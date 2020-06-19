ЕС в ОБСЕ: Решения Нормандского саммита в Париже не выполняются, несмотря на конструктив Украины

Спустя 6 месяцев после Нормандского саммита в Париже слишком мало выполнено принятых на нем согласованных выводов, несмотря на конструктивный подход руководства Украины.

Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном в четверг, 18 июня, во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прошло 6 месяцев с момента Нормандского саммита в Париже, когда лидеры России, Украины, Франции и Германии договорились о ряде шагов, необходимых для выполнения Минских договоренностей, включая полное и всеобъемлющее прекращение огня. К сожалению, кроме продления действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и двух обменов связанных с конфликтом заключенных, мало было достигнуто, несмотря на конструктивный подход украинского руководства", - говорится в заявлении.

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При этом в Евросоюзе обратили внимание на то, что жертв конфликта, как и разрушений зданий и инфраструктур, с каждым днем ​​на Донбассе становится все больше, поскольку полного прекращения огня так и не удалось достичь.

"Эта негативная тенденция подчеркнула актуальность и необходимость достижения всестороннего прекращения огня, что является жизненно важным условием мирного урегулирования конфликта и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении.