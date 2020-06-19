Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что делала публичные заявления по делу о активиста Сергея Стерненко, исходя из информации, которую получала от своих заместителей.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Венедиктова сообщила на брифинге.

"Я могу приходить, заслушивать дела, смотреть материалы дела, бесспорно. Но основные посылы, месседжи, и как будет происходить, это - заместители. Они формируют вертикали, представление о резонансных, актуальных, наполненных делах. О деятельности прокуроров различных уровней мне доносит не прокурор, который ведет дело, а заместитель прокурора. И тот заместитель прокурора, который в то время был куратором этой вертикали, который отвечал за него (дела Стерненко - ред.), мне сообщил, что в этом деле, исходя из экспертиз, может быть так. У меня нет оснований не доверять своим заместителям, ни бывшим, ни нынешним ", - сказала генпрокурор.

Говоря о словах прокурора Андрея Радионова, который, по данным СМИ, отказался подписывать подозрение Стеренко, Венедиктова сказала, что "я не могу комментировать комментарии прокуроров".

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"У нас прокуроры независимы по закону, и я хочу, чтобы они были независимыми и де-факто. Поэтому если прокурор Радионов делает такие заявления - это его заявления", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор также уточнила, что направление дела Стерненко ведет в Офисе генерального прокурора ее заместитель Алексей Симоненко.

"Никто ни на кого не влияет. Если есть экспертиза, если следователи СБУ увидели доказательства, прокуроры это как процессуальные руководители, подтвердили и пошли в суд, публичное обвинение уже поддерживают прокуроры ", - отметила генпрокурор.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.