Анкара постоянно поднимает тему Крыма и украинских политзаключенных во время контактов с РФ, - посол Турции Гюльдере
Посол Турции в Украине Ягмуром Гюльдере подчеркнул, что вопрос Крыма и ситуация с украинскими политическими узниками Кремля постоянно поднимаются Анкарой во время контактов с российской стороной.
Об этом он заявил во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой, информирует пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Посол Турции отметил, что вопрос Крыма и ситуация с украинскими политическими заключенными Кремля находятся на повестке дня турецкой дипломатии и постоянно поднимаются Анкарой при контактах с российской стороной", - говорится в сообщении.
Со своей стороны заместитель министра поблагодарила за поддержку Турцией территориальной целостности Украины и политики непризнания аннексии Крыма.
"Для нас чрезвычайно важна последовательная позиция Турции относительно стратегического характера взаимоотношений, а также четкая позиция по территориальной целостности, которую Турция демонстрирует в рамках международных организаций. Кроме того, для высшего политического руководства Украины одним из приоритетов является освобождение граждан Украины из тюрем на оккупированных территориях. Мы также рассчитываем на это измерение сотрудничества", - подчеркнула она.
Джапарова подчеркнула необходимость вынести весь комплекс последствий относительно российской агрессии в Крыму и Черноморском регионе на принципиально новый международный уровень с ударением на безопасностно-оборонном измерении.
"Сегодня международная риторика по Крыму в основном касается правозащитной плоскости. Я считаю такой подход суженным и ограниченным, ведь оккупация Крыма, его милитаризация - это не только "внутренняя" история Украины, но и проблематика, которая имеет значительно больший географический охват. Она распространяется на средиземноморский и черноморский регионы. Этот вопрос военной и продовольственной безопасности стран регионов", - уточнила заместитель министра.
Во время встречи стороны также обсудили вопросы реализации договоренности между президентами Украины и Турции относительно построения жилья для 500 семей крымских татар.
Джапарова выразила благодарность турецкой стороне за предоставление Украине гуманитарной помощи для противодействия распространению COVID-19 в Украине.
Со своей стороны посол Турции в Украине заверил, что турецкие власти предпринимают все необходимые усилия для обеспечения безопасности здоровья иностранных туристов на своей территории.
В связи с этим собеседники выразили надежду на возобновление в ближайшее время регулярного авиасообщения между Украиной и Турцией.
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ПОСТОЯННО НАРУШАЮТСЯ???? Это не опечатка, а умышленно введенное слово украинофобом, в системе Цензор нет.
Например:
"https://censor.net/ua/news/3202832/sud_u_harkovi_skasuvav_rishennya_pro_pereyimenuvannya_prospektu_grygorenka_na_chest_marshala_jukova"
Вопрос - на какую на фиг "честь" у этого ***.ща?
Это тоже "редактора нет"?
Это гнида там затесалась... Или тупой копипастер тянущий с паРашных ресурсов. Только тупой или хитров.баный?