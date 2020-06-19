В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 921, умерли 19 человек, всего зафиксированы 34 984 случая
По состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19. За сутки - 921 новый случай. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Украина третья сутки подряд устанавливает антирекорды по новым случая коронавируса. 19 человек умерли от болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине зафиксировали 921 нового больного коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самым высоким показателем был вчера, 18 июня, 829 случаев, до этого 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 34 984 случая коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 19 пациентов (сутками ранее - 23), всего - 985. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (4) и Винницкой (4) областях.
За последние сутки выздоровели 586 человек (сутками ранее - 504), всего - 16 033.
Всего в Украине сейчас болеют 17 966 человек, что на 316 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (142), Ривненской (121) областях, Киеве (92), Закарпатской (78) и Черновицкой (76) областях.
В Днепропетровской и Кировоградской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
Пожалуйста, подождите...
хоча ти й так з того хєру не злазиш
маски на інфікованому захищають більше..
тому носити повинні всі.
виняток -свіже повітря і дистанція 1.5-2 м.
В частности, теперь маски рекомендуется носить не только заражённым коронавирусной инфекцией, но и всем остальным людям.
Там указано, что при нахождении заражённого рядом со здоровым человеком, который в маске, вероятность передачи вируса составляет около 70%. Если больной в маске, а здоровый без неё - вероятность заражения составляет 5%, а если в масках оба - вероятность заражения коронавирусом составляет 1,5%.
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database#q/k=World%20Health%20Organization
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
Вірусні частинки та аерозольні краплі, з якими вони поширюються, ніяк не зупиняються ганчірками, яке носить 95% населення
а ти не в курсі, що за "Законом про захист населення від інфекційних хвороб" держава зобов'язалась забезпечувати усіх засобами захисту?
мені дуже жаль цих старих людей та й взагалі усіх, хто вбиває масками своє здоров'я
для 100 гарантії потрібен респіратор відповідного класу ,захисна маска для очей і захисний одноразовий костюм.
І дотримання ВСІХ норм їх використання(що часто порушується)...
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при нахождении заражённого рядом со здоровым человеком, который в маске, вероятность передачи вируса составляет около 70%. Если больной в маске, а здоровый без неё - вероятность заражения составляет 5%, а если в масках оба - вероятность заражения коронавирусом составляет 1,5%.
ты предлагаешь коммунизм???
Карл! 2500 пневмоній за 2 місяці в одній області. І щось тоді не було криків про маски і карантини 😆🤣 чувак, ковідотріперних жорстко найопують)
скажем на 4000 евро?
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів та відповідно випадків інфікування. Але на що це впливає, окрім психозу ковідопанікерів та збагачення медиків, якщо 99% заражених не мають взагалі ніяких симптомів?
чого на Цензорі запитуєш?
https://www.bbc.com/russian/news-52802682
При имеющейся смертности в около 3%, и учитывая что могут заболеть миллионов 30, может быть до 1 миллиона погибших (а 3% при такой эпидемии не будет, это сейчас успевают вытащить почти всех, а будет завал - будет все 10%)
В результате вы опять зробылы себя разом, потому что опять будут введены ограничительные меры и опять просядет экономика.
А все потому что в Украине две проблемы - 73% зебилья и власть которую они выбирают.
Одни не могут понять разницу между ослаблением и отменой карантина, другие не могут организовать грамотные меры по борьбе с вирусом.
https://censor.net/comments/locate/3202988/019214e1-085b-73be-94b1-b74944de76fa
сейчас все довоьлны, кроме 2-3% воров, кому яйци придавили..
Ведь как раз ВОЗ, в последних рекомендациях для населения, полностью убрала даже напоминание о масках.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
О масках написано только во временных рекомендациях по их использованию, причем и там написано однозначно следующее:
«В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19 - Применение масок в контексте COVID-19, Временные рекомендации ВОЗ от 5 июня 2020 г.
На ком написано здоров или нет..Маска защищает скорее не вас,,а окружающих от потенциально больных.
Вопрос зачем медики носят маски во время операций,если она ни от чего,никого не защищает?
Для справки. Хирургические (медицинские) маски появились в 1897 году, для того чтобы защищать хирургические раны от капель, которые могли попасть от лица хирургов. Затем их начали применять и за пределами операционных, чтобы контролировать распространение инфекционных болезней. Во время пандемии гриппа 1919 года маски уже были доступны, их раздавали населению, но они не оказали влияния на течение эпидемии. В то время еще не было известно, что вирус гриппа является наноскопическим и может проникать через хирургическую маску. В 2010 году Национальная академия наук США заявила, что вне больниц «маски не предназначены или не сертифицированы для защиты пользователя от респираторных инфекций». Ряд исследований показал неэффективность хирургических масок для предотвращения заражения гриппом в домашних условиях. Канадское агентство общественного здравоохранения не рекомендует использовать маски здоровым людям во время пандемий, признавая, что маска не показала эффективности в этих условиях - Neilson S. The surgical mask is a bad fit for risk reduction. CMAJ. 2016;188(8):606-7
Маска не защищает от нано,маска не даёт переносить нано на мокроте.
А японцы уже давно имеют культуру ношения масок во время сезонных вирусных заболеваний,а англичане считали,что не надо закрывать метро,а Меркель и Джонс и ряд стран не считали нужным вводить карантин.
Ещё раз,- "Канадское агентство общественного здравоохранения не рекомендует использовать маски здоровым людям".
Пройдя тест вы через 5 мин уже можете заразиться и стать переносчиком ковид.
Кроме этого, при анализе 75 465 случаев заболевания COVID-19 в Китае воздушно-капельным путем не сообщалось. (ОТЧЕТ о совместной технической миссии ВОЗ и Китайской Народной Республики (КНР) по проблеме новой коронавирусной инфекции COVID-2019)
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/654/original/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8__%D0%92%D0%9E%D0%97_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83_%D1%84%D0%B5%D0%B2....pdf.pdf?1583352636 https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/654/original/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8__%D0%92%D0%9E%D0%97_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83_%D1%84%D0%B5%D0%B2....pdf.pdf?1583352636
Особенно рекомендую прочитать рекомендации в конце отчета.
В местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию, маски нужно носить всем.
https://sib.fm/news/2020/06/06/voz-dala-novye-rekomendatsii-po-nosheniyu-masok-vo-vremya-pandemii
Всё, достаточно дискуссии,можете не носить маску.
Применение масок в контексте COVID-19 Временные рекомендации 5 июня 2020 г.
Хватит уже ёрзать.Может вы неадекватно воспринимаете информацию?
Что интересно, никакие противогриппозные препараты не помогают вообще, а вот дешевые таблетки ацетилсалициловой кислоты (не аспирин) очень сильно улучшают самочувствие. Но, в больницах Финляндии их не применяют - их невозможно монетизировать, они слишком дешевые. Современная западная медицина продает не лекарства - она продает жизнь. То есть, лекарство должно быть "невозможно дорогим" и кроме того, его должно быть мало, чтобы возникло состояние дефицита и спекулятивного спроса. Только в этом случае можно получить максимальную цену и задрать курс акций до небес. А лекарства или услуги, которые невозможно монетизировать производителям не интересны. Но, товарищ гейтц с друзьями каркает про эпидемии уже несколько лет и постоянно требует миллиарды долларов прямо из бюджета. А поэтому, подобные эпидемии теперь будут чаще, ведь найдена золотая жила.
а именно одевать маску в помещениях особенно при близком контакте;
Такое население надо карантинить принудительно. Штрафовать и просто лишать свободы.