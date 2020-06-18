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Добкин (810) Порошенко (19478) Томос (259)

"Отсиди за Томос": Добкин похвастался, что является инициатором нового производства против Порошенко

Бывший мэр Харькова и бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин похвастался, что стал инициатором нового дела против пятого президента Петра Порошенко.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Государственное бюро расследований завело на пятого Президента Петра Порошенко дело "за разжигание межрелигиозной розни" из-за получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"Отсиди за томос, Петя", – написал Добкин.

Он также опубликовал свое заявление в ГБР.

Отсиди за Томос: Добкин похвастался, что является инициатором нового производства против Порошенко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует дело о разжигании межнациональной розни при создании ПЦУ по заявлению прихожан УПЦ КП

"Так, манипулируя стремлениями православного сообщества Украины к объединению, Порошенко использовал церковные организации и религиозное противостояние для достижения победы на выборах 2019 года. Такие преступные действия Порошенко вызвали обострение религиозного (межконфессионального) противостояния и вражды в государстве… Однако, заявления Президента Порошенко П. А., решение Парламента, принятые его политсилой, многочисленные визиты дипломатических делегаций Украины в Стамбул, встречи с Константинопольским патриархом государственных чиновников – позволяют сделать вывод о том, что тема объединения православных конфессий Украины и целесообразности создания поместной церкви перестала быть внутренним делом церкви. Состоялось активное политическое вмешательство и административное давление на священноначалие и верующих Украинской Православной Церкви Московского и Киевского патриархатов с целью заставить их принять проект создания ЕПЦ именно в том формате, который считал правильным Порошенко П.А. и в то время президентские политические круги", – говорится в заявлении.

По словам Добкина, действия Порошенко "представляют опасность для социального мира и политической стабильности в Украине и содержат признаки уголовных деяний, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины".

Также читайте: Добкин заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева

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Топ комментарии
+73
ЭТОГО обкуренного,тупоголового маланца даже соотечественники обходят стороной,ОНО ЖЕ БЫДЛЯТО из быдлят, потому,что ПО ДЕБИЛЬНОМУ родился
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18.06.2020 22:16
+58
Допа сделай умное лицо -за тебя денег никто не даст
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18.06.2020 22:11
+58
"Отсиди за Томос": Добкин похвастался, что является инициатором нового дела против Порошенко - Цензор.НЕТ 1222
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18.06.2020 22:15
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шрайбекус -Добкин сигнализировал
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19.06.2020 11:31 Ответить
ГОСТ 826-54
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19.06.2020 11:50 Ответить
Даже Рабиновича переплюнул...рабинович умнее оказался "..я иудей и не хочу лезть в христианскую разборку.." А миша навеГное пГавославный...
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19.06.2020 11:51 Ответить
А какое дело этому выкресту из штетла (местечка) Харьков к украинскому православию вообще !!
Насколько известно, данный "сапиенс" записался в прихожане РПЦ в Украине !
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19.06.2020 12:02 Ответить
Судячи саме цей проект Добкіна .., е розжигание международной розни ,..тому в першу чергу хочеться звернутися до
Евреів ,.. що це було ?
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19.06.2020 12:45 Ответить
**** НЕправославная !!!!
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19.06.2020 12:49 Ответить
а кто, Вальцман православный? я не уверен, что пэдро не обрезан, как и прочие жиды в нашей власти...
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19.06.2020 15:03 Ответить
Виученная беспомщность ...https://site.ua/vitaliy.belov/29105-vyuchennaya-bespomoschnost-prezidenta-zelenskogo/
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19.06.2020 13:04 Ответить
Ну я понимаю , что дебилизм у нас сей час в тренде , после выборов и 73% дебилов в стране это всем понятно было , но для того что бы нести такой откровенный бред , одного отсутствия мозгов недостаточно , тут забористый порошок нужен.
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19.06.2020 13:42 Ответить
Доки вселякі Новицькі,Гепи ,Допи та т.ін. ,на волі , цей московсько-ординський шабаш не припиниться !!))
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19.06.2020 13:56 Ответить
Співпартійці. Подєльніки.
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19.06.2020 19:56 Ответить
показуха и пиар! набивают пэдро рейтинг!

там если бы нормальные службы занимались, типа ФБР, то в одну камеру запаковали бы и пэдро, и Жулю, и Ахмета с Беней, Кучма, Кравчук и прочих-прочих! как минимум, за приХватизацию госсобственности! при СССР их бы просто шлепнули, к стенке, лоб зеленкой и досвидос! а тут вот устраивают цирк с делом по томосу или прочей ерундой... а за главное все они молчат!
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19.06.2020 15:01 Ответить
Андрюха Ты откуда строчиш с Омсукчана ?
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19.06.2020 22:22 Ответить
...действия Порошенко представляют опасность для социального мира и политической стабильности в Украине. © Допа
- Тєкст как-то по-дєбільному напісан. ©
Насправді небезпеку для України становлять Допа з братом і команда ЗЕлених.

"Відсиди за Томос": Добкін похвалився, що є ініціатором нової справи проти Порошенка - Цензор.НЕТ 1376
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19.06.2020 15:05 Ответить
уверен они и без содержимого пакета такие!
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19.06.2020 17:52 Ответить
Миша молодец 😁
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19.06.2020 15:28 Ответить
Пороха виноват в очень серьезном промахе - он недооценил тупость электората и фигуру зеленского. Оттого мы сейчас и мучаемся.
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19.06.2020 15:43 Ответить
Допа, отсоси за иск
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19.06.2020 16:37 Ответить
Армія ! Мова ! Віра !
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19.06.2020 16:37 Ответить
А якщо я перейшов в церкву з томосом, мені що теж речі пакувати.
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19.06.2020 16:46 Ответить
Ти співучасник
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19.06.2020 17:21 Ответить
помацай під стріхою.... і йди захищатись.
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19.06.2020 17:59 Ответить
Допа, ти дебіл. 109, у тебе на чолі написана, ти покидьок із нею народився.
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19.06.2020 17:21 Ответить
отсоси за брата нарика допа,вы еврейци конармейцы...
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19.06.2020 18:21 Ответить
Нащадок тих, чиї діди разом цз кацапами тут робили голодомори.
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19.06.2020 19:01 Ответить
да, его отец был НКВДистом.
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19.06.2020 19:11 Ответить
Мудило кацапське.
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19.06.2020 19:31 Ответить
****.
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19.06.2020 19:39 Ответить
Я бы сказал по другому - не посадил путинскую мразь - отсиди сам
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19.06.2020 19:40 Ответить
долбойб із за Колони зробив висер
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19.06.2020 19:46 Ответить
Правильно, посадити його на 20 років. За Томос, як нема більш за що.
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19.06.2020 19:55 Ответить
К чему привела демократичность Петра Порошенко. С ублюдочностью необходимо дейсивовать ублюдочно. Воспитанность среди бандюков воспринимается, как лоховство. Мастодонты бандитизма 90-х понимают только боль со страхом смерти.
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19.06.2020 20:51 Ответить
Дивна історія , щоб стільки гівна підпливало ЗЕленому в допомогу ПРоти Пороха - ПРитяжіння якесь , Вовці самому не ПРатівна?
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19.06.2020 20:56 Ответить
Надеюсь Добкин пройдет люстрацию.Настоящую.
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19.06.2020 21:13 Ответить
Сейчас повылазит весь нафталиновый шлак и начнет бить себя в грудь "шо он посадил Пороха", Квартал-95 отдыхает младшенького Попкина в студию, пу сть повеселит нарид
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19.06.2020 21:31 Ответить
А Пиночет в свое время наверно был прав
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19.06.2020 22:11 Ответить
Не думал что в Украине так сильна секта "петушария".
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19.06.2020 22:30 Ответить
Если Олег идиот - это навсегда. Мэр Харькова - выборная должность.
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20.06.2020 11:28 Ответить
Еще одно подтверждение твоей непроходимой тупости - выборность мэров не является индульгенцией от криминального преследования в случае совершения ими преступлений. И если бы ты не был тупым дегенератом и умел бы пользоваться интернетом, то знал бы в совершении каких преступлений обвиняли гепу и допу, хотя на самом деле там очень много эпизодов для открытия дел и вынесения приговоров. Но ты таки тупое быдло, а значит для тебя мэры неприкасаемые боги.
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20.06.2020 18:13 Ответить
Если Олег идиот - то это навсегда.
Первое место - Кернес - 65, 8%
Второе место - 12,3%
Так что жуй своё гавно тихонько и не пытайся понять руководителя государства, который ДОЛЖЕН учитывать мнение граждан этого государства.
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21.06.2020 11:42 Ответить
*****, я понимаю что ты порохосоное тупое быдло, но зачем же так откровенно это проявлять??? Можно ведь прикидываться вирусологов-фЫзиком, надувать щеки и рассказывать про то что никто кроме тебя не разбирается в распространении вирусов например и не палиться на своей любви к сивочолому гетьману и его соратникам гепе и труханову.
Так вот специально для тебя убогого - не имеет никакого значения сколько процентов на выборах получает мэр, если он совершает преступление (например выкрадывает, избивает и грозить убить человека как это было в случае с гепой или проворачивает многомиллионную аферу с покупкой-продажей помещений Краяна в случае труханова) то согласно нашему законодательству он должен понести уголовное наказание. Я понимаю, что у тебя как у истинного быдла такое в голове не укладывается. как так можно посадить "богоизбранных" хозяев, но в цивилизованных странах дела обстоят именно так.
"Так что жуй своё гавно тихонько и не пытайся понять руководителя государства, который ДОЛЖЕН учитывать мнение граждан этого государства." - а вот копрофилия у поклонника шоколадного гуана меня совсем не удивляет, впрочем как и то, что для порохососов закон, интересы страны и общества абсолютно не имеют никакого значения, и если ваши хозяева считают, что ради гешефта или победы на выборах нужно крутить роттердамы+ с сепаром ахметкой или отмазывать сепаров гепу с допой или труханова от наказания, то вы как истинные говноеды будете этому только радоваться.
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24.06.2020 16:20 Ответить
Если Олег идиот - єто навсегда. Глава государства ДОЛЖЕН учитывать мнение граждан этого государства, их выбор и Кернеса, и Туруханова, нравится это или не нравится, но это РЕАЛЬНОСТЬ.
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25.06.2020 09:44 Ответить
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