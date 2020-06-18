Львовский облсовет принял обращение, в котором призвал Зеленского прекратить политические преследования
Львовский областной совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и спикеру ВР Дмитрию Разумкову по поводу "политических репрессий".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте облсовета.
Депутаты считают, что перед Украиной снова встал выбор - двигаться в направлении Европейского Союза и НАТО или превратиться в подконтрольную полуколонию России.
Также в облсовете уверены, что в Украине усиливаются политические преследования.
"Доказательствами являются десятки резонансных уголовных производств против оппозиционных политиков и общественных активистов. Правоохранительные органы заметно активизировали свои действия в этом направлении", - говорится в обращении.
Далее депутаты перечислили наиболее резонансные дела, которые, по их мнению, политически мотивированы: открытие около 20 дел против Петра Порошенко; возбуждено дело против Сергея Стерненко; дело Шеремета, в котором обвиняют Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь; "Странные обвинения в адрес боевого генерала Дмитрия Марченко"; дело против Татьяны Чорновол; "Непонятные обыски" ГБР в доме экс-министра Владимира Омеляна.
"Никакого доверия не вызывают ни Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, ни первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ни их подчиненные. Их деятельность полностью тождественна заявлениям и публичным угрозам Андрея Портнова в адрес участников Революции Достоинства, добровольцев, волонтеров, активистов-патриотов и оппозиционных политических деятелей", - отмечают во Львовском облсовете.
Депутаты считают, что нет надежд на то, что указанные дела обьективно рассмотрят в украинских судах.
"Призываем центральную власть прекратить практику политического преследования и не углублять общественно-политическое противостояние в Украине. Это выгодно только России и их "пятой колонне" в Украине. В Украине власть, которая занималась репрессиями оппозиции, покушением на украинские национальные ценности, всегда проигрывала и позорно шла в историческое небытие. Так будет и на этот раз, если власть будет продолжать политику репрессий и преследований", - отмечается в обращении.
Пожалуйста, подождите...
от души
Гра́вис - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA диакритический знак , отображающийся как знак обратного (слабогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81#cite_note-1 [1] ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ударения . Приблизительно совпадает по форме с типографским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 клавиатурным знаком https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84 обратного апострофа .
Используется во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA французском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итальянском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA португальском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA норвежском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA литовском , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA македонском и других языках. нетопісєц якийсь....
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https://twitter.com/l3lW3mgEWRY3ChT Пристойна Миша @l3lW3mgEWRY3ChT
https://twitter.com/l3lW3mgEWRY3ChT https://twitter.com/l3lW3mgEWRY3ChT
В фб Шарп пише, що вже лише один зеленський хоче арешту, вєнєдіктова боїться.
А вові відступати нікуди - позаді москва. І з тої маскви боляче штрикають патичками і не зупиняться.
Чекаємо подібних заяв інших рад
Вот в чем суть трагедии.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2676078955994238?__cft__[0]=AZUm2TqGbH_HDCIvxBTMHgfmVTdl8E_cxa5S3SwRQxr4SIFSw6qRvm98XXEbGwlkf2Lsjs2LxJ088857raosELhn_5yaNTtHQx-Dx0Foh0pSNl7zKzKOVf1ssWF0NqJCNak&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
Ну, и вот резюмируя сегодняшний день.
На самом деле, если всерьез, все прошло и произошло именно так, как и должно было произойти.
На самом деле, если всерьез, все вели себя именно так, как и должны были себя вести.
Во-первых, https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUm2TqGbH_HDCIvxBTMHgfmVTdl8E_cxa5S3SwRQxr4SIFSw6qRvm98XXEbGwlkf2Lsjs2LxJ088857raosELhn_5yaNTtHQx-Dx0Foh0pSNl7zKzKOVf1ssWF0NqJCNak&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUm2TqGbH_HDCIvxBTMHgfmVTdl8E_cxa5S3SwRQxr4SIFSw6qRvm98XXEbGwlkf2Lsjs2LxJ088857raosELhn_5yaNTtHQx-Dx0Foh0pSNl7zKzKOVf1ssWF0NqJCNak&__tn__=kK-R Петро Порошенко
сказал - мы не боимся. В этой фразе, в самом приезде сегодня, во всех событиях сегодняшнего дня - мы не боимся. Вся эта шваль, все эти телеграм-портновы могут хрюкать, могут скулить, могут надувать пухлые щечки.
Мы - не боимся.
Во-вторых, власть обосралась. Тупо, цинично и вульгарно. Начиная с утренних сливов ТП Венедиктовой про письмо в суд, которого не существовало в природе. Продолжая действиями прокуроров, которые дрожащим голосом блеяли о том, что никакого ареста они больше не просят. И заканчивая судьей Вовком, который от греза подальше решил... дать дам дополнительные две недли на подготовку к следующему заседанию.
А в-третьих. А вот в-третьих у нас самое главное. ВЫ. Вы все, пришедшие. Вы все, репостившие и стримившие. Вы все, все-все.
Вам - спасибо. От всех нас, от всей команды.
И да, лично от Петра Алексеевича, которому очень была нужна и важна ваша поддержка.
Увидимся 1 июля.
бо осліпла і оглухла...