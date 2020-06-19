Ляшко: Выплаты медикам по пакету COVID-19 будут продолжаться до тех пор, пока есть коронавирус
Выплаты 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19 в случае продолжения эпидемии будут продолжаться, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Дальше все будет зависеть от развития эпидемической ситуации, контракты с НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины) по пакету лечения COVID-19 будут продолжены", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Ляшко, средства на эти расходы предусмотрены в госбюджете в рамках средств, выделенных в госбюджете на разработанный НСЗУ пакет медуслуг на лечение коронавирусной инфекции.
"Этот пакет рассчитан для покрытия медучреждениям и оплаты медработникам по пессимистичному сценарию, когда загружены 100% предусмотренных коек", - сказал он.
Ляшко также пояснил, что "пока COVID-19, врачи будут получать доплаты".
"Как только COVID-19 закончится, будет предложен новый механизм оплаты инфекционных больниц, которые должным быть готовы к реагированию на такие случаи, которые мы сейчас видим", - сказал он.
Также Ляшко отметил, что повышение зарплаты медработников является "одним из условий "Программы медгарантий ПМГ". Так, в тарифах на медуслуги заложена зарплата на уровне 250% от среднерыночной на июль предыдущегоо года.
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"Уровень заболевания может быть много выше..."
"Никакого плато не пройдено..."
А как они нам кричали ...
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Дело доктора Менгеле живет и процветает. Вы делаете филиал Освенцима по имени Украина, уже в масштабах целой страны.
Выплаты 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19 в случае продолжения эпидемии будут продолжаться, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Источник: https://censor.net/n3202969
https://twitter.com/tZEinform/status/1273842788107419648?s=20 Степанов анонсировал повышение заработной платы медицинским работникам второго и третьего звена с 1 сентября текущего года. В бюджете эти деньги не предусмотрены. Заработная плата медицинским учреждениям выплачена за апрель на уровне 60-66 %.
https://twitter.com/tZEinform/status/1273842791269924864?s=20 Ляшко анонсировал продолжение выплат 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. В бюджете эти деньги не предусмотрены. Данные надбавки выплачены за март в объеме около 80% от требуемого.
"А как сказала тётя Соня, с Молдаванки". Гоните этого адвоката, он вам наадвакатирует.
Акцент делается на том что маска нужна ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ общественных мест. Сидите дома и вам маска не понадобится. Проявляя желание посетить магазин человек должен приобрести маску. Дало добровольное.
Простите. Для соблюдения моральных принципов на улицах нужно появляться в трусах.
Когда мне выдадут трусы? Ответ. ходи дома без них.
Так можна ,виходить труси на голову одягати ,а масочки на те місце де де колись носили труси?
Хоча як на мене обидва цих "аксесуари" не приносять однаково ніякої користі людині.
Тепер на черзі тупі медики-%едики,їх завдання мовчати правду про дурантин,дати змогу зесранцям "узаконити" рабство!
Ніхто цим дурням не пригадує про сумний кінець творців голодомору наприклад!