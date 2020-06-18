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На Буковине зафиксировано 67 новых случаев коронавируса, общее число достигло свыше 4 тысяч, - ОГА

На Буковине зафиксировано 67 новых случаев коронавируса, общее число достигло свыше 4 тысяч, - ОГА

В Черновицкой области зафиксировано 67 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19, общее количество больных достигло 4211 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава региона Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 18 июня, официально подтверждено еще 67 случаев заражения коронавируса. общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4211 человек", - написал он.

Глава ОГА отметил, что всего лабораторный центр обработал 591 образцов.

Также он добавил, что 55 буковинцев по состоянию на четверг выздоровели от Covid-19, получив отрицательный результат тестов.

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що за тести? ким перевірені? чи є в них сертифікат якості? на що насправді реагують, і яка в реальності в них точність?

в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом незрозумілих тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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18.06.2020 23:40 Ответить
Наразі вірус ходить, шо правда зі шмарклями, та то - не є перешкодою для діагнозу ковід.
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18.06.2020 23:47 Ответить
Зеленский по фамилии Дьопйош: в сети рассказали о ребенке, названном в честь президента
Лидер ромской общины Мирослав Горват объяснил, что у их народа давно принято давать детям имена знаменитостей.Краще би його просто звали Дьопйош, зелуппу))))))
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18.06.2020 23:42 Ответить
Зеля, а ты возьми себе фамилию младенца . Дьопйош -- тебе идет такая фамилия. Вот Ленка обрадуется.
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18.06.2020 23:42 Ответить
 
 