолвуд, существует угроза "усиленного распространения" инфекции. В то же время эксперт европейского регионального бюро ВОЗ отметила, что решение о проведении парада должны принимать российские власти, а не Всемирная организация здравоохранения.
Президент России Владимир Путин на фоне эпидемии коронавируса отменил парад Победы 9 мая и перенес его на 24 июня.
В 1945 году в этот день состоялся первый крупный парад по случаю Победы на Красной площади в Москве. Многие российские города, однако, отказались от проведения торжеств по случаю победы над нацистской Германией и 24 июня.
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занялись бы лучше прививками от бешенства на одной шестой !
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https://twitter.com/MarchDok Ледовый лоцман https://twitter.com/MarchDok @MarchDok https://twitter.com/MarchDok/status/1273612269071597569 4 ч
Володин рассказал, что после того как нынешний окочурится, они найдут точно такого же гэбэшного огрызка:
«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин.
Все то, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил»
Де тут "фальшива метрика"? Де "єврей-управитель"? Я читаю про поміщика польського походження... А "десь, щось було" - це не доказ... Посилаєшся на "першоджерело" - так і не додавай те, чого в ньому нема...
мрази тупо "гордятся" шо даже было много раз как в "Мясном рве"(или как-то похоже) - тушки рабов тупо гнили годами. че, я жалеть должен?
кстати дед воевал, но потом сидел(но воевал как раз засралина, так что шлю всех совков смело на удобную им бутылку)
Кабмін схвалив рішення про відкриття пунктів пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю. Зокрема, будуть відновлені пішохідне й автомобільне сполучення в пунктах пропуску «Дольськ» і «Вільча».
Відповідне рішення було схвалено на засіданні уряду 17 червня, передає пресслужба відомства в середу, 17 червня.
«Проєкт.... розроблений з метою відновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією і Республікою Білорусь і створення комфортних умов для перетинання державного кордону пішоходами на цих ділянках у зв'язку з поступовим послабленням карантинних заходів в Україні... і відновлення пішохідного руху для громадян України і руху автомобільного транспорту в пунктах пропуску... «Дольськ» і «Вільча», - йдеться в документі.
Відзначимо, Кабінет міністрів 13 березня схвалив рішення про запровадження карантину в Україні, у зв'язку з чим були закриті пункти пропуску на кордоні, у тому числі з Росією і Білоруссю.
Ша! Нехай маршируют.
Слава Украине!
- Кто скажет, какой самый большой орган человека?
- Жопа, Марья Ивановна: в нее помещается вся Россия.
-Марья ивановна вызвала Вовочку ( бубочку или кабаева - решать вам ) сама же подошла к доске и указкой тычит на птицу.
Как называется эта птица ?!
Вовочка - ну как это по ()() можно определить шо это за птица -
-садись 2 завтра ко мне родителей
На следующий день в дверь Марь Ивановне заваливается голая мужская задница и из двери доносится голос
-Эй училка угадай ,чей отец пришел
Женский половой орган, вне входит только один член и только стоя
- Папа, а это правда, что мы, русские, душевно богаты?
- Нет сынок… Мы, может быть, и богаты духовно, но «душевно» мы больны…
Куди б не потрапив кацап, він все засере і загадить.
Кацапи на Місяці.
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Це не ризик, це сподівання.
- Каким образом вы организуете противостояние пандемии коронавируса?
- Мы решили эту проблему комплексно, используя «принцип Жукова»…
- А в чём он состоит?...
- В 1945-м маршалу Жукову американцы задали вопрос: «Каким образом Вы организовывали разминирование подступов к Зееловским высотам?. Он ответил: « А мы их вообще не разминировали… Мы посчитали, что потери от артогня при обнаруженной подготовке к наступлению будут больше, чем при внезапном наступлении при подрыве на минах…». Мы пошли по тому же пути - коронавирус, со смертельным исходом, поражает, большей частью, пожилых людей… Таким образом, мы уменьшаем нагрузку и на систему здравоохранения, и на Пенсионный фонд…
Мы в вас верим! Верим, шо не засцыте!