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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25761) Донбасс (26950) потери (4269) операция Объединенных сил (6766)

Один украинский воин погиб, один ранен на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, уничтожен военный грузовик и склад боеприпасов противника, - штаб

Один украинский воин погиб, один ранен на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, уничтожен военный грузовик и склад боеприпасов противника, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Авдеевки враг в обед и неоднократно в вечернее время применил против украинских воинов минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в темное время суток возле этого населенного пункта агрессор применил снайперское оружие.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в пригороде Марьинки захватчики четыре раза вели огонь из ручных, автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник утром выпустил 7 мин из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а во второй половине дня дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Матрос Илья Струк погиб 17 июня в зоне ООС от полученных во время вражеского обстрела ранений, - командование ВМС ВСУ. ФОТО

Рядом с населенным пунктом Орехово российские наемники три раза открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, и еще один воин получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому воину желает скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии украинские воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.

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Также сообщается, что с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские вооруженные формирования обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также противник применил минометы калибра 82 мм на подступах к н.п. Шумы.

"Украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.

Один украинский воин погиб, один ранен на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, уничтожен военный грузовик и склад боеприпасов противника, - штаб 01
Один украинский воин погиб, один ранен на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, уничтожен военный грузовик и склад боеприпасов противника, - штаб 02
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Топ комментарии
+20
Світла пам'ять.

Співчуття рідним.
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19.06.2020 07:34
+15
Захисники України гибнуть на фронті від ударів агресора,а їхні деверсанти нищать Українську Державу і Державність в Київі. Як це розуміти? Хто встане заслоном перед цими іудами в серці України?
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19.06.2020 07:32
+15
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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19.06.2020 07:54
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Захисники України гибнуть на фронті від ударів агресора,а їхні деверсанти нищать Українську Державу і Державність в Київі. Як це розуміти? Хто встане заслоном перед цими іудами в серці України?
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19.06.2020 07:32 Ответить
Почему не прекратілі стрєлять? Презідент же дал каманду!
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19.06.2020 07:33 Ответить
Світла пам'ять.

Співчуття рідним.
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19.06.2020 07:34 Ответить
Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб - Цензор.НЕТ 1795
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19.06.2020 07:37 Ответить
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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19.06.2020 07:54 Ответить
Ну хоть кто-то пишет "Горіть у пеклі москалі!"
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19.06.2020 09:27 Ответить
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб - Цензор.НЕТ 696
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19.06.2020 10:05 Ответить
Маячня. Як вы пропонуєте вбити "всех русских"? От як?
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19.06.2020 23:11 Ответить
Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб - Цензор.НЕТ 5207
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19.06.2020 10:01 Ответить
Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб - Цензор.НЕТ 3506
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19.06.2020 11:14 Ответить
Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб - Цензор.НЕТ 1758
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19.06.2020 11:20 Ответить
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненому.
Героям слава!!!
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19.06.2020 12:06 Ответить
Один український воїн загинув, одного поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, знищено військову вантажівку і склад боєприпасів противника, - штаб - Цензор.НЕТ 1162
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19.06.2020 12:55 Ответить
Убили нашего Героя. Мы его будем помнить и чтить.
Взамен наши обязаны убить 10-15 свиней из Бурятии, пензняков или москвачей!
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19.06.2020 14:20 Ответить
 
 