"ВОЗ заявила о риске "усиленного распространения" COVID-19 из-за военного парада в Москве"

Всемирная организация здравоохранения критически отнеслась к намерению России провести военный парад в Москве по случаю 75-летия победы над нацистской Германией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.

Любое массовое мероприятие сопряжено с риском дальнейшего распространения вируса, указала эксперт ВОЗ Кэтрин Смолвуд в ходе онлайн-конференции в четверг, 18 июня.

По словам Смолвуд, существует угроза "усиленного распространения" инфекции. В то же время эксперт европейского регионального бюро ВОЗ отметила, что решение о проведении парада должны принимать российские власти, а не Всемирная организация здравоохранения.

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Президент России Владимир Путин на фоне эпидемии коронавируса отменил парад Победы 9 мая и перенес его на 24 июня.

В 1945 году в этот день состоялся первый крупный парад по случаю Победы на Красной площади в Москве. Многие российские города, однако, отказались от проведения торжеств по случаю победы над нацистской Германией и 24 июня.