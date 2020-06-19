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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко: Выплаты медикам по пакету COVID-19 будут продолжаться до тех пор, пока есть коронавирус

Ляшко: Выплаты медикам по пакету COVID-19 будут продолжаться до тех пор, пока есть коронавирус

Выплаты 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19 в случае продолжения эпидемии будут продолжаться, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Дальше все будет зависеть от развития эпидемической ситуации, контракты с НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины) по пакету лечения COVID-19 будут продолжены", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Ляшко, средства на эти расходы предусмотрены в госбюджете в рамках средств, выделенных в госбюджете на разработанный НСЗУ пакет медуслуг на лечение коронавирусной инфекции.

"Этот пакет рассчитан для покрытия медучреждениям и оплаты медработникам по пессимистичному сценарию, когда загружены 100% предусмотренных коек", - сказал он.

Ляшко также пояснил, что "пока COVID-19, врачи будут получать доплаты".

"Как только COVID-19 закончится, будет предложен новый механизм оплаты инфекционных больниц, которые должным быть готовы к реагированию на такие случаи, которые мы сейчас видим", - сказал он.

Также Ляшко отметил, что повышение зарплаты медработников является "одним из условий "Программы медгарантий ПМГ". Так, в тарифах на медуслуги заложена зарплата на уровне 250% от среднерыночной на июль предыдущегоо года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В стране около 6 тысяч медиков инфицированы COVID-19, - Ляшко

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Топ комментарии
+8
При таких виплатах цей брехливий коронавірус ніколи не закінчиться.
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19.06.2020 01:49
+7
Війна на луганді не скінчиться поки лугандонці будуть отримувать по дві пенсії а вірус буде завжди щоб не припинились виплати.
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19.06.2020 00:43
+7
в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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19.06.2020 00:45
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Художній свист.
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19.06.2020 00:42 Ответить
Хто б сумнівався.
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19.06.2020 08:08 Ответить
tZE inform - Минздрав машет белым флагом ...

"Уровень заболевания может быть много выше..."

"Никакого плато не пройдено..."

А как они нам кричали ...
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19.06.2020 00:43 Ответить
Наши дети в ожидании очереди на вакцинацию.
https://cdn24.img.ria.ru/images/156014/54/1560145480_0:97:940:626_600x0_80_0_0_5577ea1857541a63ef1c7dd08cddf779.jpg
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19.06.2020 06:53 Ответить
Медикам выплаты, а нас на медицинские опыты и на испытание на нас и наших детях вакцин?
Дело доктора Менгеле живет и процветает. Вы делаете филиал Освенцима по имени Украина, уже в масштабах целой страны.
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19.06.2020 06:54 Ответить
Війна на луганді не скінчиться поки лугандонці будуть отримувать по дві пенсії а вірус буде завжди щоб не припинились виплати.
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19.06.2020 00:43 Ответить
в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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19.06.2020 00:45 Ответить
Это чтобы медики агитировали за вас на выборах ?
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19.06.2020 06:45 Ответить
це щоб ковідіоти розуміли, чому коронавірусна статистика така страшна
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19.06.2020 09:18 Ответить
єто значит лет 💯
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19.06.2020 00:46 Ответить
-Нет такого преступления которое не сделает капиталист (прохиндей) за 300% прибыли -Карл Маркс.
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19.06.2020 01:17 Ответить
Хто в народі зважае це бидло за головного лікаря?
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19.06.2020 01:19 Ответить
При таких виплатах цей брехливий коронавірус ніколи не закінчиться.
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19.06.2020 01:49 Ответить
По словам Ляшко, средства на эти расходы предусмотрены в госбюджете в рамках средств, выделенных в госбюджете на разработанный НСЗУ пакет медуслуг Источник: https://censor.net/n3202969
Выплаты 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19 в случае продолжения эпидемии будут продолжаться, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Источник: https://censor.net/n3202969
https://twitter.com/tZEinform/status/1273842788107419648?s=20 Степанов анонсировал повышение заработной платы медицинским работникам второго и третьего звена с 1 сентября текущего года. В бюджете эти деньги не предусмотрены. Заработная плата медицинским учреждениям выплачена за апрель на уровне 60-66 %.
https://twitter.com/tZEinform/status/1273842791269924864?s=20 Ляшко анонсировал продолжение выплат 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. В бюджете эти деньги не предусмотрены. Данные надбавки выплачены за март в объеме около 80% от требуемого.
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19.06.2020 08:17 Ответить
Так в чём же разница между украинцами заболевшими коронвирусом?
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19.06.2020 02:15 Ответить
Как сказал адвокат Сергей Гула-Есть карантин, надо носить маски, а маски где? Люди не обязаны покупать маски за свои деньги. Выделены на борьбу с коронавирусом 65 млрд. грв. будьте добры маски в необходимом объеме. Штрафы за отсутствие масок незаконны.
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19.06.2020 05:01 Ответить
Как сказал адвокат Сергей Гула-Есть карантин, надо носить маски, а маски где?
"А как сказала тётя Соня, с Молдаванки". Гоните этого адвоката, он вам наадвакатирует.
Акцент делается на том что маска нужна ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ общественных мест. Сидите дома и вам маска не понадобится. Проявляя желание посетить магазин человек должен приобрести маску. Дало добровольное.
Простите. Для соблюдения моральных принципов на улицах нужно появляться в трусах.
Когда мне выдадут трусы? Ответ. ходи дома без них.
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19.06.2020 08:26 Ответить
З трусами теж незрозуміло- під верхнім одягом їх не видно (хоча деякі феміни і підерки додумуються їх виставити на огляд).
Так можна ,виходить труси на голову одягати ,а масочки на те місце де де колись носили труси?
Хоча як на мене обидва цих "аксесуари" не приносять однаково ніякої користі людині.
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19.06.2020 08:39 Ответить
Так проблема в тому що є чинним і підлягає до виконання органами влади ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", в якому чорним по білому написано в ст. 3 про те що фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
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19.06.2020 11:45 Ответить
схоже в же визначено, хто буде сидіти за доведення України до кризи через безумну антивірусну компанію - доктор ляшко
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19.06.2020 07:13 Ответить
Решта бюджетників починають тихо ненавидіти медиків. Бо інженер скаже, що найважливіше в житті - збудувати будинок, а вчитель - що без освіти взагалі неможливо існувати. )
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19.06.2020 07:25 Ответить
"эта музыка будет вечной"
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19.06.2020 08:04 Ответить
Вчителі вже "насмокталися" $4 тис. ,втерлися ,вони їм вже непотрібні, вони вже привели зесранців до влади.
Тепер на черзі тупі медики-%едики,їх завдання мовчати правду про дурантин,дати змогу зесранцям "узаконити" рабство!
Ніхто цим дурням не пригадує про сумний кінець творців голодомору наприклад!
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19.06.2020 08:46 Ответить
Дайошь вирус!!!!!!!! Боевой клич Медицинской Партии .
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19.06.2020 08:51 Ответить
 
 