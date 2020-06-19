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ЕС в ОБСЕ: Решения Нормандского саммита в Париже не выполняются, несмотря на конструктив Украины

ЕС в ОБСЕ: Решения Нормандского саммита в Париже не выполняются, несмотря на конструктив Украины

Спустя 6 месяцев после Нормандского саммита в Париже слишком мало выполнено принятых на нем согласованных выводов, несмотря на конструктивный подход руководства Украины.

Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном в четверг, 18 июня, во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прошло 6 месяцев с момента Нормандского саммита в Париже, когда лидеры России, Украины, Франции и Германии договорились о ряде шагов, необходимых для выполнения Минских договоренностей, включая полное и всеобъемлющее прекращение огня. К сожалению, кроме продления действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и двух обменов связанных с конфликтом заключенных, мало было достигнуто, несмотря на конструктивный подход украинского руководства", - говорится в заявлении.

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При этом в Евросоюзе обратили внимание на то, что жертв конфликта, как и разрушений зданий и инфраструктур, с каждым днем ​​на Донбассе становится все больше, поскольку полного прекращения огня так и не удалось достичь.

"Эта негативная тенденция подчеркнула актуальность и необходимость достижения всестороннего прекращения огня, что является жизненно важным условием мирного урегулирования конфликта и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении.

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Раком не помогает? Может по-другому поможет?Зеля, открывай камасутру и найди там что-либо для себя подходящее.
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19.06.2020 08:36 Ответить
Унітазія продовжує війну? Странна аднака. Бубачка бачив в дупі ***** бажання миру.
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19.06.2020 08:38 Ответить
Зе треба вже не в очі путлєру дивитись. Нехай просканує інший отвір.
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19.06.2020 08:41 Ответить
Правильно дивитись в очі путлера - через снайперський приціл.
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19.06.2020 09:00 Ответить
>поскольку полного прекращения огня так и не удалось достичь

да и неполного не удалось достичь, парашкинцы как к себе домой оружие возят и стреляют
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19.06.2020 08:43 Ответить
РАБссия в состоянии войны с 24 июля 1914 года....именно в этот день началась 1 мировая война...,и продолжается до сих пор,только фаза ее менятся,то горячая где то в Афгане,то холодная где на Кубе....,о Сирии,Ливии промолчу скромно...Там командует Султан Эрдоган...
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19.06.2020 08:44 Ответить
конструктив - такое донецкое слово
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19.06.2020 08:51 Ответить
ЄС в ОБСЄ: Рішення Нормандського саміту в Парижі не виконуються, попри конструктив України - Цензор.НЕТ 8099
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19.06.2020 08:52 Ответить
В ЕС и ОБСЕ никак не могут понять,что на России действует закон армейского устава,где:
Пункт 1 Россия всегда права
Пункт 2 Если Россия не права,смотри пункт 1.
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19.06.2020 09:28 Ответить
 
 