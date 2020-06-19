Зарплата медработникам второго и третьего звена будет повышена с 1 сентября, - Степанов

Медицинским работникам второго и третьего звена с 1 сентября текущего года будет повышена заработная плата.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Минздрава, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1 + 1.

"Мы предлагаем системное решение, чтобы с 1 сентября была повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему и среднему персоналу, работающим в специализированных больницах. То есть всем тем, кто должен был получать повышенную заработную плату, начиная с 1 апреля. Но, к сожалению, при планировании так называемой реформы о них просто забыли ", - отметил министр.

Министр сообщил, что 19 июня на заседании правительства планируется рассмотрение проекта постановления о направлении дополнительно 4,5 млрд грн на поддержку больниц, которые оказались после 1 апреля на грани закрытия.

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