Я не отрицал, что принимал участие в судах по делу Януковича и подавал в его интересах ряд документов, - замдиректора ГБР Бабиков
Первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков возразил, что был адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича, но подтвердил, что принимал участие в суде и подавал ряд документов в его интересах.
Об этом он рассказал в интервью РБК, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Генпрокуратура не рассматривала его как официального защитника Януковича, но это не мешало ему подавать ходатайства и заявления.
"Вот, пожалуйста, подборка документов, в которых Генпрокуратура неоднократно утверждала, что я не являюсь защитником Януковича и не имею права представлять этого клиента в уголовных делах. Вопрос в том, что на основании одного и того же договора адвокаты (Aver Lex. - Ред.) для суда могут представлять этого клиента, а для прокуроров и следователей, видите ли, не могут
Бабиков добавил, что и не отрицал участие в судах и представление документов в интересах Януковича. При этом адвокаты Aver Lex допускались лишь к отдельным заседаниям, тогда как на других защищал подозреваемого, по словам заместителя директора ГБР, бесплатный адвокат.
"Мы говорим о разных вещах: "принимать участие в суде" и "быть защитником". На брифинге я не отрицал, что принимал участие в судах и в интересах Януковича подавал ряд документов. Адвокаты Aver Lex, которые защищали Януковича, были допущены в дело, которое рассматривалось Оболонским судом. Но в большинстве других дел прокуроры адвокатов Aver Lex к делам не допускали, назначая экс-президенту бесплатных адвокатов. Ситуация тут очень проста – легко расследовать дело, навязывая подозреваемым "своего" адвоката. Что касается именно Януковича, то да, я принимал участие в суде об избрании ему меры пресечения и подавал несколько процессуальных документов. Но в группу, которая вела дела и осуществляла защиту Януковича, я не входил. Так что манипулировать и спекулировать в СМИ можно любой информацией", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
РыгоАнально-зеленожопые конченные твари!
ссанина в глаза зебилов не прекращается...
-"А мы никогда и не скрывали что єто росийские войска" - осенью
- Подталкивания людей к ожирению путем производства и сбыта кондитерских изделий.
- Разжигание межтуристической вражды путем получения безвизового пересечения границ.
Да, мы провели спецоперацию по спасению некоторых русскаговорящих граждан Украины....
- Я не отрицаю, что стрелял в митингующих и подносил патроны! Щас буду проводить расследование....
Однако!
- дополнительный джокер...
К какому преступлению он главу внешней разведки склонял тоже не известно.
Походу выглядит так:
"Нам кажется, что Порошенко мог бы хотеть совершить что-то крайне нехорошее в неустановленное время, с неустановленными лицами ради неустановленной цели".
Путлер : я тебя и Украину размажу по стене..
Порошенко : я тебе не дам это сделать...
Освежу память этому п*з**ну https://youtu.be/ZxB1n4bmWVw?t=53
фаза 1-...это местная самооборона
фаза 2 -мы никогда не отрицали...