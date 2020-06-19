Мэр Конотопа Семенихин нашел в багажнике своего автомобиля пять боевых гранат. ВИДЕО
Полиция Сумщины проверяет информацию об обнаружении боеприпасов в автомобиле конотопского городского головы Артема Семенихина.
Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
По данным ведомства, происшествие случилось около 23:00 в Конотопе, в одном из гаражных кооперативов. По спецлинии полиции обратился глава города с заявлением о том, что он в своей машине обнаружил несколько предметов, похожих на боевые гранаты.
По словам заявителя, вероятные боеприпасы находились в багажном отделении, на месте запасного колеса, в упаковке, перемотаной изолентой. Мужчина утверждает, что все пять гранат без запалов.
На сообщение по указанному адресу выехали руководитель Конотопского отдела полиции, следственно-оперативная и взрывотехническая группы, криминалисты и кинологи.
Правоохранители осмотрели автомобиль и гараж, решается вопрос о внесении информации в единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Поздно вечером 18 июня Семенихин вышел в прямой эфир в Facebook из своего гаража и сообщил, что обнаружил в собственном автомобиле пять боевых гранат (Ф1 - шт., РГД5 - 4 шт.).
"Мафия не прекращает свои провокации. Возможно, это продолжение покушения на мою жизнь", – отметил Семенихин.
Он рассказал, что поставил автомобиль в гараж, и при его осмотре обнаружил в тайнике пять боевых гранат – четыре РГД-5 и одну Ф-1 без запалов, а также показал находку.
"Что это? Кто-то хотел меня взорвать, или какая-то провокация готовилась? Пять гранат! Я сейчас вызвал сотрудников полиции, и сейчас едет следственно-оперативная группа", – сказал Семенихин.
При этом он рассказал, что оставлял машину во многих местах, но не знает, как гранаты попали в его автомобиль.
Также Семенихин напомнил, что почти год назад банда молотковцев осуществила покушение на его жизнь.
Напомним, 27 июня неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина и сильно его избили. Он попал в реанимацию.
Для расследования нападения в Конотоп была направлена усиленная группа из руководства Нацполиции.
После избиения Семенихин находился в Конотопской районной больнице, а позже был транспортирован в Киевский институт нейрохирургии.
28 июня Семенихин в видеообращении рассказал о своем состоянии, а также заявил, что в попытке убийства обвиняет лично Игоря Молотка (нардеп от "Воли Народа". - Ред.), с которым они конкурируют на округе.
Пожалуйста, подождите...
-- Вы поразительно догадливы, дорогой охотник за табуретками, бриллиантов, как видите, нет.(с)
ЗЫ. только раз в пол года Семенихин устраивает перфомансы, с гранатами и избиением..
ну, чем еще должен заниматься мер Конотопа?!..
Во-2, ни один врач не согласился на интервью. А дело ж должно быть громкое. Как ни крути, и мусора должны были долго не сходить с экранов...
В-3, откуда-то срочно появился самолет, который увез гепу в Израиль...
В-5, ни одного заключения израильского врача. Дело происходило в частной клинике...
Уверен, что это была плановая операция, т.к. гепа, в силу своего образа жищни, кокаина и прочих еврейских напастей, случился дюже больным и иссохшим. Но гепа есть гепа - жулик и наперсточник, и ему надо было обставить сию мизансцену так, чтобы предстать мученником... вот как вова-клоун любит видосики, так и гепа любит покушения на себя, шоб быть в центре уваги ... иудеи, шо тут добавить... гепа даже крадет зрелищно... то избушку деда мороза построит, то лавочки в метро закупит так, шо у еныковича глазенки на лоб вскочат, то уборную в центре Харькова с рыбками... так шо, не было никакого сниппера, а была болезнь и плановая операция в Израиле... ну не в Харькове ж любимом лечиться ж...
Он нашел их в гараже , подкинуть могли где угодно .....
семенихину надо было раньше думать когда он пороха дерьмом своим поливал. борцун хренов.
кому ты нужен приспособленец? ну разве что браткам не отстегнул месячную долю
где реформы? я ***** вас тупорылых порохоботов спрашиваю - где реформы? ментов реформировали? судей реформировали? налоговую? таможню? нет!
всё, что делалось - для отвода глаз и поддержания штанов. армия реформирована ровно на столько - что бы орки окончательно не разогнали их. до нато нам далеко.
дак чо ******* тут травить? порох не справился. а раз тогда это было видно, то почему не критиковать и не давать пней пороху тогда?
вы уже достали своей тупой рекламой пороха. да, порох много сделал хорошего, но ещё больше он не сдела и не собирался делать. как может пересадить коррупционеров - коррупционер? от как он развалит схемы, если с них живёт?
голосовал не за зе... если шо. и не за рыгов...
я тебе по теме сказал. а если ты ограниченное существо, ну и быдло конечно же - то переходишь на личности.
***** - по теме есть что сказать? а?? ушлёпок? я тебя быдлогана спрашиваю? по теме?
порох лох? ест ьчто возразить на выше приведённые мной факты? или опять говна в рот набрал? хрон ******...
иначе я запомню твой ник и отвечаю - буду гонять тебя по форуму как плешивую собаку и ты пожалеешь о каждом своем слове. я это умею. хочешь попробовать?
а когда представляются то пишут без местоимения. ты написал без. значит ты представился. не стесняйся ПСК, я достаточно толерантен для общения.
і так само жадібний як хам
і гівнюк зеля може зробити хоч одну добру справу - посадити мародера за будь що..
самий цинічний прикол, якщо за те, у чому цинічний барига не винуватий..
Чому ж у нього патронташ
І п'ять гранат знайшли в соломі?
Він ночував в чужому домі,
Він двічі ранений. Він - ваш!(с)
КГБ ФСБ работали без ПЫЛИ И ШУМА
А вы як думаете ЗЕлене стадо?
Телефон живёт своей жизнью)
сейчас гранаты без запал не в тренде.. нужно следить за модными тенденциями..
19 июня 1941 года по всей протяженности западной границы совка начали срезать колючую пограничную проволоку.....,готовились напасть на Гитлера...,но фюрер проснулся в 3 часа по средеевропейскому времени 22 июня ....