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армия (8253) награда (1748) 24 омб имени князя Данила Галицкого (235) операция Объединенных сил (6766) Хомчак (250)

Хомчак в зоне проведения ООС вручил ведомственные награды бойцам 24-й ОМБр. ФОТО

В зоне проведения ООС Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак наградил военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 24-й ОМБр.

Хомчак в зоне проведения ООС вручил ведомственные награды бойцам 24-й ОМБр 01

"В ходе визита Хомчак поздравил личный состав с успешным выполнением боевых задач и вручил ведомственные награды бойцам, которые накануне эффективно нанесли огневое поражение по вражеским позициям и живой силе противника", - говорится в сообщении.

Хомчак в зоне проведения ООС вручил ведомственные награды бойцам 24-й ОМБр 02

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Хомчак в зоне проведения ООС вручил ведомственные награды бойцам 24-й ОМБр 03
Хомчак в зоне проведения ООС вручил ведомственные награды бойцам 24-й ОМБр 04

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Топ комментарии
+6
та а сказав ти хлопцям, що ЗСУ скорочуються на 40 000? чи і як твій шеф, засцяв ?
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18.06.2020 23:21
+5
Задобрить хочет солдат перед разрывом Зежопиков))
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18.06.2020 23:13
+2
Рузге, ти дурень
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19.06.2020 00:36
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Задобрить хочет солдат перед разрывом Зежопиков))
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18.06.2020 23:13 Ответить
Рузге, ти дурень
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19.06.2020 00:36 Ответить
та а сказав ти хлопцям, що ЗСУ скорочуються на 40 000? чи і як твій шеф, засцяв ?
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18.06.2020 23:21 Ответить
Так скорочується, шо умовляють срочників на контракт іти.
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18.06.2020 23:59 Ответить
Рузге, зміниі методичку
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19.06.2020 00:37 Ответить
сам такий.
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19.06.2020 09:07 Ответить
Героям слава ведомственным!
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18.06.2020 23:26 Ответить
Явление Христа народу.
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18.06.2020 23:28 Ответить
Св бан, рууурррзге свиня!
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19.06.2020 00:39 Ответить
 
 