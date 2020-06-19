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COVID-19: за сутки в мире умерли более 5,1 тыс. человек. Общее число жертв достигло 456,4 тыс., инфицированных уже более 8,5 млн

COVID-19: за сутки в мире умерли более 5,1 тыс. человек. Общее число жертв достигло 456,4 тыс., инфицированных уже более 8,5 млн

По состоянию на утро 19 июня в мире зарегистрировали 140 528 заражений COVID-19 за сутки, свыше 8,5 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 8 583 838 случаев инфицирования и 456 428 смертей из-за коронавируса.

COVID-19: за сутки в мире умерли более 5,1 тыс. человек. Общее число жертв достигло 456,4 тыс., инфицированных уже более 8,5 млн 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 120 688 (+ 747 за сутки), заболевших - 2 263 651 (+ 27 924 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 983 359 инфицированных (+ 23 050 за сутки) и 47 869 (+ 1 204 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 561 091 человек (+ 7 790 за сутки), количество смертей - 7 660 (+ 182 за сутки).

В Индии 381 091 заболевший (+ 13 827 за сутки) , 12 604 летальных случая (+ 342 за сутки).

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В Великобритании – 300 469 заболевших (+ 1 218 за сутки), умерли 42 288 пациентов (+ 135).

В Испании зарегистрировали 292 348 (+ 585 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

Перу обошло Италию по числу заболевших: 244 388 инфицированных (+3 480), 7 461 летальный случай (+ 204 за сутки).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 238 159 (+ 331) человек. Умерли 34 514 (+ 66) человек.

COVID-19: за сутки в мире умерли более 5,1 тыс. человек. Общее число жертв достигло 456,4 тыс., инфицированных уже более 8,5 млн 02
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Топ комментарии
+1
Коронаверуючии не знают этого. Они знают что только от короны сейчас умирают 😆🤣
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19.06.2020 08:40
+1
Самое страшное, что проверить эти цифры нельзя.
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19.06.2020 09:26
+1
Тим часом у паралельному вимірі.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".
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19.06.2020 09:47
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Правила форума Совет форумчан
есть такая теория, чет типо - чем больше людей "в теме".... тем заговор ничтожней.

вирус конечно кринжов, но делать из него какой-то "заговор" - не надо.
мне вирус побоку(люблю бубнить молитві и прикладываться к св. мощам )
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19.06.2020 10:30 Ответить
братух, ну не верю шо даже 50 людей в теме, а вот десятки тыс. врачей - тупо обмануты.

вирус то есть, но допускаю шо преувеличили его жестокость.
а чего даже Попа Римский обосрался?

кстати - мона почитать "за" и "против" напр. про 911, или высадку на Луну.
ну иии?? я об этом и говорю - никто бы такой "заговор" не потянул(шоб закрыть рты всем шо знают правду то)
правда мне вирус побоку, я ниче не боюсь.
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19.06.2020 10:49 Ответить
да ладно, я просто сказал шо не будет те с тыщу тех шо "в теме" и шоп молчали.
понятно шо мож*д раздули тему, но вирус то есть.
даже Антиколорадос чуть не обосралсяю
так шо как всегда "истина где-то не скраю"
че, я шо, вру что-ли? ну мона поверить шо Китай чет там спецоператнул, но уже и Трамп обосрался. ему оно надо? шоб после срока - тупо бегать 10 лет по судам?
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19.06.2020 11:11 Ответить
я не за нашие суды говорил то
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19.06.2020 11:26 Ответить
Коронаверуючии не знают этого. Они знают что только от короны сейчас умирают 😆🤣
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19.06.2020 08:40 Ответить
Самое страшное, что проверить эти цифры нельзя.
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19.06.2020 09:26 Ответить
зачем?
в Индии столько трущеб шо там вирус походу уже накосил миллионы.
но чет не слышим этого, так шо ну что.
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19.06.2020 10:33 Ответить
Тим часом у паралельному вимірі.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".
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19.06.2020 09:47 Ответить
о б*же....
пане, в мене не так багато штанів. Круто!
х.з. чий це текст, але чувак знає як викликати загрозу для штанів.
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19.06.2020 10:32 Ответить
Гарна гумореска, респект авторові.
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19.06.2020 11:01 Ответить
 
 