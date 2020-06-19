Более 70 новых заражений COVID-19 подтверждено на Ривненщине, один человек умер, - ОГА

В Ривенской области по состоянию на вечер 18 июня подтвердили 73 новых случая заражений коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

По его словам в Ривненской области зафиксировали 2692 случая заболевания коронавирусной болезни.

18 июня от COVID-19 умерла 53-летняя женщина, а всего умерших уже 53.

Выздоровели в течение дня в регионе 79 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине за сутки выявили 73 новых случая COVID-19, всего - 2572, из них 51 летальный, - ОГА