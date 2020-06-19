В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 921, умерли 19 человек, всего зафиксированы 34 984 случая

По состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19. За сутки - 921 новый случай. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Украина третья сутки подряд устанавливает антирекорды по новым случая коронавируса. 19 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 921 нового больного коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самым высоким показателем был вчера, 18 июня, 829 случаев, до этого 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 34 984 случая коронавирусной инфекции.

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За сутки умерли 19 пациентов (сутками ранее - 23), всего - 985. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (4) и Винницкой (4) областях.

За последние сутки выздоровели 586 человек (сутками ранее - 504), всего - 16 033.

Всего в Украине сейчас болеют 17 966 человек, что на 316 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (142), Ривненской (121) областях, Киеве (92), Закарпатской (78) и Черновицкой (76) областях.

В Днепропетровской и Кировоградской областях новых случаев COVID-19 не выявили.











