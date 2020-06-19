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Янукович (29984) ГБР (2816) Бабиков (76)

Я не отрицал, что принимал участие в судах по делу Януковича и подавал в его интересах ряд документов, - замдиректора ГБР Бабиков

Я не отрицал, что принимал участие в судах по делу Януковича и подавал в его интересах ряд документов, - замдиректора ГБР Бабиков

Первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков возразил, что был адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича, но подтвердил, что принимал участие в суде и подавал ряд документов в его интересах.

Об этом он рассказал в интервью РБК, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Генпрокуратура не рассматривала его как официального защитника Януковича, но это не мешало ему подавать ходатайства и заявления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я не представлял интересы Януковича, тем более по делам Майдана", - первый замглавы ГБР Бабиков. ВИДЕО

"Вот, пожалуйста, подборка документов, в которых Генпрокуратура неоднократно утверждала, что я не являюсь защитником Януковича и не имею права представлять этого клиента в уголовных делах. Вопрос в том, что на основании одного и того же договора адвокаты (Aver Lex. - Ред.) для суда могут представлять этого клиента, а для прокуроров и следователей, видите ли, не могут

Бабиков добавил, что и не отрицал участие в судах и представление документов в интересах Януковича. При этом адвокаты Aver Lex допускались лишь к отдельным заседаниям, тогда как на других защищал подозреваемого, по словам заместителя директора ГБР, бесплатный адвокат.

"Мы говорим о разных вещах: "принимать участие в суде" и "быть защитником". На брифинге я не отрицал, что принимал участие в судах и в интересах Януковича подавал ряд документов. Адвокаты Aver Lex, которые защищали Януковича, были допущены в дело, которое рассматривалось Оболонским судом. Но в большинстве других дел прокуроры адвокатов Aver Lex к делам не допускали, назначая экс-президенту бесплатных адвокатов. Ситуация тут очень проста – легко расследовать дело, навязывая подозреваемым "своего" адвоката. Что касается именно Януковича, то да, я принимал участие в суде об избрании ему меры пресечения и подавал несколько процессуальных документов. Но в группу, которая вела дела и осуществляла защиту Януковича, я не входил. Так что манипулировать и спекулировать в СМИ можно любой информацией", – сказал он.

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Топ комментарии
+22
"Я не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана" Источник: https://censor.net/n3172251
ссанина в глаза зебилов не прекращается...
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19.06.2020 08:55
+20
человек, который "подает документы в суде в интересах подсудимого" называется "адвокат"
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19.06.2020 08:56
+18
просто подавал документы, деньги не пахнут
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19.06.2020 08:54
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просто подавал документы, деньги не пахнут
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19.06.2020 08:54 Ответить
Так же просто и запросто оно служит людоедам: януковечу, путлеру.
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19.06.2020 08:57 Ответить
У-У-У---ПОДСТИЛКА,к забегу в ростов приготовился ?????
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19.06.2020 11:10 Ответить
-Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. (c)
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19.06.2020 09:11 Ответить
Тут цей Бобиків, чи Бабікофф наголошує, що Януковичу налавали безкоштовного адвоката, а його, Бобиків, не допускали до всього процесу. І, як видно, наголошуж це з жалем. Бо захищав би ростовского сидня і захищав би. Щиро, від душі. Правда, за гроші. Зекономив страусиний фермер, не забажав послуг хоч і відданого, та дорогого Бабікоффа, а скористався безплатним державним адвокатом. 😊
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19.06.2020 09:49 Ответить
Дайте ему медаль! Даже орден! За "порядочность" и редкий "патриотизм".
РыгоАнально-зеленожопые конченные твари!
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19.06.2020 11:32 Ответить
При Яныке, что ни силовик - БАНДЮК ! При Зеленском, что ни силовик - брыдкый слизняк!
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19.06.2020 13:30 Ответить
"Я не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана" Источник: https://censor.net/n3172251
ссанина в глаза зебилов не прекращается...
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19.06.2020 08:55 Ответить
... ничего удивительного в этом нет, вчера сказал одно, сегодня другое, а завтра будет лепетать о третьем варианте развития событий .... типичный представитель "слуг наріда" ... сколько еще можно терпеть издевательства над народом (прошу не путать с 73% нарідом) .. и что, зеленский не знал кого рекомендовал на это пост, с подачи конечно ермака (с ему вдул в уши портянка, работающий на москалей) ... ермак работает по плану утвержденному в ЗАсрашке ... ну что, долго еще будем терпилами (как в рашке говорят)?
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19.06.2020 09:55 Ответить
Я не отрицал, что принимал участие в судах по делу Януковича и подавал в его интересах ряд документов, - замдиректора ГБР Бабиков - Цензор.НЕТ 4739
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19.06.2020 08:55 Ответить
В червоних трусіках.
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19.06.2020 08:59 Ответить
😁😁😁
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19.06.2020 09:50 Ответить
человек, который "подает документы в суде в интересах подсудимого" называется "адвокат"
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19.06.2020 08:56 Ответить
"Завертел очком"... Видно, почувствовал, что "запахло жареным", "лафа" у "блазенят" заканчивается и у него "крыша течь начинает"...
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19.06.2020 08:57 Ответить
Напоминает ***** - "в Крыму нет росийских войск" - весной,
-"А мы никогда и не скрывали что єто росийские войска" - осенью
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19.06.2020 09:02 Ответить
Ну, и работал бы себе адвокатом проФФФессора, а в ГБР-начальники не лез. Самка собаки, ты, Саша. Редкостная падаль.
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19.06.2020 09:03 Ответить
Хозяин приказал-с

Я не заперечував, що брав участь у судах у справі Януковича і подавав у його інтересах низку документів, - заступник директора ДБР Бабіков - Цензор.НЕТ 809
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19.06.2020 09:48 Ответить
А вот еще можно дела против Пороха открыть:
- Подталкивания людей к ожирению путем производства и сбыта кондитерских изделий.
- Разжигание межтуристической вражды путем получения безвизового пересечения границ.
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19.06.2020 09:04 Ответить
Тут безвиз на мепжнациональную тянет! У украинцкв с Украины есть а у лаптеногих кацапов нет!
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19.06.2020 09:09 Ответить
Пошепки: ой, Ви тихіше, тихіше, бо Венедіктова з Бабіковим почують.
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19.06.2020 09:43 Ответить
Ещё можно обвинить П.А.Порошенко в распространении диабета:"Рошен" не выпускает спец. продукцию для диабетиков и те вынуждены есть обычные сахар, конфеты и торты.
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19.06.2020 09:54 Ответить
Индюкович не удирал,его украл знаменитый спецназ Путлера "Вымпел" со всем баблом и валютным резервом Украины...,Путлера я за язык не танул...
Да, мы провели спецоперацию по спасению некоторых русскаговорящих граждан Украины....
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19.06.2020 09:06 Ответить
Может эти факты и были решающими, при принятии положительного решения по его кандидатуре?...
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19.06.2020 09:07 Ответить
Не может, а были.
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19.06.2020 09:35 Ответить
Пожалуйста поточнее уточните вашу гражданскую позицию. У нас уже не хватает засраных веников, чтобы ************** шпионов выметать.
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19.06.2020 09:08 Ответить
Допустим мент стал прокурором....
- Я не отрицаю, что стрелял в митингующих и подносил патроны! Щас буду проводить расследование....
Однако!
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19.06.2020 09:08 Ответить
Сцать в очи - единая стратегия "новых лиц"

Я не отрицал, что принимал участие в судах по делу Януковича и подавал в его интересах ряд документов, - замдиректора ГБР Бабиков - Цензор.НЕТ 8009
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19.06.2020 09:11 Ответить
Так при нынешней зелени антиукраинство - наилучшая рекомендация! Фамилия на -ов
- дополнительный джокер...
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19.06.2020 09:15 Ответить
Фуйню не пори, ник Корсунский, при чем тут фамилия ? Среди путиноидов на "о" и "юк" тоже процентов 30 наберется.
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19.06.2020 09:24 Ответить
Назвите среди руководства правоохранительных органов, та вообще среди высшей зелени кого-то на -юк, или -ко. Я согласен, что и среди носителей таких фамилий полно подонков и подпуйловноков, но я не об этом говорил.
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19.06.2020 09:30 Ответить
А какой пост в Украине оно занимает, може-ТЕ сказать?
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19.06.2020 09:42 Ответить
Могу на угад назвать тебе фамилию лучшего дружани путлера, Тимченко например.
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19.06.2020 12:12 Ответить
Дубль два - кем является тимченко этот в Украине?
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19.06.2020 12:43 Ответить
Самый интересный документ зачитал Виталий Чуркин на заседании СовБеза ООН 4 марта 2014 года.Я, Индюкович вихтар хведорович прошу ввести войска РАБссии на территорию Украины...в связи с ....,в Ютьюбе есть все...
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19.06.2020 09:16 Ответить
из вчерашнего подозрения пороху которое было в суде от дбр

Я не отрицал, что принимал участие в судах по делу Януковича и подавал в его интересах ряд документов, - замдиректора ГБР Бабиков - Цензор.НЕТ 1891
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19.06.2020 09:20 Ответить
А шо там установлено вобще?
К какому преступлению он главу внешней разведки склонял тоже не известно.

Походу выглядит так:
"Нам кажется, что Порошенко мог бы хотеть совершить что-то крайне нехорошее в неустановленное время, с неустановленными лицами ради неустановленной цели".
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19.06.2020 09:24 Ответить
Я не заперечував, що брав участь у судах у справі Януковича і подавав у його інтересах низку документів, - заступник директора ДБР Бабіков - Цензор.НЕТ 7386
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19.06.2020 09:49 Ответить
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19.06.2020 09:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ay8sILUnF8Q дуже, дуже тривожно
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19.06.2020 09:33 Ответить
а краще https://www.youtube.com/watch?v=IDvoH2qN9TM так
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19.06.2020 09:35 Ответить
Суд над Порохом должен быть открытым,именно там Порох размажет Зелемойских в пух и прах...
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19.06.2020 09:22 Ответить
Падло.
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19.06.2020 09:24 Ответить
Сказано в Минске при свидетелях Меркель и Олланде...
Путлер : я тебя и Украину размажу по стене..
Порошенко : я тебе не дам это сделать...
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19.06.2020 09:27 Ответить
Да неужели ? А помнится он совсем другое говорил когда его назначали на эту должность
Освежу память этому п*з**ну https://youtu.be/ZxB1n4bmWVw?t=53
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19.06.2020 09:41 Ответить
Еще один Нея Ихтамнетович!
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19.06.2020 09:42 Ответить
значит продажное существо. Продаст кого угодно. Такие люди не нужны. Таких людишек надо - ПРЕЗИРАТЬ!!!!!
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19.06.2020 09:45 Ответить
Пройдет время и так будут гонения на адвокатов Пэтрухи. Работа у них такая, денежная и в рамках закона.
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19.06.2020 10:05 Ответить
В першу чергу на адвокатів шмарклі.
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19.06.2020 10:16 Ответить
зебіл, ти хоч вкурив, що ляпнуло?
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19.06.2020 10:17 Ответить
Не роби компліментів "ЗЕ-бидлоті"... "Льоха" - "лахтинський батрак"... (правда, "прискореного випуску", з тих, що у "Южному Бутово" по смітниках тиняються, 2здимівши з зайнять у ПТУ... У таких лише "зліт-посадка", мізків нема...).
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19.06.2020 10:27 Ответить
А Порошенко не работал на Януковича министром, это не какой то адвотишко? Можешь заглотнуть, вместе с примороженным яром. Кому он прислуживал, может напишешь, что работал безплатно, в подполье.
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19.06.2020 10:50 Ответить
Я януковича не защищал, но защищал))))) Как этот зеабсурд уже достал!
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19.06.2020 10:12 Ответить
И не то, чтобы да и не то, чтобы нет, сугубо пор-адвокатски, лишь бы что-то сказать.
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19.06.2020 10:14 Ответить
******:
фаза 1-...это местная самооборона
фаза 2 -мы никогда не отрицали...
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19.06.2020 11:12 Ответить
вывод: какая-то пакость уже сделана.
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19.06.2020 11:13 Ответить
Ну так езжай в Ростов, раз принимал участие в защите врагов Украины, а не занимай ответственный пост в украинских правоохранительных органах.
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19.06.2020 11:36 Ответить
 
 