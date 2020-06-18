"Отсиди за Томос": Добкин похвастался, что является инициатором нового производства против Порошенко
Бывший мэр Харькова и бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин похвастался, что стал инициатором нового дела против пятого президента Петра Порошенко.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Государственное бюро расследований завело на пятого Президента Петра Порошенко дело "за разжигание межрелигиозной розни" из-за получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
"Отсиди за томос, Петя", – написал Добкин.
Он также опубликовал свое заявление в ГБР.
"Так, манипулируя стремлениями православного сообщества Украины к объединению, Порошенко использовал церковные организации и религиозное противостояние для достижения победы на выборах 2019 года. Такие преступные действия Порошенко вызвали обострение религиозного (межконфессионального) противостояния и вражды в государстве… Однако, заявления Президента Порошенко П. А., решение Парламента, принятые его политсилой, многочисленные визиты дипломатических делегаций Украины в Стамбул, встречи с Константинопольским патриархом государственных чиновников – позволяют сделать вывод о том, что тема объединения православных конфессий Украины и целесообразности создания поместной церкви перестала быть внутренним делом церкви. Состоялось активное политическое вмешательство и административное давление на священноначалие и верующих Украинской Православной Церкви Московского и Киевского патриархатов с целью заставить их принять проект создания ЕПЦ именно в том формате, который считал правильным Порошенко П.А. и в то время президентские политические круги", – говорится в заявлении.
По словам Добкина, действия Порошенко "представляют опасность для социального мира и политической стабильности в Украине и содержат признаки уголовных деяний, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины".
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Насколько известно, данный "сапиенс" записался в прихожане РПЦ в Украине !
Евреів ,.. що це було ?
там если бы нормальные службы занимались, типа ФБР, то в одну камеру запаковали бы и пэдро, и Жулю, и Ахмета с Беней, Кучма, Кравчук и прочих-прочих! как минимум, за приХватизацию госсобственности! при СССР их бы просто шлепнули, к стенке, лоб зеленкой и досвидос! а тут вот устраивают цирк с делом по томосу или прочей ерундой... а за главное все они молчат!
- Тєкст как-то по-дєбільному напісан. ©
Насправді небезпеку для України становлять Допа з братом і команда ЗЕлених.
Первое место - Кернес - 65, 8%
Второе место - 12,3%
Так что жуй своё гавно тихонько и не пытайся понять руководителя государства, который ДОЛЖЕН учитывать мнение граждан этого государства.
Так вот специально для тебя убогого - не имеет никакого значения сколько процентов на выборах получает мэр, если он совершает преступление (например выкрадывает, избивает и грозить убить человека как это было в случае с гепой или проворачивает многомиллионную аферу с покупкой-продажей помещений Краяна в случае труханова) то согласно нашему законодательству он должен понести уголовное наказание. Я понимаю, что у тебя как у истинного быдла такое в голове не укладывается. как так можно посадить "богоизбранных" хозяев, но в цивилизованных странах дела обстоят именно так.
"Так что жуй своё гавно тихонько и не пытайся понять руководителя государства, который ДОЛЖЕН учитывать мнение граждан этого государства." - а вот копрофилия у поклонника шоколадного гуана меня совсем не удивляет, впрочем как и то, что для порохососов закон, интересы страны и общества абсолютно не имеют никакого значения, и если ваши хозяева считают, что ради гешефта или победы на выборах нужно крутить роттердамы+ с сепаром ахметкой или отмазывать сепаров гепу с допой или труханова от наказания, то вы как истинные говноеды будете этому только радоваться.