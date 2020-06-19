Один украинский воин погиб, один ранен на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, уничтожен военный грузовик и склад боеприпасов противника, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Авдеевки враг в обед и неоднократно в вечернее время применил против украинских воинов минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в темное время суток возле этого населенного пункта агрессор применил снайперское оружие.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в пригороде Марьинки захватчики четыре раза вели огонь из ручных, автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник утром выпустил 7 мин из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а во второй половине дня дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Рядом с населенным пунктом Орехово российские наемники три раза открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, и еще один воин получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому воину желает скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии украинские воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.

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Также сообщается, что с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские вооруженные формирования обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также противник применил минометы калибра 82 мм на подступах к н.п. Шумы.

"Украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.



