14 украинских моряков, которые три года провели в ливийской тюрьме, возвращаются в Украину

Из Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", которые три года провели в ливийской тюрьме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба "Фонда помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль".

"Из охваченной вооруженным противостоянием Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в камерах одной из ливийских темниц", - говорится в сообщении.

Как отмечается, состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет заключения в ливийской тюрьме и голодовки, проведенной в прошлом месяце, удовлетворительное.

Специальный авиарейс, которым возвращаются члены экипажа "Руты", ожидается около 13:00 в пятницу, 19 июня в Киеве. Моряков будут встречать родственники.

Также сообщается, что в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них - танкер "Рута" - было под украинским флагом.

Власти Ливии арестовали экипаж "Руты" из 14 украинцев по обвинению в незаконной перевозке нефти.

Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтователя "Manchester Shipping S.A".

В пресс-службе подчеркнули, что согласно международным морскими конвенциями, члены экипажа отвечают только за доставку грузов и не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов. За это отвечает владелец груза.

Все указания от судовладельца "Руте" поступали на компьютер капитана по электронной почте.

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После ареста 27 апреля 2017 года компьютер был удален ливийцами, и возможности доказать свою невиновность экипажа не предоставили.

Отмечается, что сначала экипаж содержали в одной из тюрем Триполи, затем их перевели в Таджура. Следствие закончилось через 8 месяцев после ареста, поскольку у них не было ни суда, ни приговора, только инкриминируемые статьи.

"Все 14 человек экипажа находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Условия содержания и постоянный психологический прессинг отразились на здоровье моряков. Двое заболели гепатитом. В еще нескольких обострились хронические болезни", - сказано в сообщении.

29 апреля 2020 года Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера "Рута".

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Несколько дней назад, после уплаты залога, они были перевезены в город Мисурата.

Среди членов экипажа танкера "Рута" 1 Николай Шокун, Александр Кирильчук, старший помощник, Владимир Гончаренко, 2-й помощник, Сергей Бондарь, старший механик, Сергей Филоненко, 2-й механик, Кирилл Загоруйко, 3-й механик, Владимир Авдасев, электромеханик, Андрей Алферов, боцман, Владимир Дымченко, моторист, Юрий Склифасовский, моторист, Олег Дубовицкий, моторист Сергей Иванов, матрос, Виктор Фадеев, матрос, Александр Колесниченко, кок.