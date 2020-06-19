Я не отрицал, что принимал участие в судах по делу Януковича и подавал в его интересах ряд документов, - замдиректора ГБР Бабиков

Первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков возразил, что был адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича, но подтвердил, что принимал участие в суде и подавал ряд документов в его интересах.

Об этом он рассказал в интервью РБК, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Генпрокуратура не рассматривала его как официального защитника Януковича, но это не мешало ему подавать ходатайства и заявления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я не представлял интересы Януковича, тем более по делам Майдана", - первый замглавы ГБР Бабиков. ВИДЕО

"Вот, пожалуйста, подборка документов, в которых Генпрокуратура неоднократно утверждала, что я не являюсь защитником Януковича и не имею права представлять этого клиента в уголовных делах. Вопрос в том, что на основании одного и того же договора адвокаты (Aver Lex. - Ред.) для суда могут представлять этого клиента, а для прокуроров и следователей, видите ли, не могут

Бабиков добавил, что и не отрицал участие в судах и представление документов в интересах Януковича. При этом адвокаты Aver Lex допускались лишь к отдельным заседаниям, тогда как на других защищал подозреваемого, по словам заместителя директора ГБР, бесплатный адвокат.

"Мы говорим о разных вещах: "принимать участие в суде" и "быть защитником". На брифинге я не отрицал, что принимал участие в судах и в интересах Януковича подавал ряд документов. Адвокаты Aver Lex, которые защищали Януковича, были допущены в дело, которое рассматривалось Оболонским судом. Но в большинстве других дел прокуроры адвокатов Aver Lex к делам не допускали, назначая экс-президенту бесплатных адвокатов. Ситуация тут очень проста – легко расследовать дело, навязывая подозреваемым "своего" адвоката. Что касается именно Януковича, то да, я принимал участие в суде об избрании ему меры пресечения и подавал несколько процессуальных документов. Но в группу, которая вела дела и осуществляла защиту Януковича, я не входил. Так что манипулировать и спекулировать в СМИ можно любой информацией", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Назначенный замглавы ГБР Бабиков в 2019 году требовал наказания для следователей по делам Майдана. ДОКУМЕНТ