Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что делала публичные заявления по делу о активиста Сергея Стерненко, исходя из информации, которую получала от своих заместителей.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Венедиктова сообщила на брифинге.
"Я могу приходить, заслушивать дела, смотреть материалы дела, бесспорно. Но основные посылы, месседжи, и как будет происходить, это - заместители. Они формируют вертикали, представление о резонансных, актуальных, наполненных делах. О деятельности прокуроров различных уровней мне доносит не прокурор, который ведет дело, а заместитель прокурора. И тот заместитель прокурора, который в то время был куратором этой вертикали, который отвечал за него (дела Стерненко - ред.), мне сообщил, что в этом деле, исходя из экспертиз, может быть так. У меня нет оснований не доверять своим заместителям, ни бывшим, ни нынешним ", - сказала генпрокурор.
Говоря о словах прокурора Андрея Радионова, который, по данным СМИ, отказался подписывать подозрение Стеренко, Венедиктова сказала, что "я не могу комментировать комментарии прокуроров".
"У нас прокуроры независимы по закону, и я хочу, чтобы они были независимыми и де-факто. Поэтому если прокурор Радионов делает такие заявления - это его заявления", - отметила Венедиктова.
Генпрокурор также уточнила, что направление дела Стерненко ведет в Офисе генерального прокурора ее заместитель Алексей Симоненко.
"Никто ни на кого не влияет. Если есть экспертиза, если следователи СБУ увидели доказательства, прокуроры это как процессуальные руководители, подтвердили и пошли в суд, публичное обвинение уже поддерживают прокуроры ", - отметила генпрокурор.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
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В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.
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Или я что-то неправильно понимаю?
Тупе, некомпетентне, обмежене, свавільне й пихате стерво. Така ніколи не буде хоч будь-яким лідером команди. Там лише три імперативи - "я начальник", "я хочу" и "я сказала". І люди для неї - ніхто і ніщо.
А така "начхальниця" - гірше нема... Справжній начальник бере відповідальність на себе, а "дере три шкури", з підлеглого, сам... І підлеглі його шанувать будуть... А коли вона "похвали" сприймає, як особисту заслугу, а "шишки" розгрібають( і "огрібають") її підлеглі, то поважать її не будуть ... Знаю випадок, коли простий молодий слідчий, подивившись відео одного запуску ракети, маючи досвід армійський, виявив "невідповідність" і вказав на версію НП... (Воно на всю Україну, колись, прогриміло). Так командувач з "могоричем" до прокурора пийшов. А той узяв "могорич" і віддав слідчому, бо то була його заслуга...
А спілкувалася з колективом у такому стилі - прямим текстом "не забывайте, кто здесь вы и кто я!", "права тут у меня, а у вас обязанности" і "КЗОТ я не читала, он мне неинтересен, КЗОТ здесь только я".
Звичайно, поваги до цієї самодури було нуль цілих хій десятих. І наскільки знаю, на своєму місці вона довго не протрималася. Дали, як то кажуть, "по п*зде мешалкой", коли керівництву міського рівня набридло її окозамилювання.
Приїхали ми, щоб зробити схему монтажу обладнання (датчики, "Лунь", пульт, проводку, акумулятор та все інше). Під'їздить новенький позашляховик, виходить дівчуля - сферично-вакуумна ТПшка а-ля "пересмажена курка-гріль", що ото селфіки з качкопикою роблять (фотку хоч на lurkmore у відповідну статтю). Ми привіталися - "здравствуйте, Катя..." Вона так зверхньо змірила усіх поглядом - і стервозно так: "Екатерина Вале-е-ерьевна-а!"
Шкода, нагрубити клієнтові було не можна... Але я навіть не про це. Як з'ясувалося, дівуля навіть не в курсі, що в неї і до чого в її ж салоні. Де яке обладнання, яка зала для чого - "я в это не вникаю, подробности вам озвучит менеджер. Наташа, покажи людям, что тут о чем!"
Це я до чого? Я про те, що Венедиктова - стандартний типаж отакої тупої хмизди, за яку все порєшано і якій все куплено. І для якої люди лохи, підлеглі взагалі лайно, а непрофесіоналізмом вона навіть хизується. Бо вона - бариня, "а ваши знания суньте себе в опу".
Нагадує типову ТПшку-"бізнесвумен", якій папсік або "покровитель" купив салон краси - "да, я некомпетентная. Да, я сложнее журнала "Натали" ничего не читала. Ну и что? Зато я вся такая леди-босс на лексусе, а бизнес вести я лохов наняла!"
Это ее понятие успеха в жизни
Это Вам не Фарион , которой виднее Украина, чем тряпки
Кстати, дорогие брендовые вещи не дешевые - откуда деньги у бедной учительницы ?
...К нашей адвокатской команде подключается авторитетный страсбургский адвокат Грегори Туан , в прошлом старший юрист ЕСПЧ. Он будет готовить нашу позицию по нарушению ст. 18 Конвенции - запрет политически мотивированных преследований. По его словам уже есть на что обратить внимание в суде ...
Так шо отвечать должен он за свою ПРОТЕЖЕ
А все иньше... - повісьте усю свою прапєр"ятину на гвіііздок ууууууу... там де... - да! ОТАМ!
А все иньше... - повісьте усю свою прапєр"ятину на гвіііздок ... там! де?... - да ОТАМО!
Честные и независимые #лядь...
Приїхали ми, щоб зробити план приміщення і відповідно схему монтажу обладнання (датчики, "Лунь", пульт, проводку, акумулятор та все інше). Під'їздить новенький позашляховик, виходить дівчуля - сферично-вакуумна ТПшка а-ля "пересмажена курка-гріль", що ото селфіки з качкопикою роблять. Ми привіталися - "здравствуйте, Катя..." Вона так зверхньо змірила усіх поглядом - і стервозно так: "Екатерина Вале-е-ерьевна-а!"
Шкода, нагрубити клієнтові було не можна... Але я навіть не про це. Як з'ясувалося, ця дівуля навіть не в курсі, що в неї і до чого в її ж салоні. Де яке обладнання, яка зала для чого - "я в это не вникаю, подробности вам озвучит менеджер. Наташа, покажи людям, что тут о чем!"
Це я до чого? Я про те, що Венедиктова - стандартний типаж тупої хмизди, якій папік купив/насмоктала/лягла під кого треба. Всіх вважає за лохів, підлеглі взагалі лайно, а своїм непрофесіоналізмом навіть хизується. Бо попри все вона - бариня, блть.
Чувствуют, собаки, что им светит доля Януковича.