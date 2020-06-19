COVID-19: за сутки в мире умерли более 5,1 тыс. человек. Общее число жертв достигло 456,4 тыс., инфицированных уже более 8,5 млн

По состоянию на утро 19 июня в мире зарегистрировали 140 528 заражений COVID-19 за сутки, свыше 8,5 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 8 583 838 случаев инфицирования и 456 428 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 120 688 (+ 747 за сутки), заболевших - 2 263 651 (+ 27 924 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 983 359 инфицированных (+ 23 050 за сутки) и 47 869 (+ 1 204 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 561 091 человек (+ 7 790 за сутки), количество смертей - 7 660 (+ 182 за сутки).

В Индии 381 091 заболевший (+ 13 827 за сутки) , 12 604 летальных случая (+ 342 за сутки).

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В Великобритании – 300 469 заболевших (+ 1 218 за сутки), умерли 42 288 пациентов (+ 135).

В Испании зарегистрировали 292 348 (+ 585 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

Перу обошло Италию по числу заболевших: 244 388 инфицированных (+3 480), 7 461 летальный случай (+ 204 за сутки).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 238 159 (+ 331) человек. Умерли 34 514 (+ 66) человек.