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Крым (26004) россия (93003) Турция (3314) Джапарова (174)

Анкара постоянно поднимает тему Крыма и украинских политзаключенных во время контактов с РФ, - посол Турции Гюльдере

Анкара постоянно поднимает тему Крыма и украинских политзаключенных во время контактов с РФ, - посол Турции Гюльдере

Посол Турции в Украине Ягмуром Гюльдере подчеркнул, что вопрос Крыма и ситуация с украинскими политическими узниками Кремля постоянно поднимаются Анкарой во время контактов с российской стороной.

Об этом он заявил во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой, информирует пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Посол Турции отметил, что вопрос Крыма и ситуация с украинскими политическими заключенными Кремля находятся на повестке дня турецкой дипломатии и постоянно поднимаются Анкарой при контактах с российской стороной", - говорится в сообщении.

Со своей стороны заместитель министра поблагодарила за поддержку Турцией территориальной целостности Украины и политики непризнания аннексии Крыма.

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"Для нас чрезвычайно важна последовательная позиция Турции относительно стратегического характера взаимоотношений, а также четкая позиция по территориальной целостности, которую Турция демонстрирует в рамках международных организаций. Кроме того, для высшего политического руководства Украины одним из приоритетов является освобождение граждан Украины из тюрем на оккупированных территориях. Мы также рассчитываем на это измерение сотрудничества", - подчеркнула она.

Джапарова подчеркнула необходимость вынести весь комплекс последствий относительно российской агрессии в Крыму и Черноморском регионе на принципиально новый международный уровень с ударением на безопасностно-оборонном измерении.

"Сегодня международная риторика по Крыму в основном касается правозащитной плоскости. Я считаю такой подход суженным и ограниченным, ведь оккупация Крыма, его милитаризация - это не только "внутренняя" история Украины, но и проблематика, которая имеет значительно больший географический охват. Она распространяется на средиземноморский и черноморский регионы. Этот вопрос военной и продовольственной безопасности стран регионов", - уточнила заместитель министра.

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Во время встречи стороны также обсудили вопросы реализации договоренности между президентами Украины и Турции относительно построения жилья для 500 семей крымских татар.

Джапарова выразила благодарность турецкой стороне за предоставление Украине гуманитарной помощи для противодействия распространению COVID-19 в Украине.

Со своей стороны посол Турции в Украине заверил, что турецкие власти предпринимают все необходимые усилия для обеспечения безопасности здоровья иностранных туристов на своей территории.

В связи с этим собеседники выразили надежду на возобновление в ближайшее время регулярного авиасообщения между Украиной и Турцией.

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А Васька слушает да ест. Таковы реалии к сожалению.
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19.06.2020 08:28 Ответить
"Посол Турции в Украине Ягмуром Гюльдере подчеркнул, что вопрос Крыма и ситуации с украинскими политическими узниками Кремля постоянно нарушаются Анкарой во время контактов с российской стороной". Источник: https://censor.net/n3202982
ПОСТОЯННО НАРУШАЮТСЯ???? Это не опечатка, а умышленно введенное слово украинофобом, в системе Цензор нет.
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19.06.2020 08:35 Ответить
Редактора нет
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19.06.2020 08:38 Ответить
"Редактора нет" что то однобоко выглядит.
Например:
"https://censor.net/ua/news/3202832/sud_u_harkovi_skasuvav_rishennya_pro_pereyimenuvannya_prospektu_grygorenka_na_chest_marshala_jukova"

Вопрос - на какую на фиг "честь" у этого ***.ща?
Это тоже "редактора нет"?
Это гнида там затесалась... Или тупой копипастер тянущий с паРашных ресурсов. Только тупой или хитров.баный?
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19.06.2020 08:53 Ответить
Скорее первое. Гляньте новости на УП, там вообще "трэш, содомия и угар"©, экономят на редакторе.
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19.06.2020 10:41 Ответить
но "помидоры" и рашен туристы все равно на первом месте.
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19.06.2020 09:40 Ответить
"Анкара постоянно поднимает тему Крыма..." а українській сторони на всьо насрати, головне аби асфальт і світло, і мір в глазке куйла.

Анкара постійно порушує тему Криму й українських політв'язнів під час контактів із РФ, - посол Туреччини Гюльдере - Цензор.НЕТ 5439
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19.06.2020 10:38 Ответить
Надо не поднимать тему, а открыть ещё один улей с безпилотниками и расхерячить этих зажравшихся приходимцев. А если ещё вооружить Крымских Татар, да всё это сделать быстро и жёстко - глядишь и рашка потеряет Крым навсегда.
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19.06.2020 12:10 Ответить
 
 