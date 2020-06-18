Львовский облсовет принял обращение, в котором призвал Зеленского прекратить политические преследования

Львовский областной совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и спикеру ВР Дмитрию Разумкову по поводу "политических репрессий".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте облсовета.

Депутаты считают, что перед Украиной снова встал выбор - двигаться в направлении Европейского Союза и НАТО или превратиться в подконтрольную полуколонию России.

Также в облсовете уверены, что в Украине усиливаются политические преследования.

"Доказательствами являются десятки резонансных уголовных производств против оппозиционных политиков и общественных активистов. Правоохранительные органы заметно активизировали свои действия в этом направлении", - говорится в обращении.

Далее депутаты перечислили наиболее резонансные дела, которые, по их мнению, политически мотивированы: открытие около 20 дел против Петра Порошенко; возбуждено дело против Сергея Стерненко; дело Шеремета, в котором обвиняют Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь; "Странные обвинения в адрес боевого генерала Дмитрия Марченко"; дело против Татьяны Чорновол; "Непонятные обыски" ГБР в доме экс-министра Владимира Омеляна.

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"Никакого доверия не вызывают ни Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, ни первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ни их подчиненные. Их деятельность полностью тождественна заявлениям и публичным угрозам Андрея Портнова в адрес участников Революции Достоинства, добровольцев, волонтеров, активистов-патриотов и оппозиционных политических деятелей", - отмечают во Львовском облсовете.

Депутаты считают, что нет надежд на то, что указанные дела обьективно рассмотрят в украинских судах.

"Призываем центральную власть прекратить практику политического преследования и не углублять общественно-политическое противостояние в Украине. Это выгодно только России и их "пятой колонне" в Украине. В Украине власть, которая занималась репрессиями оппозиции, покушением на украинские национальные ценности, всегда проигрывала и позорно шла в историческое небытие. Так будет и на этот раз, если власть будет продолжать политику репрессий и преследований", - отмечается в обращении.

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