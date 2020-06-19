COVID-19: за сутки в мире умерли более 5,1 тыс. человек. Общее число жертв достигло 456,4 тыс., инфицированных уже более 8,5 млн
По состоянию на утро 19 июня в мире зарегистрировали 140 528 заражений COVID-19 за сутки, свыше 8,5 млн случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 8 583 838 случаев инфицирования и 456 428 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 120 688 (+ 747 за сутки), заболевших - 2 263 651 (+ 27 924 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 983 359 инфицированных (+ 23 050 за сутки) и 47 869 (+ 1 204 за сутки) летальных случаев.
Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 561 091 человек (+ 7 790 за сутки), количество смертей - 7 660 (+ 182 за сутки).
В Индии 381 091 заболевший (+ 13 827 за сутки) , 12 604 летальных случая (+ 342 за сутки).
В Великобритании – 300 469 заболевших (+ 1 218 за сутки), умерли 42 288 пациентов (+ 135).
В Испании зарегистрировали 292 348 (+ 585 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.
Перу обошло Италию по числу заболевших: 244 388 инфицированных (+3 480), 7 461 летальный случай (+ 204 за сутки).
В Италии зафиксировали COVID-19 у 238 159 (+ 331) человек. Умерли 34 514 (+ 66) человек.
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вирус конечно кринжов, но делать из него какой-то "заговор" - не надо.
мне вирус побоку(люблю бубнить молитві и прикладываться к св. мощам )
вирус то есть, но допускаю шо преувеличили его жестокость.
а чего даже Попа Римский обосрался?
кстати - мона почитать "за" и "против" напр. про 911, или высадку на Луну.
ну иии?? я об этом и говорю - никто бы такой "заговор" не потянул(шоб закрыть рты всем шо знают правду то)
правда мне вирус побоку, я ниче не боюсь.
понятно шо мож*д раздули тему, но вирус то есть.
даже Антиколорадос чуть не обосралсяю
так шо как всегда "истина где-то не скраю"
че, я шо, вру что-ли? ну мона поверить шо Китай чет там спецоператнул, но уже и Трамп обосрался. ему оно надо? шоб после срока - тупо бегать 10 лет по судам?
в Индии столько трущеб шо там вирус походу уже накосил миллионы.
но чет не слышим этого, так шо ну что.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".
пане, в мене не так багато штанів. Круто!
х.з. чий це текст, але чувак знає як викликати загрозу для штанів.