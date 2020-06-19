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Более 70 новых заражений COVID-19 подтверждено на Ривненщине, один человек умер, - ОГА

Более 70 новых заражений COVID-19 подтверждено на Ривненщине, один человек умер, - ОГА

В Ривенской области по состоянию на вечер 18 июня подтвердили 73 новых случая заражений коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

По его словам в Ривненской области зафиксировали 2692 случая заболевания коронавирусной болезни.

18 июня от COVID-19 умерла 53-летняя женщина, а всего умерших уже 53.

Выздоровели в течение дня в регионе 79 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине за сутки выявили 73 новых случая COVID-19, всего - 2572, из них 51 летальный, - ОГА

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Достали уже всех своим макароно-вирусом.
Он уже никому не интересен. Просто сезонный грипп.
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19.06.2020 05:36 Ответить
Это только начало последствий голосования по приколу. На нас, голодных , бесправных и безработных, будут ставить медицинские опыты и испытывать Билловы вакцины. А их у него много.
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19.06.2020 06:58 Ответить
Что на счёт протокола лечения?? В нас подключают к ИВЛ? Уже ж известно что ИВЛ это убийство человека. Вместо ИВЛ пойдет кислородная маска, а ИВЛ ещё й в руках наших стажоров это машина убийства людей.
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19.06.2020 08:28 Ответить
Степанову плювати, він на апаратах ШВЛ гроші заробляє
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19.06.2020 09:48 Ответить
Тим часом у паралельному вимірі.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".
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19.06.2020 09:47 Ответить
ВВажаю, якби ТАКІ тести робили ще рік назад, то усі ми вже б разів по п'ять були би в царстві Аїда. А ми все ще ходимо.
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20.06.2020 05:40 Ответить
 
 