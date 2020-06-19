Ляшко: Выплаты медикам по пакету COVID-19 будут продолжаться до тех пор, пока есть коронавирус

Выплаты 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19 в случае продолжения эпидемии будут продолжаться, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Дальше все будет зависеть от развития эпидемической ситуации, контракты с НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины) по пакету лечения COVID-19 будут продолжены", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Ляшко, средства на эти расходы предусмотрены в госбюджете в рамках средств, выделенных в госбюджете на разработанный НСЗУ пакет медуслуг на лечение коронавирусной инфекции.

"Этот пакет рассчитан для покрытия медучреждениям и оплаты медработникам по пессимистичному сценарию, когда загружены 100% предусмотренных коек", - сказал он.

Ляшко также пояснил, что "пока COVID-19, врачи будут получать доплаты".

"Как только COVID-19 закончится, будет предложен новый механизм оплаты инфекционных больниц, которые должным быть готовы к реагированию на такие случаи, которые мы сейчас видим", - сказал он.

Также Ляшко отметил, что повышение зарплаты медработников является "одним из условий "Программы медгарантий ПМГ". Так, в тарифах на медуслуги заложена зарплата на уровне 250% от среднерыночной на июль предыдущегоо года.

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