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Новости Силовики
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граната (994) Конотоп (119) Нацполиция (16193) правоохранительные органы (2959) силовики (2797) Сумская область (2696) Семенихин (39)

Мэр Конотопа Семенихин нашел в багажнике своего автомобиля пять боевых гранат. ВИДЕО

Полиция Сумщины проверяет информацию об обнаружении боеприпасов в автомобиле конотопского городского головы Артема Семенихина.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

По данным ведомства, происшествие случилось около 23:00 в Конотопе, в одном из гаражных кооперативов. По спецлинии полиции обратился глава города с заявлением о том, что он в своей машине обнаружил несколько предметов, похожих на боевые гранаты.

По словам заявителя, вероятные боеприпасы находились в багажном отделении, на месте запасного колеса, в упаковке, перемотаной изолентой. Мужчина утверждает, что все пять гранат без запалов.

На сообщение по указанному адресу выехали руководитель Конотопского отдела полиции, следственно-оперативная и взрывотехническая группы, криминалисты и кинологи.

Правоохранители осмотрели автомобиль и гараж, решается вопрос о внесении информации в единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На борьбу с коронавирусом центр не дал нам "ни-хе-ра", - мэр Конотопа Семенихин

Поздно вечером 18 июня Семенихин вышел в прямой эфир в Facebook из своего гаража и сообщил, что обнаружил в собственном автомобиле пять боевых гранат (Ф1 - шт., РГД5 - 4 шт.).

"Мафия не прекращает свои провокации. Возможно, это продолжение покушения на мою жизнь", – отметил Семенихин.

Он рассказал, что поставил автомобиль в гараж, и при его осмотре обнаружил в тайнике пять боевых гранат – четыре РГД-5 и одну Ф-1 без запалов, а также показал находку.

"Что это? Кто-то хотел меня взорвать, или какая-то провокация готовилась? Пять гранат! Я сейчас вызвал сотрудников полиции, и сейчас едет следственно-оперативная группа", – сказал Семенихин.

При этом он рассказал, что оставлял машину во многих местах, но не знает, как гранаты попали в его автомобиль.

Также Семенихин напомнил, что почти год назад банда молотковцев осуществила покушение на его жизнь.

Напомним, 27 июня неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина и сильно его избили. Он попал в реанимацию.

Для расследования нападения в Конотоп была направлена ​​усиленная группа из руководства Нацполиции.

После избиения Семенихин находился в Конотопской районной больнице, а позже был транспортирован в Киевский институт нейрохирургии.

28 июня Семенихин в видеообращении рассказал о своем состоянии, а также заявил, что в попытке убийства обвиняет лично Игоря Молотка (нардеп от "Воли Народа". - Ред.), с которым они конкурируют на округе.
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Топ комментарии
+19
Стопудово мусорская подстава! Не посмотрел бы багажник выехал тут его и приняли и даказывай что ты не верблюд. Авакова на нары!
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19.06.2020 07:49
+12
тупой пиар.
семенихину надо было раньше думать когда он пороха дерьмом своим поливал. борцун хренов.
кому ты нужен приспособленец? ну разве что браткам не отстегнул месячную долю
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19.06.2020 07:54
+9


Мер Конотопа Семеніхін знайшов у багажнику свого автомобіля п'ять бойових гранат - Цензор.НЕТ 9767
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19.06.2020 08:41
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Правила форума Совет форумчан
Стопудово мусорская подстава! Не посмотрел бы багажник выехал тут его и приняли и даказывай что ты не верблюд. Авакова на нары!
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19.06.2020 07:49 Ответить
Если мучорская, то не проще ли подбросить наркоты?Пакетик с какой-нибудь гадостью малозаметен в отличие в гранат в количестве 5 шт.
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19.06.2020 07:53 Ответить
Напкота банально! А тут боеприпасы можно и мокруху какую то закрыть под это дело!
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19.06.2020 07:55 Ответить
Банально, но действенно. Те же гранаты можно как-то идентифицировать? (серийный номер или маркировка какая-нибудь). Наркоту точно не определишь.
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19.06.2020 08:16 Ответить
-- А где же бриллианты? -- спросил Ипполит Матвеевич.
-- Вы поразительно догадливы, дорогой охотник за табуретками, бриллиантов, как видите, нет.(с)
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19.06.2020 09:17 Ответить
Красиво излагает, учитесь, Киса©
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19.06.2020 09:21 Ответить
Мэр Конотопа Семенихин нашел в багажнике своего автомобиля пять боевых гранат - Цензор.НЕТ 6965
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19.06.2020 07:50 Ответить
Красива схема, але наврядчи нагорі цієї піраміди стоїть Аваков. У кращому випадку його номер від "6" і далі.
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19.06.2020 10:53 Ответить
помню как этот буйный "мер", поливал говном Пороха и призывал к освобождению от "внутренней капитуляции" (в смысле от Пороха), а теперь мирно сосуществует с Зеленой властью, сотрудничает с бандой Деркача и ворует с ними бюджет Конотопа.. и все у него мирно и хорошо.. и нет никакой оккупации..
ЗЫ. только раз в пол года Семенихин устраивает перфомансы, с гранатами и избиением..
ну, чем еще должен заниматься мер Конотопа?!..
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19.06.2020 07:51 Ответить
Избиение было вполне себе настоящее.
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19.06.2020 07:54 Ответить
Ага как и стрельба в Кернеса. Только киллер попался рукожоп и вместо подстрелить там руку или ногу засадил Кернесу в позвоночник!
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19.06.2020 07:57 Ответить
За Кернеса не скажу, но фото Семенихина выглядели весьма натуралистично.
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19.06.2020 08:14 Ответить
И не говори... так обстаил себя питардами, го "ночное небо" меркнет над Сумской... аж жуков слез с постамента, шоб полюбоваться
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19.06.2020 08:36 Ответить
ты веришь в эту чушь??? Во-1, снипперу, шобы вот так, в живот, надо было засадиться аккурат о край белгородсского шоссе... ну не из леса ж вдоль дороги шмалять. А там и заховаться негде.
Во-2, ни один врач не согласился на интервью. А дело ж должно быть громкое. Как ни крути, и мусора должны были долго не сходить с экранов...
В-3, откуда-то срочно появился самолет, который увез гепу в Израиль...
В-5, ни одного заключения израильского врача. Дело происходило в частной клинике...
Уверен, что это была плановая операция, т.к. гепа, в силу своего образа жищни, кокаина и прочих еврейских напастей, случился дюже больным и иссохшим. Но гепа есть гепа - жулик и наперсточник, и ему надо было обставить сию мизансцену так, чтобы предстать мученником... вот как вова-клоун любит видосики, так и гепа любит покушения на себя, шоб быть в центре уваги ... иудеи, шо тут добавить... гепа даже крадет зрелищно... то избушку деда мороза построит, то лавочки в метро закупит так, шо у еныковича глазенки на лоб вскочат, то уборную в центре Харькова с рыбками... так шо, не было никакого сниппера, а была болезнь и плановая операция в Израиле... ну не в Харькове ж любимом лечиться ж...
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19.06.2020 08:33 Ответить
ПНХ, маланєтс. А пороха вашого він правильно поливав гівном, бо він нічим не кращий за агента кремля зєлю.
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19.06.2020 08:06 Ответить
присядь на бутылку, патриот ряженный.. небось позавчера на митинге Шария гланды надрывал?
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19.06.2020 08:08 Ответить
Нет не гланды а жопу!
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19.06.2020 08:09 Ответить
ті хто топить за пороха або дуже обмежені люди (5%), або відробляють олігархічні гроші (95%). Це досить помітно. А зе - це безпосереднє продовження пороха. "Сивочолий гетьман", який підписав мінські домовленності і викохав в Україні медведчуковську банду - ще той "патріот".
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19.06.2020 08:38 Ответить
Геннадий! у вас внутренний прицел сбился!.. ваши выводы - "в молоко"..
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19.06.2020 08:42 Ответить
тс! Це він під прикриттям фунциклює, демонструючи недобитків-лайкарів...
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19.06.2020 11:28 Ответить
Что за мутняк, в то что вскрыли гараж чтоб подкинуть гранаты без запалов верится с трудом. Наверняка еще у кого-то есть доступ к машине.
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19.06.2020 07:51 Ответить
Читай уважніше, лох.
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19.06.2020 08:07 Ответить
Что читать, у него например есть взрослый сын, где гарантии что это не его нычка если он брал иногда машину.
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19.06.2020 08:12 Ответить
І ще жінка могла приревнувати. І сторож зі стоянки. І версію з інопланетянами не слід відкидати.
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19.06.2020 08:16 Ответить
Ты часто заглядываешь в нишу запаски в машине ?
Он нашел их в гараже , подкинуть могли где угодно .....
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19.06.2020 08:52 Ответить
тупой пиар.
семенихину надо было раньше думать когда он пороха дерьмом своим поливал. борцун хренов.
кому ты нужен приспособленец? ну разве что браткам не отстегнул месячную долю
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19.06.2020 07:54 Ответить
тупой пиар - это то шо ты ща тут несёшь херь. пороха он обидел. дак это потому шо порох нихера не делал.
где реформы? я ***** вас тупорылых порохоботов спрашиваю - где реформы? ментов реформировали? судей реформировали? налоговую? таможню? нет!
всё, что делалось - для отвода глаз и поддержания штанов. армия реформирована ровно на столько - что бы орки окончательно не разогнали их. до нато нам далеко.
дак чо ******* тут травить? порох не справился. а раз тогда это было видно, то почему не критиковать и не давать пней пороху тогда?
вы уже достали своей тупой рекламой пороха. да, порох много сделал хорошего, но ещё больше он не сдела и не собирался делать. как может пересадить коррупционеров - коррупционер? от как он развалит схемы, если с них живёт?
голосовал не за зе... если шо. и не за рыгов...
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19.06.2020 09:23 Ответить
пшел нах дебила кусок
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19.06.2020 09:25 Ответить
ты чмо нулевое в таком тоне будешь со своей соской общаться. тупое существо.
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19.06.2020 09:26 Ответить
ты базар фильтруй - ***** с вонючих болот. с сосками общаться со своими будешь таким тоном.
я тебе по теме сказал. а если ты ограниченное существо, ну и быдло конечно же - то переходишь на личности.
***** - по теме есть что сказать? а?? ушлёпок? я тебя быдлогана спрашиваю? по теме?
порох лох? ест ьчто возразить на выше приведённые мной факты? или опять говна в рот набрал? хрон ******...
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21.06.2020 13:44 Ответить
нах пшел псина
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21.06.2020 13:55 Ответить
ути-пути... что там опять за вой с вонючих болот? это хроняка чё то пёрднул))
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21.06.2020 21:12 Ответить
ты тупой с детства или это приобретенное?
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21.06.2020 21:19 Ответить
Не обращай внимания на этого ******. Он мне расписался вчера что пятая колонна не должна уничтожаться.
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19.06.2020 10:04 Ответить
осторожнее с языком чмырина подзаборная.

иначе я запомню твой ник и отвечаю - буду гонять тебя по форуму как плешивую собаку и ты пожалеешь о каждом своем слове. я это умею. хочешь попробовать?
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19.06.2020 10:44 Ответить
ты сделал свой выбор. я предупреждал
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20.06.2020 00:29 Ответить
а чего ты дергаешься? успокойся. подыши.... ну и в добрый путь
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20.06.2020 00:34 Ответить
Что такое, правда не нравится, старый мудацкий коммунистический маразматик.
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20.06.2020 00:35 Ответить
какая правда? крестики твои? ты вышиваешь крестиком? мне это не интересно. хоть крестиком хоть пестиком.
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20.06.2020 00:38 Ответить
Ютютю, ************, таки не нравится, да? А подстрекать население к капитуляции, как ты это красиво здесь делаешь, нравится, собака коммуняцкая, гнойная?
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20.06.2020 00:40 Ответить
вот ты странный. да что "не нравится"? для того чтобы что то "не нравилось" или "нравилось" это "что то" должно иметь какие то свойства и характеристики. хорошие или плохие. а главное, это должно меня волновать. ты меня не волнуешь. ну не больше чем таракан на полу.
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20.06.2020 00:46 Ответить
Не могу. и не хочу.
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20.06.2020 00:48 Ответить
Придет украинская власть и захочешь и сможешь, не переживай, ********.
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20.06.2020 00:50 Ответить
Так а сейчас какая власть в моем городе? погоди....... позвонил в городскую справку круглосуточную, уточнил. уф. слава богу со вчера ничего не изменилось - Украина.
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20.06.2020 00:52 Ответить
Падаль,здесь всегда будет Украина, а ************* замиривателей таких как ты, здесь скоро не станет.
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20.06.2020 00:55 Ответить
ну все мы смертны. тут ты прав.
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20.06.2020 00:58 Ответить
и давно это у тебя? с детства или тебя в пионерлагере инициировал вожатый?
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20.06.2020 00:44 Ответить
С того момента как я узнал что твои ******** в Украину полезут, тварь.
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20.06.2020 00:45 Ответить
ну т.е. примерно лет 6 ты живешь такой нестандартной жизнью. меня не интересуют подробности - сексуальная ориентация - личное дело каждого. но я бы тебе советовал не выпячиваться. мы конечно идем в европу и парады ваших спокойно проходят в Киеве, но.... не надо.
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20.06.2020 00:47 Ответить
Стрелочник, методичку смени, тварь коммунистическая.
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20.06.2020 00:49 Ответить
Не хочу и не могу
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20.06.2020 00:50 Ответить
Признаешь, молодец, что признаешь. Давай дальше колись.
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20.06.2020 00:52 Ответить
признаю что? ты для себя открыл наличие частицы "не"? о мой друг, поверь - столько частей речи разных есть на свете. держи дарю "на", "в", "с". пока хватит а ты с непривычки еще умом рехнешься. а скоро ваш парад и думаю твои "подружки" будут скучать
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20.06.2020 00:54 Ответить
а что такое "зепела"? это вы так "своих" определяете? если да, то это ты зря. я нормальный.
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20.06.2020 00:57 Ответить
Где ты нормальный, в каком месте, коммуняка старая? Тем что ты отговариваешь народ защищаться?
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20.06.2020 01:04 Ответить
я? отговариваю? не верь. брешут. то какому то дебилу пришло в голову его моча и он тебе напел что то.....
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20.06.2020 01:08 Ответить
Я буду звать тебя ПСК. ну сокращенно от того что ты выше про себя написал когда представлялся. Это будет наш пароль.
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20.06.2020 01:02 Ответить
Это я про тебя написал, старый коммунистический пердун. Маразмом прикрываться тебе только и остается.
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20.06.2020 01:07 Ответить
да нет же. когда пишут про кого то то впереди добавляют обязательно местоимение (новая для тебя частица речи). например "ты", "они"

а когда представляются то пишут без местоимения. ты написал без. значит ты представился. не стесняйся ПСК, я достаточно толерантен для общения.
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20.06.2020 01:10 Ответить
Не строй из себя идиота, ты прекрасно знаешь как пишут в интернете, а все твои отмазки это банальная обидка на правду. Пока, пердун коммуняцкий.
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20.06.2020 01:14 Ответить
Знаешь, я буду напоминать всем здесь кто ты есть такой. Так следить не буду, но увижу, то напомню. Ты мразь здесь появилась в 14м, когда кацапы как раз беспорядки проводили и здесь были одни лишь угрозы от них и умело так нейтральными комментами замаскировалась под своего,я это знаю, потому что я как раз где-то в 13м здесь начал писать что у нас происходит и как мы это убрали, а теперь ты здесь крепко обосновалась с их мышебратскими мыслями. Пора вас выводить, пропагандонов упоротых .
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20.06.2020 01:03 Ответить
не. я появился здесь в ноябре 2013. а в январе 2014 ввели обязательную регистрацию на сайте
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20.06.2020 01:07 Ответить
петя найбільш брехливий і шкідливий зі всіх президентів,
і так само жадібний як хам

і гівнюк зеля може зробити хоч одну добру справу - посадити мародера за будь що..
самий цинічний прикол, якщо за те, у чому цинічний барига не винуватий..
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19.06.2020 10:09 Ответить
Так ни с тех начинает садить, не кажется? Вы что, поослепли все?
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20.06.2020 00:31 Ответить
"без запалов" - это представление. запалы выкрутил сам чтобы не сработали. и вызвал полицию.
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19.06.2020 07:56 Ответить
Шеремет в своей машине ничего не нашел к сожалению,и полковник Шаповал тоже...
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19.06.2020 07:57 Ответить
--- Це наш? Ви брешете. Не наш!
Чому ж у нього патронташ
І п'ять гранат знайшли в соломі?
Він ночував в чужому домі,
Він двічі ранений. Він - ваш!(с)
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19.06.2020 07:59 Ответить
"Этот больной урод распихал по всему дому наркотики, везде разбросал" (с) "Очень страшное кино"
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19.06.2020 08:00 Ответить
В январе 2019 там тоже была история с гранатами, был арестован советник Семенихина.
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19.06.2020 08:03 Ответить
удивительное постоянство
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19.06.2020 08:05 Ответить
4 октября 1980 года чтобы убить Петра Машерова.ОРГАНИЗОВАЛИ АВАРИЮ НА ДОРОГЕ С ПОМОШЬЮ ГРУЗОВИКА С КАРТОШКОЙ...Все таки первый секретарь ЦК компартии Белоруссии...Черная Чайка Машерова якобы врезалась в грузовик ГАЗ-53Б с картохой...
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19.06.2020 08:04 Ответить
Ну а машина Черновола - в грузовик с зерном...
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19.06.2020 08:08 Ответить
А машина Цоя?
КГБ ФСБ работали без ПЫЛИ И ШУМА
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19.06.2020 08:12 Ответить
Сомневаюсь... В данном случае не стоит "без нужды умножать сущности..."... Может быть, просто "помогли" - много-ли, наркоману, нужно?... А может, и просто, сам, "по дури"...
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19.06.2020 08:40 Ответить
"Парабеллум с двумя обоймами он завернул в бумагу и предусмотрительно надписал: «В подарок родной Красной Армии - освободительнице от русского пленного»".(с)
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19.06.2020 08:04 Ответить
Може то пан ПОРОХ йому особисто вкинув в машину БИМБЫ без зарплаты? Венедиктова! Памаги!)
А вы як думаете ЗЕлене стадо?
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19.06.2020 08:06 Ответить
Без запалов...сорян
Телефон живёт своей жизнью)
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19.06.2020 08:08 Ответить


Мер Конотопа Семеніхін знайшов у багажнику свого автомобіля п'ять бойових гранат - Цензор.НЕТ 9767
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19.06.2020 08:41 Ответить
странно, почему Семенехину не подбросили в багажник трехлитровый бутыль с COVID-19..
сейчас гранаты без запал не в тренде.. нужно следить за модными тенденциями..
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19.06.2020 08:11 Ответить
Нова справа прокуратури - бойовик і націоналіст хотів збурити мирне українське місто. Але як все вийшло по-дебільному.
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19.06.2020 08:14 Ответить
Миша Ефремов теперь не будет поносить Путлера стихами,убил пьяным на дороге мужика насмерть.Тяга к спиртяге ни к чему хорошему не приведет...Впаяют Мише 12 лет и прощай актерское творчество...
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19.06.2020 08:14 Ответить
Все равно он хороший,и убил он кацапа всего лишь)
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19.06.2020 09:15 Ответить
Сегодня кстати знаменательный день в истории ссра дохлого.
19 июня 1941 года по всей протяженности западной границы совка начали срезать колючую пограничную проволоку.....,готовились напасть на Гитлера...,но фюрер проснулся в 3 часа по средеевропейскому времени 22 июня ....
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19.06.2020 08:23 Ответить
Прикольно що Семенихін нарешті задоволений владою. Зєлю патріотом важко назвати, хіба що рашки, так що і з Семенихіна патріот такий собі.
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19.06.2020 08:28 Ответить
За шо боровся - на те й напоровся . Когда он топил Порошенка , перед выборами , он разве не понимал что этим самым открывает " ящик Пандорры " с рузьким миром . ?? Вот теперь этот рузький мир его и уничтожит ,, или посадят , или вообще грохнут нафиг . .
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19.06.2020 08:56 Ответить
Еге ж Охріменко дурний - пішов скаржитись становому , що обідрав його наш писар волосний!
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19.06.2020 08:41 Ответить
Хорошо хоть не пять литров мочи...а то он способный
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19.06.2020 08:48 Ответить
штатный киллер мерии
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19.06.2020 10:07 Ответить
Семенихін - тупориле ЧМО. Руб за сто даю, що сам все і організував. Якщо хотів би щоб все було б по закону то не змінював би місце злочіну, не виймав би гранати з багажника. А так пальці стер, свої оставив, ДНК теж витер..., словом хоче мером залишитись аж пищіть.
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19.06.2020 11:10 Ответить
 
 