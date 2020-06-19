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залог (502) суд (24817) Гандзюк (549) Мангер (189)

Дело Гандзюк: суд арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога

Дело Гандзюк: суд арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога

Печерский суд взял под стражу без права на залог до 28 июля председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По информации издания, прокуроры по делу Андрей Синюк и Ярослав Ущапивский заявляли, что после открытия Мангер оказывал давление на свидетелей по делу. В частности, рассказывают прокуроры, он делал это не лично, а через других лиц. Речь идет об угрозах во время звонков, в бумажных письмах и во время встреч.

Сам Мангер назвал это ложью, а подозрение против себя - сфальсифицированным.

В свою очередь, адвокат Мангера Дмитрий Ильченко подтвердил арест главы Херсонского облсовета. По его информации, защита намерена подавать апелляцию и обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Те, кто считают, что мы тянули время - нет. Мы получали прямые доказательства того, что прокуратура заставляла Павловского и Пилипенко дать показания о том, что им угрожал Мангер. Мы предоставили. Но суд их просто не принял", - написал Ильченко на своей странице в Facebook.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Куда все? Какой все?", - кадры задержания Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк. ВИДЕО

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева отказал защите подозреваемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в отводе судьи, который избирает меру пресечения.

Ранее защита Мангера просила об отводе судьи. В заседании по сути был перерыв до решения вопроса об отводе.

Офис генпрокурора сообщил, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева..

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
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Топ комментарии
+7
И да) шо там со Свинарчуками?
Они товгаши на крови или лучшие друзья Бени?
Вы там определитесь ЗЕлохи....
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19.06.2020 08:20
+6
Что на сегодня сделано ЗЕней из 10 обещаний на стадионе?...
Или нужно ещё 100...500 дней?)
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19.06.2020 08:17
+5
ЗЕленое стадо в своих детских ночных полюциях видило посадки Пороха...а посадят Магнера!)
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19.06.2020 08:15
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Ну наконец, а то задрали своими залогами.
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19.06.2020 08:08 Ответить
Мабуть подіяла акція порохоботів вчора.
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19.06.2020 08:15 Ответить
https://twitter.com/dimo4ki

https://twitter.com/dimo4ki Макальондра @dimo4ki

https://twitter.com/dimo4ki https://twitter.com/dimo4ki



Сьогодні день смерті Дмитра Тимчука.
Його "брати та сестри" у перші дні війни вселяли надію.
Шкода.
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19.06.2020 23:01 Ответить
Мангер как заказчик должен получить по полной программе -- он еще хуже чем долбодятлы исполнители !!!
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19.06.2020 09:02 Ответить
Дело Шеремета-2 . Или уже 22?

Всё полностью фальсифицировано. Тотальная некомпетентность стороны обвинения заменяется фальсификацией дел. Это будет продолжаться до тех пор пока за это не начнут сажать уже самих прокуроров и судей.
Тут радует, что Мангер далеко не слабак и будет бороться. Может что и получится. Настоящих заказчиков он конечно знает. Только эта информация никому не интересна. Они из системы, много знают и поэтому неприкасаемы.
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19.06.2020 11:48 Ответить
как бы и здесь зраду Зе разглядеть?
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19.06.2020 08:14 Ответить
Что на сегодня сделано ЗЕней из 10 обещаний на стадионе?...
Или нужно ещё 100...500 дней?)
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19.06.2020 08:17 Ответить
И да) шо там со Свинарчуками?
Они товгаши на крови или лучшие друзья Бени?
Вы там определитесь ЗЕлохи....
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19.06.2020 08:20 Ответить
Так как же его сажать если стоит кого тронуть из окружения Хряка как поднимается вой о политических преследованиях.))
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19.06.2020 08:23 Ответить
Пердяєв, може віддасте хряка назад в Україну?
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19.06.2020 09:33 Ответить
не обзывай сою зелохами.
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19.06.2020 16:45 Ответить
Бубачка сказав що поверне гастарбайтерів в Україну. Пацан сказал - пацан сделал. Тільки вони тікають назад. Чомусь.
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19.06.2020 08:20 Ответить
Це все проклятый Порох со своим безвизом!
Отпустил холопов с панских садыб...
В стране остались одни УМНЫЕ ЗЕлюбители халявы и телемыла)
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19.06.2020 08:24 Ответить
Зеля такой же мудак,как и твое шоколадное надло.Что он сделал из своих обещаний на Майдане?
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19.06.2020 11:01 Ответить
Не обзывай петю зеней.
А Зеленским всё обещанное сделано.
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19.06.2020 16:43 Ответить
Нет тут "зрады"... Один обычный "зелёный дристомёт"...
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19.06.2020 09:04 Ответить
не обзывай себя и своего потужного " Один обычный "зелёный дристомёт"
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19.06.2020 16:46 Ответить
"Валерик", а знаешь, какой здесь абсолютный признак принадлежности оппонента к "лахтинской братии"? Это когда оппонент, не зная, чем крыть, обращает доводы собеседника ему обратно, повторяя его собственные слова... Я понимаю - это "неотразимо", но это давно уже "секрет Полишинеля", и выглядит смешно... Этим своим комментарием ты лишь подтвердил мои подозрения в отношении тебя...
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19.06.2020 18:59 Ответить
"Ярик", а знаешь, какой здесь абсолютный признак принадлежности оппонента к "лахтинской братии"? Это когда оппонент, не зная, чем крыть, обращает доводы собеседника ему обратно, повторяя его собственные слова... Я понимаю - это "неотразимо", но это давно уже "секрет Полишинеля", и выглядит смешно... Этим своим комментарием ты лишь подтвердил мои подозрения в отношении тебя...

Я победил.
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20.06.2020 01:24 Ответить
Можешь обписаться кипятком...
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20.06.2020 03:24 Ответить
не я, а ты.
боярышниковым кипятком.
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20.06.2020 05:36 Ответить
ЗЕленое стадо в своих детских ночных полюциях видило посадки Пороха...а посадят Магнера!)
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19.06.2020 08:15 Ответить
Смешно, соя не так давно орала что дело слито и теперь оказывается что Мангера посадят.))
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19.06.2020 08:20 Ответить
А шо верещав горох?
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19.06.2020 08:22 Ответить
Не прикидывайся дебилом, тебя же не спрашивают что сказал например Чубачка.
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19.06.2020 08:25 Ответить
Запитаю по іншому. Шо верещали щодо цього свідки Шута горохового?
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19.06.2020 08:34 Ответить
Так ведь "своя рубашка к телу ближе" - или сегодня сажать Мангера, или завтра самому садиться в мусорный бак, а то и на "ростовский велосипед"...
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19.06.2020 09:07 Ответить
"Великая зелёная ящерка" начинает "отбрасывать хвосты", чтобы не оторвали голову - скидывают "шестёрок", жертвуют "второстепенными фигурами", чтобы не поднимать градус кипения в обществе... Поздновато спохватились - когда уже "переступили красную черту"...
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19.06.2020 09:02 Ответить
"...он делал это не лично, а через других лиц. Источник: https://censor.net/n3202977"
Слєдоватєлі та прокурви разом з "суддями" істинні дебіли, позбавлені будь-якої логіки

От цікаво, а що буде заважати "зловмиснику" Мангеру продовжувати з СІЗО продовжувати "он делал это не лично, а через других лиц". Що, адвокатів до нього перестануть пускати? Нічим іншим, ніж помстою мусорів і прокурвів та залякуванням арешт Мангера назвати не можна. Ну і бидло, звичайно, задоволене. До того ж, інсайдери в нетрях правоБлудної системи повідомляють, що у правоблудів на Мангера НІЧОГО доказового нема, навіть лжесвідчень тих, кому мусори затискали яйця в дверях. Взагалі, якби Мангер не мав відношення до ВО"Батьківщина", то ніхто б з зграй Бариги та ЗЕлупи його б і не чіпав.
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19.06.2020 09:27 Ответить
3,14дарченко, то значить капітельманшиним прихвостням можна замовляти вбивства, а карають їх тільки за те, що з її секти?
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19.06.2020 09:36 Ответить
Дивіться, як юлєфоба штирить!
От ти ж дурбецало! Штани на задку полапай, а потім руку понюхай - здається ти рідким протікаєш. Хтось хоч на нанометр довів, хто саме замовив ту нещасну дівку?

Справа Гандзюк: суд заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави - Цензор.НЕТ 4662
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19.06.2020 09:46 Ответить
сектант детектед. постить тупі картинки видані куратором, марить лайном.
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19.06.2020 21:19 Ответить
Треба покінчити з феодальним устроєм України. Хазяєва областей, районов, городов и сел, а ще сматрящие в енергетиці, сільському господарстві, на транспорті, в освіті, на перевезеннях, на митному оформленні. Наслідки (чи рудименти) совка, всюди мав бути отвєтствєнний призначений центром. Уявіть ЗЄлю без призначених ним атвєтствєнних в армії, сбу, прокуратурі, судах, в областях на інших ділянках. Усе буде не по його чи не по їхньому. Різних заказух і кришеваній не буде, дядя бєня перетвориться в комерсанта середньої руки.
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19.06.2020 10:18 Ответить
Згоден. В Україні по факту діє система феодального вассалітету. Хіба що суверенного феодала заміняє "всенароднообраний" припіздент. А так присутні всі атрибути. Тільки вассальні клятви хазяїну даються не привселюдно, а на закритих феодальних сходняках. Фронда, звичайно, буває - який же феодалізм без неї.

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19.06.2020 11:43 Ответить
Невже щось в лісі (в Печерському суді) здохло?
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19.06.2020 10:43 Ответить
Може на смітнику того "суду" якийсь телепень порохатий.
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19.06.2020 11:38 Ответить
Не похоже, уж очень сильно завоняло.
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19.06.2020 11:58 Ответить
Дивно, але в країні повно недоумків, які продовжують довіряти правоблудній системі (мусорам різного штибу та прокурвам) і "судам". Цікаво, що ті ж порохоботи в випадку переслідувань правоблудами їхнього Пеці клянуть їх останніми словами, а випадку Мангера, який мав відношення до ВО"Батьківщина", підносять тих же правоблудів та "суддів", як святих захисників права та закону.
Та ще й не соромляться писати ідіотську дурню типу:
"слідчий так вважає,суд підтримав,що тобі не ясно?
якщо ти не згоден і маєш докази,то прийти до слідчого або в суд,ти ще можеш встигнути.якщо ти можеш дати відповідь "кто замовив" то прийди і розкажи"
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19.06.2020 11:47 Ответить
Сколько депутатов от Батькивщины село за УБИЙСТВО??? Открываешь гугл, а там целый список...
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19.06.2020 20:42 Ответить
При барыге такого не було ...
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19.06.2020 13:12 Ответить
При барыге этих активистов заказывали десятками. Каждый день приходили сообщения о нападениях. Особенно в южных регионах. То есть дело было организовано системно и масштабно. В любом случае под крышей СБУ. С Ганзюк получился некоторый облом оно вернулось к заказчику бумерангом и стало фактором на выборах. Между прочим дело забрали при барыге у полиции и передали всё тому же СБУ, чтоб замели следы, назначили виновных и т. д.
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19.06.2020 13:53 Ответить
Серьезно? А не менты были взяли первого попавшегося???
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19.06.2020 20:37 Ответить
 
 