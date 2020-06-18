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Путин: заявления Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажутся на отношениях с Украиной

Путин: заявления Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажутся на отношениях с Украиной

Президент РФ Владимир Путин считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажутся как на двусторонних отношениях, так и на самом украинском лидере.

"Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича (Зеленского) ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан в программе "Вести" телеканала "Россия 1", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу в январе.

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Топ комментарии
+54
Правильно Зеленский сравнил !!!

И партия Единая Россия является типично фашистское партией
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18.06.2020 21:51
+47
Путін: заяви Зеленського, який порівняв СРСР і фашистську Німеччину, негативно позначаться на відносинах з Україною - Цензор.НЕТ 2382
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18.06.2020 22:04
+40
***** не договаривает. Украина пострадала от обоих режимов.
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18.06.2020 21:52
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Страница 4 из 4
Сколько Зеля отстегнул Путе за этот выступ?
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20.06.2020 12:13 Ответить
Страница 4 из 4
 
 