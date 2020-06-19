1 860 6
Более 70 новых заражений COVID-19 подтверждено на Ривненщине, один человек умер, - ОГА
В Ривенской области по состоянию на вечер 18 июня подтвердили 73 новых случая заражений коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.
По его словам в Ривненской области зафиксировали 2692 случая заболевания коронавирусной болезни.
18 июня от COVID-19 умерла 53-летняя женщина, а всего умерших уже 53.
Выздоровели в течение дня в регионе 79 человек.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Он уже никому не интересен. Просто сезонный грипп.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".