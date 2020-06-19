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Стерненко (393) Венедиктова (726)

Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко

Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что делала публичные заявления по делу о активиста Сергея Стерненко, исходя из информации, которую получала от своих заместителей.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Венедиктова сообщила на брифинге.

"Я могу приходить, заслушивать дела, смотреть материалы дела, бесспорно. Но основные посылы, месседжи, и как будет происходить, это - заместители. Они формируют вертикали, представление о резонансных, актуальных, наполненных делах. О деятельности прокуроров различных уровней мне доносит не прокурор, который ведет дело, а заместитель прокурора. И тот заместитель прокурора, который в то время был куратором этой вертикали, который отвечал за него (дела Стерненко - ред.), мне сообщил, что в этом деле, исходя из экспертиз, может быть так. У меня нет оснований не доверять своим заместителям, ни бывшим, ни нынешним ", - сказала генпрокурор.

Говоря о словах прокурора Андрея Радионова, который, по данным СМИ, отказался подписывать подозрение Стеренко, Венедиктова сказала, что "я не могу комментировать комментарии прокуроров".

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"У нас прокуроры независимы по закону, и я хочу, чтобы они были независимыми и де-факто. Поэтому если прокурор Радионов делает такие заявления - это его заявления", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор также уточнила, что направление дела Стерненко ведет в Офисе генерального прокурора ее заместитель Алексей Симоненко.

"Никто ни на кого не влияет. Если есть экспертиза, если следователи СБУ увидели доказательства, прокуроры это как процессуальные руководители, подтвердили и пошли в суд, публичное обвинение уже поддерживают прокуроры ", - отметила генпрокурор.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.

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Топ комментарии
+34
Надо так понимать, что мадама прокурорша съезжает, делая в своих промахах виноватыми подчинённых.
Или я что-то неправильно понимаю?
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19.06.2020 01:09
+29
мессежи-вертикали-наполненных-надо выглядеть статусно... да она е...нутая, кроме как при зеле она вообще не всплыла бы, экзамен не прошла
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19.06.2020 01:06
+28
Скажу так: не хотів би я працювати будь-де із такою начальницею. Бачив у житті подібних, тут навіть фізіономістика багато про що каже.
Тупе, некомпетентне, обмежене, свавільне й пихате стерво. Така ніколи не буде хоч будь-яким лідером команди. Там лише три імперативи - "я начальник", "я хочу" и "я сказала". І люди для неї - ніхто і ніщо.

Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко - Цензор.НЕТ 403
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19.06.2020 03:17
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мессежи-вертикали-наполненных-надо выглядеть статусно... да она е...нутая, кроме как при зеле она вообще не всплыла бы, экзамен не прошла
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19.06.2020 01:06 Ответить
ТВАРЬ-- такая же ограниченная как вся команда зелебобиков
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19.06.2020 06:11 Ответить
Да-да, после того как Венедиктова изнасилует заместителей, они насилуют подчинённых, те кое как, из дерьма и палок лепят дело и докладывают по цепочке вверх, а потом для ЕСПЧ есть работа.
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19.06.2020 01:09 Ответить
Надо так понимать, что мадама прокурорша съезжает, делая в своих промахах виноватыми подчинённых.
Или я что-то неправильно понимаю?
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19.06.2020 01:09 Ответить
Скажу так: не хотів би я працювати будь-де із такою начальницею. Бачив у житті подібних, тут навіть фізіономістика багато про що каже.
Тупе, некомпетентне, обмежене, свавільне й пихате стерво. Така ніколи не буде хоч будь-яким лідером команди. Там лише три імперативи - "я начальник", "я хочу" и "я сказала". І люди для неї - ніхто і ніщо.

Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко - Цензор.НЕТ 403
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19.06.2020 03:17 Ответить
А що ти хотів? Вона безпосередньо прокурорською роботою, ніколи не займалася. Викладацька робота - це "теорія". З "підлеглих" - одні студенти, а вона, для них - "Бог, цар, і військовий начальник...". Крім того, вона і викладала "теоретичні" дисципліни, що не мали ніякого стосунку до практичної роботи... Одна справа - "пару" відбарабанила з кафедри, рот закрила - "робоче місце прибране", і інше, прокидаться "у холодному поту", серед ночі, бо приснилося, що "строки горять". Ми з товаришем, якось, на рибалку з ночівлею, поїхали. Поперемінно чергували коло закинутих вудочок - лящів "пасли", дзвіночки слухали. Так він серед ночі прокинувся, виліз з палатки, а мене погнав спать: "Все одно не засну... Приснилося, що перевірку по скарзі проводив, і "строки" проворонив... І жду, коли "на ковёр" викличуть...".
А така "начхальниця" - гірше нема... Справжній начальник бере відповідальність на себе, а "дере три шкури", з підлеглого, сам... І підлеглі його шанувать будуть... А коли вона "похвали" сприймає, як особисту заслугу, а "шишки" розгрібають( і "огрібають") її підлеглі, то поважать її не будуть ... Знаю випадок, коли простий молодий слідчий, подивившись відео одного запуску ракети, маючи досвід армійський, виявив "невідповідність" і вказав на версію НП... (Воно на всю Україну, колись, прогриміло). Так командувач з "могоричем" до прокурора пийшов. А той узяв "могорич" і віддав слідчому, бо то була його заслуга...
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19.06.2020 04:33 Ответить
Була у мене колись така начальниця. Окрім неї, геніальної, нічиїх заслуг не було. І теж у випадку якогось цугундера винні завжди були хто завгодно, окрім Неї, Королеви.
А спілкувалася з колективом у такому стилі - прямим текстом "не забывайте, кто здесь вы и кто я!", "права тут у меня, а у вас обязанности" і "КЗОТ я не читала, он мне неинтересен, КЗОТ здесь только я".
Звичайно, поваги до цієї самодури було нуль цілих хій десятих. І наскільки знаю, на своєму місці вона довго не протрималася. Дали, як то кажуть, "по п*зде мешалкой", коли керівництву міського рівня набридло її окозамилювання.
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19.06.2020 04:44 Ответить
Знаємо... Як "роздача пряників..." - крок в перед і "удар обома ногами в груди" - "Я!!!", а як "роздача пиз..лин..." - крок вбік і назад - "ВОНИ!!!". "Куснув" я колись цього "хлібця" - відмовився "візувать" наказ, бо суперечив закону, так мене у відпустку вигнали, а, поки я у відпустці був, пропхнули наказ. Ну, а коли прокуратура почала "брать за зябра", то спробували на мене "стрілки перевести"... Я "зробив чавунну морду", поклав пом. прокурора на стіл витяг з наказу про відпустку, і спитав, де на оригіналі наказу є мій підпис... І все...
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19.06.2020 05:41 Ответить
Я оно нижче написав, як свого часу (коли ще не увійшов в айті) довелося попрацювати в одній з охоронних фірм, інженером з монтажу сигналізації. Якось встановлювали охоронну систему в салоні краси, власниця - 18-річна доця бізнесменів, якій папсік та мамсік на повноліття у подарунок купили бізнес.
Приїхали ми, щоб зробити схему монтажу обладнання (датчики, "Лунь", пульт, проводку, акумулятор та все інше). Під'їздить новенький позашляховик, виходить дівчуля - сферично-вакуумна ТПшка а-ля "пересмажена курка-гріль", що ото селфіки з качкопикою роблять (фотку хоч на lurkmore у відповідну статтю). Ми привіталися - "здравствуйте, Катя..." Вона так зверхньо змірила усіх поглядом - і стервозно так: "Екатерина Вале-е-ерьевна-а!"
Шкода, нагрубити клієнтові було не можна... Але я навіть не про це. Як з'ясувалося, дівуля навіть не в курсі, що в неї і до чого в її ж салоні. Де яке обладнання, яка зала для чого - "я в это не вникаю, подробности вам озвучит менеджер. Наташа, покажи людям, что тут о чем!"
Це я до чого? Я про те, що Венедиктова - стандартний типаж отакої тупої хмизди, за яку все порєшано і якій все куплено. І для якої люди лохи, підлеглі взагалі лайно, а непрофесіоналізмом вона навіть хизується. Бо вона - бариня, "а ваши знания суньте себе в опу".
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19.06.2020 14:55 Ответить
Років п"ятнадцять тому мій однокласник, непоганий будівельник, поїхав у Москву, на заробітки... Попав на таке ж саме (працювали через фірму, на кількох об"єктах, одночасно...). "Мальчік-распальцовщик" "баріна" з себе корчив, і все грозив, що якщо "будете себя неподобающе вести, то останетесь без денег...". Ну, хлопці і "підстрахувалися" - "загробні голоси" в стіни вбудували... Один був з "будівельної" династії, і дід "хитростям" навчив... Після того, як їх "кинули" з грошима, хлопці мовчки зібралися і поїхали, однак вночі прийшли в дачний масив, і вирізали із стін гіпсові пробки. Через рік їх знайшов представник фірми-посередника. Запропонував "вигнать бісів" з маєтку - як тільки піднімався вітер, в будинку починалось гудіння і виття, а під час дощу по стінах сирі смуги йшли. Хлопці їхать відмовились - хто-зна, ЧИМ кінчиться поїздка... Сказали: "Хочеш, щоб був порядок? Плати... А ми скажемо, що і де зробить..." На тому і вирішили...
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19.06.2020 15:15 Ответить
Ко всему вами сказанному Венедиктова "преподавала" в Универе внутренних дел где руководителем был и есть её отец,там же она и "защитила" звание проФФесора.
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19.06.2020 07:23 Ответить
Ну, тогда всё ясно... В "ментовских" юрВУЗах "теоретические" дисциплины традиционно считались "второстепенными" (особенно, на оперфакультетах). Естественно, и требования к знаниям были соответствующие... (мой преподаватель уголовного права рассказывала как-то, нам, как их, из академии, привлекали к принятию госэкзаменов в "ментовском" универе, у "заочников". "Приходит старший лейтенант, уже работающий следователем. Отвечает. Первый вопрос - неплохо. Второй - из "специальной" части УК. Статья об изнасиловании. Вижу - "поплыл". Решила поддержать - всё-таки, сама следователем работала: "Молодой человек, успокойтесь. Глубоко вдохните, выдохните, и давайте сначала... Что есть "объект преступления" по данной статье?". Тот краснеет и выдавливает из себя: "Извините, я не могу сказать... Тут женщины...". Ну, я немного опешила, но потом говорю: "Так!... Или отвечайте, или уходите!...". Тот краснеет ещё больше, а потом выдавливает: "Влагалище...". Покраснели не только женщины, но и мужчины... Один, давясь от беззвучного смеха, закрыл лицо и сполз по стулу... Ведь "объектом" тут есть "общественные отношения", которые нарушаются преступником... А это - половая свобода женщины"...".
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19.06.2020 07:40 Ответить
На редкость некрасивая шмара- отсюда и все комплексы. В ее физиономии есть что-то отталкивающее, я бы на такую типа"женщину" не позарился даже после долгой отсидки.
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19.06.2020 08:54 Ответить
Ви правильно розумієте... Саме це вона і робить... Я цю "кухню" знаю непогано - у свій час проходив стажування у прокуратурі... А "Бенядіктова" "бреше, як дише"... Прокурор викликає, в подібних випадках, обох - і слідчого, і "куратора"... Доповідає по справі, спочатку слідчий, а куратор і прокурор слухають, і лише потім прокурор отримує пояснення від куратора. Ну, а потім іде обговорення подальших дій і, за необхідності, "роздача пряників"...
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19.06.2020 04:10 Ответить
Видимо, только что эта **** вытащила со рта ЗЕлин член и что-то проблеяла, что это типа не она. То-же самое **** будет блеять, что это не под ее рукоблудием открыли кучу трешовых дел против моего президента Пороха.
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19.06.2020 09:05 Ответить
Зе пір духа. Плагіату нема. Я нє віноватая. Це нє кадровий голод. Це дитячий садок.
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19.06.2020 01:16 Ответить
Це не дитячий садок. Це злиття України
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19.06.2020 04:45 Ответить
Венедиктова заспокойся,тебе буде судити народ народним судом.
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19.06.2020 01:28 Ответить
для начала установите заказчика.
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19.06.2020 01:31 Ответить
Случаи, когда кацап не спистел в дискуссии, исчезающе малы. Но вонь из под шпонки на украинского пана звериная.
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19.06.2020 08:50 Ответить
Перділи гусенята... Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко - Цензор.НЕТ 1170 Вона не просто тупа хмизда - вона ще й хизується цим.
Нагадує типову ТПшку-"бізнесвумен", якій папсік або "покровитель" купив салон краси - "да, я некомпетентная. Да, я сложнее журнала "Натали" ничего не читала. Ну и что? Зато я вся такая леди-босс на лексусе, а бизнес вести я лохов наняла!"
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19.06.2020 02:42 Ответить
Венедиктова - типаж малороски , для которой важны тряпки и дорогие часы
Это ее понятие успеха в жизни
Это Вам не Фарион , которой виднее Украина, чем тряпки
Кстати, дорогие брендовые вещи не дешевые - откуда деньги у бедной учительницы ?
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19.06.2020 07:40 Ответить
Илья Новиков - фейсбук
...К нашей адвокатской команде подключается авторитетный страсбургский адвокат Грегори Туан , в прошлом старший юрист ЕСПЧ. Он будет готовить нашу позицию по нарушению ст. 18 Конвенции - запрет политически мотивированных преследований. По его словам уже есть на что обратить внимание в суде ...
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19.06.2020 03:17 Ответить
Ця тупа тьолка -це друга мєндєль , лиш тільки з папірцем про освіту юриста , вона палить себе, стоячи на цирлах перед пустим кріслом хазяїна - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214565904381129&id=1826910793
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19.06.2020 03:24 Ответить
А шо Вы хотите - секретарь канцелярии сам ни хрена не знает , но выбрал и пропихнул Венедиктову
Так шо отвечать должен он за свою ПРОТЕЖЕ
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19.06.2020 07:43 Ответить
Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко - Цензор.НЕТ 7699
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19.06.2020 07:47 Ответить
Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко - Цензор.НЕТ 3873
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19.06.2020 07:49 Ответить
Представляю ситуацию: в которій раз на меня кто-то как-то и все из-за угла. конечно, я б мав при собі принаймні ножа. Старненко захистився. Причому, як Козак! ще й дігнав суку!

А все иньше... - повісьте усю свою прапєр"ятину на гвіііздок ууууууу... там де... - да! ОТАМ!
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19.06.2020 04:53 Ответить
Представляю ситуацию: в которій раз на меня кто-то как-то и все из-за угла. конечно, я б мав при собі принаймні ножа. Старненко захистився. Причому, як Козак! ще й дігнав суку!

А все иньше... - повісьте усю свою прапєр"ятину на гвіііздок ... там! де?... - да ОТАМО!
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19.06.2020 05:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=FL9KwrNlbsc
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19.06.2020 05:30 Ответить
Царь хороший, бояре плохие.
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19.06.2020 06:02 Ответить
Не сдала простые тесты,а правит прокуратурой.это типа Швондер пришел к Преображенскому и говорит скидоваай самоги профессор,советское быдло пришло...
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19.06.2020 06:13 Ответить
Информацию о делах мне докладывают заместители, - Венедиктова объяснила, почему публично анонсировала подозрение Стерненко - Цензор.НЕТ 1660
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19.06.2020 07:19 Ответить
Тот же типаж!
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19.06.2020 08:59 Ответить
пішла команда з кремля - тимчасово відступити
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19.06.2020 06:58 Ответить
якутка анонсувала злочин, анонсувала, Карл((( юрист (правда з Харкова)...
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19.06.2020 07:08 Ответить
Також цікаво коли вже з прокуратури буде прибрано слідство, нагляд, процесуальне керівництво, скасовано посади прокурорів, що не займаютьсч виконанням конституційних функцій (прокурор відділу внутр безпеки..., секретів, забезпечення хернею і т.і.?
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19.06.2020 07:14 Ответить
Помойка.
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19.06.2020 07:23 Ответить
Писец, какой бред и безответственность...
Честные и независимые #лядь...
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19.06.2020 07:34 Ответить
відставка!
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19.06.2020 07:36 Ответить
..... И жалкий лепет оправданья....
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19.06.2020 07:38 Ответить
Тікай з міста, тобі тризда ©
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19.06.2020 07:47 Ответить
Барыня добрая, а челядь у неё со злым предательским умыслом.
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19.06.2020 07:54 Ответить
Це малоосвічене чудо просто еталонний приклад сьогоднішніх влад. Справжні бенефіціари "перемоги бидла квітня 2019" насували таких маріонеток на всіх найвищих постах, і ні секунди не задумуються мінячи прокладки. Хтось пам`ятає як звали попередню маріонетку на цьому посту?
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19.06.2020 08:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fELqEDZqfag А я тут не при чем!
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19.06.2020 08:21 Ответить
Чи така дура, чи вважає всіх лохами,що верзе таку архінею.
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19.06.2020 08:40 Ответить
Свого часу (до того як "увійти в айті") довелося мені попрацювати, окрім іншого, в одній з охоронних фірм у бригаді з монтажу систем сигналізації. Якось встановлювали систему в салоні краси, власницею якого була 18-річна доця бізнесменів, якій папсік та мамсік на повноліття у подарунок купили бізнес.
Приїхали ми, щоб зробити план приміщення і відповідно схему монтажу обладнання (датчики, "Лунь", пульт, проводку, акумулятор та все інше). Під'їздить новенький позашляховик, виходить дівчуля - сферично-вакуумна ТПшка а-ля "пересмажена курка-гріль", що ото селфіки з качкопикою роблять. Ми привіталися - "здравствуйте, Катя..." Вона так зверхньо змірила усіх поглядом - і стервозно так: "Екатерина Вале-е-ерьевна-а!"
Шкода, нагрубити клієнтові було не можна... Але я навіть не про це. Як з'ясувалося, ця дівуля навіть не в курсі, що в неї і до чого в її ж салоні. Де яке обладнання, яка зала для чого - "я в это не вникаю, подробности вам озвучит менеджер. Наташа, покажи людям, что тут о чем!"
Це я до чого? Я про те, що Венедиктова - стандартний типаж тупої хмизди, якій папік купив/насмоктала/лягла під кого треба. Всіх вважає за лохів, підлеглі взагалі лайно, а своїм непрофесіоналізмом навіть хизується. Бо попри все вона - бариня, блть.
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19.06.2020 14:47 Ответить
Янукович також був проФФесором! Не забувай-те ...
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19.06.2020 09:13 Ответить
краще вже б промовчала. а так чергова відверта брехня. великі сумніви наявності необхідного інтелекту для роботи на цій посаді. пс боже, спаси україну.
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19.06.2020 09:35 Ответить
Внучка шарикова обделалась слегка😂
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19.06.2020 09:35 Ответить
Венедиктова не может же лично контролировать все дела, для этого есть и замы. Что вас удивляет?!
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19.06.2020 11:02 Ответить
о боже.......о соблюдении законов говорит та на которую уже штамп ставить негде....цинизм у х....ловских приспешников зашкаливает......на роже лица четко читается....
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19.06.2020 12:03 Ответить
Зелёное тварье обос...ось по полной программе и по Порошенко и по Стерненко.
Чувствуют, собаки, что им светит доля Януковича.
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19.06.2020 14:31 Ответить
 
 