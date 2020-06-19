Анкара постоянно поднимает тему Крыма и украинских политзаключенных во время контактов с РФ, - посол Турции Гюльдере

Посол Турции в Украине Ягмуром Гюльдере подчеркнул, что вопрос Крыма и ситуация с украинскими политическими узниками Кремля постоянно поднимаются Анкарой во время контактов с российской стороной.

Об этом он заявил во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой, информирует пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Посол Турции отметил, что вопрос Крыма и ситуация с украинскими политическими заключенными Кремля находятся на повестке дня турецкой дипломатии и постоянно поднимаются Анкарой при контактах с российской стороной", - говорится в сообщении.

Со своей стороны заместитель министра поблагодарила за поддержку Турцией территориальной целостности Украины и политики непризнания аннексии Крыма.

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"Для нас чрезвычайно важна последовательная позиция Турции относительно стратегического характера взаимоотношений, а также четкая позиция по территориальной целостности, которую Турция демонстрирует в рамках международных организаций. Кроме того, для высшего политического руководства Украины одним из приоритетов является освобождение граждан Украины из тюрем на оккупированных территориях. Мы также рассчитываем на это измерение сотрудничества", - подчеркнула она.

Джапарова подчеркнула необходимость вынести весь комплекс последствий относительно российской агрессии в Крыму и Черноморском регионе на принципиально новый международный уровень с ударением на безопасностно-оборонном измерении.

"Сегодня международная риторика по Крыму в основном касается правозащитной плоскости. Я считаю такой подход суженным и ограниченным, ведь оккупация Крыма, его милитаризация - это не только "внутренняя" история Украины, но и проблематика, которая имеет значительно больший географический охват. Она распространяется на средиземноморский и черноморский регионы. Этот вопрос военной и продовольственной безопасности стран регионов", - уточнила заместитель министра.

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Во время встречи стороны также обсудили вопросы реализации договоренности между президентами Украины и Турции относительно построения жилья для 500 семей крымских татар.

Джапарова выразила благодарность турецкой стороне за предоставление Украине гуманитарной помощи для противодействия распространению COVID-19 в Украине.

Со своей стороны посол Турции в Украине заверил, что турецкие власти предпринимают все необходимые усилия для обеспечения безопасности здоровья иностранных туристов на своей территории.

В связи с этим собеседники выразили надежду на возобновление в ближайшее время регулярного авиасообщения между Украиной и Турцией.