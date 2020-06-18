Хомчак в зоне проведения ООС вручил ведомственные награды бойцам 24-й ОМБр. ФОТО

В зоне проведения ООС Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак наградил военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 24-й ОМБр.

"В ходе визита Хомчак поздравил личный состав с успешным выполнением боевых задач и вручил ведомственные награды бойцам, которые накануне эффективно нанесли огневое поражение по вражеским позициям и живой силе противника", - говорится в сообщении.

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