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В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 921, умерли 19 человек, всего зафиксированы 34 984 случая

В Украине

По состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19. За сутки - 921 новый случай. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Украина третья сутки подряд устанавливает антирекорды по новым случая коронавируса. 19 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 921 нового больного коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самым высоким показателем был вчера, 18 июня, 829 случаев, до этого 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 34 984 случая коронавирусной инфекции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: выявлено 155 новых случаев. Всего 3227 инфицированных

За сутки умерли 19 пациентов (сутками ранее - 23), всего - 985. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (4) и Винницкой (4) областях.

За последние сутки выздоровели 586 человек (сутками ранее - 504), всего - 16 033.

Всего в Украине сейчас болеют 17 966 человек, что на 316 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (142), Ривненской (121) областях, Киеве (92), Закарпатской (78) и Черновицкой (76) областях.

В Днепропетровской и Кировоградской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 921, умерли 19 человек, всего зафиксированы 34 984 случая 01
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 921, умерли 19 человек, всего зафиксированы 34 984 случая 02
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 921, умерли 19 человек, всего зафиксированы 34 984 случая 03
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 921, умерли 19 человек, всего зафиксированы 34 984 случая 04
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 921, умерли 19 человек, всего зафиксированы 34 984 случая 05
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 921, умерли 19 человек, всего зафиксированы 34 984 случая 06

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Топ комментарии
+21
І потрібно ще дупи вам підтирати. Самому вдягти маску, помити руки ( хоча через руки він передається дуже рідко- читай, як ніколи), і НЕ ПЕРТИСЯ В НАТОВП до цього додуматися важко???
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19.06.2020 09:05
+14
Прозрело?
А кто ещё недавно здесь писал - "covid - блеф"?
Вас нужно тыкать мордами в собственное дерьмо, чтобы у вас мозги начинали работать.
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19.06.2020 09:05
+10
Нужно вводить жесткий карантин!!!
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19.06.2020 08:59
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є докази, що я з кацапії? то йди нахєр, свідок путєнського сліду

хоча ти й так з того хєру не злазиш
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19.06.2020 11:10 Ответить
подивимось ,що буде в расэї після "обнулення"..
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19.06.2020 10:35 Ответить
Да как-то пох на твою расею
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19.06.2020 10:47 Ответить
Це треба бути дебілом не звертати увагу на ВОРОГА з яким зараз війна.
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19.06.2020 10:57 Ответить
быдло ходит без масок и тусит как хочет ...так шо - ничего удивительного
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19.06.2020 10:49 Ответить
бидло, тупе та неосвідчене, вважає, що ганчірки, які вони називають масками, якось впливають на поширення вірусу
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19.06.2020 10:53 Ответить
всоте..
маски на інфікованому захищають більше..
тому носити повинні всі.

виняток -свіже повітря і дистанція 1.5-2 м.
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19.06.2020 10:58 Ответить
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась от прежнего постулата по масочному режиму и выступила с новыми рекомендациями.

В частности, теперь маски рекомендуется носить не только заражённым коронавирусной инфекцией, но и всем остальным людям.


Там указано, что при нахождении заражённого рядом со здоровым человеком, который в маске, вероятность передачи вируса составляет около 70%. Если больной в маске, а здоровый без неё - вероятность заражения составляет 5%, а если в масках оба - вероятность заражения коронавирусом составляет 1,5%.
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19.06.2020 11:00 Ответить
це та сама ВООЗ, купка шахраїв, яка фінансується Гейтсом, який ********** свої вакцини? ні, дякую, хай свої рекомендації залишать при собі
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database#q/k=World%20Health%20Organization

https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522

Вірусні частинки та аерозольні краплі, з якими вони поширюються, ніяк не зупиняються ганчірками, яке носить 95% населення
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19.06.2020 11:03 Ответить
именно поэтому нужно покупать маски уровня FFP2 , FFP3
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19.06.2020 11:13 Ответить
ага, розкажи про це пенсіонерам з пенсією 2000 гривень
а ти не в курсі, що за "Законом про захист населення від інфекційних хвороб" держава зобов'язалась забезпечувати усіх засобами захисту?
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19.06.2020 11:14 Ответить
Пенсионеры кстати очень серьёзно относятся к вирусу ....тех что я видел - в основном хоть в каких то но в масках
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19.06.2020 11:19 Ответить
носіння маски призводить до зменшення рівню кисню в крові, збільшення рівню СО2 в крові, збільшення частоти пульсу та ризику інсультів/інфарктів
мені дуже жаль цих старих людей та й взагалі усіх, хто вбиває масками своє здоров'я
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19.06.2020 11:22 Ответить
пускай дома сидят и дишат во всё горло ....в чём проблема то ? я вообще работаю уже лет 5 из дома и норм
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19.06.2020 11:24 Ответить
https://censor.net/user/207828 Так кажуть,що через клапани видихається вірус.Тут навіть про це писали.Так що распіратори теж фігня.Коротше кажучи,нас всіх дурять.
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19.06.2020 13:07 Ответить
А почему не противогазы? Они же эффективней.
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20.06.2020 06:46 Ответить
Дурень,маска ни каким образом не спасает.
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19.06.2020 10:59 Ответить
рятує..Хоч і не сильно..
для 100 гарантії потрібен респіратор відповідного класу ,захисна маска для очей і захисний одноразовий костюм.
І дотримання ВСІХ норм їх використання(що часто порушується)...
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19.06.2020 11:02 Ответить
Для 100% гарантии нужно полнейшая! изоляция или ваш крепкий организм .
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19.06.2020 11:06 Ответить
Иди Китайцам это росскажи и посмотри на ихний уровень санитарных мер ....они даже обувить при входе в здание - дизинфицируют + одевают новые маски и ходят по сути в них весь день .... а вот такое тупорылое быдло вроде тебя - составляет печальную статистику..... можешь наблюдать её выше.
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19.06.2020 11:11 Ответить
що розповісти? що носіння маски НІЯК не впливає на поширення вірусів? єдине на що вони зараз впливають, так це на прибутки власників масочного бізнесу
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19.06.2020 11:23 Ответить
я тебе перекопирую - если читать не умеешь - распечатай себе и повесь инфу :
------------------------------
при нахождении заражённого рядом со здоровым человеком, который в маске, вероятность передачи вируса составляет около 70%. Если больной в маске, а здоровый без неё - вероятность заражения составляет 5%, а если в масках оба - вероятность заражения коронавирусом составляет 1,5%.
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19.06.2020 11:26 Ответить
Просто тупорилая кацапня хочет чтоб украинци дохли от ковида как они, по 10 тисяч в день.
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19.06.2020 13:59 Ответить
Ого какая подробная инфа) где такое взял? Что это за исследования?)есть ссылка? Или так просто решил написать от балды?)
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19.06.2020 19:02 Ответить
. В 2010 году Национальная академия наук США заявила, что вне больниц «маски не предназначены или не сертифицированы для защиты пользователя от респираторных инфекций». Ряд исследований показал неэффективность хирургических масок для предотвращения заражения гриппом в домашних условиях. Канадское агентство общественного здравоохранения не рекомендует использовать маски здоровым людям во время пандемий, признавая, что маска не показала эффективности в этих условиях [2].
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19.06.2020 19:06 Ответить
Самое крупное рандомизированное исследование масок, с участием более 7000 человек, было проведено среди паломников в Мекку. Ношение масок не только не понизило заболеваемость респираторными инфекциями, но даже повысило ее среди женщин. Авторы заключили, что маски неэффективны для предотвращения респираторных заболеваний при массовых скоплениях людей [
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19.06.2020 19:07 Ответить
китайцы - коммунисты. только последняя паскуда будет их в пример ставить.
ты предлагаешь коммунизм???
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19.06.2020 23:45 Ответить
На прикладі однієї Житомирської області: Ми володіємо інформацією за січень-лютий 2020 року. Це 2501 пневмонія, і 22 людини померли від неї. За минулі роки ми підготуємо інформацію та надати її. В середньому це теж було 2200-2300 пневмоній", - сказав він.

Карл! 2500 пневмоній за 2 місяці в одній області. І щось тоді не було криків про маски і карантини 😆🤣 чувак, ковідотріперних жорстко найопують)
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20.06.2020 00:49 Ответить
ты не из тех кто облизывал туалетные ободки в Тик Ток ?
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20.06.2020 01:13 Ответить
В понедельник-вторник будет уменьшение новых заболевших.
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19.06.2020 10:52 Ответить
але перед тим "поростемо до 1000" ((
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19.06.2020 11:04 Ответить
с чего? на деньги готов поспорить что 1000+ в день будет в течении 2-х недель?
скажем на 4000 евро?
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19.06.2020 23:47 Ответить
Ще раз про причину "антирекордів" коронавірусної статистики.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів та відповідно випадків інфікування. Але на що це впливає, окрім психозу ковідопанікерів та збагачення медиків, якщо 99% заражених не мають взагалі ніяких симптомів?
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19.06.2020 10:52 Ответить
Тестують лише тих, що мають симптоми і ідуть у лікарню. Тебе "просто так" скільки разів протестували на ковід?
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19.06.2020 17:21 Ответить
Странно,на какой цифре они остановят свое вранье?
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19.06.2020 10:58 Ответить
Бродяга із Лахті...
чого на Цензорі запитуєш?
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19.06.2020 11:03 Ответить
За ковідопанікерською теорією, основний принцип якої "завтра ми всі помремо від коронавірусу", населення штату Флорида повинно було вже зменшитися до нуля. Нагадаю: тут пляжі відкриті з середини березня, немає, де каменю впасти, носіння масок є дуже рідким явищем.
https://www.bbc.com/russian/news-52802682
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19.06.2020 11:04 Ответить
Скільки можна писати рекордне? Померлих не багато.
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19.06.2020 11:05 Ответить
Это на 1000 человек "не багато".
При имеющейся смертности в около 3%, и учитывая что могут заболеть миллионов 30, может быть до 1 миллиона погибших (а 3% при такой эпидемии не будет, это сейчас успевают вытащить почти всех, а будет завал - будет все 10%)
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19.06.2020 12:11 Ответить
https://censor.net/user/471105 На яких нафіг 1000 чоловік? Хто так взагалі рахує? Вже четвертий місяць карантину.Причому травень і червень всі вже без масок.А померлих менше ніж в Польщі.А Польщу в свою чергу показували.як зразок.
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19.06.2020 12:48 Ответить
Ну что упоротые долбоящеры из секты свидетелей мирового заговора, вы хотели вспышки? Вы её получили, что и прогнозировалось в конце мая, когда быдло перепутало ослабление карантина с его полной отменой.
В результате вы опять зробылы себя разом, потому что опять будут введены ограничительные меры и опять просядет экономика.
А все потому что в Украине две проблемы - 73% зебилья и власть которую они выбирают.
Одни не могут понять разницу между ослаблением и отменой карантина, другие не могут организовать грамотные меры по борьбе с вирусом.
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19.06.2020 11:54 Ответить
пик заболеваний обещали еще на 3-5 мая, то есть пик давно прошел! что это за пик сейчас? через 1,5 мес. в разгар лета под ульрафиолетом солнца. неужели непонятно, что запугивают население - чтобы сидели дома, никаких протестов. Аваков придумал. тем более что число умерших одинаковое каждый день и малое - всего 12-14-15. (90% от онко, сердечных, диабета).
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19.06.2020 17:22 Ответить
я говорил, что нужно вводить максимально жесткий карантин сразу и с применением армии, чтобы люди не высовывались на улицу, кроме магазина. И тогда бы коронавирус был бы уничтожен за 3 недели! А так ввели шляпу какую то, что все шастали по улице и гуляли и вирус не убили! А теперь будет и по эпидемии жопа и по экономике жопа! Страной управляют шуты Олигархов! И они своей тупостью и бездарностью в управлении страной и прислуживанию олигархам, доводят страну до какого то арммагедона!
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19.06.2020 12:15 Ответить
Идиот детектед....вирус не убили....вирус по жизни мертвый,его убить нельзя.
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19.06.2020 23:27 Ответить
омг. иди биологию учи. откуда такие тупые люди берутся... Вирус - это биологический организм, который может мутировать и который может размножаться.
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20.06.2020 00:25 Ответить
Вирус это информационная молекула, компьютерная программа, которая вне клетки не действует и только при попадании в клетку включается в жизнедеятельность клетки. Вирус можно как любую другую молекулы перекристаллизовать и получить рентгеноструктурный анализ
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20.06.2020 07:19 Ответить
вирус - это биологический микроорганизм! у вируса есть свой геном, который может изменяться и эволюционировать. Чтобы ты понимал, приведу пример с другой формой - это паразиты - типа глисты, они тоже биологические организмы, которые не могут жить вне человека долго, ну или вне животных или рыб или птиц. Так же и вирусы живут внутри человека паразитарным образом жизни. Но есть и много вирусов, которые живут, как микроорганизмы и в воде и в земле и даже могут замерзнуть в леднике и потом разморозят и человек заболеет. У вирусов есть свой геном и это очень интересно, они как человек его имеют. Человек был когда то тоже такой же маленький микроорганизм, а теми, кто мы сейчас нас сделала эволюция. в наш геном вписывалась информация про пережитые нами болезни и вырабатывались в иммунной системе антитела и такие клетки маленькие, которые уже знают, как бороться с вирусом и могут его быстро прикончить. Только коронавирус находится в своей начальной не развитой форме и он имеет биологическую структуру плохую, он убивает - вирус - это как яд, который имеет биологическое происхождение. Например взять биологию растений и там много растений есть, которые яды, но они живут и растут. Также и вирус - это биологическая форма происхождения и она может развиваться и даже она имеет иммунную систему, которая если выиграет у лекарства допустим какого то, то это лекарство уже не будет на вирус действовать и вирус сможет антитела быстро вырабатывать и не умирать и излечиться и таким образом в геном - ДНК вируса будет внесена палочка с информацией и он получается мутирует и уже становится на уровень развитие организм.
https://censor.net/comments/locate/3202988/019214e1-085b-73be-94b1-b74944de76fa
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20.06.2020 15:54 Ответить
если народу власть не нравится, то наступает майдан.
сейчас все довоьлны, кроме 2-3% воров, кому яйци придавили..
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19.06.2020 23:53 Ответить
Пока все с носами над масками не перевыздыхивают эпидемия на спад не пойдет. Все, кто кричит: "Маски не нужны, перчатки не нужны, коронавируса нет", должны выздыхать. Своей смертью они улучшать генофонд землян.
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19.06.2020 12:40 Ответить
Маску ведь тоже надо разумно носить.Носить там,где скопление людей и не носить там,где людей нет.
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19.06.2020 13:12 Ответить
У Вас, как и у чиновников нашего МОЗ, есть сакральные знания о масках неизвестные даже ВОЗ?
Ведь как раз ВОЗ, в последних рекомендациях для населения, полностью убрала даже напоминание о масках.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
О масках написано только во временных рекомендациях по их использованию, причем и там написано однозначно следующее:
«В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19 - Применение масок в контексте COVID-19, Временные рекомендации ВОЗ от 5 июня 2020 г.
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19.06.2020 15:48 Ответить
В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций.

На ком написано здоров или нет..Маска защищает скорее не вас,,а окружающих от потенциально больных.
Вопрос зачем медики носят маски во время операций,если она ни от чего,никого не защищает?



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19.06.2020 16:22 Ответить
По Вашей теории нужно всех считать преступниками, так как это тоже на лице не написано.
Для справки. Хирургические (медицинские) маски появились в 1897 году, для того чтобы защищать хирургические раны от капель, которые могли попасть от лица хирургов. Затем их начали применять и за пределами операционных, чтобы контролировать распространение инфекционных болезней. Во время пандемии гриппа 1919 года маски уже были доступны, их раздавали населению, но они не оказали влияния на течение эпидемии. В то время еще не было известно, что вирус гриппа является наноскопическим и может проникать через хирургическую маску. В 2010 году Национальная академия наук США заявила, что вне больниц «маски не предназначены или не сертифицированы для защиты пользователя от респираторных инфекций». Ряд исследований показал неэффективность хирургических масок для предотвращения заражения гриппом в домашних условиях. Канадское агентство общественного здравоохранения не рекомендует использовать маски здоровым людям во время пандемий, признавая, что маска не показала эффективности в этих условиях - Neilson S. The surgical mask is a bad fit for risk reduction. CMAJ. 2016;188(8):606-7
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19.06.2020 17:26 Ответить
Да потенциально преступники все,особенно если есть косвенные улики.
Маска не защищает от нано,маска не даёт переносить нано на мокроте.
А японцы уже давно имеют культуру ношения масок во время сезонных вирусных заболеваний,а англичане считали,что не надо закрывать метро,а Меркель и Джонс и ряд стран не считали нужным вводить карантин.

Ещё раз,- "Канадское агентство общественного здравоохранения не рекомендует использовать маски здоровым людям".
Пройдя тест вы через 5 мин уже можете заразиться и стать переносчиком ковид.
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20.06.2020 11:18 Ответить
Еще раз напоминаю, что в самых последних рекомендациях ВОЗ (июньские) по профилактике заражения упоминание о масках полностью убрали. Задумайтесь, если в состоянии самостоятельно мыслить, почему? https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
Кроме этого, при анализе 75 465 случаев заболевания COVID-19 в Китае воздушно-капельным путем не сообщалось. (ОТЧЕТ о совместной технической миссии ВОЗ и Китайской Народной Республики (КНР) по проблеме новой коронавирусной инфекции COVID-2019)
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/654/original/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8__%D0%92%D0%9E%D0%97_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83_%D1%84%D0%B5%D0%B2....pdf.pdf?1583352636 https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/654/original/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8__%D0%92%D0%9E%D0%97_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83_%D1%84%D0%B5%D0%B2....pdf.pdf?1583352636
Особенно рекомендую прочитать рекомендации в конце отчета.
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20.06.2020 17:20 Ответить
6 июня 2020, 10:15ВОЗ обновила рекомендации по использованию масок при пандемии
В местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию, маски нужно носить всем.
https://sib.fm/news/2020/06/06/voz-dala-novye-rekomendatsii-po-nosheniyu-masok-vo-vremya-pandemii

Всё, достаточно дискуссии,можете не носить маску.
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20.06.2020 17:40 Ответить
Я Вам дал прямую ссылку на ВОЗ, а Вы на какойто-левый российский сайт. Почувствуйте разницу.
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20.06.2020 18:18 Ответить
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Применение масок в контексте COVID-19 Временные рекомендации 5 июня 2020 г.
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20.06.2020 18:48 Ответить
Я вам на другой ветке уже порекомендовал изучить эти временные рекомендации и понять для кого они написаны. И не путайте их с общими рекомендациями для населения, где нет даже упоминания о масках.
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20.06.2020 19:43 Ответить
Общие сведения Применение медицинских масок входит в состав комплекса мер для профилактики инфекций и инфекционного контроля и может способствовать ограничению распространения ряда вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Маски могут применяться здоровыми людьми в качестве средства индивидуальной защиты (для защиты при контакте с заболевшим) либо для контроля за источником инфекции (то есть применяются заболевшими для профилактики дальнейшей передачи инфекции).

Хватит уже ёрзать.Может вы неадекватно воспринимаете информацию?
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20.06.2020 19:47 Ответить
Это Вы ерзаете и не можете даже понять суть прочитанного. Особенно смысл последнего предложения не понимаете. Вы прочитали весь раздел "Рекомендации для населения в отношении использования масок"?
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20.06.2020 20:10 Ответить
А це не ти мені доводив, що щеплення лише шкодять людям? Нік знайомий.
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19.06.2020 17:23 Ответить
Як Україні "повезло" з ковід-19 - маємо вже аж два майстри спорту з совід-19: Зеленський та Степанов. Чи не думають вони стати чемпіонами Європи та Світу?
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19.06.2020 15:06 Ответить
ну и что дождь прошел простудились но ненадо врать что умершие есть от ОРВИ не умирают
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19.06.2020 17:52 Ответить
Брехня! Пик был в мае, сейчас все норм. Мы ждем вторую волну
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20.06.2020 01:50 Ответить
Я болел этой херней 3 недели, но чувствую что это еще не все, так как легкие испорченны. Само гриппозное состояние ушло, но остался небольшой кашель и затрудненное дыхание.
Что интересно, никакие противогриппозные препараты не помогают вообще, а вот дешевые таблетки ацетилсалициловой кислоты (не аспирин) очень сильно улучшают самочувствие. Но, в больницах Финляндии их не применяют - их невозможно монетизировать, они слишком дешевые. Современная западная медицина продает не лекарства - она продает жизнь. То есть, лекарство должно быть "невозможно дорогим" и кроме того, его должно быть мало, чтобы возникло состояние дефицита и спекулятивного спроса. Только в этом случае можно получить максимальную цену и задрать курс акций до небес. А лекарства или услуги, которые невозможно монетизировать производителям не интересны. Но, товарищ гейтц с друзьями каркает про эпидемии уже несколько лет и постоянно требует миллиарды долларов прямо из бюджета. А поэтому, подобные эпидемии теперь будут чаще, ведь найдена золотая жила.
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20.06.2020 05:18 Ответить
Население неспособное ответственно относиться к вопросам жизни и смерти окружающих:
а именно одевать маску в помещениях особенно при близком контакте;
Такое население надо карантинить принудительно. Штрафовать и просто лишать свободы.
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20.06.2020 08:23 Ответить
Вот так секта комунистов заставляла всех носить пионерские галстуки.Но это только усиливало сопротивление у школьников. Тем же занимается и секта новых марадеров.
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20.06.2020 09:28 Ответить
Про COVID-19 в Украине и ношение масок - https://covid19andactionspower.blogspot.com/2020/04/1.html
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16.08.2020 09:21 Ответить
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