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облсовет (532) репрессии (2763) выборочное преследование (48)

Львовский облсовет принял обращение, в котором призвал Зеленского прекратить политические преследования

Львовский облсовет принял обращение, в котором призвал Зеленского прекратить политические преследования

Львовский областной совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и спикеру ВР Дмитрию Разумкову по поводу "политических репрессий".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте облсовета.

Депутаты считают, что перед Украиной снова встал выбор - двигаться в направлении Европейского Союза и НАТО или превратиться в подконтрольную полуколонию России.

Также в облсовете уверены, что в Украине усиливаются политические преследования.

"Доказательствами являются десятки резонансных уголовных производств против оппозиционных политиков и общественных активистов. Правоохранительные органы заметно активизировали свои действия в этом направлении", - говорится в обращении.

Далее депутаты перечислили наиболее резонансные дела, которые, по их мнению, политически мотивированы: открытие около 20 дел против Петра Порошенко; возбуждено дело против Сергея Стерненко; дело Шеремета, в котором обвиняют Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь; "Странные обвинения в адрес боевого генерала Дмитрия Марченко"; дело против Татьяны Чорновол; "Непонятные обыски" ГБР в доме экс-министра Владимира Омеляна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рух Опору Капітуляції" обратился к демократическим государствам: "В Украине продолжаются политические преследования"

"Никакого доверия не вызывают ни Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, ни первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ни их подчиненные. Их деятельность полностью тождественна заявлениям и публичным угрозам Андрея Портнова в адрес участников Революции Достоинства, добровольцев, волонтеров, активистов-патриотов и оппозиционных политических деятелей", - отмечают во Львовском облсовете.

Депутаты считают, что нет надежд на то, что указанные дела обьективно рассмотрят в украинских судах.

"Призываем центральную власть прекратить практику политического преследования и не углублять общественно-политическое противостояние в Украине. Это выгодно только России и их "пятой колонне" в Украине. В Украине власть, которая занималась репрессиями оппозиции, покушением на украинские национальные ценности, всегда проигрывала и позорно шла в историческое небытие. Так будет и на этот раз, если власть будет продолжать политику репрессий и преследований", - отмечается в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политически мотивированная месть, - "Нью-Йорк Таймс" о делах против Порошенко

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Топ комментарии
+37
Львовский облсовет принял обращение, в котором призвали Зеленского прекратить политические преследования - Цензор.НЕТ 2846
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18.06.2020 22:38
+13
найкращий плакат

Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 3197
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18.06.2020 22:52
+12
Там ни у кого нету монобольшинства, в отличие от монобольшинства монобыдла в ВРУ
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18.06.2020 22:45
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Львовский облсовет принял обращение, в котором призвали Зеленского прекратить политические преследования - Цензор.НЕТ 2846
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18.06.2020 22:38 Ответить
1000%
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18.06.2020 22:42 Ответить
вах,очень хорошо сказал
от души
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18.06.2020 22:43 Ответить
авжеж, він по ділу пише

Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 8066
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18.06.2020 22:55 Ответить
Львовский облсовет принял обращение, в котором призвали Зеленского прекратить политические преследования - Цензор.НЕТ 3240
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18.06.2020 22:41 Ответить
А нагадайте: чия фракція в монобільшості в Львівській облраді?
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18.06.2020 22:41 Ответить
Там ни у кого нету монобольшинства, в отличие от монобольшинства монобыдла в ВРУ
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18.06.2020 22:45 Ответить
Тобто ти заявляєш, що це не песики за гравпеса виступили?
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18.06.2020 22:54 Ответить
гравпеса так і не знайшов , що це таке. тільки на гравіс вікіпедія дала відповідь

Гра́вис - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA диакритический знак , отображающийся как знак обратного (слабогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81#cite_note-1 [1] ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ударения . Приблизительно совпадает по форме с типографским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 клавиатурным знаком https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84 обратного апострофа .
Используется во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA французском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итальянском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA португальском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA норвежском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA литовском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA македонском и других языках. нетопісєц якийсь....
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18.06.2020 23:08 Ответить
Тобто я заявляю что ты тупо врешь. Как и всегда. Читай и не чирикай

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_VII_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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19.06.2020 09:42 Ответить
та зрозуміло))
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18.06.2020 23:25 Ответить
Львовский облсовет принял обращение, в котором призвали Зеленского прекратить политические преследования - Цензор.НЕТ 2367
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18.06.2020 22:42 Ответить
https://twitter.com/l3lW3mgEWRY3ChT

https://twitter.com/l3lW3mgEWRY3ChT Пристойна Миша @l3lW3mgEWRY3ChT

https://twitter.com/l3lW3mgEWRY3ChT https://twitter.com/l3lW3mgEWRY3ChT



В фб Шарп пише, що вже лише один зеленський хоче арешту, вєнєдіктова боїться.
А вові відступати нікуди - позаді москва. І з тої маскви боляче штрикають патичками і не зупиняться.
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18.06.2020 22:43 Ответить
Класно ці двоє розводять лохів !


Львовский облсовет принял обращение, в котором призвали Зеленского прекратить политические преследования - Цензор.НЕТ 6267
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18.06.2020 22:46 Ответить
І читаючи цей сайт, ми бачимо, що чимало баранів їм свято вірять.
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18.06.2020 22:56 Ответить
Чувак, зараз коли відекамера у кожному телефоні, таких світлин можна нафоткати скільки завгодно, і як завгодно.
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18.06.2020 23:46 Ответить
Нехай краще про коронавірус думають, а то вже в лідери вийшли країни
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18.06.2020 22:51 Ответить
зебіловірус набагато небезпечніший.
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18.06.2020 22:56 Ответить
найкращий плакат

Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 3197
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18.06.2020 22:52 Ответить
ну,якщо пєця з мінськими угодами,іловайськом і т,д,герой,то це кінець
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19.06.2020 09:07 Ответить
вашій відповіді я не здивований. ля ля ля і більш нічого. хреновенький з вас експерт.
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19.06.2020 09:19 Ответить
Бубачку ніхто не любить і йому абідна.
Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 83
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18.06.2020 22:54 Ответить
папа мама я циганська ай не не.....

Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 174
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18.06.2020 23:12 Ответить
Заховай, бо Лєнка його вб"є.
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18.06.2020 23:23 Ответить
какаяразница
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18.06.2020 23:25 Ответить
да, это редкие, конешно, перцы по содержанию, примерно такие же, как те, што считают парашенку патриотом
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18.06.2020 23:34 Ответить
Ім'я!!! А ім'я ромам давати ніхто не заперечить давати. Хоть Крайня вулиця назвуть, то їхня справа.
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18.06.2020 23:33 Ответить
Следующего в 2021-м Янелохом назовёт, а потом- в 2022-м- Вiслюком. Если Зеля доживёт.
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19.06.2020 06:42 Ответить
Гарне починання місцевої ради
Чекаємо подібних заяв інших рад
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18.06.2020 22:55 Ответить
а што оно изменит, даже если будут еще, кроме парашенковой львовской?? почему вы сегодня людей не вывели??
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18.06.2020 23:32 Ответить
Рада перебільшила свої повноваження і закликає не виконувати правохороним органам свої обовязки. Зупинитися!
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18.06.2020 22:59 Ответить
які обов'язки? фабрікувати уголовні справи?
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18.06.2020 23:37 Ответить
Ви реально не знаєте, що правоохоронці повинні відкривати справи за заявами громадян, не залежно ві д своїх уподобань?
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19.06.2020 00:34 Ответить
а де в моєму зауваженні було ствердження, що правоохоронці не повинні відкривати справи за заявами громадян?
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19.06.2020 07:07 Ответить
Дежавю времен позднего Януковича. Скоро на побег?
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18.06.2020 23:01 Ответить
З таким правлінням треба було куєм по роялю а не *********** биком по Україні яка тобі довірилась.Готуйся восмени на ростов.
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18.06.2020 23:07 Ответить
здаётся мне шо кроме шаро- рыгов , кучки бывших беркутят да пары кварталовцев - несчастного бубочку больше некому защитить
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18.06.2020 23:09 Ответить
Ты - прав, беспокоить его, тоже, некому.
Вот в чем суть трагедии.
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18.06.2020 23:14 Ответить
https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZUm2TqGbH_HDCIvxBTMHgfmVTdl8E_cxa5S3SwRQxr4SIFSw6qRvm98XXEbGwlkf2Lsjs2LxJ088857raosELhn_5yaNTtHQx-Dx0Foh0pSNl7zKzKOVf1ssWF0NqJCNak&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бірюков

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2676078955994238?__cft__[0]=AZUm2TqGbH_HDCIvxBTMHgfmVTdl8E_cxa5S3SwRQxr4SIFSw6qRvm98XXEbGwlkf2Lsjs2LxJ088857raosELhn_5yaNTtHQx-Dx0Foh0pSNl7zKzKOVf1ssWF0NqJCNak&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

Ну, и вот резюмируя сегодняшний день.

На самом деле, если всерьез, все прошло и произошло именно так, как и должно было произойти.

На самом деле, если всерьез, все вели себя именно так, как и должны были себя вести.

Во-первых, https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUm2TqGbH_HDCIvxBTMHgfmVTdl8E_cxa5S3SwRQxr4SIFSw6qRvm98XXEbGwlkf2Lsjs2LxJ088857raosELhn_5yaNTtHQx-Dx0Foh0pSNl7zKzKOVf1ssWF0NqJCNak&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUm2TqGbH_HDCIvxBTMHgfmVTdl8E_cxa5S3SwRQxr4SIFSw6qRvm98XXEbGwlkf2Lsjs2LxJ088857raosELhn_5yaNTtHQx-Dx0Foh0pSNl7zKzKOVf1ssWF0NqJCNak&__tn__=kK-R Петро Порошенко
сказал - мы не боимся. В этой фразе, в самом приезде сегодня, во всех событиях сегодняшнего дня - мы не боимся. Вся эта шваль, все эти телеграм-портновы могут хрюкать, могут скулить, могут надувать пухлые щечки.

Мы - не боимся.

Во-вторых, власть обосралась. Тупо, цинично и вульгарно. Начиная с утренних сливов ТП Венедиктовой про письмо в суд, которого не существовало в природе. Продолжая действиями прокуроров, которые дрожащим голосом блеяли о том, что никакого ареста они больше не просят. И заканчивая судьей Вовком, который от греза подальше решил... дать дам дополнительные две недли на подготовку к следующему заседанию.

А в-третьих. А вот в-третьих у нас самое главное. ВЫ. Вы все, пришедшие. Вы все, репостившие и стримившие. Вы все, все-все.

Вам - спасибо. От всех нас, от всей команды.

И да, лично от Петра Алексеевича, которому очень была нужна и важна ваша поддержка.

Увидимся 1 июля.
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18.06.2020 23:27 Ответить
Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 5041
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18.06.2020 23:24 Ответить
Перша невдала спроба суїциду вже була, заразитись і померти в муках, задихаючись, в апараті ШВЛ(бідна Лєнка), далі буде щось "ізощрьоннєй".
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18.06.2020 23:50 Ответить
Зелена жаба вдавить.
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19.06.2020 07:44 Ответить
Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 660
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18.06.2020 23:33 Ответить
она не сможет, у неё целик сбит, "клаву" вообще не увидит))
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18.06.2020 23:37 Ответить
Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 2908
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18.06.2020 23:42 Ответить
У нас , де три українця, там п'ять гетьманів ! Чому на вибори не об'єднались всі демократичні , патріотичні сили ? Замість чвар між собою, могли б в складі єдиного блоку піти - БПП, БЮТ, Самопоміч,Голос, Свобода й інші націоналісти, а так маємо те , що маємо... Натомість оппоблок зібрав навколо себе агентів кремля, колишніх комуняк, і цілу низку "червоногвардійців" , і тепер маємо те що маємо . Ну а Зе-команда , як лебідь рак і щука, а може й гірше, бо деякі здобутки відкочуються назад .
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19.06.2020 00:02 Ответить
ну, так у нас же целые пять лет патриотичные петьки так с рабиновичами-медведчуками боролись, што их еще более больная на голову орава на второе место протолкнула
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19.06.2020 00:06 Ответить
В мене кум , дуже добра людина , бо бандеровець , як і я. Купив п'ять поросят і так гарно назвав зеля, рабинович,коломойло, мердвечук і дубіна. Каже якщо буде більше грошей - куплю цілу раду свиней.
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19.06.2020 00:08 Ответить
Привет в Черкасы аукнклся из Львова.
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19.06.2020 00:19 Ответить
а кого переслідують?
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19.06.2020 09:06 Ответить
тупить зелена плісінь...геть тупить...
бо осліпла і оглухла...
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19.06.2020 12:11 Ответить
vjlthfnjh - gtlthfcn
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20.06.2020 08:49 Ответить
 
 