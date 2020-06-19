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Ливия (674) моряки (1076)

14 украинских моряков, которые три года провели в ливийской тюрьме, возвращаются в Украину

14 украинских моряков, которые три года провели в ливийской тюрьме, возвращаются в Украину

Из Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", которые три года провели в ливийской тюрьме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба "Фонда помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль".

"Из охваченной вооруженным противостоянием Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в камерах одной из ливийских темниц", - говорится в сообщении.

Как отмечается, состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет заключения в ливийской тюрьме и голодовки, проведенной в прошлом месяце, удовлетворительное.

Специальный авиарейс, которым возвращаются члены экипажа "Руты", ожидается около 13:00 в пятницу, 19 июня в Киеве. Моряков будут встречать родственники.

Также сообщается, что в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них - танкер "Рута" - было под украинским флагом.

Власти Ливии арестовали экипаж "Руты" из 14 украинцев по обвинению в незаконной перевозке нефти.

Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтователя "Manchester Shipping S.A".

В пресс-службе подчеркнули, что согласно международным морскими конвенциями, члены экипажа отвечают только за доставку грузов и не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов. За это отвечает владелец груза.

Все указания от судовладельца "Руте" поступали на компьютер капитана по электронной почте.

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После ареста 27 апреля 2017 года компьютер был удален ливийцами, и возможности доказать свою невиновность экипажа не предоставили.

Отмечается, что сначала экипаж содержали в одной из тюрем Триполи, затем их перевели в Таджура. Следствие закончилось через 8 месяцев после ареста, поскольку у них не было ни суда, ни приговора, только инкриминируемые статьи.

"Все 14 человек экипажа находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Условия содержания и постоянный психологический прессинг отразились на здоровье моряков. Двое заболели гепатитом. В еще нескольких обострились хронические болезни", - сказано в сообщении.

29 апреля 2020 года Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера "Рута".

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Несколько дней назад, после уплаты залога, они были перевезены в город Мисурата.

Среди членов экипажа танкера "Рута" 1 Николай Шокун, Александр Кирильчук, старший помощник, Владимир Гончаренко, 2-й помощник, Сергей Бондарь, старший механик, Сергей Филоненко, 2-й механик, Кирилл Загоруйко, 3-й механик, Владимир Авдасев, электромеханик, Андрей Алферов, боцман, Владимир Дымченко, моторист, Юрий Склифасовский, моторист, Олег Дубовицкий, моторист Сергей Иванов, матрос, Виктор Фадеев, матрос, Александр Колесниченко, кок.
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Топ комментарии
+1
Дикари эти ливийцы
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19.06.2020 08:50
+1
Султан Эрдоган освободит братскую ему Ливию от рюсскава дерьма ИХТАМНЕТов Путлера...
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19.06.2020 09:03
+1
после того, как произнес - слава украине...в этих словах сила, наводящая ужас на москалей
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19.06.2020 09:06
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Дикари эти ливийцы
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19.06.2020 08:50 Ответить
турецкие байрактары их быстро цивилизационируют
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19.06.2020 09:03 Ответить
Все складно, не поспішайте з висновками. Наші моряки були в тюрмі на території Лівійської столиці м. Тріполі, а Туреччина якраз підтримує ту сторону (УНЄ) яка контролює столицю і яка відповідно увязнила моряків. Та вся правда в тому, що УНЄ ще "божі одуванчики" в порівнянні з другою сторона конфлікту так звані (ЛНА) Хафтарівці яких до того підтримує росія.
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19.06.2020 12:54 Ответить
отже, не поспішати...
напевне треба дочекатись, коли моряків полонить ще й та, інша сторона - лна...
а вже після цього за результатами і можна робити висновок?
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19.06.2020 13:33 Ответить
Ви написали, що "турецкие байрактары их быстро цивилизационируют", напевно ви мали на увазі их - Уряд Національної Єдності (УНЄ) під контролем яких знаходиться Тріполі і де перебували в увязненні наші моряки. Я вам пояснюю, що турки НАВПАКИ допомагають їм, УНЄ, воювати проти ЛНА.
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19.06.2020 20:52 Ответить
турция - не россия, это - отдельная цивилизация, а байрактары на африканском континенте - крылатые её агенты...дождемся пленения моряков другой стороной и последствий...для сравнения
я вас спрашиваю: вы, не моряк?
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19.06.2020 21:10 Ответить
Ти дурак? Я 3 раз пояснюю ще раз ТУРКИ ПІДТРИМУЮТЬ ТУ СТОРОНУ ЯКА ТРИМАЛА В ТЮРМІ НАШИХ МОРЯКІВ" і цим постом що "турецкие байрактары их быстро цивилизационируют" ти як в бочку перднув!
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29.06.2020 16:32 Ответить
ти, шо, з тої бочки бубниш
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29.06.2020 19:17 Ответить
Ну ти і дебіл! Найгірше те, що так все життя дебілом і залишишся, воно не лікується!
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12.07.2020 15:56 Ответить
Султан Эрдоган освободит братскую ему Ливию от рюсскава дерьма ИХТАМНЕТов Путлера...
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19.06.2020 09:03 Ответить
после того, как произнес - слава украине...в этих словах сила, наводящая ужас на москалей
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19.06.2020 09:06 Ответить
Єто вообще мрак. С.ки ливийцы посадили не грузоотправителя или фрахтователя танкера, а простых работяг моряков. Три года. Возвращаются из преисподней.
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19.06.2020 10:36 Ответить
Не зря Бармалей пел песню "Не ходите дети в Африку гулять"
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19.06.2020 12:55 Ответить
 
 