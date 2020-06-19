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МВФ примет решение по новому траншу для Украины в сентябре, - спикер Фонда Райс

МВФ примет решение по новому траншу для Украины в сентябре, - спикер Фонда Райс

Международный валютный фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы Stand-By, по результатам которого будет принято решение о выделении следующего транша.

Такой ответ дал на вопрос Укринформа в четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает Цензор.НЕТ.

"Эта программа (Stand-By для Украины. – Ред.) только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый просмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь", - отметил представитель МВФ.

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Вместе с тем, он отметил, что условия, которые должна выполнить Украина для получения следующего транша, указанные в документах самой программы, обнародованной в открытом доступе.

Представитель Фонда также подчеркнул, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель программы заключается в создании возможностей для возврата Украины к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.

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В то же время Джерри Райс назвал важным фактором, что программа МВФ позволяет Украине получить более широкую международную поддержку, в том числе от Евросоюза в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Как сообщалось, МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-By для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США.

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Топ комментарии
+6
Читав, у Смолія здається, - що зюзя сильно розстроївся коли взнав що всі виділені кошти до копійки розписані куди тратить. Він думав привезуть буржуї мішок грошей і роби шо хоч. Плакав.)
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19.06.2020 08:23
+4
А если за наркомана поручится 73% милой но туповатой семьи?)
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19.06.2020 09:12
+3
Воно ж недолуге. Ніфіга не знало і не чуло окрім квартальних приколів.
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19.06.2020 08:27
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Походу МВФ думает что до сентября членограй на троне не досидит!
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19.06.2020 08:22 Ответить
Читав, у Смолія здається, - що зюзя сильно розстроївся коли взнав що всі виділені кошти до копійки розписані куди тратить. Він думав привезуть буржуї мішок грошей і роби шо хоч. Плакав.)
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19.06.2020 08:23 Ответить
Воно ж недолуге. Ніфіга не знало і не чуло окрім квартальних приколів.
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19.06.2020 08:27 Ответить
Тоді Гола бородька знов пошле їх вжопу.
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19.06.2020 08:29 Ответить
Покажите МВФ одно затхлое кинцишко с участием мелкого членограя.
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19.06.2020 08:32 Ответить
Я так скажу ,когда ко мне приходит Наркоман и пытается одолжить денег, я не даю ,потому что знаю ,не отдаст .В МВФ взрослые дяди и тёти им ввидне🤫😂🤦
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19.06.2020 08:35 Ответить
А если за наркомана поручится 73% милой но туповатой семьи?)
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19.06.2020 09:12 Ответить
А какое ему дело до наркоманской семьи?
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19.06.2020 09:16 Ответить
Отож) МВФ нету дела до наркоманской семьи. Если семья подписалась под кредитом отдавать будет семья. а нарик будет в Омане
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19.06.2020 09:24 Ответить
Большой привет Дубинскому и Тимошенко с их желанием сменить руководство НБУ и отменить антиколомойский закон.
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19.06.2020 09:11 Ответить
Уже выделенные миссией деньги быстро исчезнут, как исчезли 3млрд из казны, и миллиарды , которые государство забрало у Нафтогаза. Так что до сентября страна может и не дотянуть. А в сентябре МВФ уже точно не даст денег, потому что тем, кто скатился в диктатуру и посадки оппозиции по политическим мотивам МВФ денег не даёт. В общем, уже скоро начинается трешак. Зелибобьё скоро будет сидеть без пенсий и зарплат. А как насидится квартал-другой, побежит голосовать на референдуме, который специально для этого разрешили, за суверенитеты своих областей, потому что пропаганда наобещает тупому стаду молочные реки и кисельные берега в независимых резбублигах. Таков план Кремля. Что бы не отпустить Украину в ЕС Россия решила порвать Украину на клочья, а эти клочья сделать своим анклавом типа Дыры и ПМР.
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19.06.2020 09:15 Ответить
Я думаю в среде динозавров ,были тоже особи ,которые что то подозревали 🙄
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19.06.2020 10:03 Ответить
главное условие-взыскание с бабломойского денег выведеных со счетов приватбанка.
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19.06.2020 10:29 Ответить
Доллар уже по 27,90.
ЗеДятлы, примите мои поздравления. Вы это сделали вместе.
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21.07.2020 16:44 Ответить
 
 